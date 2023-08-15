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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 сер, 2023 10:31
Starikan написав: Wisznia2021 написав:
Зайшла на vstup , подивилася тільки Київ дві спеціальності " право" і " банківська справа,страхування..." -якби все норм. Не знаю, скільки було заяв раніше, але для військового часу більше тисячи заяв, тобто, 12 заяв це в академії крок- ну, туди їм і дорога
....
А чому так? Це ж айтішна "академія". Чи дуже дороге навчання?
Я про них знаю ще до того, як вони почали зватися "комп'ютерною академією". Знайома там проходила бухгалтерські курси. Якість була така собі, якщо не гірша. Також не знаю який в них рівень акредитації
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Додано: Вів 15 сер, 2023 10:56
fler написав: Wisznia2021 написав:
Зайшла на vstup , подивилася тільки Київ дві спеціальності " право" і " банківська справа,страхування..." -якби все норм. Не знаю, скільки було заяв раніше, але для військового часу більше тисячи заяв
, тобто, 12 заяв це в академії крок- ну, туди їм і дорога
....
За правилами вступу, один абітурієнт має право подати максимум 20 заяв. По факту подають не менше 5 та не часто більше 10. Отже, те, що світить vstup, слід поділити на 5-10. Тоді "більше тисячі заяв" перетворюються на реальні "понад 100-200" з відповідними висновками((.
Це дані по Нархозу( ~1400) та Шевченка(~2000), тобто обидва вузи максимально в першому приоритеті. Думаю, кількість по vstupu можна поділити максимум на 2, або навіть просто відняти 1/4 = всі заявлені місця там будуть зайняті. Де подивитися планову кількість місць не знаю.
П.с. і да, - не може такого бути, щоб у Франкфурті був один університет плюс , скоріш за все(не хо перевіряти), одна фаххохшулє( типу, інститут), а в Києві - десяток, якщо не більше. Дійсно, виживуть найсильніши- і це правильно.
Мала розмову з біженками зі сходу України( з тими, хто обирав ВФ)- жалілися на своє життя в Україні, розказували, як вони "люблять" західникив і т.д. Крутился в голове вопрос: а что вы сделали, чтоб вам стало легче?- вот вопрос к конкретному человеку: выучил язык, получил ещё одну профессию, поступила и закончил более престижный вуз, чем тот который у тебя в Краматорске?
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Додано: Вів 15 сер, 2023 11:05
Поки панове шукають відповідь на вічне запитання: "Вчитися чи не вчитися, чи трохи почекати" - новини з Варшави.
Хлопець вибрав остаточно для вступу Варшавську політехніку - розказав сьогодні щодо гуртожитка.
В персональному кабінеті вступника відразу після пропозиції про зарахування - з"являється пропозиція забронювати місце в гуртожитку. Наш легень за тим ретельно слідкував - останні 1,5 роки пожив з мамою то в Празі, то у Вроцлаві, то у Варшаві - відразу натиснув кнопку - місце забронював.
Варшавська політехінка має багато гуртожитків в самому центрі - правда, найближче до його факультету вже не було, але в одному гуртожитку не дуже далеко - забронював. Можна було вказати: проживання в 2-місцевому чи в 3-му номері.
Оплата 100 євро на місяць.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 11:16
Сибарит написав: ЛАД написав:
По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему.
Если под отношением к образованию понимать завышенные ожидания, это можно назвать проблемой.
Если речь о желании учиться, я проблемы не вижу. Во все времена дипломов выдавали много, а настоящее образование получали единицы. Если человек хочет учиться, очерченной программы вуза ему достаточно. При походе за дипломом, самые гениальные преподаватели бессильны.
Много мест в вузах нужно хотя бы для того, чтобы те, кто может учиться (не всегда они лучше всех сдают экзамены) не остались за бортом.
В том, что люди с коридорным высшим образованием работают кассирами, я тоже беды не вижу. Они, по крайней мере, имели шанс поучиться и понять, что высокая наука не для них.
Предлагаю ко всему этому относиться как к естественному отбору.
ЗЫ Ворчание по поводу качества образования и качества образовывающихся я помню столько, сколько помню себя. Вспомните рапространенное приветствие молодому специалисту: "Теперь забудь все, чему тебя учили в институте, и начинаем учиться работать".
Да, помню аргументацию "если у человека есть диплом, значит он не ленивый и способен чего-то добиваться". И пофиг, что это образование в конкретной работе никак не помагает.
ИМХО, идти куда-либо учиться после школы (хоть в топовый вуз, хоть в ПТУ в райцентре) стоит только если есть хоть какое-то понимание своих стремлений и желаний. Иначе просто потраченные годы. А на кассу/склад/уборку возьмут и без этого.
"Качество образования" - это понятие, которым люди, не сумевшие реализоваться, себя оправдывают. Каким бы ни было образование, сходу на CFO или хотя бы на руководителя отдела отчетности выпускника все равно не возьмут. Все начинают с начальных позиций. А при устройстве на 2-ю и дальше работу уже вообще почти всем пофиг на то, какой там у тебя диплом. Смотрят на практические навыки, персональные качества и на то, как сможешь себя презентовать. У меня работодатель диплом первый раз только в Польше попросил и то, лишь для того, чтобы подтвердить период обучения для отпуска: со стажем больше 10 лет (в том числе и учеба в вузе) - 26 дней, до 10 лет - 20 дней.
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Gastarbaiter
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