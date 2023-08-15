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#<1 ... 1098109911001101 Додано: Пон 14 сер, 2023 22:29 Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав: Які нафіг таблиці брадіса. Вже десь в 90-му році програмував на мк-61 . Вже десь в 90-му році програмував на мк-61

От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні . От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні

То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно. 😏 То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими.

Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут. Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут. BIGor

Повідомлень: 8072 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1212 раз. Подякували: 1642 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 22:30 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав: От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні . От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні

То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно. То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими.

Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут. Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут. Ну, вже ж на мідла вийшли? Ну, вже ж на мідла вийшли? Faceless

Модератор Повідомлень: 33601 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1395 раз. Подякували: 7809 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 22:38 BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав: От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні . От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні

То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно. 😏 То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими.

Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут. Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут.

Якраз займався будівництвом будинку. Тож було не до перенавчання. Якраз займався будівництвом будинку. Тож було не до перенавчання. Bolt Повідомлень: 2218 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 22:51 Faceless написав: BIGor написав: Bolt написав: То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно. То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими.

Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут. Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут. Ну, вже ж на мідла вийшли? Ну, вже ж на мідла вийшли?

Так і є. Ну бачите, перенавчатись чи міняти щось на краще ніколи не пізно. Так і є. Ну бачите, перенавчатись чи міняти щось на краще ніколи не пізно. BIGor

Повідомлень: 8072 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1212 раз. Подякували: 1642 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 01:36 Bolt написав: ЛАД написав: Bolt написав: ..............

Пробовать поступать туда в магистратуру.(где бы узнать, как выглядит этот процесс) ..............Пробовать поступать туда в магистратуру.(где бы узнать, как выглядит этот процесс)

Проще всего написать запросы в немецкие вузы. И лучше не затягивать.

С малым вряд ли потянем. Потому поступление куда нибудь во Львове , для диплома. И так, племяш жены постарается натягать его на тестировщика.

Потенциальные 10-12куе/год в той же Польше за учёбу с проживанием не потянем. 😟

Почему и говорю о Германии-Франции. Может оказаться дешевле, если решится проблема с общежитием. Проще всего написать запросы в немецкие вузы. И лучше не затягивать.Почему и говорю о Германии-Франции. Может оказаться дешевле, если решится проблема с общежитием.

За два года? За два года?

В смысле ему ещё 2 года учиться в школе? Тогда можно и подождать.

Но лучше уже начинать. Если увидите, что это реально, то придётся учить язык, а на это нужно время.



По уровню не потянет. Ща сижу с ним программу пятого класса по математике повторяю. Со скрипом. Напрочь отсутствует математическая логика. Всё наглухо убито смартфоном. В украинский ВУЗ так сяк ещё затолкаем, хотя-бы через мотивационное письмо.

Так, может, и не надо на точные науки? Здесь востребовано не будет, тем более с таким уровнем. На Западе есть много вполне востребованных гуманитарных специальностей. В смысле ему ещё 2 года учиться в школе? Тогда можно и подождать.Но лучше уже начинать. Если увидите, что это реально, то придётся учить язык, а на это нужно время.Так, может, и не надо на точные науки? Здесь востребовано не будет, тем более с таким уровнем. На Западе есть много вполне востребованных гуманитарных специальностей. ЛАД 2 Повідомлень: 25476 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5091 раз. Подякували: 4737 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 01:44 The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав: Потрібно проводити наукові дослідження педагогам та психологам. З моєї спрощеної точки зору: молодь бачить блогерів, які отримують мільйони за якусь дурню (розрив поколінь, адже мені абсолютно не ясно навіщо дивитись як хтось ображає касирів чи копіює танець з фільму) і "красиво живуть на камеру", тому не хоче нічого робити і так само "красиво жити", вважає, що пахають тільки "лохи". А батьки часто забивають на виховання дітей повністю. Потрібно проводити наукові дослідження педагогам та психологам. З моєї спрощеної точки зору: молодь бачить блогерів, які отримують мільйони за якусь дурню (розрив поколінь, адже мені абсолютно не ясно навіщо дивитись як хтось ображає касирів чи копіює танець з фільму) і "красиво живуть на камеру", тому не хоче нічого робити і так само "красиво жити", вважає, що пахають тільки "лохи". А батьки часто забивають на виховання дітей повністю.

А я думаю нічого не потрібно досліджувати. Світ так часто змінюється, що наше покоління навряд чи може дати правильну пораду теперішнім студентам. Це як у кінці 80-х на початку 90-х багато вчителів/лікарів/технарів/фізиків/хіміків тянули дітей у свою професію, а вони були потім нікому не потрібні навіть з червоним дипломом. А потрібні були різні дільці, банкіри, юристи і тп.

Зараз також нам здається з висоти власного досвіду одне, а насправді якраз вміння показати себе на камеру, робити цікавий контент і тп. може бути більш затребуваним чим задрот айтішник, який боїться людей і тільки вміє, що зубрити нові фрейморки, що устарівають вже по місяцях. Як згадали вище - спочатку у нас забрали фізичний труд, але скоро розумовий у нас також можуть забрати завдяки штучному інтелекту. Тому можливо найбільше і будуть заробляти люди творчі (хай навіть його творчість проявляється в кривлянні на камеру), бо людям захочеться чогось не штучного і вони удуть а це платити - співаки, масажисти, психологи, блогери, танцівники, проститутки і т.п. А я думаю нічого не потрібно досліджувати. Світ так часто змінюється, що наше покоління навряд чи може дати правильну пораду теперішнім студентам. Це як у кінці 80-х на початку 90-х багато вчителів/лікарів/технарів/фізиків/хіміків тянули дітей у свою професію, а вони були потім нікому не потрібні навіть з червоним дипломом. А потрібні були різні дільці, банкіри, юристи і тп.Зараз також нам здається з висоти власного досвіду одне, а насправді якраз вміння показати себе на камеру, робити цікавий контент і тп. може бути більш затребуваним чим задрот айтішник, який боїться людей і тільки вміє, що зубрити нові фрейморки, що устарівають вже по місяцях. Як згадали вище - спочатку у нас забрали фізичний труд, але скоро розумовий у нас також можуть забрати завдяки штучному інтелекту. Тому можливо найбільше і будуть заробляти люди творчі (хай навіть його творчість проявляється в кривлянні на камеру), бо людям захочеться чогось не штучного і вони удуть а це платити - співаки, масажисти, психологи, блогери, танцівники, проститутки і т.п.

А нужны ли будут люди в таком случае?

Грядёт цивилизация машин с ИИ? А нужны ли будут люди в таком случае?Грядёт цивилизация машин с ИИ? ЛАД 2 Повідомлень: 25476 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5091 раз. Подякували: 4737 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 03:29 Сибарит написав: ЛАД написав: По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему. По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему.

Если под отношением к образованию понимать завышенные ожидания, это можно назвать проблемой.

Если речь о желании учиться, я проблемы не вижу. Во все времена дипломов выдавали много, а настоящее образование получали единицы. Если человек хочет учиться, очерченной программы вуза ему достаточно. При походе за дипломом, самые гениальные преподаватели бессильны.

Много мест в вузах нужно хотя бы для того, чтобы те, кто может учиться (не всегда они лучше всех сдают экзамены) не остались за бортом.

В том, что люди с коридорным высшим образованием работают кассирами, я тоже беды не вижу. Они, по крайней мере, имели шанс поучиться и понять, что высокая наука не для них.

Предлагаю ко всему этому относиться как к естественному отбору.



ЗЫ Ворчание по поводу качества образования и качества образовывающихся я помню столько, сколько помню себя. Вспомните распространённое приветствие молодому специалисту: "Теперь забудь все, чему тебя учили в институте, и начинаем учиться работать".

Bolt написав: Всё наглухо убито смартфоном. Всё наглухо убито смартфоном.

А вот это проблема!

Сначала мы себя избавили от большей части физического труда, в результате чего атрофировались мышцы, а теперь компьютерная техника помогает атрофировать мозги. Если под отношением к образованию понимать завышенные ожидания, это можно назвать проблемой.Если речь о желании учиться, я проблемы не вижу. Во все времена дипломов выдавали много, а настоящее образование получали единицы. Если человек хочет учиться, очерченной программы вуза ему достаточно. При походе за дипломом, самые гениальные преподаватели бессильны.Много мест в вузах нужно хотя бы для того, чтобы те, кто может учиться (не всегда они лучше всех сдают экзамены) не остались за бортом.В том, что люди с коридорным высшим образованием работают кассирами, я тоже беды не вижу. Они, по крайней мере, имели шанс поучиться и понять, что высокая наука не для них.Предлагаю ко всему этому относиться как к естественному отбору.ЗЫ Ворчание по поводу качества образования и качества образовывающихся я помню столько, сколько помню себя. Вспомните распространённое приветствие молодому специалисту: "Теперь забудь все, чему тебя учили в институте, и начинаем учиться работать".А вот это проблема!Сначала мы себя избавили от большей части физического труда, в результате чего атрофировались мышцы, а теперь компьютерная техника помогает атрофировать мозги.

Редкий случай, когда я с Вами не согласен.



Вижу проблему и в нежелании учиться.

Да, "Во все времена дипломов выдавали много, а настоящее образование получали единицы". Но не совсем так. Не все, но всё-таки не единицы. Не все, конечно, были гениями или даже талантами, но у нас на курсе где-то половина окончивших были достаточно толковые. А, может, и больше. Подтверждено последующей жизнью. Другой вопрос, что отсев по ходу учёбы был большой, наверное, порядка половины поступивших. Больше всего на первом курсе, но и позже тоже.



Насчёт программы и гениальных преподавателей согласен.



Да, не всегда те, кто может учиться, лучше всех сдают экзамены. Но им и не надо сдавать "лучше всех", а сдать просто хорошо они вполне способны. Не знаю, но никогда не видел людей, способных и желающих учиться, и не способных нормально (не "лучше всех") сдать экзамены. Так что за бортом они не останутся, даже если приём сократить вдвое.

При естественном отборе отсеиваются если не единицы, то меньшинство. Это если говорить о высших животных. К малькам рыб и аналогичным, кот. плодятся миллионами, это не относится. В нашем случае получается, что отбор работает как с мальками рыб - проходят единицы из десятков тысяч.

Да, нарекания на качество образования были всегда. И не только на нашей памяти, а, наверное, на сотни или тысячи лет раньше. И всегда далеко не все потом работали по полученной специальности.

Но тут вопрос в соотношении. И раньше не всегда инженер или учёный работал по специальности, полученной в вузе, но достаточно редко он работал продавцом или, как сейчас "красиво" называют, "менеджером по продажам". Причём происходит это не потому, что он негодный специалист, а потому, что просто нет соответствующей работы. У нас вполне успешно уничтожена промышленность и наука, а система высшего образования работает как в советские времена, делая вид, что "не замечает" изменений в обществе.

Если мы взяли курс на "великую с/х державу", которая будет заниматься только с/х и даже с/х технику закупать за границей, то нужно это признать и перестроить соответственно всю систему образования, в т.ч. и школьного. Не нужна в таких объёмах ни математика, ни физика. И в школе тоже. Может быть, надо оставить пару школ на крупный город (такой, как Киев , Харьков, Львов, ...) с приличным изучением точных наук, а остальное переориентировать на с/х науки.

А в высшем образовании оставить агрономию, медицину, педагогику, строительство. Может, что-то ещё упустил.

Сегодняшнее образование просто растрата государственных средств. Зачем плодить массу ненужных специалистов?

Это приводит только к падению престижности высшего образования. Зачем стараться учиться (это всё-таки тяжело), если заранее известно, что работу по специальности не найдёшь независимо от знаний? Превращение диплома в бумажку ставит в дурацкое положение и нанимателя. Когда приходит молодой специалист, смотреть на его диплом смешно - никто не знает, соответствуют ли оценки знаниям или просто куплены.



А атрофировать мозги помогает, по-моему, не компьютерная техника, а массовая культура. И, к сожалению, это, кажется, происходит не только у нас. Хотя об этом мне трудно судить. Но это отдельная большая и сложная тема. Редкий случай, когда я с Вами не согласен.Вижу проблему и в нежелании учиться.Да, "Во все времена дипломов выдавали много, а настоящее образование получали единицы". Но не совсем так. Не все, но всё-таки не единицы. Не все, конечно, были гениями или даже талантами, но у нас на курсе где-то половина окончивших были достаточно толковые. А, может, и больше. Подтверждено последующей жизнью. Другой вопрос, что отсев по ходу учёбы был большой, наверное, порядка половины поступивших. Больше всего на первом курсе, но и позже тоже.Насчёт программы и гениальных преподавателей согласен.Да, не всегда те, кто может учиться, лучше всех сдают экзамены. Но им и не надо сдавать "лучше всех", а сдать просто хорошо они вполне способны. Не знаю, но никогда не видел людей, способных и желающих учиться, и не способных нормально (не "лучше всех") сдать экзамены. Так что за бортом они не останутся, даже если приём сократить вдвое.При естественном отборе отсеиваются если не единицы, то меньшинство. Это если говорить о высших животных. К малькам рыб и аналогичным, кот. плодятся миллионами, это не относится. В нашем случае получается, что отбор работает как с мальками рыб - проходят единицы из десятков тысяч.Да, нарекания на качество образования были всегда. И не только на нашей памяти, а, наверное, на сотни или тысячи лет раньше. И всегда далеко не все потом работали по полученной специальности.Но тут вопрос в соотношении. И раньше не всегда инженер или учёный работал по специальности, полученной в вузе, но достаточно редко он работал продавцом или, как сейчас "красиво" называют, "менеджером по продажам". Причём происходит это не потому, что он негодный специалист, а потому, что просто нет соответствующей работы. У нас вполне успешно уничтожена промышленность и наука, а система высшего образования работает как в советские времена, делая вид, что "не замечает" изменений в обществе.Если мы взяли курс на "великую с/х державу", которая будет заниматься только с/х и даже с/х технику закупать за границей, то нужно это признать и перестроить соответственно всю систему образования, в т.ч. и школьного. Не нужна в таких объёмах ни математика, ни физика. И в школе тоже. Может быть, надо оставить пару школ на крупный город (такой, как Киев , Харьков, Львов, ...) с приличным изучением точных наук, а остальное переориентировать на с/х науки.А в высшем образовании оставить агрономию, медицину, педагогику, строительство. Может, что-то ещё упустил.Сегодняшнее образование просто растрата государственных средств. Зачем плодить массуспециалистов?Это приводит только к падению престижности высшего образования. Зачем стараться учиться (это всё-таки тяжело), если заранее известно, что работу по специальности не найдёшь независимо от знаний? Превращение диплома в бумажку ставит в дурацкое положение и нанимателя. Когда приходит молодой специалист, смотреть на его диплом смешно - никто не знает, соответствуют ли оценки знаниям или просто куплены.А атрофировать мозги помогает, по-моему, не компьютерная техника, а массовая культура. И, к сожалению, это, кажется, происходит не только у нас. Хотя об этом мне трудно судить. Но это отдельная большая и сложная тема. ЛАД 2 Повідомлень: 25476 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5091 раз. Подякували: 4737 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 05:37 ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав: По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему. По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему.

Если под отношением к образованию понимать завышенные ожидания, это можно назвать проблемой.

Если речь о желании учиться, я проблемы не вижу. Во все времена дипломов выдавали много, а настоящее образование получали единицы. Если человек хочет учиться, очерченной программы вуза ему достаточно. При походе за дипломом, самые гениальные преподаватели бессильны.

Много мест в вузах нужно хотя бы для того, чтобы те, кто может учиться (не всегда они лучше всех сдают экзамены) не остались за бортом.

В том, что люди с коридорным высшим образованием работают кассирами, я тоже беды не вижу. Они, по крайней мере, имели шанс поучиться и понять, что высокая наука не для них.

Предлагаю ко всему этому относиться как к естественному отбору.



ЗЫ Ворчание по поводу качества образования и качества образовывающихся я помню столько, сколько помню себя. Вспомните распространённое приветствие молодому специалисту: "Теперь забудь все, чему тебя учили в институте, и начинаем учиться работать".

Bolt написав: Всё наглухо убито смартфоном. Всё наглухо убито смартфоном.

А вот это проблема!

Сначала мы себя избавили от большей части физического труда, в результате чего атрофировались мышцы, а теперь компьютерная техника помогает атрофировать мозги. Если под отношением к образованию понимать завышенные ожидания, это можно назвать проблемой.Если речь о желании учиться, я проблемы не вижу. Во все времена дипломов выдавали много, а настоящее образование получали единицы. Если человек хочет учиться, очерченной программы вуза ему достаточно. При походе за дипломом, самые гениальные преподаватели бессильны.Много мест в вузах нужно хотя бы для того, чтобы те, кто может учиться (не всегда они лучше всех сдают экзамены) не остались за бортом.В том, что люди с коридорным высшим образованием работают кассирами, я тоже беды не вижу. Они, по крайней мере, имели шанс поучиться и понять, что высокая наука не для них.Предлагаю ко всему этому относиться как к естественному отбору.ЗЫ Ворчание по поводу качества образования и качества образовывающихся я помню столько, сколько помню себя. Вспомните распространённое приветствие молодому специалисту: "Теперь забудь все, чему тебя учили в институте, и начинаем учиться работать".А вот это проблема!Сначала мы себя избавили от большей части физического труда, в результате чего атрофировались мышцы, а теперь компьютерная техника помогает атрофировать мозги.

Редкий случай, когда я с Вами не согласен.



Вижу проблему и в нежелании учиться.

Да, "Во все времена дипломов выдавали много, а настоящее образование получали единицы". Но не совсем так. Не все, но всё-таки не единицы. Не все, конечно, были гениями или даже талантами, но у нас на курсе где-то половина окончивших были достаточно толковые. А, может, и больше. Подтверждено последующей жизнью. Другой вопрос, что отсев по ходу учёбы был большой, наверное, порядка половины поступивших. Больше всего на первом курсе, но и позже тоже.



Насчёт программы и гениальных преподавателей согласен.



Да, не всегда те, кто может учиться, лучше всех сдают экзамены. Но им и не надо сдавать "лучше всех", а сдать просто хорошо они вполне способны. Не знаю, но никогда не видел людей, способных и желающих учиться, и не способных нормально (не "лучше всех") сдать экзамены. Так что за бортом они не останутся, даже если приём сократить вдвое.

При естественном отборе отсеиваются если не единицы, то меньшинство. Это если говорить о высших животных. К малькам рыб и аналогичным, кот. плодятся миллионами, это не относится. В нашем случае получается, что отбор работает как с мальками рыб - проходят единицы из десятков тысяч.

Да, нарекания на качество образования были всегда. И не только на нашей памяти, а, наверное, на сотни или тысячи лет раньше. И всегда далеко не все потом работали по полученной специальности.

Но тут вопрос в соотношении. И раньше не всегда инженер или учёный работал по специальности, полученной в вузе, но достаточно редко он работал продавцом или, как сейчас "красиво" называют, "менеджером по продажам". Причём происходит это не потому, что он негодный специалист, а потому, что просто нет соответствующей работы. У нас вполне успешно уничтожена промышленность и наука, а система высшего образования работает как в советские времена, делая вид, что "не замечает" изменений в обществе.

Если мы взяли курс на "великую с/х державу", которая будет заниматься только с/х и даже с/х технику закупать за границей, то нужно это признать и перестроить соответственно всю систему образования, в т.ч. и школьного. Не нужна в таких объёмах ни математика, ни физика. И в школе тоже. Может быть, надо оставить пару школ на крупный город (такой, как Киев , Харьков, Львов, ...) с приличным изучением точных наук, а остальное переориентировать на с/х науки.

А в высшем образовании оставить агрономию, медицину, педагогику, строительство. Может, что-то ещё упустил.

Сегодняшнее образование просто растрата государственных средств. Зачем плодить массу ненужных специалистов?

Это приводит только к падению престижности высшего образования. Зачем стараться учиться (это всё-таки тяжело), если заранее известно, что работу по специальности не найдёшь независимо от знаний? Превращение диплома в бумажку ставит в дурацкое положение и нанимателя. Когда приходит молодой специалист, смотреть на его диплом смешно - никто не знает, соответствуют ли оценки знаниям или просто куплены.



А атрофировать мозги помогает, по-моему, не компьютерная техника, а массовая культура. И, к сожалению, это, кажется, происходит не только у нас. Хотя об этом мне трудно судить. Но это отдельная большая и сложная тема. Редкий случай, когда я с Вами не согласен.Вижу проблему и в нежелании учиться.Да, "Во все времена дипломов выдавали много, а настоящее образование получали единицы". Но не совсем так. Не все, но всё-таки не единицы. Не все, конечно, были гениями или даже талантами, но у нас на курсе где-то половина окончивших были достаточно толковые. А, может, и больше. Подтверждено последующей жизнью. Другой вопрос, что отсев по ходу учёбы был большой, наверное, порядка половины поступивших. Больше всего на первом курсе, но и позже тоже.Насчёт программы и гениальных преподавателей согласен.Да, не всегда те, кто может учиться, лучше всех сдают экзамены. Но им и не надо сдавать "лучше всех", а сдать просто хорошо они вполне способны. Не знаю, но никогда не видел людей, способных и желающих учиться, и не способных нормально (не "лучше всех") сдать экзамены. Так что за бортом они не останутся, даже если приём сократить вдвое.При естественном отборе отсеиваются если не единицы, то меньшинство. Это если говорить о высших животных. К малькам рыб и аналогичным, кот. плодятся миллионами, это не относится. В нашем случае получается, что отбор работает как с мальками рыб - проходят единицы из десятков тысяч.Да, нарекания на качество образования были всегда. И не только на нашей памяти, а, наверное, на сотни или тысячи лет раньше. И всегда далеко не все потом работали по полученной специальности.Но тут вопрос в соотношении. И раньше не всегда инженер или учёный работал по специальности, полученной в вузе, но достаточно редко он работал продавцом или, как сейчас "красиво" называют, "менеджером по продажам". Причём происходит это не потому, что он негодный специалист, а потому, что просто нет соответствующей работы. У нас вполне успешно уничтожена промышленность и наука, а система высшего образования работает как в советские времена, делая вид, что "не замечает" изменений в обществе.Если мы взяли курс на "великую с/х державу", которая будет заниматься только с/х и даже с/х технику закупать за границей, то нужно это признать и перестроить соответственно всю систему образования, в т.ч. и школьного. Не нужна в таких объёмах ни математика, ни физика. И в школе тоже. Может быть, надо оставить пару школ на крупный город (такой, как Киев , Харьков, Львов, ...) с приличным изучением точных наук, а остальное переориентировать на с/х науки.А в высшем образовании оставить агрономию, медицину, педагогику, строительство. Может, что-то ещё упустил.Сегодняшнее образование просто растрата государственных средств. Зачем плодить массуспециалистов?Это приводит только к падению престижности высшего образования. Зачем стараться учиться (это всё-таки тяжело), если заранее известно, что работу по специальности не найдёшь независимо от знаний? Превращение диплома в бумажку ставит в дурацкое положение и нанимателя. Когда приходит молодой специалист, смотреть на его диплом смешно - никто не знает, соответствуют ли оценки знаниям или просто куплены.А атрофировать мозги помогает, по-моему, не компьютерная техника, а массовая культура. И, к сожалению, это, кажется, происходит не только у нас. Хотя об этом мне трудно судить. Но это отдельная большая и сложная тема.



+1

В Украине чуть не каждый первый с ВО.

Но уровень зарплат...ну Вы поняли. Какого учиться 5 лет, если на условной "лопате" (бери больше кидай дальше) заработки намного выше.

Тогда надо говорить, что для того, чтобы имея диплом ВУЗа, надо не только иметь специализированные знания, но и умение зарабатывать.

К сожалению, этому в вузах не учат.

Каждый познает через свой личный опыт.

Кто через предпринимательство, кто пускается во все тяжкие.

И уж как у каждого это получается, то и будет тем результатам, по которым апологеты "Где родился, там и пригодился" вещают, что "И в Украине можно зарабатывать".

Можно. Кто спорит.

Можно закончить никому ненужный вуз и родственник устроит на теплое место.

Можно закончить в забугорье вуз и получить должность в западной компании, но локация в Украине. И с умным видом рассказывать, что все кАзлы, кто не в Украине, имея западную зарплату.

Можно иметь профильное образование и работу, но усилить это предпринимательством.

И тд.

Упускается тот момент, что в забугорье достаточно закончить вуз и пойти на первую работу, чтобы уже нормально зарабатывать, а если еще приложить те качества "выживальщика", которые нарабатываются в Украине, то результат будет зашкаливать.

Моя знакомая закончила когда-то каледж в НЙ.

Пошла медсестрой (середина 00-х), стартовая зарплата (на 3 месяца) - 4 куе в месяц. Уже через полгода у нее было 7 куе в месяц. (несколько лет назад в ее госпитале стартовая зарплата медсестры уже была 96 куе в год.)

ОНА ПРОСТО РАБОТАЛА МЕДСЕСТРОЙ в госпитале.

ЧТо можно сказать о ее навыках выживания, если она после киевской школы поступила на исторический? В конце 90-х. Ну вы поняли. +1В Украине чуть не каждый первый с ВО.Но уровень зарплат...ну Вы поняли. Какого учиться 5 лет, если на условной "лопате" (бери больше кидай дальше) заработки намного выше.Тогда надо говорить, что для того, чтобы имея диплом ВУЗа, надо не только иметь специализированные знания, но и умение зарабатывать.К сожалению, этому в вузах не учат.Каждый познает через свой личный опыт.Кто через предпринимательство, кто пускается во все тяжкие.И уж как у каждого это получается, то и будет тем результатам, по которым апологеты "Где родился, там и пригодился" вещают, что "И в Украине можно зарабатывать".Можно. Кто спорит.Можно закончить никому ненужный вуз и родственник устроит на теплое место.Можно закончить в забугорье вуз и получить должность в западной компании, но локация в Украине. И с умным видом рассказывать, что все кАзлы, кто не в Украине, имея западную зарплату.Можно иметь профильное образование и работу, но усилить это предпринимательством.И тд.Упускается тот момент, что в забугорье достаточно закончить вуз и пойти на первую работу, чтобы уже нормально зарабатывать, а если еще приложить те качества "выживальщика", которые нарабатываются в Украине, то результат будет зашкаливать.Моя знакомая закончила когда-то каледж в НЙ.Пошла медсестрой (середина 00-х), стартовая зарплата (на 3 месяца) - 4 куе в месяц. Уже через полгода у нее было 7 куе в месяц. (несколько лет назад в ее госпитале стартовая зарплата медсестры уже была 96 куе в год.)ОНА ПРОСТО РАБОТАЛА МЕДСЕСТРОЙ в госпитале.ЧТо можно сказать о ее навыках выживания, если она после киевской школы поступила на исторический? В конце 90-х. Ну вы поняли. rjkz

Повідомлень: 15248 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7891 раз. Подякували: 4813 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1098109911001101 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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