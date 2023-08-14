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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 сер, 2023 22:29
Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав:Які нафіг таблиці брадіса
. Вже десь в 90-му році програмував на мк-61
От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні
.
То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно.
😏
Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 22:30
BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав:
От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні
.
То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно.
Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут.
Ну, вже ж на мідла вийшли?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 22:38
BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав:
От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні
.
То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно.
😏
Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут.
Якраз займався будівництвом будинку. Тож було не до перенавчання.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 22:51
Faceless написав: BIGor написав: Bolt написав:
То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно.
Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут.
Ну, вже ж на мідла вийшли?
Так і є. Ну бачите, перенавчатись чи міняти щось на краще ніколи не пізно.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 01:36
Bolt написав: ЛАД написав: Bolt написав:
..............
Пробовать поступать туда в магистратуру.(где бы узнать, как выглядит этот процесс)
Проще всего написать запросы в немецкие вузы. И лучше не затягивать.
С малым вряд ли потянем. Потому поступление куда нибудь во Львове , для диплома. И так, племяш жены постарается натягать его на тестировщика.
Потенциальные 10-12куе/год в той же Польше за учёбу с проживанием не потянем. 😟
Почему и говорю о Германии-Франции. Может оказаться дешевле, если решится проблема с общежитием.
За два года?
В смысле ему ещё 2 года учиться в школе? Тогда можно и подождать.
Но лучше уже начинать. Если увидите, что это реально, то придётся учить язык, а на это нужно время.
По уровню не потянет. Ща сижу с ним программу пятого класса по математике повторяю. Со скрипом. Напрочь отсутствует математическая логика. Всё наглухо убито смартфоном. В украинский ВУЗ так сяк ещё затолкаем, хотя-бы через мотивационное письмо.
Так, может, и не надо на точные науки? Здесь востребовано не будет, тем более с таким уровнем. На Западе есть много вполне востребованных гуманитарных специальностей.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 01:44
The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав:
Потрібно проводити наукові дослідження педагогам та психологам. З моєї спрощеної точки зору: молодь бачить блогерів, які отримують мільйони за якусь дурню (розрив поколінь, адже мені абсолютно не ясно навіщо дивитись як хтось ображає касирів чи копіює танець з фільму) і "красиво живуть на камеру", тому не хоче нічого робити і так само "красиво жити", вважає, що пахають тільки "лохи". А батьки часто забивають на виховання дітей повністю.
А я думаю нічого не потрібно досліджувати. Світ так часто змінюється, що наше покоління навряд чи може дати правильну пораду теперішнім студентам. Це як у кінці 80-х на початку 90-х багато вчителів/лікарів/технарів/фізиків/хіміків тянули дітей у свою професію, а вони були потім нікому не потрібні навіть з червоним дипломом. А потрібні були різні дільці, банкіри, юристи і тп.
Зараз також нам здається з висоти власного досвіду одне, а насправді якраз вміння показати себе на камеру, робити цікавий контент і тп. може бути більш затребуваним чим задрот айтішник, який боїться людей і тільки вміє, що зубрити нові фрейморки, що устарівають вже по місяцях. Як згадали вище - спочатку у нас забрали фізичний труд, але скоро розумовий у нас також можуть забрати завдяки штучному інтелекту. Тому можливо найбільше і будуть заробляти люди творчі (хай навіть його творчість проявляється в кривлянні на камеру), бо людям захочеться чогось не штучного і вони удуть а це платити - співаки, масажисти, психологи, блогери, танцівники, проститутки і т.п.
А нужны ли будут люди в таком случае?
Грядёт цивилизация машин с ИИ?
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