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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1098109911001101
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 22:29

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:Які нафіг таблиці брадіса. Вже десь в 90-му році програмував на мк-61

От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні :D .

То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно. 😏

Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 22:30

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні :D .

То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно.

Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут.
Ну, вже ж на мідла вийшли?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 22:38

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні :D .

То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно. 😏

Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут.

Якраз займався будівництвом будинку. Тож було не до перенавчання.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 22:51

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Bolt написав:То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно.

Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут.
Ну, вже ж на мідла вийшли?

Так і є. Ну бачите, перенавчатись чи міняти щось на краще ніколи не пізно.
BIGor
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  #<1 ... 1098109911001101
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