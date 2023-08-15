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#<1 ... 1099110011011102 Додано: Вів 15 сер, 2023 10:31 Starikan написав: Wisznia2021 написав: Зайшла на vstup , подивилася тільки Київ дві спеціальності " право" і " банківська справа,страхування..." -якби все норм. Не знаю, скільки було заяв раніше, але для військового часу більше тисячи заяв, тобто, 12 заяв це в академії крок- ну, туди їм і дорога .... Зайшла на vstup , подивилася тільки Київ дві спеціальності " право" і " банківська справа,страхування..." -якби все норм. Не знаю, скільки було заяв раніше, але для військового часу більше тисячи заяв, тобто,....

А чому так? Це ж айтішна "академія". Чи дуже дороге навчання? А чому так? Це ж айтішна "академія". Чи дуже дороге навчання?

Я про них знаю ще до того, як вони почали зватися "комп'ютерною академією". Знайома там проходила бухгалтерські курси. Якість була така собі, якщо не гірша. Також не знаю який в них рівень акредитації Я про них знаю ще до того, як вони почали зватися "комп'ютерною академією". Знайома там проходила бухгалтерські курси. Якість була така собі, якщо не гірша. Також не знаю який в них рівень акредитації Wisznia2021 Повідомлень: 464 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 10:56 fler написав: Wisznia2021 написав: Зайшла на vstup , подивилася тільки Київ дві спеціальності " право" і " банківська справа,страхування..." -якби все норм. Не знаю, скільки було заяв раніше, але для військового часу більше тисячи заяв, тобто, 12 заяв це в академії крок- ну, туди їм і дорога .... Зайшла на vstup , подивилася тільки Київ дві спеціальності " право" і " банківська справа,страхування..." -якби все норм. Не знаю, скільки було заяв раніше, але для військового часу, тобто,....

За правилами вступу, один абітурієнт має право подати максимум 20 заяв. По факту подають не менше 5 та не часто більше 10. Отже, те, що світить vstup, слід поділити на 5-10. Тоді "більше тисячі заяв" перетворюються на реальні "понад 100-200" з відповідними висновками((. За правилами вступу, один абітурієнт має право подати максимум 20 заяв. По факту подають не менше 5 та не часто більше 10. Отже, те, що світить vstup, слід поділити на 5-10. Тоді "більше тисячі заяв" перетворюються на реальні "понад 100-200" з відповідними висновками((.

Це дані по Нархозу( ~1400) та Шевченка(~2000), тобто обидва вузи максимально в першому приоритеті. Думаю, кількість по vstupu можна поділити максимум на 2, або навіть просто відняти 1/4 = всі заявлені місця там будуть зайняті. Де подивитися планову кількість місць не знаю.

П.с. і да, - не може такого бути, щоб у Франкфурті був один університет плюс , скоріш за все(не хо перевіряти), одна фаххохшулє( типу, інститут), а в Києві - десяток, якщо не більше. Дійсно, виживуть найсильніши- і це правильно.

Мала розмову з біженками зі сходу України( з тими, хто обирав ВФ)- жалілися на своє життя в Україні, розказували, як вони "люблять" західникив і т.д. Крутился в голове вопрос: а что вы сделали, чтоб вам стало легче?- вот вопрос к конкретному человеку: выучил язык, получил ещё одну профессию, поступила и закончил более престижный вуз, чем тот который у тебя в Краматорске? Це дані по Нархозу( ~1400) та Шевченка(~2000), тобто обидва вузи максимально в першому приоритеті. Думаю, кількість по vstupu можна поділити максимум на 2, або навіть просто відняти 1/4 = всі заявлені місця там будуть зайняті. Де подивитися планову кількість місць не знаю.П.с. і да, - не може такого бути, щоб у Франкфурті був один університет плюс , скоріш за все(не хо перевіряти), одна фаххохшулє( типу, інститут), а в Києві - десяток, якщо не більше. Дійсно, виживуть найсильніши- і це правильно.Мала розмову з біженками зі сходу України( з тими, хто обирав ВФ)- жалілися на своє життя в Україні, розказували, як вони "люблять" західникив і т.д. Крутился в голове вопрос: а что вы сделали, чтоб вам стало легче?- вот вопрос к конкретному человеку: выучил язык, получил ещё одну профессию, поступила и закончил более престижный вуз, чем тот который у тебя в Краматорске? Wisznia2021 Повідомлень: 464 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 11:05 Поки панове шукають відповідь на вічне запитання: "Вчитися чи не вчитися, чи трохи почекати" - новини з Варшави.

Хлопець вибрав остаточно для вступу Варшавську політехніку - розказав сьогодні щодо гуртожитка.

В персональному кабінеті вступника відразу після пропозиції про зарахування - з"являється пропозиція забронювати місце в гуртожитку. Наш легень за тим ретельно слідкував - останні 1,5 роки пожив з мамою то в Празі, то у Вроцлаві, то у Варшаві - відразу натиснув кнопку - місце забронював.

Варшавська політехінка має багато гуртожитків в самому центрі - правда, найближче до його факультету вже не було, але в одному гуртожитку не дуже далеко - забронював. Можна було вказати: проживання в 2-місцевому чи в 3-му номері.

Оплата 100 євро на місяць. akurt

Повідомлень: 8186 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3236 раз. Подякували: 1111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 11:16 Сибарит написав: ЛАД написав: По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему. По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему.

Если под отношением к образованию понимать завышенные ожидания, это можно назвать проблемой.

Если речь о желании учиться, я проблемы не вижу. Во все времена дипломов выдавали много, а настоящее образование получали единицы. Если человек хочет учиться, очерченной программы вуза ему достаточно. При походе за дипломом, самые гениальные преподаватели бессильны.

Много мест в вузах нужно хотя бы для того, чтобы те, кто может учиться (не всегда они лучше всех сдают экзамены) не остались за бортом.

В том, что люди с коридорным высшим образованием работают кассирами, я тоже беды не вижу. Они, по крайней мере, имели шанс поучиться и понять, что высокая наука не для них.

Предлагаю ко всему этому относиться как к естественному отбору.



ЗЫ Ворчание по поводу качества образования и качества образовывающихся я помню столько, сколько помню себя. Вспомните рапространенное приветствие молодому специалисту: "Теперь забудь все, чему тебя учили в институте, и начинаем учиться работать".

Если под отношением к образованию понимать завышенные ожидания, это можно назвать проблемой.Если речь о желании учиться, я проблемы не вижу. Во все времена дипломов выдавали много, а настоящее образование получали единицы. Если человек хочет учиться, очерченной программы вуза ему достаточно. При походе за дипломом, самые гениальные преподаватели бессильны.Много мест в вузах нужно хотя бы для того, чтобы те, кто может учиться (не всегда они лучше всех сдают экзамены) не остались за бортом.В том, что люди с коридорным высшим образованием работают кассирами, я тоже беды не вижу. Они, по крайней мере, имели шанс поучиться и понять, что высокая наука не для них.Предлагаю ко всему этому относиться как к естественному отбору.ЗЫ Ворчание по поводу качества образования и качества образовывающихся я помню столько, сколько помню себя. Вспомните рапространенное приветствие молодому специалисту: "Теперь забудь все, чему тебя учили в институте, и начинаем учиться работать".

Да, помню аргументацию "если у человека есть диплом, значит он не ленивый и способен чего-то добиваться". И пофиг, что это образование в конкретной работе никак не помагает.

ИМХО, идти куда-либо учиться после школы (хоть в топовый вуз, хоть в ПТУ в райцентре) стоит только если есть хоть какое-то понимание своих стремлений и желаний. Иначе просто потраченные годы. А на кассу/склад/уборку возьмут и без этого.

"Качество образования" - это понятие, которым люди, не сумевшие реализоваться, себя оправдывают. Каким бы ни было образование, сходу на CFO или хотя бы на руководителя отдела отчетности выпускника все равно не возьмут. Все начинают с начальных позиций. А при устройстве на 2-ю и дальше работу уже вообще почти всем пофиг на то, какой там у тебя диплом. Смотрят на практические навыки, персональные качества и на то, как сможешь себя презентовать. У меня работодатель диплом первый раз только в Польше попросил и то, лишь для того, чтобы подтвердить период обучения для отпуска: со стажем больше 10 лет (в том числе и учеба в вузе) - 26 дней, до 10 лет - 20 дней. Да, помню аргументацию "если у человека есть диплом, значит он не ленивый и способен чего-то добиваться". И пофиг, что это образование в конкретной работе никак не помагает.ИМХО, идти куда-либо учиться после школы (хоть в топовый вуз, хоть в ПТУ в райцентре) стоит только если есть хоть какое-то понимание своих стремлений и желаний. Иначе просто потраченные годы. А на кассу/склад/уборку возьмут и без этого."Качество образования" - это понятие, которым люди, не сумевшие реализоваться, себя оправдывают. Каким бы ни было образование, сходу на CFO или хотя бы на руководителя отдела отчетности выпускника все равно не возьмут. Все начинают с начальных позиций. А при устройстве на 2-ю и дальше работу уже вообще почти всем пофиг на то, какой там у тебя диплом. Смотрят на практические навыки, персональные качества и на то, как сможешь себя презентовать. У меня работодатель диплом первый раз только в Польше попросил и то, лишь для того, чтобы подтвердить период обучения для отпуска: со стажем больше 10 лет (в том числе и учеба в вузе) - 26 дней, до 10 лет - 20 дней. Gastarbaiter Повідомлень: 2719 З нами з: 26.02.18 Подякував: 634 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1099110011011102 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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