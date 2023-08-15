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#<1 ... 1101110211031104 Додано: Вів 15 сер, 2023 17:38 Bolt написав: ...........

Дочку ещё так, сяк год полтора магистратуры забугром потянем. Малого на постоянку забугром уже нет. 😟Тем более нет гарантии, что если будет продолжать учиться, как здесь, не вылетит после первого семестра. ...........Дочку ещё так, сяк год полтора магистратуры забугром потянем. Малого на постоянку забугром уже нет. 😟Тем более нет гарантии, что если будет продолжать учиться, как здесь, не вылетит после первого семестра.

Тогда понятно.

Так, может, вообще ему ВУЗ не нужен? Тогда понятно.Так, может, вообще ему ВУЗ не нужен? ЛАД 2 Повідомлень: 25486 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5092 раз. Подякували: 4738 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 17:54 rjkz написав: Bolt написав: В Словпкії на осінніх виборах до влади може прийти партія, щось подібне до партії влади в Угорщині, яка хоче припинити допомогу Україні :https://wyborcza.pl/7,75399,30076814,byly-slowacki-premier-robert-fico-jak-viktor-orban-i-wlasnie.html#S.TD-K.C-B.2-L.1.duzy В Словпкії на осінніх виборах до влади може прийти партія, щось подібне до партії влади в Угорщині, яка хоче припинити допомогу Україні :https://wyborcza.pl/7,75399,30076814,byly-slowacki-premier-robert-fico-jak-viktor-orban-i-wlasnie.html#S.TD-K.C-B.2-L.1.duzy



Вас должны больще волновать выборы в США.

В случае прихода трампа и иже с ним, выборы в Словакии будут беспокоить меньше, чем лунные кратеры. Вас должны больще волновать выборы в США.В случае прихода трампа и иже с ним, выборы в Словакии будут беспокоить меньше, чем лунные кратеры.

а я б не дуже переймався виборами. по-перше, не все ще декларується, потім виконується.



чим мені подобаються США, так це тим, що це система й вплив особистості не настільки сильний. а проблема Раші, яка цілеспрямовано торпедує світовий порядок, - це виклик для США. тому Рашу будуть душити до тих пір, доки вона не перестане становити загрозу(а це більш надійно при тому чи іншому розвалу Раші) - хоч демократи, хоч республіканці.



Рейган ким був? отож



особисто Трамп популіст та бовдур, який завдає більше шкоди Америці, але гадаю США й це подолають а я б не дуже переймався виборами. по-перше, не все ще декларується, потім виконується.чим мені подобаються США, так це тим, що це система й вплив особистості не настільки сильний. а проблема Раші, яка цілеспрямовано торпедує світовий порядок, - це виклик для США. тому Рашу будуть душити до тих пір, доки вона не перестане становити загрозу(а це більш надійно при тому чи іншому розвалу Раші) - хоч демократи, хоч республіканці.Рейган ким був? отожособисто Трамп популіст та бовдур, який завдає більше шкоди Америці, але гадаю США й це подолають Shaman

Повідомлень: 4032 З нами з: 29.09.19 Подякував: 486 раз. Подякували: 1135 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 18:19 ЛАД написав: Bolt написав: ...........

Дочку ещё так, сяк год полтора магистратуры забугром потянем. Малого на постоянку забугром уже нет. 😟Тем более нет гарантии, что если будет продолжать учиться, как здесь, не вылетит после первого семестра. ...........Дочку ещё так, сяк год полтора магистратуры забугром потянем. Малого на постоянку забугром уже нет. 😟Тем более нет гарантии, что если будет продолжать учиться, как здесь, не вылетит после первого семестра.

Тогда понятно.

Так, может, вообще ему ВУЗ не нужен? Тогда понятно.Так, может, вообще ему ВУЗ не нужен?

Так в ПТУ что-ли? Писал же, что племяш жены обещал на тестировщика еатягать. Ну и от армии нужно как-то отмазаться. Кокай-то косарь баксов в год за вышку тут потянем Так в ПТУ что-ли? Писал же, что племяш жены обещал на тестировщика еатягать. Ну и от армии нужно как-то отмазаться. Кокай-то косарь баксов в год за вышку тут потянем Bolt Повідомлень: 2226 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 18:22 rjkz написав: ЛАД написав: Редкий случай, когда я с Вами не согласен.



Вижу проблему и в нежелании учиться.

Да, "Во все времена дипломов выдавали много, а настоящее образование получали единицы". Но не совсем так. Не все, но всё-таки не единицы. Не все, конечно, были гениями или даже талантами, но у нас на курсе где-то половина окончивших были достаточно толковые. А, может, и больше. Подтверждено последующей жизнью. Другой вопрос, что отсев по ходу учёбы был большой, наверное, порядка половины поступивших. Больше всего на первом курсе, но и позже тоже.



Насчёт программы и гениальных преподавателей согласен.



Да, не всегда те, кто может учиться, лучше всех сдают экзамены. Но им и не надо сдавать "лучше всех", а сдать просто хорошо они вполне способны. Не знаю, но никогда не видел людей, способных и желающих учиться, и не способных нормально (не "лучше всех") сдать экзамены. Так что за бортом они не останутся, даже если приём сократить вдвое.

При естественном отборе отсеиваются если не единицы, то меньшинство. Это если говорить о высших животных. К малькам рыб и аналогичным, кот. плодятся миллионами, это не относится. В нашем случае получается, что отбор работает как с мальками рыб - проходят единицы из десятков тысяч.

Да, нарекания на качество образования были всегда. И не только на нашей памяти, а, наверное, на сотни или тысячи лет раньше. И всегда далеко не все потом работали по полученной специальности.

Но тут вопрос в соотношении. И раньше не всегда инженер или учёный работал по специальности, полученной в вузе, но достаточно редко он работал продавцом или, как сейчас "красиво" называют, "менеджером по продажам". Причём происходит это не потому, что он негодный специалист, а потому, что просто нет соответствующей работы. У нас вполне успешно уничтожена промышленность и наука, а система высшего образования работает как в советские времена, делая вид, что "не замечает" изменений в обществе.

Если мы взяли курс на "великую с/х державу", которая будет заниматься только с/х и даже с/х технику закупать за границей, то нужно это признать и перестроить соответственно всю систему образования, в т.ч. и школьного. Не нужна в таких объёмах ни математика, ни физика. И в школе тоже. Может быть, надо оставить пару школ на крупный город (такой, как Киев , Харьков, Львов, ...) с приличным изучением точных наук, а остальное переориентировать на с/х науки.

А в высшем образовании оставить агрономию, медицину, педагогику, строительство. Может, что-то ещё упустил.

Сегодняшнее образование просто растрата государственных средств. Зачем плодить массу ненужных специалистов?

Это приводит только к падению престижности высшего образования. Зачем стараться учиться (это всё-таки тяжело), если заранее известно, что работу по специальности не найдёшь независимо от знаний? Превращение диплома в бумажку ставит в дурацкое положение и нанимателя. Когда приходит молодой специалист, смотреть на его диплом смешно - никто не знает, соответствуют ли оценки знаниям или просто куплены.

... Редкий случай, когда я с Вами не согласен.Вижу проблему и в нежелании учиться.Да, "Во все времена дипломов выдавали много, а настоящее образование получали единицы". Но не совсем так. Не все, но всё-таки не единицы. Не все, конечно, были гениями или даже талантами, но у нас на курсе где-то половина окончивших были достаточно толковые. А, может, и больше. Подтверждено последующей жизнью. Другой вопрос, что отсев по ходу учёбы был большой, наверное, порядка половины поступивших. Больше всего на первом курсе, но и позже тоже.Насчёт программы и гениальных преподавателей согласен.Да, не всегда те, кто может учиться, лучше всех сдают экзамены. Но им и не надо сдавать "лучше всех", а сдать просто хорошо они вполне способны. Не знаю, но никогда не видел людей, способных и желающих учиться, и не способных нормально (не "лучше всех") сдать экзамены. Так что за бортом они не останутся, даже если приём сократить вдвое.При естественном отборе отсеиваются если не единицы, то меньшинство. Это если говорить о высших животных. К малькам рыб и аналогичным, кот. плодятся миллионами, это не относится. В нашем случае получается, что отбор работает как с мальками рыб - проходят единицы из десятков тысяч.Да, нарекания на качество образования были всегда. И не только на нашей памяти, а, наверное, на сотни или тысячи лет раньше. И всегда далеко не все потом работали по полученной специальности.Но тут вопрос в соотношении. И раньше не всегда инженер или учёный работал по специальности, полученной в вузе, но достаточно редко он работал продавцом или, как сейчас "красиво" называют, "менеджером по продажам". Причём происходит это не потому, что он негодный специалист, а потому, что просто нет соответствующей работы. У нас вполне успешно уничтожена промышленность и наука, а система высшего образования работает как в советские времена, делая вид, что "не замечает" изменений в обществе.Если мы взяли курс на "великую с/х державу", которая будет заниматься только с/х и даже с/х технику закупать за границей, то нужно это признать и перестроить соответственно всю систему образования, в т.ч. и школьного. Не нужна в таких объёмах ни математика, ни физика. И в школе тоже. Может быть, надо оставить пару школ на крупный город (такой, как Киев , Харьков, Львов, ...) с приличным изучением точных наук, а остальное переориентировать на с/х науки.А в высшем образовании оставить агрономию, медицину, педагогику, строительство. Может, что-то ещё упустил.Сегодняшнее образование просто растрата государственных средств. Зачем плодить массуспециалистов?Это приводит только к падению престижности высшего образования. Зачем стараться учиться (это всё-таки тяжело), если заранее известно, что работу по специальности не найдёшь независимо от знаний? Превращение диплома в бумажку ставит в дурацкое положение и нанимателя. Когда приходит молодой специалист, смотреть на его диплом смешно - никто не знает, соответствуют ли оценки знаниям или просто куплены....



+1

В Украине чуть не каждый первый с ВО.

Но уровень зарплат...ну Вы поняли. Какого учиться 5 лет, если на условной "лопате" (бери больше кидай дальше) заработки намного выше.

Тогда надо говорить, что для того, чтобы имея диплом ВУЗа, надо не только иметь специализированные знания, но и умение зарабатывать.

К сожалению, этому в вузах не учат.

Каждый познает через свой личный опыт.

Кто через предпринимательство, кто пускается во все тяжкие.

И уж как у каждого это получается, то и будет тем результатам, по которым апологеты "Где родился, там и пригодился" вещают, что "И в Украине можно зарабатывать".

Можно. Кто спорит.

Можно закончить никому ненужный вуз и родственник устроит на теплое место.

Можно закончить в забугорье вуз и получить должность в западной компании, но локация в Украине. И с умным видом рассказывать, что все кАзлы, кто не в Украине, имея западную зарплату.

Можно иметь профильное образование и работу, но усилить это предпринимательством.

И тд.

Упускается тот момент, что в забугорье достаточно закончить вуз и пойти на первую работу, чтобы уже нормально зарабатывать, а если еще приложить те качества "выживальщика", которые нарабатываются в Украине, то результат будет зашкаливать.

... +1В Украине чуть не каждый первый с ВО.Но уровень зарплат...ну Вы поняли. Какого учиться 5 лет, если на условной "лопате" (бери больше кидай дальше) заработки намного выше.Тогда надо говорить, что для того, чтобы имея диплом ВУЗа, надо не только иметь специализированные знания, но и умение зарабатывать.К сожалению, этому в вузах не учат.Каждый познает через свой личный опыт.Кто через предпринимательство, кто пускается во все тяжкие.И уж как у каждого это получается, то и будет тем результатам, по которым апологеты "Где родился, там и пригодился" вещают, что "И в Украине можно зарабатывать".Можно. Кто спорит.Можно закончитьМожно закончить в забугорье вуз и получить должность в западной компании, но локация в Украине. И с умным видом рассказывать, что все кАзлы, кто не в Украине, имея западную зарплату.Можно иметь профильное образование и работу, но усилить это предпринимательством.И тд.Упускается тот момент, что в, а если еще приложить те качества "выживальщика", которые нарабатываются в Украине, то результат будет зашкаливать....

почалося - в Україні все погано, а буде ще гірше єдине, що це позиція людей які вже нічого не зроблять для країни - але вважають нормальним постійно казати, як все погано.



почнемо з кінця

rjkz

кожен каже про знайому модель життя. а можна закінчити нормальний ВНЗ й влаштуватися на нормальну роботу.



з приводу ВНЗ за кордонои - вже описав ситуіцію з ВНЗ у Німеччині - а який відсоток людей закінчує універ за кордоном, який коледж, а який взагалі немає вищої освіти - є статистика? можемо здивуватися. нам дійсно не потрібно стільки людей з вищою освітою - так й на Заході не потрібно. тому наша освіта поки що сильно девальвувала. рівень економістів в якомусь політеху теж не дуже - тому там такі спеціальності й не потрібні, бюджетні так точно.



а у вас ЛАД - інша проблема. по-перше це ваша зневага до продажників. ви ніяк не зрозумієте, що останні років 30 - продати це найскладніше, виробити - ні. це таке.



математика потрібна в усьому світі, тому не треба популістські закиди, що математика та фізика не потрібні. якісні ІТшники звідки беруться? не тестувальники, а сеньйори кодери.



й до речі гімназій в тій же Німеччині не так й багато, все як ви кажете.



ще не померла, але потроху загинається тяжка промисловість. треба забувати про космос й ядерну зброю - це для великих держав. про авіацію - треба з кимось кооперуватись, вже писав таке. харчова промисловість, яку ви постійно не вважаєте за щось достойне - так технологів немає. тут що заважає? з харчовою все добре - але ви це не бачите, бо не хочете - це не вписується у вашу картину світу. а у італійців вписується, та й у угорців теж - що в Угорщині є з важкої промисловості?



проблема - от як заставити ВНЗ не видавати липові дипломи? треба вивчити досвід розвинених країн. є така комісія, fler? почалося - в Україні все погано, а буде ще гіршеєдине, що це позиція людей які вже нічого не зроблять для країни - але вважають нормальним постійно казати, як все погано.почнемо з кінцякожен каже про знайому модель життя. а можна закінчити нормальний ВНЗ й влаштуватися на нормальну роботу.з приводу ВНЗ за кордонои - вже описав ситуіцію з ВНЗ у Німеччині - а який відсоток людей закінчує універ за кордоном, який коледж, а який взагалі немає вищої освіти - є статистика? можемо здивуватися. нам дійсно не потрібно стільки людей з вищою освітою - так й на Заході не потрібно. тому наша освіта поки що сильно девальвувала. рівень економістів в якомусь політеху теж не дуже - тому там такі спеціальності й не потрібні, бюджетні так точно.а у вас- інша проблема. по-перше це ваша зневага до продажників. ви ніяк не зрозумієте, що останні років 30 - продати це найскладніше, виробити - ні. це таке.математика потрібна в усьому світі, тому не треба популістські закиди, що математика та фізика не потрібні. якісні ІТшники звідки беруться? не тестувальники, а сеньйори кодери.й до речі гімназій в тій же Німеччині не так й багато, все як ви кажете.ще не померла, але потроху загинається тяжка промисловість. треба забувати про космос й ядерну зброю - це для великих держав. про авіацію - треба з кимось кооперуватись, вже писав таке. харчова промисловість, яку ви постійно не вважаєте за щось достойне - так технологів немає. тут що заважає? з харчовою все добре - але ви це не бачите, бо не хочете - це не вписується у вашу картину світу. а у італійців вписується, та й у угорців теж - що в Угорщині є з важкої промисловості?проблема - от як заставити ВНЗ не видавати липові дипломи? треба вивчити досвід розвинених країн. є така комісія, Shaman

Повідомлень: 4032 З нами з: 29.09.19 Подякував: 486 раз. Подякували: 1135 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 18:31 Bolt написав: ЛАД написав: Bolt написав: ...........

Дочку ещё так, сяк год полтора магистратуры забугром потянем. Малого на постоянку забугром уже нет. 😟Тем более нет гарантии, что если будет продолжать учиться, как здесь, не вылетит после первого семестра. ...........Дочку ещё так, сяк год полтора магистратуры забугром потянем. Малого на постоянку забугром уже нет. 😟Тем более нет гарантии, что если будет продолжать учиться, как здесь, не вылетит после первого семестра.

Тогда понятно.

Так, может, вообще ему ВУЗ не нужен? Тогда понятно.Так, может, вообще ему ВУЗ не нужен?

Так в ПТУ что-ли? Писал же, что племяш жены обещал на тестировщика еатягать. Ну и от армии нужно как-то отмазаться. Кокай-то косарь баксов в год за вышку тут потянем Так в ПТУ что-ли? Писал же, что племяш жены обещал на тестировщика еатягать. Ну и от армии нужно как-то отмазаться. Кокай-то косарь баксов в год за вышку тут потянем

ІМХО, для тестувальника все таки теж потрібні аналітичні здібності. але у вас якийсь скажемо старорежимні погляди - то доньку спихнути заміж, то сина впихнути в ВНЗ.



по-перше, зараз в армію не беруть, хоч студент, хоч ні - вже написали.



по-друге, може він щось добре вміє й хоче робити руками, хоч електрик, хоч плиточник, хоч автослюсар - ви ж будинок збудували. то й не ПТУ, а коледж чи технікум - буде потреба потім довчиться до вищої освіти.



й що значиться мови - не для хлопця? мова, може дизайнер якийсь, може він взагалі творча натура - зараз професій де можна заробляти гроші - найрізноманітніші.



можливо ви скажете, що він нічого не хоче. а можливо, у вас такий суровий підхід, що дитина лише чекає команди, й не може навіть висловити, а що вона хоче. навчання з-під палки - марно витрачені час та гроші.



ps з власного досвіду, я то розумію математику, але як виявилось дитина мої пояснення не дуже розуміла. а найняли звичайного шкільного репетитора - й все стало зрозумілим, зі шкільною програмою питань немає ІМХО, для тестувальника все таки теж потрібні аналітичні здібності. але у вас якийсь скажемо старорежимні погляди - то доньку спихнути заміж, то сина впихнути в ВНЗ.по-перше, зараз в армію не беруть, хоч студент, хоч ні - вже написали.по-друге, може він щось добре вміє й хоче робити руками, хоч електрик, хоч плиточник, хоч автослюсар - ви ж будинок збудували. то й не ПТУ, а коледж чи технікум - буде потреба потім довчиться до вищої освіти.й що значиться мови - не для хлопця? мова, може дизайнер якийсь, може він взагалі творча натура - зараз професій де можна заробляти гроші - найрізноманітніші.можливо ви скажете, що він нічого не хоче. а можливо, у вас такий суровий підхід, що дитина лише чекає команди, й не може навіть висловити, а що вона хоче. навчання з-під палки - марно витрачені час та гроші.ps з власного досвіду, я то розумію математику, але як виявилось дитина мої пояснення не дуже розуміла. а найняли звичайного шкільного репетитора - й все стало зрозумілим, зі шкільною програмою питань немає Shaman

Повідомлень: 4032 З нами з: 29.09.19 Подякував: 486 раз. Подякували: 1135 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 18:38 Shaman написав: Bolt написав: ЛАД написав: Тогда понятно.

Так, может, вообще ему ВУЗ не нужен? Тогда понятно.Так, может, вообще ему ВУЗ не нужен?

Так в ПТУ что-ли? Писал же, что племяш жены обещал на тестировщика еатягать. Ну и от армии нужно как-то отмазаться. Кокай-то косарь баксов в год за вышку тут потянем Так в ПТУ что-ли? Писал же, что племяш жены обещал на тестировщика еатягать. Ну и от армии нужно как-то отмазаться. Кокай-то косарь баксов в год за вышку тут потянем

ІМХО, для тестувальника все таки теж потрібні аналітичні здібності. але у вас якийсь скажемо старорежимні погляди - то доньку спихнути заміж, то сина впихнути в ВНЗ.



по-перше, зараз в армію не беруть, хоч студент, хоч ні - вже написали.



по-друге, може він щось добре вміє й хоче робити руками, хоч електрик, хоч плиточник, хоч автослюсар - ви ж будинок збудували. то й не ПТУ, а коледж чи технікум - буде потреба потім довчиться до вищої освіти.



й що значиться мови - не для хлопця? мова, може дизайнер якийсь, може він взагалі творча натура - зараз професій де можна заробляти гроші - найрізноманітніші.



можливо ви скажете, що він нічого не хоче. а можливо, у вас такий суровий підхід, що дитина лише чекає команди, й не може навіть висловити, а що вона хоче. навчання з-під палки - марно витрачені час та гроші.



ps з власного досвіду, я то розумію математику, але як виявилось дитина мої пояснення не дуже розуміла. а найняли звичайного шкільного репетитора - й все стало зрозумілим, зі шкільною програмою питань немає ІМХО, для тестувальника все таки теж потрібні аналітичні здібності. але у вас якийсь скажемо старорежимні погляди - то доньку спихнути заміж, то сина впихнути в ВНЗ.по-перше, зараз в армію не беруть, хоч студент, хоч ні - вже написали.по-друге, може він щось добре вміє й хоче робити руками, хоч електрик, хоч плиточник, хоч автослюсар - ви ж будинок збудували. то й не ПТУ, а коледж чи технікум - буде потреба потім довчиться до вищої освіти.й що значиться мови - не для хлопця? мова, може дизайнер якийсь, може він взагалі творча натура - зараз професій де можна заробляти гроші - найрізноманітніші.можливо ви скажете, що він нічого не хоче. а можливо, у вас такий суровий підхід, що дитина лише чекає команди, й не може навіть висловити, а що вона хоче. навчання з-під палки - марно витрачені час та гроші.ps з власного досвіду, я то розумію математику, але як виявилось дитина мої пояснення не дуже розуміла. а найняли звичайного шкільного репетитора - й все стало зрозумілим, зі шкільною програмою питань немає

Короче ніфіга він не знає і не вміє, якщо не запхаю в ВУЗ тупо дома буде сидіти в компуктері бавитись, а так хочаб кудась ходити буде. 🤷‍♂️ Короче ніфіга він не знає і не вміє, якщо не запхаю в ВУЗ тупо дома буде сидіти в компуктері бавитись, а так хочаб кудась ходити буде. 🤷‍♂️ Bolt Повідомлень: 2226 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1101110211031104 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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