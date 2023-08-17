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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Чет 17 сер, 2023 09:36
барабашов
,
А сопромат я сам тогда на третьем курсе только сдал. После академа. По сравнению с ТММ и ТАУ это орешки для трезвого бельчонка.
Сдавал с первого раза, а до этого по ночам и выходным делал КДЗ (контрольное домашнее задание) по вышеупомянутым предметам за деньги всем без разбора. Жить надо было как-то. Родители денег не имели, стипендии хватало на 10 чебуреков.
Все эти предметы имели в основе физику и немного математики, а с этим было всегда превосходно.
Но что изучалось в ТАУ сейчас помню смутно .
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Додано: Чет 17 сер, 2023 09:42
rjkz написав: барабашов написав:rjkz
В 95м голу отчисляли почти бакалавров за пройопы в основных по профессии предметах? Странно. У нас тогда взятки(благодарности) с бутылок минуя фазу купонов сразу в доллары перешли. Зарплата мировых светил на нашей кафедре АПП/АСУТП было 150уе, и это у одногруппников Кучмы по ДГУ, а куртки шо я продавл на стадионе от 350ти уе, так шо все были и одеты и сыты.
А сопромат я сам тогда на третьем курсе только сдал. После академа. По сравнению с ТММ и ТАУ это орешки для трезвого бельчонка.
Да, вот так вот было.
НЕ выщел на сессию - на свежий воздух.
3 несданных экзамена за сессию - на свежий воздух.
Причем, это во время сессии. Сначала идут экзамены, потом пересдачи.
Чтобы пересдать - надо не вылететь до конца сессии.
У меня неделя была - я спал 9 часов. За всю неделю.
На сессию выйти - надо сдать все расчетки, курсовые, лабы, зачеты.
Обычный курсач - 4 листа А1 и страниц 30-40 расчета.
Причем надписи на чертежах - шрифтом, а некоторые преподы требовали, чтобы и в расчетках. Я к концу учебы уже шрифтом писал с такой-же скоростью как и почерком.
Это еще хорошо, что со второго курса не было требований рапидографом чертить.
На первом что-то было, у меня была гелевая ручка (тогда про них мало кто знал, мне подарила родственница, привезла из загранпоездки), очень похожая на тушь, прокатило. А народ на полном серьезе тушью чертил.
На первом курсе еще были требования к толщине линий - где 0,5 мм, где 1мм.
Потом я все чертил карандашом 0,5, только где надо давил чуть сильнее и под углом, чтобы было похоже на 1.
А, тоже на первом курсе еще были требования по твердости карандаша.
Маразм.
Насчет сопромата я-бы не был так категоричен.
У тех, для кого он не профильный (например, у меня друг на автоматизации учился), там сопромат был 1 семестр и зачет.
У меня 3 года. И экзамены. И много, ноги чего растут из сопромата - строймеханика, металлы, жбк, деревянные конструкции, основания и фундаменты.
Как аналогия, если для моего друга сопромат ограничился "арифметикой", то у нас он был на уровне "Матрицы, ранговые корелляции".
Вывод формулы на 3-4 страницы конспекта и сама формула на несколько строчек.
ТММ у нас не было, были СТроительные машины. После 2-х лет изучения автодела на автопредприятии и когда я преподу на первой-же практической оттарабанил устройство ДВС и карбюратора, все было норм. Немного еще потом добил его полиспастами, которые с физики помнил. ЧТо-то там было еще по расчету передаточного числа. В общем, не сложно.
Самое обтдное, что нас тоже задрачивали с писанием чертеженым шрифтом, который нафиг никому не был нужен, а САПРа не было от слова совсем, на пятом курсе помню, какаято пародия на него была. Препод на доске мелом писал, какие-то команды для черчения в какой-то САПР программе🤦♂️Так, что в чертить в КОМПАСе учился уже лет через восемь, когда устроился на ЛАЗ.
А сопромат два семестра добили и семестр строймеханики. ТММ было и детали машин, где курсач был просчитать и начертить двуступенчатый редуктор с деталировкой.
Самое смешное, когда пришёл ЛАЗ работать, спросил как они кузова росчитывают в контексте сопромат, ведь есть точки каркаса, где до десятка труб сходится, а нас максимум учили с три трубы и то в одной плоскости. На, что мне ответили, что никто нифига не считает, при гнали бу мерс Ситаро, ободрали до каркаса, пер4чертили. Да и с небольшими изменениями клепают. Вот у меня и закрывается мысль, что в строительстве(особенно жилом) , тоже когда-то давно сπιздарнули чертежи какого-нибудь монолитокаркасника и клепают с небольшими изменениями без расчётов. 😏
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Додано: Чет 17 сер, 2023 10:46
Да, парни, все правда: и про чертежный шрифт и про расчеты и чертежи редуктора (помню как сейчас как выбирал толщину стенки корпуса), и про чертежи тушью, и линии «правильной» толщины, и то как в 20-00 31 декабря еще сидел в аудитории, пытаясь сдать РГР по Сопромату…
Все было…
Было да прошло…
С утра решали проблему: передо мною сидят папа, мама и сын 19 лет еще как бы студент как бы Киевского как бы политехнического университета.
Сын рассказывает о пародии на обучение: студенты пришли на занятия, преподаватель, что удивительно, тоже пришел и занялся своими делами. Студентам зачитал из Рабочей программы тему занятия. После чего углубился в свои важные дела. Студенты сидят разговаривают, сами у друг друга учатся: кто бухать, кто трахаться.
Ну что, обсудили как перевестись в один из университетов США или Канады.
Начинает с сегодняшнего дня этим заниматься…
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