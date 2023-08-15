Shaman написав:
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почнемо з кінцяrjkz
кожен каже про знайому модель життя. а можна закінчити нормальний ВНЗ й влаштуватися на нормальну роботу.
Можно.
Можно и миллионером стать за пару лет. Пример - Курченко.
Просто так устроиться на нормальную работу, может быть, кому-то и удаётся. По большому знакомству. Может быть, кому-то и просто так, на какова вероятность? Когда работы просто нет. Вы возьмётесь найти работу в Украине, например, авиаконструктору? инженеру-ракетчику? конструктору-станкостроителю?
Это так, что первое пришло в голову.
з приводу ВНЗ за кордоном - вже описав ситуіцію з ВНЗ у Німеччині - а який відсоток людей закінчує універ за кордоном, який коледж, а який взагалі немає вищої освіти - є статистика? можемо здивуватися. нам дійсно не потрібно стільки людей з вищою освітою - так й на Заході не потрібно. тому наша освіта поки що сильно девальвувала. рівень економістів в якомусь політеху теж не дуже - тому там такі спеціальності й не потрібні, бюджетні так точно.
Простите, совершенно не понятно, что Вы хотели сказать.
Статистика такая наверняка есть. Но искать не буду. Зачем? Понятно, что далеко не все имеют высшее образование. И сегодня оно пока, действительно, нужно далеко не всем, что у нас, что на Западе. Но опять же наверняка процент тех, кому оно нужно, на Западе выше.
Вывод "тому
наша освіта поки що сильно девальвувала" непонятно из чего следует.
а у вас ЛАД - інша проблема. по-перше це ваша зневага до продажників. ви ніяк не зрозумієте, що останні років 30 - продати це найскладніше, виробити - ні. це таке.
Вы, как часто бывает, торопитесь.
Я, вообще-то, последние пару десятков лет моей трудовой деятельности занимался именно продажами.
У Вас подход экономиста. Это не в осуждение, а просто факт.
Но это накладывает ограничения на Ваши подходы ко многим вопросам. Попробуйте иногда отвлекаться от экономической точки зрения.
Вы уверены, что так уж необходимо продать человеку что-то, о покупке чего он и не думал? Может быть, лучше производить то, что человеку нужно, а не пытаться продать то, что произведено?
Возможно, при этом легче решались бы многие глобальные проблемы, например экологические?
Безудержный рост потребления - тупиковый путь.
Вы никогда не слышали рассказы "продажников", как они удачно "впихнули" товар покупателю?
И я всё же сильно подозреваю, что спроектировать удачный самолёт, или ракету для полёта на Марс, или разработать технологию производства интегральных схем, или разгадать генетический код человека несколько сложнее, чем продать партию памперсов. И нужнее для человечества.
Прогресс человечества всю историю определяется производством, а не продажами.
математика потрібна в усьому світі, тому не треба популістські закиди, що математика та фізика не потрібні. якісні ІТшники звідки беруться? не тестувальники, а сеньйори кодери.
Математика и физика, и химия с генетикой, и ещё много чего нужны, бесспорно, во всём мире.
А вот нужны ли они в Украине при сегодняшнем развитии страны? Для чего? Starikan
как-то писал, что происходит с его институтом. А это был очень
серьёзный институт. И такое не только у них в институте - это типичная картина.
Так что Вы бы поаккуратнее со словами про "популістські закиди". Это не мои "закиди", а горькая правда сегодняшней Украины.
И, кстати, "сеньйори кодери" это далеко не математики.
й до речі гімназій в тій же Німеччині не так й багато, все як ви кажете.
И что?
ще не померла, але потроху загинається тяжка промисловість. треба забувати про космос й ядерну зброю - це для великих держав. про авіацію - треба з кимось кооперуватись, вже писав таке. харчова промисловість, яку ви постійно не вважаєте за щось достойне - так технологів немає. тут що заважає? з харчовою все добре - але ви це не бачите, бо не хочете - це не вписується у вашу картину світу. а у італійців вписується, та й у угорців теж - що в Угорщині є з важкої промисловості?
Что "не померло"?
Металлургия? Почти сырьевая отрасль.
Что ещё?
Какой % у нас остался от того, что было? 10%? 5%?
О ЯО можно и забыть. А о ядерной энергетике, вероятно, не стоит?
О космосе, возможно, тоже? Да, сами не потянем. Европа тоже не тянет. Кооперируется. Так, может, нам тоже надо было кооперироваться, а не "забывать"?
30 лет назад мы во многом и со многими могли кооперироваться, но предпочли разворовывать, резать на металлолом, продавать за бесценок. Растеряли те кадры, которые были. Сегодня не уверен, что у нас ещё осталось что-то, с чем захотят кооперироваться.
И не надо мне приписывать глупости, что в мою картину мира не вписывается пищепром.
Я, правда, не очень понял, как может быть "з харчовою все добре", но "так, технологів немає"?
А пищепром вписывается. Но как дополнение к остальному. а не как основная отрасль.
Почему, повторять в сотый раз не буду.
проблема - от як заставити ВНЗ не видавати липові дипломи? треба вивчити досвід розвинених країн. є така комісія, fler?
Никак.
Липовый диплом это репутационные потери. Так для наших вузов риск нулевой - всё равно почти никто не будет работать по специальности. А те, кто пойдёт кассирами в АТБ или в Макдональдс, диплом не опозорят, т.к. он там не нужен и отсутствие знаний, соответствующих диплому, никак не обнаружится.
P.s. С с/х, как понимаю, мы вопрос решили.
Теперь мне поискать о наших успехах в пищепроме? Может оказаться, что они тоже несколько преувеличены.