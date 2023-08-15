Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1102110311041105 Додано: Вів 15 сер, 2023 19:16 BIGor написав: Shaman написав: почалося - в Україні все погано, а буде ще гірше єдине, що це позиція людей які вже нічого не зроблять для країни - але вважають нормальним постійно казати, як все погано. почалося - в Україні все погано, а буде ще гірше єдине, що це позиція- але вважають нормальним постійно казати, як все погано.

А що маєте проти людей старше 40 років? Це ж по вашим словам "отработанній матеріал". А що маєте проти людей старше 40 років? Це ж по вашим словам "отработанній матеріал".

що тоді перебрехали мої слова, що досі пишите як би пом'якше сказати некоректні речі.



ще раз повторю, що я шукаю людей-аналітиків, бо робота така. й ще раз кажу, якщо людина в 40 років досі на рядовій посаді, то це не аналітик.



тут ми читаємо історії, як за 20 років люди вже беруть іпотеку на пвімільйона доларів, а я маю брати на роботу людину, яка 20 років пропрацювала касиром. нехай працює далі.



а мені потрібні розумненькі працівники. але вони йдуть в аудит й працюють там - й за 10-15 років досягають значних успіхів.



якось так що тоді перебрехали мої слова, що досі пишите як би пом'якше сказати некоректні речі.ще раз повторю, що я шукаю людей-аналітиків, бо робота така. й ще раз кажу, якщо людина в 40 років досі на рядовій посаді, то це не аналітик.тут ми читаємо історії, як за 20 років люди вже беруть іпотеку на пвімільйона доларів, а я маю брати на роботу людину, яка 20 років пропрацювала касиром. нехай працює далі.а мені потрібні розумненькі працівники. але вони йдуть в аудит й працюють там - й за 10-15 років досягають значних успіхів.якось так Shaman

Повідомлень: 4037 З нами з: 29.09.19 Подякував: 486 раз. Подякували: 1136 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 19:21 Bolt написав: Знов в рекомендоване закинуло. Подивився. Підтвержує думку, що в Україні місце прокляте.

https://youtu.be/WgO0tK_c5vQ Знов в рекомендоване закинуло. Подивився. Підтвержує думку, що в Україні місце прокляте.

а що не так? у нас теж так вміють. а от якість сталі, яку розливають вручну - трохи під питанням.

а що не так? у нас теж так вміють. а от якість сталі, яку розливають вручну - трохи під питанням. Востаннє редагувалось Shaman в Вів 15 сер, 2023 19:26, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 4037 З нами з: 29.09.19 Подякував: 486 раз. Подякували: 1136 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 19:23 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: ЛАД написав: Bolt написав: ...........

Дочку ещё так, сяк год полтора магистратуры забугром потянем. Малого на постоянку забугром уже нет. Тем более нет гарантии, что если будет продолжать учиться, как здесь, не вылетит после первого семестра. ...........Дочку ещё так, сяк год полтора магистратуры забугром потянем. Малого на постоянку забугром уже нет.Тем более нет гарантии, что если будет продолжать учиться, как здесь, не вылетит после первого семестра.

Тогда понятно.

Так, может, вообще ему ВУЗ не нужен? Тогда понятно.Так, может, вообще ему ВУЗ не нужен?

Так в ПТУ что-ли? Писал же, что племяш жены обещал на тестировщика еатягать. Ну и от армии нужно как-то отмазаться. Кокай-то косарь баксов в год за вышку тут потянем Так в ПТУ что-ли? Писал же, что племяш жены обещал на тестировщика еатягать. Ну и от армии нужно как-то отмазаться. Кокай-то косарь баксов в год за вышку тут потянем Можна що завгодно обіцяти, але "натягати", якщо йому то не зайде, неможливо, а тестування - специфічна робота.

По-друге, зараз світова криза (і в ІТ зокрема) в розпалі, тестувальнику без досвіду знайти роботу найближчим часом буде надзвичайно важко Можна що завгодно обіцяти, але "натягати", якщо йому то не зайде, неможливо, а тестування - специфічна робота.По-друге, зараз світова криза (і в ІТ зокрема) в розпалі, тестувальнику без досвіду знайти роботу найближчим часом буде надзвичайно важко Faceless

Модератор Повідомлень: 33600 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1395 раз. Подякували: 7809 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1102110311041105 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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