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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1104110511061107
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:35

Про языки:


И не говорите, что польский украинцу выучить сложнее, чем бразильцу или шведу. Это к тому, как тут некоторые писали, что нужны годы.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:45

  Gastarbaiter написав:Про языки:


И не говорите, что польский украинцу выучить сложнее, чем бразильцу или шведу. Это к тому, как тут некоторые писали, что нужны годы.

У мене в групі були бельгієць, американка - їм дуже важко йшло. 2 українця і білорус набагато краще все сприймали.
gonchik74
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  #<1 ... 1104110511061107
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