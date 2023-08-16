Про языки:
И не говорите, что польский украинцу выучить сложнее, чем бразильцу или шведу. Это к тому, как тут некоторые писали, что нужны годы.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 сер, 2023 14:35
Про языки:
И не говорите, что польский украинцу выучить сложнее, чем бразильцу или шведу. Это к тому, как тут некоторые писали, что нужны годы.
Додано: Сер 16 сер, 2023 14:45
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|