|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 сер, 2023 15:40
Кстати, суд признал дискриминацией "женские" вторники в сауне вроцлавского аквапарка.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2723
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 456 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 сер, 2023 15:51
rjkz написав: Bolt написав:
В Словпкії на осінніх виборах до влади може прийти партія, щось подібне до партії влади в Угорщині, яка хоче припинити допомогу Україні :https://wyborcza.pl/7,75399,30076814,byly-slowacki-premier-robert-fico-jak-viktor-orban-i-wlasnie.html#S.TD-K.C-B.2-L.1.duzy
Вас должны больще волновать выборы в США.
В случае прихода трампа и иже с ним, выборы в Словакии будут беспокоить меньше, чем лунные кратеры.
Да как сказать. В Польше сейчас антиукраинские настроения власти подначивают, с венгрией все понятно, ещё со Словакии нечто подобное начнётся. Можем проблемы иметь даже с транзитом военных грузов. Не говоря про помощь.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2226
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 сер, 2023 16:29
Gastarbaiter написав: ЛАД написав:
Опять немного не так.
После школы очень многие (большинство?) не очень хорошо понимают свои стремления и желания и ещё меньше представляют себе работу по полученной специальности даже если поступает на специальность, которая ему очень интересна.
Возможно, лучше потратить год-два на осознание своего пути, присмотреться к профессиям и рынку труда, чем влезать абы куда на учебу. А то потом уже и тянуть трудно, и в будущем себя в этой профессии человек не видит, но бросить жалко. В мои времена было актуально для парней, чтобы в армию не идти. Это как сейчас в полицеальных школах в Польше (типа ПТУ) - мужики идут полтора года учиться на флористику, только чтобы потом экзамен по языку не сдавать.
Возможно, и лучше. Но при этом заметно снижаются шансы на поступление. За 2 года, думаю, человек успеет забыть, например, всякие даты по истории Украины (если он не увлекается именно этим) и, соответственно, не сможет хорошо написать тест.
Есть и другие отрицательные моменты.
ЛАД написав:
Это всё верно.
Но какие практические навыки у вчерашнего выпускника?
А персональные качества при приёме на работу определить, на мой взгляд, практически невозможно. Разве что оценить способность пускать пыль в глаза. Но на большинстве работ это качество не нужно.
Можно. Я людей практически сразу распознаю: мутный, нормальный, шило в заднице, ботан и т.п. А дальше уже вопрос совместимости с руководителем и вписывания в требуемое поведение на данной должности. Ботан-зануда вряд ли будет хорошим продажником, а человек-шило-в-заднице, скорее всего, будет плохим бухгалтером. Ну и работу с деньгами или дорогими/ликвидными товарами (айфонами) мутному типу я бы не доверил.
Вы кадровик и определяете всё это на собеседовании при приёме на работу или при общении в обычной жизни? Сколько времени Вам требуется на такое распознавание?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25486
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5092 раз.
- Подякували: 4738 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 15 сер, 2023 16:54
ЛАД написав:
Вы кадровик и определяете всё это на собеседовании при приёме на работу или при общении в обычной жизни? Сколько времени Вам требуется на такое распознавание?
Когда-то и сам набирал людей. Но это не только про работу. Просто встречаю новых людей и зачастую сразу (минут за 15-30) понимаю, что за человек.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2723
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 456 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 сер, 2023 16:55
Gastarbaiter написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему.
Если под отношением к образованию понимать завышенные ожидания, это можно назвать проблемой.
Если речь о желании учиться, я проблемы не вижу. Во все времена дипломов выдавали много, а настоящее образование получали единицы. Если человек хочет учиться, очерченной программы вуза ему достаточно. При походе за дипломом, самые гениальные преподаватели бессильны.
Много мест в вузах нужно хотя бы для того, чтобы те, кто может учиться (не всегда они лучше всех сдают экзамены) не остались за бортом.
В том, что люди с коридорным высшим образованием работают кассирами, я тоже беды не вижу. Они, по крайней мере, имели шанс поучиться и понять, что высокая наука не для них.
Предлагаю ко всему этому относиться как к естественному отбору.
ЗЫ Ворчание по поводу качества образования и качества образовывающихся я помню столько, сколько помню себя. Вспомните рапространенное приветствие молодому специалисту: "Теперь забудь все, чему тебя учили в институте, и начинаем учиться работать".
Да, помню аргументацию "если у человека есть диплом, значит он не ленивый и способен чего-то добиваться". И пофиг, что это образование в конкретной работе никак не помагает.
ИМХО, идти куда-либо учиться после школы (хоть в топовый вуз, хоть в ПТУ в райцентре) стоит только если есть хоть какое-то понимание своих стремлений и желаний. Иначе просто потраченные годы. А на кассу/склад/уборку возьмут и без этого."Качество образования" - это понятие, которым люди, не сумевшие реализоваться, себя оправдывают.
Каким бы ни было образование, сходу на CFO или хотя бы на руководителя отдела отчетности выпускника все равно не возьмут. Все начинают с начальных позиций. А при устройстве на 2-ю и дальше работу уже вообще почти всем пофиг на то, какой там у тебя диплом. Смотрят на практические навыки, персональные качества и на то, как сможешь себя презентовать. У меня работодатель диплом первый раз только в Польше попросил
и то, лишь для того, чтобы подтвердить период обучения для отпуска: со стажем больше 10 лет (в том числе и учеба в вузе) - 26 дней, до 10 лет - 20 дней.
То есть, в Украине образование - профанация и работодатели это понимают.
А в Польше - этим интересуются.
Отсюда еще раз - успешный успех в Украине не зависит от образования, а в забугорье - основа для него.
Я уже выше написал - западное образование и работа на Западе плюс украинская изворотливость и пытливость ума = успешный успех на Западе, что на порядки (именно на порядки выше украинского аналога).
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15255
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7892 раз.
- Подякували: 4815 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Вів 15 сер, 2023 17:06
Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав:
В Словпкії на осінніх виборах до влади може прийти партія, щось подібне до партії влади в Угорщині, яка хоче припинити допомогу Україні :https://wyborcza.pl/7,75399,30076814,byly-slowacki-premier-robert-fico-jak-viktor-orban-i-wlasnie.html#S.TD-K.C-B.2-L.1.duzy
Вас должны больще волновать выборы в США.
В случае прихода трампа и иже с ним, выборы в Словакии будут беспокоить меньше, чем лунные кратеры.
Да как сказать. В Польше сейчас антиукраинские настроения власти подначивают, с венгрией все понятно, ещё со Словакии нечто подобное начнётся. Можем проблемы иметь даже с транзитом военных грузов. Не говоря про помощь.
Именно военные США находятся в Польше и будут теми, кто будет защищать ее в случае нападения раши, Германия вроде как в Прибалтике. Так распределились.
Сомневаюсь, чтобы в такой ситуации Польша что-то там имела против американских поставок в Украину через свою территорию.
А вот сами поставки в принципе, в случае прихода трампа или даже Десантиса, будут под большим вопросом. Хоть я и не за демократов, но позиция республиканцев Украина явно ничем хорошим не светит.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15255
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7892 раз.
- Подякували: 4815 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Вів 15 сер, 2023 17:13
ЛАД написав: Gastarbaiter написав: ЛАД написав:
Опять немного не так.
После школы очень многие (большинство?) не очень хорошо понимают свои стремления и желания и ещё меньше представляют себе работу по полученной специальности даже если поступает на специальность, которая ему очень интересна.
Возможно, лучше потратить год-два на осознание своего пути, присмотреться к профессиям и рынку труда, чем влезать абы куда на учебу. А то потом уже и тянуть трудно, и в будущем себя в этой профессии человек не видит, но бросить жалко. В мои времена было актуально для парней, чтобы в армию не идти. Это как сейчас в полицеальных школах в Польше (типа ПТУ) - мужики идут полтора года учиться на флористику, только чтобы потом экзамен по языку не сдавать.
Возможно, и лучше. Но при этом заметно снижаются шансы на поступление. За 2 года, думаю, человек успеет забыть, например, всякие даты по истории Украины (если он не увлекается именно этим) и, соответственно, не сможет хорошо написать тест.
Есть и другие отрицательные моменты.
ЛАД написав:
Это всё верно.
Но какие практические навыки у вчерашнего выпускника?
А персональные качества при приёме на работу определить, на мой взгляд, практически невозможно. Разве что оценить способность пускать пыль в глаза. Но на большинстве работ это качество не нужно.
Можно. Я людей практически сразу распознаю: мутный, нормальный, шило в заднице, ботан и т.п. А дальше уже вопрос совместимости с руководителем и вписывания в требуемое поведение на данной должности. Ботан-зануда вряд ли будет хорошим продажником, а человек-шило-в-заднице, скорее всего, будет плохим бухгалтером. Ну и работу с деньгами или дорогими/ликвидными товарами (айфонами) мутному типу я бы не доверил.
Вы кадровик и определяете всё это на собеседовании при приёме на работу или при общении в обычной жизни? Сколько времени Вам требуется на такое распознавание?
Если человек не поступает на исторический или связанный профиль, то нафига ему даты по истории Украины?
Сидит так будущий хирург и ковыряется в памяти, когда там была Переяславская Рада? Ему-ж это важней, чем химия и анатомия.
А инженеру строителю физика нафиг не выпала - и без строймеханики дом как-то выстоит, а без знания даты рождения Грушевского - нет.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15255
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7892 раз.
- Подякували: 4815 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Вів 15 сер, 2023 17:15
rjkz написав:
То есть, в Украине образование - профанация и работодатели это понимают.
А в Польше - этим интересуются.
Отсюда еще раз - успешный успех в Украине не зависит от образования, а в забугорье - основа для него.
Я уже выше написал - западное образование и работа на Западе плюс украинская изворотливость и пытливость ума = успешный успех на Западе, что на порядки (именно на порядки выше украинского аналога).
Читайте внимательно. Хочешь иметь 26 дней отпуска - подтверди, что имеешь 10 лет стажа. Это по польскому трудовому законодательству так. На тот момент моя трудовая имела только несколько лет (6 или 7 - не помню), остальной стаж был как ЧП и документа под рукой не оказалось. Вот и предоставил HRам диплом, чтобы добавить эти недостающие годы. Была бы трудовая на 10+ лет (или если бы мне не нужен был доплнительный отпуск
) - мог бы вообще этот диплом никому не показывать.
Я имею в виду то, что значимость "качества" образования (того или иного вуза) преувеличена. По крайней мере в Европе/Украине. Не думаю, что менее престижный вуз стал бы препятствием в карьерном росте толкового человека.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2723
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 456 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 сер, 2023 17:30
ЛАД написав: Bolt написав:
По уровню не потянет. Ща сижу с ним программу пятого класса по математике повторяю. Со скрипом. Напрочь отсутствует математическая логика. Всё наглухо убито смартфоном. В украинский ВУЗ так сяк ещё затолкаем, хотя-бы через мотивационное письмо.
Так, может, и не надо на точные науки? Здесь востребовано не будет, тем более с таким уровнем. На Западе есть много вполне востребованных гуманитарных специальностей.
Два года старшей дочери в универе ещё учится, а потом в магистратуру за бугор пробовать поступать.Малому год остался
. В 11-й клас перешёл.[/quote]
Вот я о нём и говорил. Если смотреть на Запад, то надо срочно списываться. Да и с дочкой затягивать не надо, уже сейчас надо интересоваться вопросом.[/quote]
Дочку ещё так, сяк год полтора магистратуры забугром потянем. Малого на постоянку забугром уже нет. 😟Тем более нет гарантии, что если будет продолжать учиться, как здесь, не вылетит после первого семестра.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2226
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 сер, 2023 17:37
rjkz написав:
..........
Если человек не поступает на исторический или связанный профиль, то нафига ему даты по истории Украины?
Сидит так будущий хирург и ковыряется в памяти, когда там была Переяславская Рада? Ему-ж это важней, чем химия и анатомия.
А инженеру строителю физика нафиг не выпала - и без строймеханики дом как-то выстоит, а без знания даты рождения Грушевского - нет.
Ни на фига.
Но тест обязательный
.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25486
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5092 раз.
- Подякували: 4738 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|