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#<1 ... 1101110211031104> Додано: Вів 15 сер, 2023 15:40 Кстати, суд признал дискриминацией "женские" вторники в сауне вроцлавского аквапарка. Gastarbaiter Повідомлень: 2723 З нами з: 26.02.18 Подякував: 634 раз. Подякували: 456 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 15:51 rjkz написав: Bolt написав: В Словпкії на осінніх виборах до влади може прийти партія, щось подібне до партії влади в Угорщині, яка хоче припинити допомогу Україні :https://wyborcza.pl/7,75399,30076814,byly-slowacki-premier-robert-fico-jak-viktor-orban-i-wlasnie.html#S.TD-K.C-B.2-L.1.duzy В Словпкії на осінніх виборах до влади може прийти партія, щось подібне до партії влади в Угорщині, яка хоче припинити допомогу Україні :https://wyborcza.pl/7,75399,30076814,byly-slowacki-premier-robert-fico-jak-viktor-orban-i-wlasnie.html#S.TD-K.C-B.2-L.1.duzy



Вас должны больще волновать выборы в США.

В случае прихода трампа и иже с ним, выборы в Словакии будут беспокоить меньше, чем лунные кратеры. Вас должны больще волновать выборы в США.В случае прихода трампа и иже с ним, выборы в Словакии будут беспокоить меньше, чем лунные кратеры.

Да как сказать. В Польше сейчас антиукраинские настроения власти подначивают, с венгрией все понятно, ещё со Словакии нечто подобное начнётся. Можем проблемы иметь даже с транзитом военных грузов. Не говоря про помощь. Да как сказать. В Польше сейчас антиукраинские настроения власти подначивают, с венгрией все понятно, ещё со Словакии нечто подобное начнётся. Можем проблемы иметь даже с транзитом военных грузов. Не говоря про помощь. Bolt Повідомлень: 2226 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 16:29 Gastarbaiter написав: ЛАД написав: Опять немного не так.

После школы очень многие (большинство?) не очень хорошо понимают свои стремления и желания и ещё меньше представляют себе работу по полученной специальности даже если поступает на специальность, которая ему очень интересна. Опять немного не так.После школы очень многие (большинство?) не очень хорошо понимают свои стремления и желания и ещё меньше представляют себе работу по полученной специальности даже если поступает на специальность, которая ему очень интересна.

Возможно, лучше потратить год-два на осознание своего пути, присмотреться к профессиям и рынку труда, чем влезать абы куда на учебу. А то потом уже и тянуть трудно, и в будущем себя в этой профессии человек не видит, но бросить жалко. В мои времена было актуально для парней, чтобы в армию не идти. Это как сейчас в полицеальных школах в Польше (типа ПТУ) - мужики идут полтора года учиться на флористику, только чтобы потом экзамен по языку не сдавать. Возможно, лучше потратить год-два на осознание своего пути, присмотреться к профессиям и рынку труда, чем влезать абы куда на учебу. А то потом уже и тянуть трудно, и в будущем себя в этой профессии человек не видит, но бросить жалко. В мои времена было актуально для парней, чтобы в армию не идти. Это как сейчас в полицеальных школах в Польше (типа ПТУ) - мужики идут полтора года учиться на флористику, только чтобы потом экзамен по языку не сдавать.

Возможно, и лучше. Но при этом заметно снижаются шансы на поступление. За 2 года, думаю, человек успеет забыть, например, всякие даты по истории Украины (если он не увлекается именно этим) и, соответственно, не сможет хорошо написать тест.

Есть и другие отрицательные моменты.



ЛАД написав: Это всё верно.

Но какие практические навыки у вчерашнего выпускника?

А персональные качества при приёме на работу определить, на мой взгляд, практически невозможно. Разве что оценить способность пускать пыль в глаза. Но на большинстве работ это качество не нужно. Это всё верно.Но какие практические навыки у вчерашнего выпускника?А персональные качества при приёме на работу определить, на мой взгляд, практически невозможно. Разве что оценить способность пускать пыль в глаза. Но на большинстве работ это качество не нужно.

Можно. Я людей практически сразу распознаю: мутный, нормальный, шило в заднице, ботан и т.п. А дальше уже вопрос совместимости с руководителем и вписывания в требуемое поведение на данной должности. Ботан-зануда вряд ли будет хорошим продажником, а человек-шило-в-заднице, скорее всего, будет плохим бухгалтером. Ну и работу с деньгами или дорогими/ликвидными товарами (айфонами) мутному типу я бы не доверил. Можно. Я людей практически сразу распознаю: мутный, нормальный, шило в заднице, ботан и т.п. А дальше уже вопрос совместимости с руководителем и вписывания в требуемое поведение на данной должности. Ботан-зануда вряд ли будет хорошим продажником, а человек-шило-в-заднице, скорее всего, будет плохим бухгалтером. Ну и работу с деньгами или дорогими/ликвидными товарами (айфонами) мутному типу я бы не доверил.

Вы кадровик и определяете всё это на собеседовании при приёме на работу или при общении в обычной жизни? Сколько времени Вам требуется на такое распознавание? Возможно, и лучше. Но при этом заметно снижаются шансы на поступление. За 2 года, думаю, человек успеет забыть, например, всякие даты по истории Украины (если он не увлекается именно этим) и, соответственно, не сможет хорошо написать тест.Есть и другие отрицательные моменты.Вы кадровик и определяете всё это на собеседовании при приёме на работу или при общении в обычной жизни? Сколько времени Вам требуется на такое распознавание? ЛАД 2 Повідомлень: 25486 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5092 раз. Подякували: 4738 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 16:54 ЛАД написав: Вы кадровик и определяете всё это на собеседовании при приёме на работу или при общении в обычной жизни? Сколько времени Вам требуется на такое распознавание? Вы кадровик и определяете всё это на собеседовании при приёме на работу или при общении в обычной жизни? Сколько времени Вам требуется на такое распознавание?

Когда-то и сам набирал людей. Но это не только про работу. Просто встречаю новых людей и зачастую сразу (минут за 15-30) понимаю, что за человек. Когда-то и сам набирал людей. Но это не только про работу. Просто встречаю новых людей и зачастую сразу (минут за 15-30) понимаю, что за человек. Gastarbaiter Повідомлень: 2723 З нами з: 26.02.18 Подякував: 634 раз. Подякували: 456 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 16:55 Gastarbaiter написав: Сибарит написав: ЛАД написав: По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему. По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему.

Если под отношением к образованию понимать завышенные ожидания, это можно назвать проблемой.

Если речь о желании учиться, я проблемы не вижу. Во все времена дипломов выдавали много, а настоящее образование получали единицы. Если человек хочет учиться, очерченной программы вуза ему достаточно. При походе за дипломом, самые гениальные преподаватели бессильны.

Много мест в вузах нужно хотя бы для того, чтобы те, кто может учиться (не всегда они лучше всех сдают экзамены) не остались за бортом.

В том, что люди с коридорным высшим образованием работают кассирами, я тоже беды не вижу. Они, по крайней мере, имели шанс поучиться и понять, что высокая наука не для них.

Предлагаю ко всему этому относиться как к естественному отбору.



ЗЫ Ворчание по поводу качества образования и качества образовывающихся я помню столько, сколько помню себя. Вспомните рапространенное приветствие молодому специалисту: "Теперь забудь все, чему тебя учили в институте, и начинаем учиться работать".

Если под отношением к образованию понимать завышенные ожидания, это можно назвать проблемой.Если речь о желании учиться, я проблемы не вижу. Во все времена дипломов выдавали много, а настоящее образование получали единицы. Если человек хочет учиться, очерченной программы вуза ему достаточно. При походе за дипломом, самые гениальные преподаватели бессильны.Много мест в вузах нужно хотя бы для того, чтобы те, кто может учиться (не всегда они лучше всех сдают экзамены) не остались за бортом.В том, что люди с коридорным высшим образованием работают кассирами, я тоже беды не вижу. Они, по крайней мере, имели шанс поучиться и понять, что высокая наука не для них.Предлагаю ко всему этому относиться как к естественному отбору.ЗЫ Ворчание по поводу качества образования и качества образовывающихся я помню столько, сколько помню себя. Вспомните рапространенное приветствие молодому специалисту: "Теперь забудь все, чему тебя учили в институте, и начинаем учиться работать".

Да, помню аргументацию "если у человека есть диплом, значит он не ленивый и способен чего-то добиваться". И пофиг, что это образование в конкретной работе никак не помагает.

ИМХО, идти куда-либо учиться после школы (хоть в топовый вуз, хоть в ПТУ в райцентре) стоит только если есть хоть какое-то понимание своих стремлений и желаний. Иначе просто потраченные годы. А на кассу/склад/уборку возьмут и без этого.

"Качество образования" - это понятие, которым люди, не сумевшие реализоваться, себя оправдывают. Каким бы ни было образование, сходу на CFO или хотя бы на руководителя отдела отчетности выпускника все равно не возьмут. Все начинают с начальных позиций. А при устройстве на 2-ю и дальше работу уже вообще почти всем пофиг на то, какой там у тебя диплом. Смотрят на практические навыки, персональные качества и на то, как сможешь себя презентовать. У меня работодатель диплом первый раз только в Польше попросил и то, лишь для того, чтобы подтвердить период обучения для отпуска: со стажем больше 10 лет (в том числе и учеба в вузе) - 26 дней, до 10 лет - 20 дней. Да, помню аргументацию "если у человека есть диплом, значит он не ленивый и способен чего-то добиваться". И пофиг, что это образование в конкретной работе никак не помагает.ИМХО, идти куда-либо учиться после школы (хоть в топовый вуз, хоть в ПТУ в райцентре) стоит только если есть хоть какое-то понимание своих стремлений и желаний. Иначе просто потраченные годы. А на кассу/склад/уборку возьмут и без этого.Каким бы ни было образование, сходу на CFO или хотя бы на руководителя отдела отчетности выпускника все равно не возьмут. Все начинают с начальных позиций. А при устройстве на 2-ю и дальше работу уже вообще почти всем пофиг на то, какой там у тебя диплом. Смотрят на практические навыки, персональные качества и на то, как сможешь себя презентовать. У меняи то, лишь для того, чтобы подтвердить период обучения для отпуска: со стажем больше 10 лет (в том числе и учеба в вузе) - 26 дней, до 10 лет - 20 дней.



То есть, в Украине образование - профанация и работодатели это понимают.

А в Польше - этим интересуются.

Отсюда еще раз - успешный успех в Украине не зависит от образования, а в забугорье - основа для него.

Я уже выше написал - западное образование и работа на Западе плюс украинская изворотливость и пытливость ума = успешный успех на Западе, что на порядки (именно на порядки выше украинского аналога). То есть, в Украине образование - профанация и работодатели это понимают.А в Польше - этим интересуются.Отсюда еще раз - успешный успех в Украине не зависит от образования, а в забугорье - основа для него.Я уже выше написал - западное образование и работа на Западе плюс украинская изворотливость и пытливость ума = успешный успех на Западе, что на порядки (именно на порядки выше украинского аналога). rjkz

Повідомлень: 15255 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7892 раз. Подякували: 4815 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 17:06 Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав: В Словпкії на осінніх виборах до влади може прийти партія, щось подібне до партії влади в Угорщині, яка хоче припинити допомогу Україні :https://wyborcza.pl/7,75399,30076814,byly-slowacki-premier-robert-fico-jak-viktor-orban-i-wlasnie.html#S.TD-K.C-B.2-L.1.duzy В Словпкії на осінніх виборах до влади може прийти партія, щось подібне до партії влади в Угорщині, яка хоче припинити допомогу Україні :https://wyborcza.pl/7,75399,30076814,byly-slowacki-premier-robert-fico-jak-viktor-orban-i-wlasnie.html#S.TD-K.C-B.2-L.1.duzy



Вас должны больще волновать выборы в США.

В случае прихода трампа и иже с ним, выборы в Словакии будут беспокоить меньше, чем лунные кратеры. Вас должны больще волновать выборы в США.В случае прихода трампа и иже с ним, выборы в Словакии будут беспокоить меньше, чем лунные кратеры.

Да как сказать. В Польше сейчас антиукраинские настроения власти подначивают, с венгрией все понятно, ещё со Словакии нечто подобное начнётся. Можем проблемы иметь даже с транзитом военных грузов. Не говоря про помощь. Да как сказать. В Польше сейчас антиукраинские настроения власти подначивают, с венгрией все понятно, ещё со Словакии нечто подобное начнётся. Можем проблемы иметь даже с транзитом военных грузов. Не говоря про помощь.



Именно военные США находятся в Польше и будут теми, кто будет защищать ее в случае нападения раши, Германия вроде как в Прибалтике. Так распределились.

Сомневаюсь, чтобы в такой ситуации Польша что-то там имела против американских поставок в Украину через свою территорию.

А вот сами поставки в принципе, в случае прихода трампа или даже Десантиса, будут под большим вопросом. Хоть я и не за демократов, но позиция республиканцев Украина явно ничем хорошим не светит. Именно военные США находятся в Польше и будут теми, кто будет защищать ее в случае нападения раши, Германия вроде как в Прибалтике. Так распределились.Сомневаюсь, чтобы в такой ситуации Польша что-то там имела против американских поставок в Украину через свою территорию.А вот сами поставки в принципе, в случае прихода трампа или даже Десантиса, будут под большим вопросом. Хоть я и не за демократов, но позиция республиканцев Украина явно ничем хорошим не светит. rjkz

Повідомлень: 15255 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7892 раз. Подякували: 4815 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 17:13 ЛАД написав: Gastarbaiter написав: ЛАД написав: Опять немного не так.

После школы очень многие (большинство?) не очень хорошо понимают свои стремления и желания и ещё меньше представляют себе работу по полученной специальности даже если поступает на специальность, которая ему очень интересна. Опять немного не так.После школы очень многие (большинство?) не очень хорошо понимают свои стремления и желания и ещё меньше представляют себе работу по полученной специальности даже если поступает на специальность, которая ему очень интересна.

Возможно, лучше потратить год-два на осознание своего пути, присмотреться к профессиям и рынку труда, чем влезать абы куда на учебу. А то потом уже и тянуть трудно, и в будущем себя в этой профессии человек не видит, но бросить жалко. В мои времена было актуально для парней, чтобы в армию не идти. Это как сейчас в полицеальных школах в Польше (типа ПТУ) - мужики идут полтора года учиться на флористику, только чтобы потом экзамен по языку не сдавать. Возможно, лучше потратить год-два на осознание своего пути, присмотреться к профессиям и рынку труда, чем влезать абы куда на учебу. А то потом уже и тянуть трудно, и в будущем себя в этой профессии человек не видит, но бросить жалко. В мои времена было актуально для парней, чтобы в армию не идти. Это как сейчас в полицеальных школах в Польше (типа ПТУ) - мужики идут полтора года учиться на флористику, только чтобы потом экзамен по языку не сдавать.

Возможно, и лучше. Но при этом заметно снижаются шансы на поступление. За 2 года, думаю, человек успеет забыть, например, всякие даты по истории Украины (если он не увлекается именно этим) и, соответственно, не сможет хорошо написать тест.

Есть и другие отрицательные моменты.



ЛАД написав: Это всё верно.

Но какие практические навыки у вчерашнего выпускника?

А персональные качества при приёме на работу определить, на мой взгляд, практически невозможно. Разве что оценить способность пускать пыль в глаза. Но на большинстве работ это качество не нужно. Это всё верно.Но какие практические навыки у вчерашнего выпускника?А персональные качества при приёме на работу определить, на мой взгляд, практически невозможно. Разве что оценить способность пускать пыль в глаза. Но на большинстве работ это качество не нужно.

Можно. Я людей практически сразу распознаю: мутный, нормальный, шило в заднице, ботан и т.п. А дальше уже вопрос совместимости с руководителем и вписывания в требуемое поведение на данной должности. Ботан-зануда вряд ли будет хорошим продажником, а человек-шило-в-заднице, скорее всего, будет плохим бухгалтером. Ну и работу с деньгами или дорогими/ликвидными товарами (айфонами) мутному типу я бы не доверил. Можно. Я людей практически сразу распознаю: мутный, нормальный, шило в заднице, ботан и т.п. А дальше уже вопрос совместимости с руководителем и вписывания в требуемое поведение на данной должности. Ботан-зануда вряд ли будет хорошим продажником, а человек-шило-в-заднице, скорее всего, будет плохим бухгалтером. Ну и работу с деньгами или дорогими/ликвидными товарами (айфонами) мутному типу я бы не доверил.

Вы кадровик и определяете всё это на собеседовании при приёме на работу или при общении в обычной жизни? Сколько времени Вам требуется на такое распознавание? Возможно, и лучше. Но при этом заметно снижаются шансы на поступление. За 2 года, думаю, человек успеет забыть, например, всякие даты по истории Украины (если он не увлекается именно этим) и, соответственно, не сможет хорошо написать тест.Есть и другие отрицательные моменты.Вы кадровик и определяете всё это на собеседовании при приёме на работу или при общении в обычной жизни? Сколько времени Вам требуется на такое распознавание?



Если человек не поступает на исторический или связанный профиль, то нафига ему даты по истории Украины?

Сидит так будущий хирург и ковыряется в памяти, когда там была Переяславская Рада? Ему-ж это важней, чем химия и анатомия.

А инженеру строителю физика нафиг не выпала - и без строймеханики дом как-то выстоит, а без знания даты рождения Грушевского - нет. Если человек не поступает на исторический или связанный профиль, то нафига ему даты по истории Украины?Сидит так будущий хирург и ковыряется в памяти, когда там была Переяславская Рада? Ему-ж это важней, чем химия и анатомия.А инженеру строителю физика нафиг не выпала - и без строймеханики дом как-то выстоит, а без знания даты рождения Грушевского - нет. rjkz

Повідомлень: 15255 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7892 раз. Подякували: 4815 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 17:15 rjkz написав: То есть, в Украине образование - профанация и работодатели это понимают.

А в Польше - этим интересуются.

Отсюда еще раз - успешный успех в Украине не зависит от образования, а в забугорье - основа для него.

Я уже выше написал - западное образование и работа на Западе плюс украинская изворотливость и пытливость ума = успешный успех на Западе, что на порядки (именно на порядки выше украинского аналога). То есть, в Украине образование - профанация и работодатели это понимают.А в Польше - этим интересуются.Отсюда еще раз - успешный успех в Украине не зависит от образования, а в забугорье - основа для него.Я уже выше написал - западное образование и работа на Западе плюс украинская изворотливость и пытливость ума = успешный успех на Западе, что на порядки (именно на порядки выше украинского аналога).

Читайте внимательно. Хочешь иметь 26 дней отпуска - подтверди, что имеешь 10 лет стажа. Это по польскому трудовому законодательству так. На тот момент моя трудовая имела только несколько лет (6 или 7 - не помню), остальной стаж был как ЧП и документа под рукой не оказалось. Вот и предоставил HRам диплом, чтобы добавить эти недостающие годы. Была бы трудовая на 10+ лет (или если бы мне не нужен был доплнительный отпуск ) - мог бы вообще этот диплом никому не показывать.

Я имею в виду то, что значимость "качества" образования (того или иного вуза) преувеличена. По крайней мере в Европе/Украине. Не думаю, что менее престижный вуз стал бы препятствием в карьерном росте толкового человека. Читайте внимательно. Хочешь иметь 26 дней отпуска - подтверди, что имеешь 10 лет стажа. Это по польскому трудовому законодательству так. На тот момент моя трудовая имела только несколько лет (6 или 7 - не помню), остальной стаж был как ЧП и документа под рукой не оказалось. Вот и предоставил HRам диплом, чтобы добавить эти недостающие годы. Была бы трудовая на 10+ лет (или если бы мне не нужен был доплнительный отпуск) - мог бы вообще этот диплом никому не показывать.Я имею в виду то, что значимость "качества" образования (того или иного вуза) преувеличена. По крайней мере в Европе/Украине. Не думаю, что менее престижный вуз стал бы препятствием в карьерном росте толкового человека. Gastarbaiter Повідомлень: 2723 З нами з: 26.02.18 Подякував: 634 раз. Подякували: 456 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 17:30 ЛАД написав: Bolt написав: По уровню не потянет. Ща сижу с ним программу пятого класса по математике повторяю. Со скрипом. Напрочь отсутствует математическая логика. Всё наглухо убито смартфоном. В украинский ВУЗ так сяк ещё затолкаем, хотя-бы через мотивационное письмо. По уровню не потянет. Ща сижу с ним программу пятого класса по математике повторяю. Со скрипом. Напрочь отсутствует математическая логика. Всё наглухо убито смартфоном. В украинский ВУЗ так сяк ещё затолкаем, хотя-бы через мотивационное письмо.

Так, может, и не надо на точные науки? Здесь востребовано не будет, тем более с таким уровнем. На Западе есть много вполне востребованных гуманитарных специальностей. Так, может, и не надо на точные науки? Здесь востребовано не будет, тем более с таким уровнем. На Западе есть много вполне востребованных гуманитарных специальностей.

Два года старшей дочери в универе ещё учится, а потом в магистратуру за бугор пробовать поступать.

Малому год остался . В 11-й клас перешёл.[/quote]

Вот я о нём и говорил. Если смотреть на Запад, то надо срочно списываться. Да и с дочкой затягивать не надо, уже сейчас надо интересоваться вопросом.[/quote]

Дочку ещё так, сяк год полтора магистратуры забугром потянем. Малого на постоянку забугром уже нет. 😟Тем более нет гарантии, что если будет продолжать учиться, как здесь, не вылетит после первого семестра. Два года старшей дочери в универе ещё учится, а потом в магистратуру за бугор пробовать поступать.. В 11-й клас перешёл.[/quote]Вот я о нём и говорил. Если смотреть на Запад, то надо срочно списываться. Да и с дочкой затягивать не надо, уже сейчас надо интересоваться вопросом.[/quote]Дочку ещё так, сяк год полтора магистратуры забугром потянем. Малого на постоянку забугром уже нет. 😟Тем более нет гарантии, что если будет продолжать учиться, как здесь, не вылетит после первого семестра. Bolt Повідомлень: 2226 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 17:37 rjkz написав: ..........

Если человек не поступает на исторический или связанный профиль, то нафига ему даты по истории Украины?

Сидит так будущий хирург и ковыряется в памяти, когда там была Переяславская Рада? Ему-ж это важней, чем химия и анатомия.

А инженеру строителю физика нафиг не выпала - и без строймеханики дом как-то выстоит, а без знания даты рождения Грушевского - нет. ..........Если человек не поступает на исторический или связанный профиль, то нафига ему даты по истории Украины?Сидит так будущий хирург и ковыряется в памяти, когда там была Переяславская Рада? Ему-ж это важней, чем химия и анатомия.А инженеру строителю физика нафиг не выпала - и без строймеханики дом как-то выстоит, а без знания даты рождения Грушевского - нет.

Ни на фига.

Но тест обязательный . Ни на фига.Но тест ЛАД 2 Повідомлень: 25486 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5092 раз. Подякували: 4738 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1101110211031104> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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