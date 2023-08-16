Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1104110511061107 Додано: Сер 16 сер, 2023 18:10 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: А тут срач на 100500 страниц про что? Про супер-пупер образование? Или про то, что одни делают вид что учат, а вторые что учатся.

Одним надо стаж для "научной" пенсии добить, вторым отсрочку от армии.

Работодателям в Украине вообще пофиг то образование.

Если зраду приписывать, то перечитайте последние надцать страниц.

Опыт - весчь хорошая, но я на стройке выезжал в основном на том, что узнал в институте. И вставлял махровых прорабов.

И когда строил объект не в Украине, когда ТО подрядчика (европейская компания) и заказчика с ума сходили, что не успеем к сроку, то рассчитав и применив сетевой график, я успел не то, что к сроку, а мои рабочие за 20 дней до срока уехали в Киев. А тут срач на 100500 страниц про что? Про супер-пупер образование? Или про то, что одни делают вид что учат, а вторые что учатся.Одним надо стаж для "научной" пенсии добить, вторым отсрочку от армии.Работодателям в Украине вообще пофиг то образование.Если зраду приписывать, то перечитайте последние надцать страниц.Опыт - весчь хорошая, но я на стройке выезжал в основном на том, что узнал в институте. И вставлял махровых прорабов.И когда строил объект не в Украине, когда ТО подрядчика (европейская компания) и заказчика с ума сходили, что не успеем к сроку, то рассчитав и применив сетевой график, я успел не то, что к сроку, а мои рабочие за 20 дней до срока уехали в Киев.

Тобто все ж таки освіта добра?



Що як я скажу, що українські технічні факультети можуть після бакалаврської програми випускати кандидатів рівня Middle? Студенти вивчають усе, що потрібно для подальшого розвитку карʼєри — від фундаментальних дисциплін до ІТ-права та фреймворків розробки. І що в галузі ІТ-освіти є інша вагома проблема, але вона точно не повʼязана з навчальними програмами.

«Вічний Джуніор». Чому студентам краще працевлаштовуватися не раніше 4 курсу

Спочатку більшість студентів намагаються поєднувати роботу та навчання. Вони роблять «домашки» вночі та працюють на вихідних. Таке навантаження довго не витримати, тому рано чи пізно доводиться фокусуватися на чомусь одному. І в 99% вибір — не на користь освіти.

На другому курсі вивчають переважно фундаментальні дисципліни — дискретну математику, матаналіз, алгебру, теорію ймовірності тощо. Натомість студентів здебільшого цікавлять мови програмування та фреймворки, щоби скоріше знайти роботу. Секрет у тому, що теоретичні знання не потрібні на першій роботі, але незамінні на третій. https://biz.nv.ua/ukr/experts/chi-mozhu ... 46070.html «Українська ІТ-освіта на дні», «ЗВО навчають лише застарілим технологіям», «між рівнем знань випускників та вимогами ринку — прірва». Ці міфи про університети поширені серед тих, хто переконаний, що вища освіта непотрібна. На щастя, таких людей небагато. Згідно з опитуванням DOU, понад 90% ІТ-спеціалістів в Україні мають вищу освіту або здобувають її.Що як я скажу, що українські технічні факультети можуть після бакалаврської програми випускати кандидатів рівня Middle? Студенти вивчають усе, що потрібно для подальшого розвитку карʼєри — від фундаментальних дисциплін до ІТ-права та фреймворків розробки. І що в галузі ІТ-освіти є інша вагома проблема, але вона точно не повʼязана з навчальними програмами.«Вічний Джуніор». Чому студентам краще працевлаштовуватися не раніше 4 курсуСпочатку більшість студентів намагаються поєднувати роботу та навчання. Вони роблять «домашки» вночі та працюють на вихідних. Таке навантаження довго не витримати, тому рано чи пізно доводиться фокусуватися на чомусь одному. І в 99% вибір — не на користь освіти.На другому курсі вивчають переважно фундаментальні дисципліни — дискретну математику, матаналіз, алгебру, теорію ймовірності тощо. Натомість студентів здебільшого цікавлять мови програмування та фреймворки, щоби скоріше знайти роботу. Секрет у тому, що теоретичні знання не потрібні на першій роботі, але незамінні на третій.

ЗВО точно не зможуть забезпечити безпеку та високі соціальні стандарти студентів під час навчання, а щодо конкуретнопридатності випускників, то з одного і того ж закладу можуть виходити діаметрально протилежні по рівню підготовленості. Є окремі заклади, наприклад УКУ, що тримає високу планку для всіх випускників. Тобто все ж таки освіта добра?ЗВО точно не зможуть забезпечити безпеку та високі соціальні стандарти студентів під час навчання, а щодо конкуретнопридатності випускників, то з одного і того ж закладу можуть виходити діаметрально протилежні по рівню підготовленості. Є окремі заклади, наприклад УКУ, що тримає високу планку для всіх випускників. Ой+

Повідомлень: 6078 З нами з: 19.04.12 Подякував: 90 раз. Подякували: 937 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 сер, 2023 18:52 ЛАД написав: Wisznia2021 написав: ..........

Вот это вас понесло....

Ну, тогда хоть читайте, что я пишу или думайте, читая.

ВФ- что такое?- это вы очень правильно спросили, лучше и не напишешь;))) ..........Вот это вас понесло....Ну, тогда хоть читайте, что я пишу или думайте, читая.ВФ- что такое?- это вы очень правильно спросили, лучше и не напишешь;)))

Спасибо за ответ.

Но, честно говоря, даже не подумал, что Вы вспоминаете историю 13-летней давности. Тем более, что это, в общем-то, не имеет отношения к их сегодняшнему поведению.

Я не писала про второе высшее, а писала, что первое высшее можно не обязательно получать в Краматорске.

Простите, сразу не понял, но Вы написали: "получил ещё одну профессию". Отсюда сделал вывод о "новом вузе".

Не обязательно учиться в Краматорске.

Но всё же дома учиться проще. Хотя бы потому, что нет проблемы с жильём. И живёшь дома. Почитайте выше, что пишут о престижности вуза. И почему все должны рваться в Киев, Харьков, Львов?

Или Вы считаете необходимым уничтожить все провинциальные вузы как класс?

В каких городах считаете нужным/возможным оставить?

И да, - они собираются оставаться в Германии именно потому, что в Украине им плохо жилось и Украина их не ценила и ничего им не давала.

Тогда не могу понять, почему они не учат язык.

И даже мысли в голове нет, а на кой черт они Германии или что они могут дать Германии, чтоб Германия их хотела у себя оставить.

А вот об этом не думает никто.

Люди эмигрируют не для того, чтобы что-то дать чужой стране, а для того, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь. Спасибо за ответ.Но, честно говоря, даже не подумал, что Вы вспоминаете историю 13-летней давности. Тем более, что это, в общем-то, не имеет отношения к их сегодняшнему поведению.Простите, сразу не понял, но Вы написали: "получил ещё одну профессию". Отсюда сделал вывод о "новом вузе".Не обязательно учиться в Краматорске.Но всё же дома учиться проще. Хотя бы потому, что нет проблемы с жильём. И живёшь дома. Почитайте выше, что пишут о престижности вуза. И почему все должны рваться в Киев, Харьков, Львов?Или Вы считаете необходимым уничтожить все провинциальные вузы как класс?В каких городах считаете нужным/возможным оставить?Тогда не могу понять, почему они не учат язык.А вот об этом не думает никто.Люди эмигрируют не для того, чтобы что-то дать чужой стране, а для того, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь.

ЛАД. мой пост:



Wisznia2021 написав: Мала розмову з біженками зі сходу України( з тими, хто обирав ВФ)- жалілися на своє життя в Україні, розказували, як вони "люблять" західникив і т.д. Крутился в голове вопрос: а что вы сделали, чтоб вам стало легче?- вот вопрос к конкретному человеку: выучил язык, получил ещё одну профессию, поступила и закончил более престижный вуз, чем тот который у тебя в Краматорске? Мала розмову з біженками зі сходу України( з тими, хто обирав ВФ)- жалілися на своє життя в Україні, розказували, як вони "люблять" західникив і т.д. Крутился в голове вопрос: а что вы сделали, чтоб вам стало легче?- вот вопрос к конкретному человеку: выучил язык, получил ещё одну профессию, поступила и закончил более престижный вуз, чем тот который у тебя в Краматорске?

Вроде ж понятно, что пишу про Украину. Но на всякий случай ещё поясню: девушки жалуются на свою тяжкую жизнь в Украине и считают, что после окончания ими института в Краматорске Украина их не оценила по достоинству.

Это первый мой пост про девушек.

Да, я считаю, что корочка Краматорского института сама по себе не даёт пропуск в лучшую жизнь. В любой профессии необходимо постоянно учиться и обновлять свои знания и навыки, иначе- покроешся мхом.

ЛАД- дальше я " расшифрую" следующий свой пост. ЛАД. мой пост:Вроде ж понятно, что пишу про Украину. Но на всякий случай ещё поясню: девушки жалуются на свою тяжкую жизнь в Украине и считают, что после окончания ими института в Краматорске Украина их не оценила по достоинству.Это первый мой пост про девушек.Да, я считаю, что корочка Краматорского института сама по себе не даёт пропуск в лучшую жизнь. В любой профессии необходимо постоянно учиться и обновлять свои знания и навыки, иначе- покроешся мхом.ЛАД- дальше я " расшифрую" следующий свой пост. Wisznia2021 Повідомлень: 468 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 сер, 2023 18:56 Wisznia2021 написав: ЛАД написав: Wisznia2021 написав: .......

Це дані по Нархозу( ~1400) та Шевченка(~2000), тобто обидва вузи максимально в першому приоритеті. Думаю, кількість по vstupu можна поділити максимум на 2, або навіть просто відняти 1/4 = всі заявлені місця там будуть зайняті. Де подивитися планову кількість місць не знаю.

П.с. і да, - не може такого бути, щоб у Франкфурті був один університет плюс , скоріш за все(не хо перевіряти), одна фаххохшулє( типу, інститут), а в Києві - десяток, якщо не більше. Дійсно, виживуть найсильніши- і це правильно.

Мала розмову з біженками зі сходу України( з тими, хто обирав ВФ)- жалілися на своє життя в Україні, розказували, як вони "люблять" західникив і т.д. Крутился в голове вопрос: а что вы сделали, чтоб вам стало легче?- вот вопрос к конкретному человеку: выучил язык, получил ещё одну профессию, поступила и закончил более престижный вуз, чем тот который у тебя в Краматорске? .......Це дані по Нархозу( ~1400) та Шевченка(~2000), тобто обидва вузи максимально в першому приоритеті. Думаю, кількість по vstupu можна поділити максимум на 2, або навіть просто відняти 1/4 = всі заявлені місця там будуть зайняті. Де подивитися планову кількість місць не знаю.П.с. і да, - не може такого бути, щоб у Франкфурті був один університет плюс , скоріш за все(не хо перевіряти), одна фаххохшулє( типу, інститут), а в Києві - десяток, якщо не більше. Дійсно, виживуть найсильніши- і це правильно.Мала розмову з біженками зі сходу України( з тими, хто обирав ВФ)- жалілися на своє життя в Україні, розказували, як вони "люблять" західникив і т.д. Крутился в голове вопрос: а что вы сделали, чтоб вам стало легче?- вот вопрос к конкретному человеку: выучил язык, получил ещё одну профессию, поступила и закончил более престижный вуз, чем тот который у тебя в Краматорске?

"виживуть найсильніши- і це правильно" - возможно, правильно, но зачем долго ждать, пока остальные вымрут и тратить на это деньги? Проще их закрыть и улучшить финансирование найсильніших.



Что такое ВФ?

Вы разговаривали с беженками, которые планируют там остаться?

Если не планируют, то зачем им учить немецкий, или нидерландский, или какой ещё язык?

Зачем заканчивать "более престижный вуз"? Это гарантирует работу в Украине? Знаю случаи, когда человек менял специальность. Но для этого не надо ещё раз учиться в вузе, достаточно найти работу, а доучиться можно и самому. Заканчивать новый вуз, по-моему, есть смысл, если вдруг понял, что полученная специальность неинтересна, а хочешь в жизни заниматься чем-то совершенно другим (при этом даже заработок не важен).

Вы начинаете проповедовать идеи Будивельника? Бедные сами виноваты, что они бедные? Подавляющее большинство населения может и должно просто работать и даже без ВО, а не заниматься какими-то высшими материями. При этом на современном уровне развития общества может и должно жить достойной жизнью, а не думать, чем завтра накормить ребёнка. "В Европу" народ стремится именно ради этого, а не ради высоких идей.

Обычный человек может и должен иметь достаточный уровень жизни, просто честно работая.

Понятие "достойной жизни", естественно, меняется со временем. Человеку времён Киевской Руси или крепостному крестьянину каких-то 200 лет назад жизнь сегодняшнего бедняка, вероятно, показалась бы супердостойной. "виживуть найсильніши- і це правильно" - возможно, правильно, но зачем долго ждать, пока остальные вымрут и тратить на это деньги? Проще их закрыть и улучшить финансирование найсильніших.Что такое ВФ?Вы разговаривали с беженками, которые планируют там остаться?Если не планируют, то зачем им учить немецкий, или нидерландский, или какой ещё язык?Зачем заканчивать "более престижный вуз"? Это гарантирует работу в Украине? Знаю случаи, когда человек менял специальность. Но для этого не надо ещё раз учиться в вузе, достаточно найти работу, а доучиться можно и самому. Заканчивать новый вуз, по-моему, есть смысл, если вдруг понял, что полученная специальность неинтересна, а хочешь в жизни заниматься чем-то совершенно другим (при этом даже заработок не важен).Вы начинаете проповедовать идеи Будивельника? Бедные сами виноваты, что они бедные? Подавляющее большинство населения может и должно просто работать и даже без ВО, а не заниматься какими-то высшими материями. При этом на современном уровне развития общества может и должно жить достойной жизнью, а не думать, чем завтра накормить ребёнка. "В Европу" народ стремится именно ради этого, а не ради высоких идей.Обычный человек может и должен иметь достаточный уровень жизни, просто честно работая.Понятие "достойной жизни", естественно, меняется со временем. Человеку времён Киевской Руси или крепостному крестьянину каких-то 200 лет назад жизнь сегодняшнего бедняка, вероятно, показалась бы супердостойной.

Вот это вас понесло....

Ну, тогда хоть читайте, что я пишу или думайте, читая.

ВФ- что такое?- это вы очень правильно спросили, лучше и не напишешь;)))

Я не писала про второе высшее, а писала, что первое высшее можно не обязательно получать в Краматорске.

И да, - они собираются оставаться в Германии именно потому, что в Украине им плохо жилось и Украина их не ценила и ничего им не давала.

И даже мысли в голове нет, а на кой черт они Германии или что они могут дать Германии, чтоб Германия их хотела у себя оставить. Вот это вас понесло....Ну, тогда хоть читайте, что я пишу или думайте, читая.ВФ- что такое?- это вы очень правильно спросили, лучше и не напишешь;)))Я не писала про второе высшее, а писала, что первое высшее можно не обязательно получать в Краматорске.И да, - они собираются оставаться в Германии именно потому, что в Украине им плохо жилось и Украина их не ценила и ничего им не давала.И даже мысли в голове нет, а на кой черт они Германии или что они могут дать Германии, чтоб Германия их хотела у себя оставить.

ЛАД, вот мой второй пост и в нем я пишу, что эти девушки собираются остаться в Германии.

Т.е. вы смешали все в одну кучу, запутали себя и сделали неправильные выводы. ЛАД, вот мой второй пост и в нем я пишу, что эти девушки собираются остаться в Германии.Т.е. вы смешали все в одну кучу, запутали себя и сделали неправильные выводы. Wisznia2021 Повідомлень: 468 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 сер, 2023 19:06 ЛАД написав: Wisznia2021 написав: ..........

Вот это вас понесло....

Ну, тогда хоть читайте, что я пишу или думайте, читая.

ВФ- что такое?- это вы очень правильно спросили, лучше и не напишешь;))) ..........Вот это вас понесло....Ну, тогда хоть читайте, что я пишу или думайте, читая.ВФ- что такое?- это вы очень правильно спросили, лучше и не напишешь;)))

Спасибо за ответ.

Но, честно говоря, даже не подумал, что Вы вспоминаете историю 13-летней давности. Тем более, что это, в общем-то, не имеет отношения к их сегодняшнему поведению.

Я не писала про второе высшее, а писала, что первое высшее можно не обязательно получать в Краматорске.

Простите, сразу не понял, но Вы написали: "получил ещё одну профессию". Отсюда сделал вывод о "новом вузе".

Не обязательно учиться в Краматорске.

Но всё же дома учиться проще. Хотя бы потому, что нет проблемы с жильём. И живёшь дома. Почитайте выше, что пишут о престижности вуза. И почему все должны рваться в Киев, Харьков, Львов?

Или Вы считаете необходимым уничтожить все провинциальные вузы как класс?

В каких городах считаете нужным/возможным оставить?

И да, - они собираются оставаться в Германии именно потому, что в Украине им плохо жилось и Украина их не ценила и ничего им не давала.

Тогда не могу понять, почему они не учат язык.

И даже мысли в голове нет, а на кой черт они Германии или что они могут дать Германии, чтоб Германия их хотела у себя оставить.

А вот об этом не думает никто.

Люди эмигрируют не для того, чтобы что-то дать чужой стране, а для того, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь. Спасибо за ответ.Но, честно говоря, даже не подумал, что Вы вспоминаете историю 13-летней давности. Тем более, что это, в общем-то, не имеет отношения к их сегодняшнему поведению.Простите, сразу не понял, но Вы написали: "получил ещё одну профессию". Отсюда сделал вывод о "новом вузе".Не обязательно учиться в Краматорске.Но всё же дома учиться проще. Хотя бы потому, что нет проблемы с жильём. И живёшь дома. Почитайте выше, что пишут о престижности вуза. И почему все должны рваться в Киев, Харьков, Львов?Или Вы считаете необходимым уничтожить все провинциальные вузы как класс?В каких городах считаете нужным/возможным оставить?Тогда не могу понять, почему они не учат язык.А вот об этом не думает никто.Люди эмигрируют не для того, чтобы что-то дать чужой стране, а для того, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь.

А сейчас: про ваш последний абзац: вы написали про эмиграцию, а в данный момент имеет место " тимчасовий прихисток". Разницу не надо объяснять?

Чтобы мочь остаться в стране после " тимчасового прихистка", одного желания девушек из Краматорска мало, надо иметь веские основания, например, бессрочный контракт на полную ставку у европейского работодателя. На должность и профессию, думаю, тоже будут смотреть, но не будем пока усложнять.

Т.е. думать о том, что ты можешь дать(яка профессія/ робота затребувана на ринку праці ТУТ) прийдется



Но вашу фразу кое-кто уже внёс в " золотой фонд форума", поздравляю:)))) А сейчас: про ваш последний абзац: вы написали про эмиграцию, а в данный момент имеет место " тимчасовий прихисток". Разницу не надо объяснять?Чтобы мочь остаться в стране после " тимчасового прихистка", одного желания девушек из Краматорска мало, надо иметь веские основания, например, бессрочный контракт на полную ставку у европейского работодателя. На должность и профессию, думаю, тоже будут смотреть, но не будем пока усложнять.Т.е. думать о том, что ты можешь дать(яка профессія/ робота затребувана на ринку праці ТУТ) прийдетсяНо вашу фразу кое-кто уже внёс в " золотой фонд форума", поздравляю:)))) Wisznia2021 Повідомлень: 468 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 сер, 2023 20:55 Ой+ написав: rjkz написав: А тут срач на 100500 страниц про что? Про супер-пупер образование? Или про то, что одни делают вид что учат, а вторые что учатся.

Одним надо стаж для "научной" пенсии добить, вторым отсрочку от армии.

Работодателям в Украине вообще пофиг то образование.

Если зраду приписывать, то перечитайте последние надцать страниц.

Опыт - весчь хорошая, но я на стройке выезжал в основном на том, что узнал в институте. И вставлял махровых прорабов.

И когда строил объект не в Украине, когда ТО подрядчика (европейская компания) и заказчика с ума сходили, что не успеем к сроку, то рассчитав и применив сетевой график, я успел не то, что к сроку, а мои рабочие за 20 дней до срока уехали в Киев. А тут срач на 100500 страниц про что? Про супер-пупер образование? Или про то, что одни делают вид что учат, а вторые что учатся.Одним надо стаж для "научной" пенсии добить, вторым отсрочку от армии.Работодателям в Украине вообще пофиг то образование.Если зраду приписывать, то перечитайте последние надцать страниц.Опыт - весчь хорошая, но я на стройке выезжал в основном на том, что узнал в институте. И вставлял махровых прорабов.И когда строил объект не в Украине, когда ТО подрядчика (европейская компания) и заказчика с ума сходили, что не успеем к сроку, то рассчитав и применив сетевой график, я успел не то, что к сроку, а мои рабочие за 20 дней до срока уехали в Киев.

Тобто все ж таки освіта добра?



Що як я скажу, що українські технічні факультети можуть після бакалаврської програми випускати кандидатів рівня Middle? Студенти вивчають усе, що потрібно для подальшого розвитку карʼєри — від фундаментальних дисциплін до ІТ-права та фреймворків розробки. І що в галузі ІТ-освіти є інша вагома проблема, але вона точно не повʼязана з навчальними програмами.

«Вічний Джуніор». Чому студентам краще працевлаштовуватися не раніше 4 курсу

Спочатку більшість студентів намагаються поєднувати роботу та навчання. Вони роблять «домашки» вночі та працюють на вихідних. Таке навантаження довго не витримати, тому рано чи пізно доводиться фокусуватися на чомусь одному. І в 99% вибір — не на користь освіти.

На другому курсі вивчають переважно фундаментальні дисципліни — дискретну математику, матаналіз, алгебру, теорію ймовірності тощо. Натомість студентів здебільшого цікавлять мови програмування та фреймворки, щоби скоріше знайти роботу. Секрет у тому, що теоретичні знання не потрібні на першій роботі, але незамінні на третій. https://biz.nv.ua/ukr/experts/chi-mozhu ... 46070.html «Українська ІТ-освіта на дні», «ЗВО навчають лише застарілим технологіям», «між рівнем знань випускників та вимогами ринку — прірва». Ці міфи про університети поширені серед тих, хто переконаний, що вища освіта непотрібна. На щастя, таких людей небагато. Згідно з опитуванням DOU, понад 90% ІТ-спеціалістів в Україні мають вищу освіту або здобувають її.Що як я скажу, що українські технічні факультети можуть після бакалаврської програми випускати кандидатів рівня Middle? Студенти вивчають усе, що потрібно для подальшого розвитку карʼєри — від фундаментальних дисциплін до ІТ-права та фреймворків розробки. І що в галузі ІТ-освіти є інша вагома проблема, але вона точно не повʼязана з навчальними програмами.«Вічний Джуніор». Чому студентам краще працевлаштовуватися не раніше 4 курсуСпочатку більшість студентів намагаються поєднувати роботу та навчання. Вони роблять «домашки» вночі та працюють на вихідних. Таке навантаження довго не витримати, тому рано чи пізно доводиться фокусуватися на чомусь одному. І в 99% вибір — не на користь освіти.На другому курсі вивчають переважно фундаментальні дисципліни — дискретну математику, матаналіз, алгебру, теорію ймовірності тощо. Натомість студентів здебільшого цікавлять мови програмування та фреймворки, щоби скоріше знайти роботу. Секрет у тому, що теоретичні знання не потрібні на першій роботі, але незамінні на третій.

ЗВО точно не зможуть забезпечити безпеку та високі соціальні стандарти студентів під час навчання, а щодо конкуретнопридатності випускників, то з одного і того ж закладу можуть виходити діаметрально протилежні по рівню підготовленості. Є окремі заклади, наприклад УКУ, що тримає високу планку для всіх випускників. Тобто все ж таки освіта добра?ЗВО точно не зможуть забезпечити безпеку та високі соціальні стандарти студентів під час навчання, а щодо конкуретнопридатності випускників, то з одного і того ж закладу можуть виходити діаметрально протилежні по рівню підготовленості. Є окремі заклади, наприклад УКУ, що тримає високу планку для всіх випускників.



я закончил вуз в середине 90-х.

У нас отчисляли даже с 4-го курса.

Основные потери, конечно, 1-й и 2-й курсы.

Я на 2-м тоже чуть не вылетел.

Система простая, не тянешь учебу - вылетаешь.

Декан взяток не брал. Большинство преподов - тоже. И в основном это по тем предметам, на которых стоит базис обучения. Теормех, сопромат, строймеханика.

Сопромат с первого раза сдавало 3 человека из группы. я закончил вуз в середине 90-х.У нас отчисляли даже с 4-го курса.Основные потери, конечно, 1-й и 2-й курсы.Я на 2-м тоже чуть не вылетел.Система простая, не тянешь учебу - вылетаешь.Декан взяток не брал. Большинство преподов - тоже. И в основном это по тем предметам, на которых стоит базис обучения. Теормех, сопромат, строймеханика.Сопромат с первого раза сдавало 3 человека из группы. rjkz

Повідомлень: 15261 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7893 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 сер, 2023 21:08 rjkz

В 95м голу отчисляли почти бакалавров за пройопы в основных по профессии предметах? Странно. У нас тогда взятки(благодарности) с бутылок минуя фазу купонов сразу в доллары перешли. Зарплата мировых светил на нашей кафедре АПП/АСУТП было 150уе, и это у одногруппников Кучмы по ДГУ, а куртки шо я продавл на стадионе от 350ти уе, так шо все были и одеты и сыты.

А сопромат я сам тогда на третьем курсе только сдал. После академа. По сравнению с ТММ и ТАУ это орешки для трезвого бельчонка. барабашов Повідомлень: 3391 З нами з: 16.06.15 Подякував: 255 раз. Подякували: 319 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 сер, 2023 21:29 ЛАД написав: ...

P.s. С с/х, как понимаю, мы вопрос решили.

Теперь мне поискать о наших успехах в пищепроме? Может оказаться, что они тоже несколько преувеличены. ...P.s. С с/х, как понимаю, мы вопрос решили.Теперь мне поискать о наших успехах в пищепроме? Может оказаться, что они тоже несколько преувеличены.

ні, не вирішили. але оця ваша манера - а доведіть мені очевидно трохи починає втомлювати. "а докажи мне, а дай я еще тебя позадрачиваю" - мені оці руські приколи непотрібні.



у вас набагато більше часу, так витратьте його якісно. а то вся країна бачить розвиток сільського господарства - а він не бачить, треба йому показати. так знайди.



в мене немає можливості все кинути та перевіряти якусь табличку, яку хтось надрукував 5-10 років тому. у вас є. дійдуть руки, подивлюсь.



а то ми з вами дискутуємо про промисловість - але ваше знаймоство з нею закінчилося в 90х роках, а я працював там останні 20 років. й можу сказати, що одна з великих проблем - це оцей колектив з 90х, які тільки й думає, як його щось вкрасти - звісно під лозунгами "як раніше було добре". бо раніше красти було легше, але заробити на цьому було важче. а зараз заробити можна, але вкрасти важче. так й живемо



чи зараз знову почнуть доводити, що прилавок харчового магазину в 1990 та 2020 майже не відрізнявся... ні, не вирішили. але оця ваша манера - а доведіть мені очевидно трохи починає втомлювати. "а докажи мне, а дай я еще тебя позадрачиваю" - мені оці руські приколи непотрібні.у вас набагато більше часу, так витратьте його якісно. а то вся країна бачить розвиток сільського господарства - а він не бачить, треба йому показати. так знайди.в мене немає можливості все кинути та перевіряти якусь табличку, яку хтось надрукував 5-10 років тому. у вас є. дійдуть руки, подивлюсь.а то ми з вами дискутуємо про промисловість - але ваше знаймоство з нею закінчилося в 90х роках, а я працював там останні 20 років. й можу сказати, що одна з великих проблем - це оцей колектив з 90х, які тільки й думає, як його щось вкрасти - звісно під лозунгами "як раніше було добре". бо раніше красти було легше, але заробити на цьому було важче. а зараз заробити можна, але вкрасти важче. так й живемочи зараз знову почнуть доводити, що прилавок харчового магазину в 1990 та 2020 майже не відрізнявся... Shaman

Повідомлень: 4044 З нами з: 29.09.19 Подякував: 486 раз. Подякували: 1136 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 сер, 2023 03:46 Wisznia2021 написав: ..............

Вроде ж понятно, что пишу про Украину. Но на всякий случай ещё поясню: девушки жалуются на свою тяжкую жизнь в Украине и считают, что после окончания ими института в Краматорске Украина их не оценила по достоинству.

Это первый мой пост про девушек.

Да, я считаю, что корочка Краматорского института сама по себе не даёт пропуск в лучшую жизнь. В любой профессии необходимо постоянно учиться и обновлять свои знания и навыки, иначе- покроешься мхом.

........... ..............Вроде ж понятно, что пишу про Украину. Но на всякий случай ещё поясню: девушки жалуются на свою тяжкую жизнь в Украине и считают, что после окончания ими института в Краматорске Украина их не оценила по достоинству.Это первый мой пост про девушек.Да, я считаю, что корочка Краматорского института сама по себе не даёт пропуск в лучшую жизнь. В любой профессии необходимо постоянно учиться и обновлять свои знания и навыки, иначе- покроешься мхом............

То, что речь об Украине было понятно. Я не понял только ВФ. Как-то уже о нём и думать перестал, уже давно отыгранная карта.

Корочка любого института сама по себе не даёт пропуск в лучшую жизнь.

Просто Вы напрасно подчеркнули именно Краматорск.

И если речь об Украине, то Вы написали:

а что вы сделали, чтоб вам стало легче?- вот вопрос к конкретному человеку: выучил язык, получил ещё одну профессию, поступила и закончил более престижный вуз, чем тот который у тебя в Краматорске?

Зачем в Украине им учить язык, заканчивать более престижный вуз?



А сейчас: про ваш последний абзац: вы написали про эмиграцию, а в данный момент имеет место " тимчасовий прихисток". Разницу не надо объяснять?

Чтобы мочь остаться в стране после " тимчасового прихистка", одного желания девушек из Краматорска мало, надо иметь веские основания, например, бессрочный контракт на полную ставку у европейского работодателя. На должность и профессию, думаю, тоже будут смотреть, но не будем пока усложнять.

Т.е. думать о том, что ты можешь дать(яка профессія/ робота затребувана на ринку праці ТУТ) придется

Разница понятна, но если они собираются/хотят остаться, то "тимчасовий прихисток" плавно (или не очень) перейдёт в эмиграцию. Какие требования предъявит принимающая сторона, сложно предсказать. Вполне допускаю, что они могут быть заинтересованы в неквалифицированной рабсиле. При этом согласен, что для самих девушек лучше иметь более высокую квалификацию и, уж точно, выучить язык. Почему они не хотят учить язык - вопрос остаётся открытым.



Но я рад, что в результате беседы мы разъяснили ситуацию и пришли к весьма схожим выводам.



Но вашу фразу кое-кто уже внёс в " золотой фонд форума", поздравляю:))))

Согласитесь, что сама по себе фраза справедлива и неплоха.



P.s. Единственная просьба - не обязательно настолько полно меня цитировать. Занимает слишком много места на форме. То, что речь об Украине было понятно. Я не понял только ВФ. Как-то уже о нём и думать перестал, уже давно отыгранная карта.Корочкаинститута сама по себе не даёт пропуск в лучшую жизнь.Просто Вы напрасно подчеркнули именно Краматорск.И если речь об Украине, то Вы написали:Зачем в Украине им учить язык, заканчивать более престижный вуз?Разница понятна, но если они собираются/хотят остаться, то "тимчасовий прихисток" плавно (или не очень) перейдёт в эмиграцию. Какие требования предъявит принимающая сторона, сложно предсказать. Вполне допускаю, что они могут быть заинтересованы в неквалифицированной рабсиле. При этом согласен, что для самих девушек лучше иметь более высокую квалификацию и, уж точно, выучить язык. Почему они не хотят учить язык - вопрос остаётся открытым.Но я рад, что в результате беседы мы разъяснили ситуацию и пришли к весьма схожим выводам.Согласитесь, что сама по себе фраза справедлива и неплоха.P.s. Единственная просьба - не обязательно настолько полно меня цитировать. Занимает слишком много места на форме. ЛАД 2 Повідомлень: 25492 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5093 раз. Подякували: 4738 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 сер, 2023 04:52 Shaman написав: ...........

у вас набагато більше часу, так витратьте його якісно. а то вся країна бачить розвиток сільського господарства - а він не бачить, треба йому показати. так знайди. ...........у вас набагато більше часу, так витратьте його якісно. а то вся країна бачить розвиток сільського господарства - а він не бачить, треба йому показати. так знайди.

"Вся країна бачить" это сильный аргумент.

Не буду далеко ходить за примерами, в РФ "вся країна бачить" "силу и мировой авторитет" Путина. В 30-е "вся країна (Німеччина) бачила" "величие" нацистских идей и режима.

В средние века весь мир "бачив" очевидность того, что Земля плоская, а Солнце крутится вокруг Земли.



в мене немає можливості все кинути та перевіряти якусь табличку, яку хтось надрукував 5-10 років тому. у вас є. дійдуть руки, подивлюсь.

Дивіться.

Но только не надо про "якусь табличку". Таблица с украинского сайта и не "жёлтого". И я привёл ссылку не на одну таблицу.

То, что у нас уже давно снижается поголовье КРС, давно известно и обсуждается. Не буду говорить, хорошо это или плохо, в экономике не стоит прибегать к "моральным" аргументам, но это факт. Так же, как факт импорт мяса и сала из Польши. И то, что сало стоит уже столько же, сколько мясо.

Это тоже признаки огромных успехов "великої сільськогосподарчої держави"?



а то ми з вами дискутуємо про промисловість - але ваше знаймоство з нею закінчилося в 90х роках, а я працював там останні 20 років. й можу сказати, що одна з великих проблем - це оцей колектив з 90х, які тільки й думає, як його щось вкрасти - звісно під лозунгами "як раніше було добре". бо раніше красти було легше, але заробити на цьому було важче. а зараз заробити можна, але вкрасти важче. так й живемо

Уже писал о Вашей любви к необоснованным выводам. Торопитесь, так же, как с выводом о моём отношении к "продажникам".

Если я ушёл с завода в 1993, это не значит, что "знаймоство з нею закінчилося в 90х роках". Я занимался продажами продукции промышленного назначения. Так что с промышленностью оставался связан ещё много лет.

"раніше було добре" - это когда, в 90-е?

Украсть тогда было легче, но вряд ли многие вспоминают 90-е добрым словом. Не знаю, с кем Вы общаетесь.



чи зараз знову почнуть доводити, що прилавок харчового магазину в 1990 та 2020 майже не відрізнявся...

Вы от меня подобные глупости хоть раз читали?



ЛАД написав: ...

P.s. С с/х, как понимаю, мы вопрос решили.

Теперь мне поискать о наших успехах в пищепроме? Может оказаться, что они тоже несколько преувеличены. ...P.s. С с/х, как понимаю, мы вопрос решили.Теперь мне поискать о наших успехах в пищепроме? Может оказаться, что они тоже несколько преувеличены.

ні, не вирішили. але оця ваша манера - а доведіть мені очевидно трохи починає втомлювати. "а докажи мне, а дай я еще тебя позадрачиваю" - мені оці руські приколи непотрібні. ні, не вирішили. але оця ваша манера - а доведіть мені очевидно трохи починає втомлювати. "а докажи мне, а дай я еще тебя позадрачиваю" - мені оці руські приколи непотрібні.

"Задрачиваете", по-моему, именно Вы.

Если успехи настолько "очевидны", то их должно быть легко доказать. Приведите мне цифры заметного роста урожайности (не на 5-10%) и я признАю успехи. А расширение посевов кукурузы, за что Никита Сергеевич ратовал ещё 60 лет назад... Ну так себе успех. Нашли куда продавать и слава богу. Но это не успехи с/х.



"руські приколи"... Скоро Вы напишете о "русских нарративах"?

Если просьба аргументировать "общепринятые" и "очевидные" утверждения, это "руські приколи", то я предпочту быть "русским приколистом", чем жевать розовые сопли.

И если Вы собираетесь продолжать беседу в таком духе, то давайте я лучше сниму все вопросы к Вам, можете не отвечать и оставаться с "очевидными" взглядами, не задумываясь об аргументации.

И разговор на этом ко взаимному удовлетворению закончим.

И да, не надо мне, да и вообще никому, рекомендовать, на что и как тратить время. Я уж как-нибудь сам разберусь. Человека (если он не Ваш подчинённый) можно только просить потратить время на выполнение какой-то работы. "Вся країна бачить" это сильный аргумент.Не буду далеко ходить за примерами, в РФ "вся країна бачить" "силу и мировой авторитет" Путина. В 30-е "вся країна (Німеччина) бачила" "величие" нацистских идей и режима.В средние века весь мир "бачив" очевидность того, что Земля плоская, а Солнце крутится вокруг Земли.Дивіться.Но только не надо про "якусь табличку". Таблица с украинского сайта и не "жёлтого". И я привёл ссылку не на одну таблицу.То, что у нас уже давно снижается поголовье КРС, давно известно и обсуждается. Не буду говорить, хорошо это или плохо, в экономике не стоит прибегать к "моральным" аргументам, но это. Так же, какимпорт мяса и сала из Польши. И то, что сало стоит уже столько же, сколько мясо.Это тоже признаки огромных успехов "великої сільськогосподарчої держави"?Уже писал о Вашей любви к необоснованным выводам. Торопитесь, так же, как с выводом о моём отношении к "продажникам".Если я ушёл с завода в 1993, это не значит, что "знаймоство з нею закінчилося в 90х роках". Я занимался продажами продукцииназначения. Так что с промышленностью оставался связан ещё много лет."раніше було добре" - это когда, в 90-е?Украсть тогда было легче, но вряд ли многие вспоминают 90-е добрым словом. Не знаю, с кем Вы общаетесь.Выподобные глупости хоть раз читали?"Задрачиваете", по-моему, именно Вы.Если успехи настолько "очевидны", то их должно быть легко доказать. Приведите мне цифры заметного роста урожайности (не на 5-10%) и я признАю успехи. А расширение посевов кукурузы, за что Никита Сергеевич ратовал ещё 60 лет назад... Ну так себе успех. Нашли куда продавать и слава богу. Но это не успехи с/х."руські приколи"... Скоро Вы напишете о "русских нарративах"?Если просьба аргументировать "общепринятые" и "очевидные" утверждения, это "руські приколи", то я предпочту быть "русским приколистом", чем жевать розовые сопли.И если Вы собираетесь продолжать беседу в таком духе, то давайте я лучше сниму все вопросы к Вам, можете не отвечать и оставаться с "очевидными" взглядами, не задумываясь об аргументации.И разговор на этом ко взаимному удовлетворению закончим.И да, не надо мне, да и вообще никому, рекомендовать, на что и как тратить время. Я уж как-нибудь сам разберусь. Человека (если он не Ваш подчинённый) можно толькопотратить время на выполнение какой-то работы. ЛАД 2 Повідомлень: 25492 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5093 раз. Подякували: 4738 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 сер, 2023 06:16 барабашов написав: rjkz

В 95м голу отчисляли почти бакалавров за пройопы в основных по профессии предметах? Странно. У нас тогда взятки(благодарности) с бутылок минуя фазу купонов сразу в доллары перешли. Зарплата мировых светил на нашей кафедре АПП/АСУТП было 150уе, и это у одногруппников Кучмы по ДГУ, а куртки шо я продавл на стадионе от 350ти уе, так шо все были и одеты и сыты.

А сопромат я сам тогда на третьем курсе только сдал. После академа. По сравнению с ТММ и ТАУ это орешки для трезвого бельчонка. В 95м голу отчисляли почти бакалавров за пройопы в основных по профессии предметах? Странно. У нас тогда взятки(благодарности) с бутылок минуя фазу купонов сразу в доллары перешли. Зарплата мировых светил на нашей кафедре АПП/АСУТП было 150уе, и это у одногруппников Кучмы по ДГУ, а куртки шо я продавл на стадионе от 350ти уе, так шо все были и одеты и сыты.А сопромат я сам тогда на третьем курсе только сдал. После академа. По сравнению с ТММ и ТАУ это орешки для трезвого бельчонка.



Да, вот так вот было.

НЕ выщел на сессию - на свежий воздух.

3 несданных экзамена за сессию - на свежий воздух.

Причем, это во время сессии. Сначала идут экзамены, потом пересдачи.

Чтобы пересдать - надо не вылететь до конца сессии.

У меня неделя была - я спал 9 часов. За всю неделю.

На сессию выйти - надо сдать все расчетки, курсовые, лабы, зачеты.

Обычный курсач - 4 листа А1 и страниц 30-40 расчета.

Причем надписи на чертежах - шрифтом, а некоторые преподы требовали, чтобы и в расчетках. Я к концу учебы уже шрифтом писал с такой-же скоростью как и почерком.

Это еще хорошо, что со второго курса не было требований рапидографом чертить.

На первом что-то было, у меня была гелевая ручка (тогда про них мало кто знал, мне подарила родственница, привезла из загранпоездки), очень похожая на тушь, прокатило. А народ на полном серьезе тушью чертил.

На первом курсе еще были требования к толщине линий - где 0,5 мм, где 1мм.

Потом я все чертил карандашом 0,5, только где надо давил чуть сильнее и под углом, чтобы было похоже на 1.

А, тоже на первом курсе еще были требования по твердости карандаша.

Маразм.

Насчет сопромата я-бы не был так категоричен.

У тех, для кого он не профильный (например, у меня друг на автоматизации учился), там сопромат был 1 семестр и зачет.

У меня 3 года. И экзамены. И много, ноги чего растут из сопромата - строймеханика, металлы, жбк, деревянные конструкции, основания и фундаменты.

Как аналогия, если для моего друга сопромат ограничился "арифметикой", то у нас он был на уровне "Матрицы, ранговые корелляции".

Вывод формулы на 3-4 страницы конспекта и сама формула на несколько строчек.

ТММ у нас не было, были СТроительные машины. После 2-х лет изучения автодела на автопредприятии и когда я преподу на первой-же практической оттарабанил устройство ДВС и карбюратора, все было норм. Немного еще потом добил его полиспастами, которые с физики помнил. ЧТо-то там было еще по расчету передаточного числа. В общем, не сложно. Да, вот так вот было.НЕ выщел на сессию - на свежий воздух.3 несданных экзамена за сессию - на свежий воздух.Причем, это во время сессии. Сначала идут экзамены, потом пересдачи.Чтобы пересдать - надо не вылететь до конца сессии.У меня неделя была - я спал 9 часов. За всю неделю.На сессию выйти - надо сдать все расчетки, курсовые, лабы, зачеты.Обычный курсач - 4 листа А1 и страниц 30-40 расчета.Причем надписи на чертежах - шрифтом, а некоторые преподы требовали, чтобы и в расчетках. Я к концу учебы уже шрифтом писал с такой-же скоростью как и почерком.Это еще хорошо, что со второго курса не было требований рапидографом чертить.На первом что-то было, у меня была гелевая ручка (тогда про них мало кто знал, мне подарила родственница, привезла из загранпоездки), очень похожая на тушь, прокатило. А народ на полном серьезе тушью чертил.На первом курсе еще были требования к толщине линий - где 0,5 мм, где 1мм.Потом я все чертил карандашом 0,5, только где надо давил чуть сильнее и под углом, чтобы было похоже на 1.А, тоже на первом курсе еще были требования по твердости карандаша.Маразм.Насчет сопромата я-бы не был так категоричен.У тех, для кого он не профильный (например, у меня друг на автоматизации учился), там сопромат был 1 семестр и зачет.У меня 3 года. И экзамены. И много, ноги чего растут из сопромата - строймеханика, металлы, жбк, деревянные конструкции, основания и фундаменты.Как аналогия, если для моего друга сопромат ограничился "арифметикой", то у нас он был на уровне "Матрицы, ранговые корелляции".Вывод формулы на 3-4 страницы конспекта и сама формула на несколько строчек.ТММ у нас не было, были СТроительные машины. После 2-х лет изучения автодела на автопредприятии и когда я преподу на первой-же практической оттарабанил устройство ДВС и карбюратора, все было норм. Немного еще потом добил его полиспастами, которые с физики помнил. ЧТо-то там было еще по расчету передаточного числа. В общем, не сложно. rjkz

Повідомлень: 15261 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7893 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1104110511061107 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: BIGor і 0 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор