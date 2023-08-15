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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1102110311041105
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 19:16

  BIGor написав:
  Shaman написав:почалося - в Україні все погано, а буде ще гірше єдине, що це позиція людей які вже нічого не зроблять для країни - але вважають нормальним постійно казати, як все погано.

А що маєте проти людей старше 40 років? Це ж по вашим словам "отработанній матеріал".

що тоді перебрехали мої слова, що досі пишите як би пом'якше сказати некоректні речі.

ще раз повторю, що я шукаю людей-аналітиків, бо робота така. й ще раз кажу, якщо людина в 40 років досі на рядовій посаді, то це не аналітик.

тут ми читаємо історії, як за 20 років люди вже беруть іпотеку на пвімільйона доларів, а я маю брати на роботу людину, яка 20 років пропрацювала касиром. нехай працює далі.

а мені потрібні розумненькі працівники. але вони йдуть в аудит й працюють там - й за 10-15 років досягають значних успіхів.

якось так 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 19:21

  Bolt написав:Знов в рекомендоване закинуло. Подивився. Підтвержує думку, що в Україні місце прокляте.
https://youtu.be/WgO0tK_c5vQ

а що не так? у нас теж так вміють. а от якість сталі, яку розливають вручну - трохи під питанням.
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 15 сер, 2023 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 19:23

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  ЛАД написав:
  Bolt написав:...........
Дочку ещё так, сяк год полтора магистратуры забугром потянем. Малого на постоянку забугром уже нет. Тем более нет гарантии, что если будет продолжать учиться, как здесь, не вылетит после первого семестра.

Тогда понятно.
Так, может, вообще ему ВУЗ не нужен?

Так в ПТУ что-ли? Писал же, что племяш жены обещал на тестировщика еатягать. Ну и от армии нужно как-то отмазаться. Кокай-то косарь баксов в год за вышку тут потянем
Можна що завгодно обіцяти, але "натягати", якщо йому то не зайде, неможливо, а тестування - специфічна робота.
По-друге, зараз світова криза (і в ІТ зокрема) в розпалі, тестувальнику без досвіду знайти роботу найближчим часом буде надзвичайно важко
Faceless
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