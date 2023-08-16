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#<1 ... 1103110411051106 Додано: Сер 16 сер, 2023 01:15 rjkz написав: В Вашей отрасли может оно так и есть.

В строительстве, медицине и еще куче всего - сомневаюсь, что курсов или гугла достаточно.

Можно нахвататься поверхностных знаний, но системного понимания не будет.

Без этого работать - чревато. В Вашей отрасли может оно так и есть.В строительстве, медицине и еще куче всего - сомневаюсь, что курсов или гугла достаточно.Можно нахвататься поверхностных знаний, но системного понимания не будет.Без этого работать - чревато.

Да оно и в бухгалтерии/фин. аналитике нужно, это системное понимание. А еще нужно... не знаю, как это описать. Чуйка, умение видеть неочевидное, понимание глобальной картины. В Польше это распространенная проблема (к счастью, все же не так, как в азиатских странах - там вообще чисто роботы). Достаточно много людей сидят, клацают кнопочки по инструкции, даже не задумываясь над тем, что и зачем они делают. И пофиг какое образование, какой вуз. К счастью, от наших ошибок никто не умирает. Но переплатить несколько лямов долларов налогов из-за недопротянутой формулки в экселе - бывали случаи Да оно и в бухгалтерии/фин. аналитике нужно, это системное понимание. А еще нужно... не знаю, как это описать. Чуйка, умение видеть неочевидное, понимание глобальной картины. В Польше это распространенная проблема (к счастью, все же не так, как в азиатских странах - там вообще чисто роботы). Достаточно много людей сидят, клацают кнопочки по инструкции, даже не задумываясь над тем, что и зачем они делают. И пофиг какое образование, какой вуз. К счастью, от наших ошибок никто не умирает. Но переплатить несколько лямов долларов налогов из-за недопротянутой формулки в экселе - бывали случаи Gastarbaiter Повідомлень: 2724 З нами з: 26.02.18 Подякував: 634 раз. Подякували: 456 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 сер, 2023 02:27 Shaman написав: .....................

почнемо з кінця

rjkz

кожен каже про знайому модель життя. а можна закінчити нормальний ВНЗ й влаштуватися на нормальну роботу. .....................почнемо з кінцякожен каже про знайому модель життя. а можна закінчити нормальний ВНЗ й влаштуватися на нормальну роботу.

Можно.

Можно и миллионером стать за пару лет. Пример - Курченко.

Просто так устроиться на нормальную работу, может быть, кому-то и удаётся. По большому знакомству. Может быть, кому-то и просто так, на какова вероятность? Когда работы просто нет. Вы возьмётесь найти работу в Украине, например, авиаконструктору? инженеру-ракетчику? конструктору-станкостроителю?

Это так, что первое пришло в голову.



з приводу ВНЗ за кордоном - вже описав ситуіцію з ВНЗ у Німеччині - а який відсоток людей закінчує універ за кордоном, який коледж, а який взагалі немає вищої освіти - є статистика? можемо здивуватися. нам дійсно не потрібно стільки людей з вищою освітою - так й на Заході не потрібно. тому наша освіта поки що сильно девальвувала. рівень економістів в якомусь політеху теж не дуже - тому там такі спеціальності й не потрібні, бюджетні так точно.

Простите, совершенно не понятно, что Вы хотели сказать.

Статистика такая наверняка есть. Но искать не буду. Зачем? Понятно, что далеко не все имеют высшее образование. И сегодня оно пока, действительно, нужно далеко не всем, что у нас, что на Западе. Но опять же наверняка процент тех, кому оно нужно, на Западе выше.

Вывод "тому наша освіта поки що сильно девальвувала" непонятно из чего следует.



а у вас ЛАД - інша проблема. по-перше це ваша зневага до продажників. ви ніяк не зрозумієте, що останні років 30 - продати це найскладніше, виробити - ні. це таке.

Вы, как часто бывает, торопитесь.

Я, вообще-то, последние пару десятков лет моей трудовой деятельности занимался именно продажами.

У Вас подход экономиста. Это не в осуждение, а просто факт.

Но это накладывает ограничения на Ваши подходы ко многим вопросам. Попробуйте иногда отвлекаться от экономической точки зрения.

Вы уверены, что так уж необходимо продать человеку что-то, о покупке чего он и не думал? Может быть, лучше производить то, что человеку нужно, а не пытаться продать то, что произведено?

Возможно, при этом легче решались бы многие глобальные проблемы, например экологические?

Безудержный рост потребления - тупиковый путь.

Вы никогда не слышали рассказы "продажников", как они удачно "впихнули" товар покупателю?

И я всё же сильно подозреваю, что спроектировать удачный самолёт, или ракету для полёта на Марс, или разработать технологию производства интегральных схем, или разгадать генетический код человека несколько сложнее, чем продать партию памперсов. И нужнее для человечества.

Прогресс человечества всю историю определяется производством, а не продажами.



математика потрібна в усьому світі, тому не треба популістські закиди, що математика та фізика не потрібні. якісні ІТшники звідки беруться? не тестувальники, а сеньйори кодери.

Математика и физика, и химия с генетикой, и ещё много чего нужны, бесспорно, во всём мире.

А вот нужны ли они в Украине при сегодняшнем развитии страны? Для чего? Starikan как-то писал, что происходит с его институтом. А это был очень серьёзный институт. И такое не только у них в институте - это типичная картина.

Так что Вы бы поаккуратнее со словами про "популістські закиди". Это не мои "закиди", а горькая правда сегодняшней Украины.

И, кстати, "сеньйори кодери" это далеко не математики.



й до речі гімназій в тій же Німеччині не так й багато, все як ви кажете.

И что?

ще не померла, але потроху загинається тяжка промисловість. треба забувати про космос й ядерну зброю - це для великих держав. про авіацію - треба з кимось кооперуватись, вже писав таке. харчова промисловість, яку ви постійно не вважаєте за щось достойне - так технологів немає. тут що заважає? з харчовою все добре - але ви це не бачите, бо не хочете - це не вписується у вашу картину світу. а у італійців вписується, та й у угорців теж - що в Угорщині є з важкої промисловості?

Что "не померло"?

Металлургия? Почти сырьевая отрасль.

Что ещё?

Какой % у нас остался от того, что было? 10%? 5%?

О ЯО можно и забыть. А о ядерной энергетике, вероятно, не стоит?

О космосе, возможно, тоже? Да, сами не потянем. Европа тоже не тянет. Кооперируется. Так, может, нам тоже надо было кооперироваться, а не "забывать"?

30 лет назад мы во многом и со многими могли кооперироваться, но предпочли разворовывать, резать на металлолом, продавать за бесценок. Растеряли те кадры, которые были. Сегодня не уверен, что у нас ещё осталось что-то, с чем захотят кооперироваться.

И не надо мне приписывать глупости, что в мою картину мира не вписывается пищепром.

Я, правда, не очень понял, как может быть "з харчовою все добре", но "так, технологів немає"?

А пищепром вписывается. Но как дополнение к остальному. а не как основная отрасль.

Почему, повторять в сотый раз не буду.



проблема - от як заставити ВНЗ не видавати липові дипломи? треба вивчити досвід розвинених країн. є така комісія, fler?

Никак.

Липовый диплом это репутационные потери. Так для наших вузов риск нулевой - всё равно почти никто не будет работать по специальности. А те, кто пойдёт кассирами в АТБ или в Макдональдс, диплом не опозорят, т.к. он там не нужен и отсутствие знаний, соответствующих диплому, никак не обнаружится.



P.s. С с/х, как понимаю, мы вопрос решили.

Теперь мне поискать о наших успехах в пищепроме? Может оказаться, что они тоже несколько преувеличены. Можно.Можно и миллионером стать за пару лет. Пример - Курченко.Просто так устроиться на нормальную работу, может быть, кому-то и удаётся. По большому знакомству. Может быть, кому-то и просто так, на какова вероятность? Когда работы просто нет. Вы возьмётесь найти работу в Украине, например, авиаконструктору? инженеру-ракетчику? конструктору-станкостроителю?Это так, что первое пришло в голову.Простите, совершенно не понятно, что Вы хотели сказать.Статистика такая наверняка есть. Но искать не буду. Зачем? Понятно, что далеко не все имеют высшее образование. И сегодня оно пока, действительно, нужно далеко не всем, что у нас, что на Западе. Но опять же наверняка процент тех, кому оно нужно, на Западе выше.Вывод "наша освіта поки що сильно девальвувала" непонятно из чего следует.Вы, как часто бывает, торопитесь.Я, вообще-то, последние пару десятков лет моей трудовой деятельности занимался именно продажами.У Вас подход экономиста. Это не в осуждение, а просто факт.Но это накладывает ограничения на Ваши подходы ко многим вопросам. Попробуйте иногда отвлекаться от экономической точки зрения.Вы уверены, что так уж необходимо продать человеку что-то, о покупке чего он и не думал? Может быть, лучше производить то, что человеку нужно, а не пытаться продать то, что произведено?Возможно, при этом легче решались бы многие глобальные проблемы, например экологические?Безудержный рост потребления - тупиковый путь.Вы никогда не слышали рассказы "продажников", как они удачно "впихнули" товар покупателю?И я всё же сильно подозреваю, что спроектировать удачный самолёт, или ракету для полёта на Марс, или разработать технологию производства интегральных схем, или разгадать генетический код человека несколько сложнее, чем продать партию памперсов. И нужнее для человечества.Прогресс человечества всю историю определяется производством, а не продажами.Математика и физика, и химия с генетикой, и ещё много чего нужны, бесспорно, во всём мире.А вот нужны ли они в Украине при сегодняшнем развитии страны? Для чего?как-то писал, что происходит с его институтом. А этосерьёзный институт. И такое не только у них в институте - это типичная картина.Так что Вы бы поаккуратнее со словами про "популістські закиди". Это не мои "закиди", а горькая правда сегодняшней Украины.И, кстати, "сеньйори кодери" это далеко не математики.И что?Что "не померло"?Металлургия? Почти сырьевая отрасль.Что ещё?Какой % у нас остался от того, что было? 10%? 5%?О ЯО можно и забыть. А о ядерной энергетике, вероятно, не стоит?О космосе, возможно, тоже? Да, сами не потянем. Европа тоже не тянет. Кооперируется. Так, может, нам тоже надо было кооперироваться, а не "забывать"?30 лет назад мы во многом и со многими могли кооперироваться, но предпочли разворовывать, резать на металлолом, продавать за бесценок. Растеряли те кадры, которые были. Сегодня не уверен, что у нас ещё осталось что-то, с чем захотят кооперироваться.И не надо мне приписывать глупости, что в мою картину мира не вписывается пищепром.Я, правда, не очень понял, как может быть "з харчовою все добре", но "так, технологів немає"?А пищепром вписывается. Но как дополнение к остальному. а не как основная отрасль.Почему, повторять в сотый раз не буду.Никак.Липовый диплом это репутационные потери. Так для наших вузов риск нулевой - всё равно почти никто не будет работать по специальности. А те, кто пойдёт кассирами в АТБ или в Макдональдс, диплом не опозорят, т.к. он там не нужен и отсутствие знаний, соответствующих диплому, никак не обнаружится.P.s. С с/х, как понимаю, мы вопрос решили.Теперь мне поискать о наших успехах в пищепроме? Может оказаться, что они тоже несколько преувеличены. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 16 сер, 2023 04:01, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25491 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5093 раз. Подякували: 4738 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 сер, 2023 02:36 Gastarbaiter написав: rjkz написав: В Вашей отрасли может оно так и есть.

В строительстве, медицине и еще куче всего - сомневаюсь, что курсов или гугла достаточно.

Можно нахвататься поверхностных знаний, но системного понимания не будет.

Без этого работать - чревато. В Вашей отрасли может оно так и есть.В строительстве, медицине и еще куче всего - сомневаюсь, что курсов или гугла достаточно.Можно нахвататься поверхностных знаний, но системного понимания не будет.Без этого работать - чревато.

Да оно и в бухгалтерии/фин. аналитике нужно, это системное понимание. А еще нужно... не знаю, как это описать. Чуйка, умение видеть неочевидное, понимание глобальной картины. В Польше это распространенная проблема (к счастью, все же не так, как в азиатских странах - там вообще чисто роботы). Достаточно много людей сидят, клацают кнопочки по инструкции, даже не задумываясь над тем, что и зачем они делают. И пофиг какое образование, какой вуз. К счастью, от наших ошибок никто не умирает. Но переплатить несколько лямов долларов налогов из-за недопротянутой формулки в экселе - бывали случаи Да оно и в бухгалтерии/фин. аналитике нужно, это системное понимание. А еще нужно... не знаю, как это описать. Чуйка, умение видеть неочевидное, понимание глобальной картины. В Польше это распространенная проблема (к счастью, все же не так, как в азиатских странах - там вообще чисто роботы). Достаточно много людей сидят, клацают кнопочки по инструкции, даже не задумываясь над тем, что и зачем они делают. И пофиг какое образование, какой вуз. К счастью, от наших ошибок никто не умирает. Но переплатить несколько лямов долларов налогов из-за недопротянутой формулки в экселе - бывали случаи



Ошибки врачей - на кладбищах, ошибки строителей - иногда под завалами.

Я не хотел-бы акурту тут неприятные вещи писать, но после того "турецкого городка" недавняя трагедия в Турции мне видится под своим углом.

У меня была бухгалтер. Вроде как неплохой бухгалтер. Самое главное - доверял ей.

Не как в том анекдоте

"-Говорят, ты бухгалтера ищешь?

-Да.

-Так ты-ж недавно взял бухгалтера.

-Вот его и ищу"

После того, как у нее родился второй ребенок, моя жена стала вести бухгалтерию.

И выяснилось, что предыдущая бухгалтер платила налоги не только с излишней щедростью, но и суммы ставила выше расчетных.

Мы часть денег смогли компенсировать уменьшением следующих платежей.

Хотя это были хорошо обесцененные деньги.

Но ничего "смертельного" в этом конечно нет. Ошибки врачей - на кладбищах, ошибки строителей - иногда под завалами.Я не хотел-бы акурту тут неприятные вещи писать, но после того "турецкого городка" недавняя трагедия в Турции мне видится под своим углом.У меня была бухгалтер. Вроде как неплохой бухгалтер. Самое главное - доверял ей.Не как в том анекдоте"-Говорят, ты бухгалтера ищешь?-Да.-Так ты-ж недавно взял бухгалтера.-Вот его и ищу"После того, как у нее родился второй ребенок, моя жена стала вести бухгалтерию.И выяснилось, что предыдущая бухгалтер платила налоги не только с излишней щедростью, но и суммы ставила выше расчетных.Мы часть денег смогли компенсировать уменьшением следующих платежей.Хотя это были хорошо обесцененные деньги.Но ничего "смертельного" в этом конечно нет. rjkz

Повідомлень: 15262 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7892 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 сер, 2023 02:43 Gastarbaiter написав: .........

Можно. Я людей практически сразу распознаю: мутный, нормальный, шило в заднице, ботан и т.п. А дальше уже вопрос совместимости с руководителем и вписывания в требуемое поведение на данной должности. Ботан-зануда вряд ли будет хорошим продажником, а человек-шило-в-заднице, скорее всего, будет плохим бухгалтером. Ну и работу с деньгами или дорогими/ликвидными товарами (айфонами) мутному типу я бы не доверил. .........Можно. Я людей практически сразу распознаю: мутный, нормальный, шило в заднице, ботан и т.п. А дальше уже вопрос совместимости с руководителем и вписывания в требуемое поведение на данной должности. Ботан-зануда вряд ли будет хорошим продажником, а человек-шило-в-заднице, скорее всего, будет плохим бухгалтером. Ну и работу с деньгами или дорогими/ликвидными товарами (айфонами) мутному типу я бы не доверил.

В таком случае, Вы уникальный специалист.

И я советую поменять специальность на HR (вполне серьёзно). Вам цены не будет.



Не думаю, что менее престижный вуз стал бы препятствием в карьерном росте толкового человека.

Конечно, нет.

Но более престижный вуз даёт лучшую подготовку. Во всяком случае, я так понимаю "престижность". В таком случае, Вы уникальный специалист.И я советую поменять специальность на HR (вполне серьёзно). Вам цены не будет.Конечно, нет.Но более престижный вуз даёт лучшую подготовку. Во всяком случае, я так понимаю "престижность". ЛАД 2 Повідомлень: 25491 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5093 раз. Подякували: 4738 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 сер, 2023 03:14 Shaman написав: ................

по-перще, а хто сказав що не виробляють? те, що не розповідають - це інша справа. ................по-перще, а хто сказав що не виробляють? те, що не розповідають - це інша справа.

виробляють, но явно мало. Судя по отзывам фронтовиков.

Или Вы верите в "десятки тысяч", о кот. пишет Denik?



й головне навіщо? шахеди - це знаряддя терористів, військового сенсу не дуже бачу. але ж поки що не ведемо терористичну війну. й гадаю не будемо



Любая война это террор.



а також не думали, що можливо дешевше купувати ті ж мавіки, ніж виробляти.

Как Вы как экономист объясните такую возможность?



верстати не так легко купити, а налагодити на них виробництво - окремий кейс.

MAZAK гадаю нам взагалі не продадуть - бо це позиція виробника верстатів

"Кто хочет — ищет способ, кто не хочет — ищет причину" - по слухам, Сократ.



й головне, я не кажу що виробити легко. але не треба принижувати тих, хто продає.

Не треба принижувати тих, хто виробляє.



станок налаштовано, й він виробить деякі металеві вироби - але не замовляють. життя таке

Так, может, просто не на то настроили и не то делают? виробляють, но явно мало. Судя по отзывам фронтовиков.Или Вы верите в "десятки тысяч", о кот. пишетЛюбая война это террор.Как Вы как экономист объясните такую возможность?"Кто хочет — ищет способ, кто не хочет — ищет причину" - по слухам, Сократ.Не треба принижувати тих, хто виробляє.Так, может, просто не на то настроили и не то делают? ЛАД 2 Повідомлень: 25491 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5093 раз. Подякували: 4738 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 сер, 2023 03:49 Wisznia2021 написав: ..........

Вот это вас понесло....

Ну, тогда хоть читайте, что я пишу или думайте, читая.

ВФ- что такое?- это вы очень правильно спросили, лучше и не напишешь;))) ..........Вот это вас понесло....Ну, тогда хоть читайте, что я пишу или думайте, читая.ВФ- что такое?- это вы очень правильно спросили, лучше и не напишешь;)))

Спасибо за ответ.

Но, честно говоря, даже не подумал, что Вы вспоминаете историю 13-летней давности. Тем более, что это, в общем-то, не имеет отношения к их сегодняшнему поведению.

Я не писала про второе высшее, а писала, что первое высшее можно не обязательно получать в Краматорске.

Простите, сразу не понял, но Вы написали: "получил ещё одну профессию". Отсюда сделал вывод о "новом вузе".

Не обязательно учиться в Краматорске.

Но всё же дома учиться проще. Хотя бы потому, что нет проблемы с жильём. И живёшь дома. Почитайте выше, что пишут о престижности вуза. И почему все должны рваться в Киев, Харьков, Львов?

Или Вы считаете необходимым уничтожить все провинциальные вузы как класс?

В каких городах считаете нужным/возможным оставить?

И да, - они собираются оставаться в Германии именно потому, что в Украине им плохо жилось и Украина их не ценила и ничего им не давала.

Тогда не могу понять, почему они не учат язык.

И даже мысли в голове нет, а на кой черт они Германии или что они могут дать Германии, чтоб Германия их хотела у себя оставить.

А вот об этом не думает никто.

Люди эмигрируют не для того, чтобы что-то дать чужой стране, а для того, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь. Спасибо за ответ.Но, честно говоря, даже не подумал, что Вы вспоминаете историю 13-летней давности. Тем более, что это, в общем-то, не имеет отношения к их сегодняшнему поведению.Простите, сразу не понял, но Вы написали: "получил ещё одну профессию". Отсюда сделал вывод о "новом вузе".Не обязательно учиться в Краматорске.Но всё же дома учиться проще. Хотя бы потому, что нет проблемы с жильём. И живёшь дома. Почитайте выше, что пишут о престижности вуза. И почему все должны рваться в Киев, Харьков, Львов?Или Вы считаете необходимым уничтожить все провинциальные вузы как класс?В каких городах считаете нужным/возможным оставить?Тогда не могу понять, почему они не учат язык.А вот об этом не думает никто.Люди эмигрируют не для того, чтобы что-то дать чужой стране, а для того, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь. ЛАД 2 Повідомлень: 25491 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5093 раз. Подякували: 4738 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 сер, 2023 10:01 rjkz написав: Я не хотел-бы акурту тут неприятные вещи писать, но после того "турецкого городка" недавняя трагедия в Турции мне видится под своим углом.

Я не хотел-бы акурту тут неприятные вещи писать, но после того "турецкого городка" недавняя трагедия в Турции мне видится под своим углом.



А чего же не писать: надо писать. Как известно, землетрясений не бывает только в Украине. Если что и тревожит человеков, то по 4 раза в день «воздушные тревоги».

Воздушных тревог не бывает слава Богу, в США.

Разве что редко: когда мои родственники были на Гавайях и объявили запуск ракет по острову: они резво открыли канализационный люк залезли в канализационный колодец, накрылись крышкой и сидели там до вечера. Потом несколько раз посещали психологов (цену вы знаете).

Когда срочно вернулись в Калифорнию попали в зону гигантских пожаров.

Так что писать все нужно, а как же.

Не хотелось бы для rjkz писать неприятные вещи, но когда я утром 11 сентября какого-то года шел на работу, часть Нью-Йорка уже не существовала.

Слава Ьогу, rjkz тогда еще не был в Нью Йорке.

С тех пор меня не тянет в Нью Йорк, хотя уже несколько раз приглашали: трагедия в Нью Йорке мне видится под своим углом (почти цитата от rjkz). А чего же не писать: надо писать. Как известно, землетрясений не бывает только в Украине. Если что и тревожит человеков, то по 4 раза в день «воздушные тревоги».Воздушных тревог не бывает слава Богу, в США.Разве что редко: когда мои родственники были на Гавайях и объявили запуск ракет по острову: они резво открыли канализационный люк залезли в канализационный колодец, накрылись крышкой и сидели там до вечера. Потом несколько раз посещали психологов (цену вы знаете).Когда срочно вернулись в Калифорнию попали в зону гигантских пожаров.Так что писать все нужно, а как же.Не хотелось бы для rjkz писать неприятные вещи, но когда я утром 11 сентября какого-то года шел на работу, часть Нью-Йорка уже не существовала.Слава Ьогу, rjkz тогда еще не был в Нью Йорке.С тех пор меня не тянет в Нью Йорк, хотя уже несколько раз приглашали: трагедия в Нью Йорке мне видится под своим углом (почти цитата от rjkz). akurt

Повідомлень: 8188 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3236 раз. Подякували: 1111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1103110411051106 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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