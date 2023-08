Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

BIGor написав: Shaman написав: почалося - в Україні все погано, а буде ще гірше єдине, що це позиція людей які вже нічого не зроблять для країни - але вважають нормальним постійно казати, як все погано.

А що маєте проти людей старше 40 років? Це ж по вашим словам "отработанній матеріал".

А що маєте проти людей старше 40 років? Це ж по вашим словам "отработанній матеріал". А що маєте проти людей старше 40 років? Це ж по вашим словам "отработанній матеріал".

що тоді перебрехали мої слова, що досі пишите як би пом'якше сказати некоректні речі.



ще раз повторю, що я шукаю людей-аналітиків, бо робота така. й ще раз кажу, якщо людина в 40 років досі на рядовій посаді, то це не аналітик.



тут ми читаємо історії, як за 20 років люди вже беруть іпотеку на пвімільйона доларів, а я маю брати на роботу людину, яка 20 років пропрацювала касиром. нехай працює далі.



а мені потрібні розумненькі працівники. але вони йдуть в аудит й працюють там - й за 10-15 років досягають значних успіхів.



що тоді перебрехали мої слова, що досі пишите як би пом'якше сказати некоректні речі.

ще раз повторю, що я шукаю людей-аналітиків, бо робота така. й ще раз кажу, якщо людина в 40 років досі на рядовій посаді, то це не аналітик.

тут ми читаємо історії, як за 20 років люди вже беруть іпотеку на пвімільйона доларів, а я маю брати на роботу людину, яка 20 років пропрацювала касиром. нехай працює далі.

а мені потрібні розумненькі працівники. але вони йдуть в аудит й працюють там - й за 10-15 років досягають значних успіхів.

якось так

Подякував: 486 раз. Подякували: 1136 раз.

https://youtu.be/WgO0tK_c5vQ

а що не так? у нас теж так вміють. а от якість сталі, яку розливають вручну - трохи під питанням.

а що не так? у нас теж так вміють. а от якість сталі, яку розливають вручну - трохи під питанням.

Bolt написав: ЛАД написав: Bolt написав: ...........

Дочку ещё так, сяк год полтора магистратуры забугром потянем. Малого на постоянку забугром уже нет. Тем более нет гарантии, что если будет продолжать учиться, как здесь, не вылетит после первого семестра.

Тогда понятно.

Так, может, вообще ему ВУЗ не нужен?

Дочку ещё так, сяк год полтора магистратуры забугром потянем. Малого на постоянку забугром уже нет. Тем более нет гарантии, что если будет продолжать учиться, как здесь, не вылетит после первого семестра. ...........Дочку ещё так, сяк год полтора магистратуры забугром потянем. Малого на постоянку забугром уже нет.Тем более нет гарантии, что если будет продолжать учиться, как здесь, не вылетит после первого семестра.

Тогда понятно.

Так, может, вообще ему ВУЗ не нужен? Тогда понятно.Так, может, вообще ему ВУЗ не нужен?

Так в ПТУ что-ли? Писал же, что племяш жены обещал на тестировщика еатягать. Ну и от армии нужно как-то отмазаться. Кокай-то косарь баксов в год за вышку тут потянем Так в ПТУ что-ли? Писал же, что племяш жены обещал на тестировщика еатягать. Ну и от армии нужно как-то отмазаться. Кокай-то косарь баксов в год за вышку тут потянем Можна що завгодно обіцяти, але "натягати", якщо йому то не зайде, неможливо, а тестування - специфічна робота.

Можна що завгодно обіцяти, але "натягати", якщо йому то не зайде, неможливо, а тестування - специфічна робота.

По-друге, зараз світова криза (і в ІТ зокрема) в розпалі, тестувальнику без досвіду знайти роботу найближчим часом буде надзвичайно важко

Подякував: 1395 раз. Подякували: 7809 раз.

https://youtu.be/WgO0tK_c5vQ

а що не так? у нас теж так вміють. а от якість сталі, яку розливають вручну - трохи під питанням.

а що не так? у нас теж так вміють. а от якість сталі, яку розливають вручну - трохи під питанням.

Такий колінвал на Шахеда поставити, щоб пролетіло 500 км вистачить. Я про те, що людям не треба якихось спеціальних умов, супкрського обладнання, щоб займатись виробництвом.

А в Польше - этим интересуются.

Отсюда еще раз - успешный успех в Украине не зависит от образования, а в забугорье - основа для него.

Я уже выше написал - западное образование и работа на Западе плюс украинская изворотливость и пытливость ума = успешный успех на Западе, что на порядки (именно на порядки выше украинского аналога). То есть, в Украине образование - профанация и работодатели это понимают.А в Польше - этим интересуются.Отсюда еще раз - успешный успех в Украине не зависит от образования, а в забугорье - основа для него.Я уже выше написал - западное образование и работа на Западе плюс украинская изворотливость и пытливость ума = успешный успех на Западе, что на порядки (именно на порядки выше украинского аналога).

Читайте внимательно. Хочешь иметь 26 дней отпуска - подтверди, что имеешь 10 лет стажа. Это по польскому трудовому законодательству так. На тот момент моя трудовая имела только несколько лет (6 или 7 - не помню), остальной стаж был как ЧП и документа под рукой не оказалось. Вот и предоставил HRам диплом, чтобы добавить эти недостающие годы. Была бы трудовая на 10+ лет (или если бы мне не нужен был доплнительный отпуск ) - мог бы вообще этот диплом никому не показывать.

Я имею в виду то, что значимость "качества" образования (того или иного вуза) преувеличена. По крайней мере в Европе/Украине. Не думаю, что менее престижный вуз стал бы препятствием в карьерном росте толкового человека. Читайте внимательно. Хочешь иметь 26 дней отпуска - подтверди, что имеешь 10 лет стажа. Это по польскому трудовому законодательству так. На тот момент моя трудовая имела только несколько лет (6 или 7 - не помню), остальной стаж был как ЧП и документа под рукой не оказалось. Вот и предоставил HRам диплом, чтобы добавить эти недостающие годы. Была бы трудовая на 10+ лет (или если бы мне не нужен был доплнительный отпуск) - мог бы вообще этот диплом никому не показывать.Я имею в виду то, что значимость "качества" образования (того или иного вуза) преувеличена. По крайней мере в Европе/Украине. Не думаю, что менее престижный вуз стал бы препятствием в карьерном росте толкового человека.



сорри, по диагонали прочел пост.

В Вашей отрасли может оно так и есть.

В строительстве, медицине и еще куче всего - сомневаюсь, что курсов или гугла достаточно.

Можно нахвататься поверхностных знаний, но системного понимания не будет.

Без этого работать - чревато.

Другое дело, что в Украине человек с ВО снивелированен как качеством образования в целом так и количеством невостребованных обладателей дипломов.

Вы думаете, вздумай я работать именно по той специальности, которую получил в вузе и по которой сделал довольно быстро карьеру по ИТР лестнице (и бросил) то зарабатывал-бы достойные деньги? ФИг там.

В США, когда приехал, был на одном мероприятии типа семинара по трудоустройству.

Когда дошло до меня, я говорю:

сорри, по диагонали прочел пост.
В Вашей отрасли может оно так и есть.
В строительстве, медицине и еще куче всего - сомневаюсь, что курсов или гугла достаточно.
Можно нахвататься поверхностных знаний, но системного понимания не будет.
Без этого работать - чревато.
Другое дело, что в Украине человек с ВО снивелированен как качеством образования в целом так и количеством невостребованных обладателей дипломов.
Вы думаете, вздумай я работать именно по той специальности, которую получил в вузе и по которой сделал довольно быстро карьеру по ИТР лестнице (и бросил) то зарабатывал-бы достойные деньги? ФИг там.
В США, когда приехал, был на одном мероприятии типа семинара по трудоустройству.
Когда дошло до меня, я говорю:
"I graduated from Kiev State University of Construction and Architecture" with a Civil engineer diploma" . По залу легкий гул. Тут этот очень ценная профессия и зарплаты ОТ (то есть начальная) 120 куе в год. Но нужен язык и надо знать местные коды (типа СНиПов или как потом начали называть ДБН). "Русский бизнес" берет на пару лет на 60 куе в год, потом от 100 куе в год. Лангуаге - какой есть, коды за эти пару лет подтянутся. А потом имеют инженера за меньшие деньги, чем платит американский работодатель.

Подякував: 7892 раз. Подякували: 4816 раз.

А в Польше - этим интересуются.

Отсюда еще раз - успешный успех в Украине не зависит от образования, а в забугорье - основа для него.

Я уже выше написал - западное образование и работа на Западе плюс украинская изворотливость и пытливость ума = успешный успех на Западе, что на порядки (именно на порядки выше украинского аналога). То есть, в Украине образование - профанация и работодатели это понимают.А в Польше - этим интересуются.Отсюда еще раз - успешный успех в Украине не зависит от образования, а в забугорье - основа для него.Я уже выше написал - западное образование и работа на Западе плюс украинская изворотливость и пытливость ума = успешный успех на Западе, что на порядки (именно на порядки выше украинского аналога).

Читайте внимательно. Хочешь иметь 26 дней отпуска - подтверди, что имеешь 10 лет стажа. Это по польскому трудовому законодательству так. На тот момент моя трудовая имела только несколько лет (6 или 7 - не помню), остальной стаж был как ЧП и документа под рукой не оказалось. Вот и предоставил HRам диплом, чтобы добавить эти недостающие годы. Была бы трудовая на 10+ лет (или если бы мне не нужен был доплнительный отпуск ) - мог бы вообще этот диплом никому не показывать.

Я имею в виду то, что значимость "качества" образования (того или иного вуза) преувеличена. По крайней мере в Европе/Украине. Не думаю, что менее престижный вуз стал бы препятствием в карьерном росте толкового человека. Читайте внимательно. Хочешь иметь 26 дней отпуска - подтверди, что имеешь 10 лет стажа. Это по польскому трудовому законодательству так. На тот момент моя трудовая имела только несколько лет (6 или 7 - не помню), остальной стаж был как ЧП и документа под рукой не оказалось. Вот и предоставил HRам диплом, чтобы добавить эти недостающие годы. Была бы трудовая на 10+ лет (или если бы мне не нужен был доплнительный отпуск) - мог бы вообще этот диплом никому не показывать.Я имею в виду то, что значимость "качества" образования (того или иного вуза) преувеличена. По крайней мере в Европе/Украине. Не думаю, что менее престижный вуз стал бы препятствием в карьерном росте толкового человека.



сорри, по диагонали прочел пост.

В Вашей отрасли может оно так и есть.

В строительстве, медицине и еще куче всего - сомневаюсь, что курсов или гугла достаточно.

Можно нахвататься поверхностных знаний, но системного понимания не будет.

Без этого работать - чревато.

Другое дело, что в Украине человек с ВО снивелированен как качеством образования в целом так и количеством невостребованных обладателей дипломов. сорри, по диагонали прочел пост.В Вашей отрасли может оно так и есть.В строительстве, медицине и еще куче всего - сомневаюсь, что курсов или гугла достаточно.Можно нахвататься поверхностных знаний, но системного понимания не будет.Без этого работать - чревато.Другое дело, что в Украине человек с ВО снивелированен как качеством образования в целом так и количеством невостребованных обладателей дипломов.

Додам трохи - мова геть не про "курси чи гугл". Для першої роботи по спеціальності, або перших (якщо загального досвіду на той момент мало) диплом і ВНЗ має значення, бо більше особливо немає на що і спиратися. Потім - важливіший попередній досвід, рекомендації, а диплом можуть хіба для формальності спитати (в мене в Україні, крім першої роботи, просили копію буквально пару разів)

І, як на мене, наше вроджене бажання шукати всюди зраду і, нажаль, комплекс меншовартості, призводить до невиправданого, гіперболізованого применшення якості нашої освіти Додам трохи - мова геть не про "курси чи гугл". Для першої роботи по спеціальності, або перших (якщо загального досвіду на той момент мало) диплом і ВНЗ має значення, бо більше особливо немає на що і спиратися. Потім - важливіший попередній досвід, рекомендації, а диплом можуть хіба для формальності спитати (в мене в Україні, крім першої роботи, просили копію буквально пару разів)І, як на мене, наше вроджене бажання шукати всюди зраду і, нажаль, комплекс меншовартості, призводить до невиправданого, гіперболізованого применшення якості нашої освіти Faceless

Модератор Повідомлень: 33601 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1395 раз. Подякували: 7809 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 сер, 2023 23:27 ЛАД написав: Wisznia2021 написав: .......

Це дані по Нархозу( ~1400) та Шевченка(~2000), тобто обидва вузи максимально в першому приоритеті. Думаю, кількість по vstupu можна поділити максимум на 2, або навіть просто відняти 1/4 = всі заявлені місця там будуть зайняті. Де подивитися планову кількість місць не знаю.

П.с. і да, - не може такого бути, щоб у Франкфурті був один університет плюс , скоріш за все(не хо перевіряти), одна фаххохшулє( типу, інститут), а в Києві - десяток, якщо не більше. Дійсно, виживуть найсильніши- і це правильно.

Мала розмову з біженками зі сходу України( з тими, хто обирав ВФ)- жалілися на своє життя в Україні, розказували, як вони "люблять" західникив і т.д. Крутился в голове вопрос: а что вы сделали, чтоб вам стало легче?- вот вопрос к конкретному человеку: выучил язык, получил ещё одну профессию, поступила и закончил более престижный вуз, чем тот который у тебя в Краматорске? .......Це дані по Нархозу( ~1400) та Шевченка(~2000), тобто обидва вузи максимально в першому приоритеті. Думаю, кількість по vstupu можна поділити максимум на 2, або навіть просто відняти 1/4 = всі заявлені місця там будуть зайняті. Де подивитися планову кількість місць не знаю.П.с. і да, - не може такого бути, щоб у Франкфурті був один університет плюс , скоріш за все(не хо перевіряти), одна фаххохшулє( типу, інститут), а в Києві - десяток, якщо не більше. Дійсно, виживуть найсильніши- і це правильно.Мала розмову з біженками зі сходу України( з тими, хто обирав ВФ)- жалілися на своє життя в Україні, розказували, як вони "люблять" західникив і т.д. Крутился в голове вопрос: а что вы сделали, чтоб вам стало легче?- вот вопрос к конкретному человеку: выучил язык, получил ещё одну профессию, поступила и закончил более престижный вуз, чем тот который у тебя в Краматорске?

"виживуть найсильніши- і це правильно" - возможно, правильно, но зачем долго ждать, пока остальные вымрут и тратить на это деньги? Проще их закрыть и улучшить финансирование найсильніших.



Что такое ВФ?

Вы разговаривали с беженками, которые планируют там остаться?

Если не планируют, то зачем им учить немецкий, или нидерландский, или какой ещё язык?

Зачем заканчивать "более престижный вуз"? Это гарантирует работу в Украине? Знаю случаи, когда человек менял специальность. Но для этого не надо ещё раз учиться в вузе, достаточно найти работу, а доучиться можно и самому. Заканчивать новый вуз, по-моему, есть смысл, если вдруг понял, что полученная специальность неинтересна, а хочешь в жизни заниматься чем-то совершенно другим (при этом даже заработок не важен).

Вы начинаете проповедовать идеи Будивельника? Бедные сами виноваты, что они бедные? Подавляющее большинство населения может и должно просто работать и даже без ВО, а не заниматься какими-то высшими материями. При этом на современном уровне развития общества может и должно жить достойной жизнью, а не думать, чем завтра накормить ребёнка. "В Европу" народ стремится именно ради этого, а не ради высоких идей.

Обычный человек может и должен иметь достаточный уровень жизни, просто честно работая.

Понятие "достойной жизни", естественно, меняется со временем. Человеку времён Киевской Руси или крепостному крестьянину каких-то 200 лет назад жизнь сегодняшнего бедняка, вероятно, показалась бы супердостойной. "виживуть найсильніши- і це правильно" - возможно, правильно, но зачем долго ждать, пока остальные вымрут и тратить на это деньги? Проще их закрыть и улучшить финансирование найсильніших.Что такое ВФ?Вы разговаривали с беженками, которые планируют там остаться?Если не планируют, то зачем им учить немецкий, или нидерландский, или какой ещё язык?Зачем заканчивать "более престижный вуз"? Это гарантирует работу в Украине? Знаю случаи, когда человек менял специальность. Но для этого не надо ещё раз учиться в вузе, достаточно найти работу, а доучиться можно и самому. Заканчивать новый вуз, по-моему, есть смысл, если вдруг понял, что полученная специальность неинтересна, а хочешь в жизни заниматься чем-то совершенно другим (при этом даже заработок не важен).Вы начинаете проповедовать идеи Будивельника? Бедные сами виноваты, что они бедные? Подавляющее большинство населения может и должно просто работать и даже без ВО, а не заниматься какими-то высшими материями. При этом на современном уровне развития общества может и должно жить достойной жизнью, а не думать, чем завтра накормить ребёнка. "В Европу" народ стремится именно ради этого, а не ради высоких идей.Обычный человек может и должен иметь достаточный уровень жизни, просто честно работая.Понятие "достойной жизни", естественно, меняется со временем. Человеку времён Киевской Руси или крепостному крестьянину каких-то 200 лет назад жизнь сегодняшнего бедняка, вероятно, показалась бы супердостойной.

Вот это вас понесло....

Ну, тогда хоть читайте, что я пишу или думайте, читая.

ВФ- что такое?- это вы очень правильно спросили, лучше и не напишешь;)))

Я не писала про второе высшее, а писала, что первое высшее можно не обязательно получать в Краматорске.

И да, - они собираются оставаться в Германии именно потому, что в Украине им плохо жилось и Украина их не ценила и ничего им не давала.

Вот это вас понесло....
Ну, тогда хоть читайте, что я пишу или думайте, читая.
ВФ- что такое?- это вы очень правильно спросили, лучше и не напишешь;)))
Я не писала про второе высшее, а писала, что перв

https://youtu.be/WgO0tK_c5vQ Знов в рекомендоване закинуло. Подивився. Підтвержує думку, що в Україні місце прокляте.

а що не так? у нас теж так вміють. а от якість сталі, яку розливають вручну - трохи під питанням.

а що не так? у нас теж так вміють. а от якість сталі, яку розливають вручну - трохи під питанням.

Такий колінвал на Шахеда поставити, щоб пролетіло 500 км вистачить. Я про те, що людям не треба якихось спеціальних умов, супкрського обладнання, щоб займатись виробництвом. Такий колінвал на Шахеда поставити, щоб пролетіло 500 км вистачить. Я про те, що людям не треба якихось спеціальних умов, супкрського обладнання, щоб займатись виробництвом.

дивиться, обладнання, яке налаштовано може робити й більш складні речі, ті ж шестерні та вали. але збирається з них лише Т-150. а переналаштувати такі лінії досить складною



а переваги сучасних верстатів з ЧПК - вкинув нову програму, й він тобі зробить зовсім іншу деталь, може навіть не змінюючи інструмент дивиться, обладнання, яке налаштовано може робити й більш складні речі, ті ж шестерні та вали. але збирається з них лише Т-150. а переналаштувати такі лінії досить складноюа переваги сучасних верстатів з ЧПК - вкинув нову програму, й він тобі зробить зовсім іншу деталь, може навіть не змінюючи інструмент Shaman

