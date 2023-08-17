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#<1 ... 1105110611071108 Додано: Чет 17 сер, 2023 09:36 барабашов ,





А сопромат я сам тогда на третьем курсе только сдал. После академа. По сравнению с ТММ и ТАУ это орешки для трезвого бельчонка.





Сдавал с первого раза, а до этого по ночам и выходным делал КДЗ (контрольное домашнее задание) по вышеупомянутым предметам за деньги всем без разбора. Жить надо было как-то. Родители денег не имели, стипендии хватало на 10 чебуреков.

Все эти предметы имели в основе физику и немного математики, а с этим было всегда превосходно.



Но что изучалось в ТАУ сейчас помню смутно . Сдавал с первого раза, а до этого по ночам и выходным делал КДЗ (контрольное домашнее задание) по вышеупомянутым предметам за деньги всем без разбора. Жить надо было как-то. Родители денег не имели, стипендии хватало на 10 чебуреков.Все эти предметы имели в основе физику и немного математики, а с этим было всегда превосходно.Но что изучалось в ТАУ сейчас помню смутно . Hotab Повідомлень: 9669 З нами з: 15.02.09 Подякував: 597 раз. Подякували: 2050 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 сер, 2023 09:42 rjkz написав: барабашов написав: rjkz

В 95м голу отчисляли почти бакалавров за пройопы в основных по профессии предметах? Странно. У нас тогда взятки(благодарности) с бутылок минуя фазу купонов сразу в доллары перешли. Зарплата мировых светил на нашей кафедре АПП/АСУТП было 150уе, и это у одногруппников Кучмы по ДГУ, а куртки шо я продавл на стадионе от 350ти уе, так шо все были и одеты и сыты.

А сопромат я сам тогда на третьем курсе только сдал. После академа. По сравнению с ТММ и ТАУ это орешки для трезвого бельчонка. В 95м голу отчисляли почти бакалавров за пройопы в основных по профессии предметах? Странно. У нас тогда взятки(благодарности) с бутылок минуя фазу купонов сразу в доллары перешли. Зарплата мировых светил на нашей кафедре АПП/АСУТП было 150уе, и это у одногруппников Кучмы по ДГУ, а куртки шо я продавл на стадионе от 350ти уе, так шо все были и одеты и сыты.А сопромат я сам тогда на третьем курсе только сдал. После академа. По сравнению с ТММ и ТАУ это орешки для трезвого бельчонка.



Да, вот так вот было.

НЕ выщел на сессию - на свежий воздух.

3 несданных экзамена за сессию - на свежий воздух.

Причем, это во время сессии. Сначала идут экзамены, потом пересдачи.

Чтобы пересдать - надо не вылететь до конца сессии.

У меня неделя была - я спал 9 часов. За всю неделю.

На сессию выйти - надо сдать все расчетки, курсовые, лабы, зачеты.

Обычный курсач - 4 листа А1 и страниц 30-40 расчета.

Причем надписи на чертежах - шрифтом, а некоторые преподы требовали, чтобы и в расчетках. Я к концу учебы уже шрифтом писал с такой-же скоростью как и почерком.

Это еще хорошо, что со второго курса не было требований рапидографом чертить.

На первом что-то было, у меня была гелевая ручка (тогда про них мало кто знал, мне подарила родственница, привезла из загранпоездки), очень похожая на тушь, прокатило. А народ на полном серьезе тушью чертил.

На первом курсе еще были требования к толщине линий - где 0,5 мм, где 1мм.

Потом я все чертил карандашом 0,5, только где надо давил чуть сильнее и под углом, чтобы было похоже на 1.

А, тоже на первом курсе еще были требования по твердости карандаша.

Маразм.

Насчет сопромата я-бы не был так категоричен.

У тех, для кого он не профильный (например, у меня друг на автоматизации учился), там сопромат был 1 семестр и зачет.

У меня 3 года. И экзамены. И много, ноги чего растут из сопромата - строймеханика, металлы, жбк, деревянные конструкции, основания и фундаменты.

Как аналогия, если для моего друга сопромат ограничился "арифметикой", то у нас он был на уровне "Матрицы, ранговые корелляции".

Вывод формулы на 3-4 страницы конспекта и сама формула на несколько строчек.

ТММ у нас не было, были СТроительные машины. После 2-х лет изучения автодела на автопредприятии и когда я преподу на первой-же практической оттарабанил устройство ДВС и карбюратора, все было норм. Немного еще потом добил его полиспастами, которые с физики помнил. ЧТо-то там было еще по расчету передаточного числа. В общем, не сложно. Да, вот так вот было.НЕ выщел на сессию - на свежий воздух.3 несданных экзамена за сессию - на свежий воздух.Причем, это во время сессии. Сначала идут экзамены, потом пересдачи.Чтобы пересдать - надо не вылететь до конца сессии.У меня неделя была - я спал 9 часов. За всю неделю.На сессию выйти - надо сдать все расчетки, курсовые, лабы, зачеты.Обычный курсач - 4 листа А1 и страниц 30-40 расчета.Причем надписи на чертежах - шрифтом, а некоторые преподы требовали, чтобы и в расчетках. Я к концу учебы уже шрифтом писал с такой-же скоростью как и почерком.Это еще хорошо, что со второго курса не было требований рапидографом чертить.На первом что-то было, у меня была гелевая ручка (тогда про них мало кто знал, мне подарила родственница, привезла из загранпоездки), очень похожая на тушь, прокатило. А народ на полном серьезе тушью чертил.На первом курсе еще были требования к толщине линий - где 0,5 мм, где 1мм.Потом я все чертил карандашом 0,5, только где надо давил чуть сильнее и под углом, чтобы было похоже на 1.А, тоже на первом курсе еще были требования по твердости карандаша.Маразм.Насчет сопромата я-бы не был так категоричен.У тех, для кого он не профильный (например, у меня друг на автоматизации учился), там сопромат был 1 семестр и зачет.У меня 3 года. И экзамены. И много, ноги чего растут из сопромата - строймеханика, металлы, жбк, деревянные конструкции, основания и фундаменты.Как аналогия, если для моего друга сопромат ограничился "арифметикой", то у нас он был на уровне "Матрицы, ранговые корелляции".Вывод формулы на 3-4 страницы конспекта и сама формула на несколько строчек.ТММ у нас не было, были СТроительные машины. После 2-х лет изучения автодела на автопредприятии и когда я преподу на первой-же практической оттарабанил устройство ДВС и карбюратора, все было норм. Немного еще потом добил его полиспастами, которые с физики помнил. ЧТо-то там было еще по расчету передаточного числа. В общем, не сложно.

Самое обтдное, что нас тоже задрачивали с писанием чертеженым шрифтом, который нафиг никому не был нужен, а САПРа не было от слова совсем, на пятом курсе помню, какаято пародия на него была. Препод на доске мелом писал, какие-то команды для черчения в какой-то САПР программе🤦‍♂️Так, что в чертить в КОМПАСе учился уже лет через восемь, когда устроился на ЛАЗ.

А сопромат два семестра добили и семестр строймеханики. ТММ было и детали машин, где курсач был просчитать и начертить двуступенчатый редуктор с деталировкой.

Самое смешное, когда пришёл ЛАЗ работать, спросил как они кузова росчитывают в контексте сопромат, ведь есть точки каркаса, где до десятка труб сходится, а нас максимум учили с три трубы и то в одной плоскости. На, что мне ответили, что никто нифига не считает, при гнали бу мерс Ситаро, ободрали до каркаса, пер4чертили. Да и с небольшими изменениями клепают. Вот у меня и закрывается мысль, что в строительстве(особенно жилом) , тоже когда-то давно сπιздарнули чертежи какого-нибудь монолитокаркасника и клепают с небольшими изменениями без расчётов. 😏 Самое обтдное, что нас тоже задрачивали с писанием чертеженым шрифтом, который нафиг никому не был нужен, а САПРа не было от слова совсем, на пятом курсе помню, какаято пародия на него была. Препод на доске мелом писал, какие-то команды для черчения в какой-то САПР программе🤦‍♂️Так, что в чертить в КОМПАСе учился уже лет через восемь, когда устроился на ЛАЗ.А сопромат два семестра добили и семестр строймеханики. ТММ было и детали машин, где курсач был просчитать и начертить двуступенчатый редуктор с деталировкой.Самое смешное, когда пришёл ЛАЗ работать, спросил как они кузова росчитывают в контексте сопромат, ведь есть точки каркаса, где до десятка труб сходится, а нас максимум учили с три трубы и то в одной плоскости. На, что мне ответили, что никто нифига не считает, при гнали бу мерс Ситаро, ободрали до каркаса, пер4чертили. Да и с небольшими изменениями клепают. Вот у меня и закрывается мысль, что в строительстве(особенно жилом) , тоже когда-то давно сπιздарнули чертежи какого-нибудь монолитокаркасника и клепают с небольшими изменениями без расчётов. 😏 Bolt Повідомлень: 2234 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 сер, 2023 10:46 Да, парни, все правда: и про чертежный шрифт и про расчеты и чертежи редуктора (помню как сейчас как выбирал толщину стенки корпуса), и про чертежи тушью, и линии «правильной» толщины, и то как в 20-00 31 декабря еще сидел в аудитории, пытаясь сдать РГР по Сопромату…

Все было…

Было да прошло…

С утра решали проблему: передо мною сидят папа, мама и сын 19 лет еще как бы студент как бы Киевского как бы политехнического университета.

Сын рассказывает о пародии на обучение: студенты пришли на занятия, преподаватель, что удивительно, тоже пришел и занялся своими делами. Студентам зачитал из Рабочей программы тему занятия. После чего углубился в свои важные дела. Студенты сидят разговаривают, сами у друг друга учатся: кто бухать, кто трахаться.

Ну что, обсудили как перевестись в один из университетов США или Канады.

Начинает с сегодняшнего дня этим заниматься… akurt

Повідомлень: 8191 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3238 раз. Подякували: 1111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 сер, 2023 11:07 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: [quote="5610318:Bolt"]

То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно. [quote="5610318:Bolt"]То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими.

Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут. Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут. Ну, вже ж на мідла вийшли? Ну, вже ж на мідла вийшли?

Так і є. Ну бачите, перенавчатись чи міняти щось на краще ніколи не пізно.[/quote]Не знаю. В будівництві років 15 і розумію, що досвід не купиш і не вивчиш.

Мало того, я учусь каждый день.

По аналогии, бухгалтер учится каждый. Каждый день нужно быть на волне.

Как вы умудряетесь учиться заново, ума не приложу Так і є. Ну бачите, перенавчатись чи міняти щось на краще ніколи не пізно.[/quote]Не знаю. В будівництві років 15 і розумію, що досвід не купиш і не вивчиш.Мало того, я учусь каждый день.По аналогии, бухгалтер учится каждый. Каждый день нужно быть на волне.Как вы умудряетесь учиться заново, ума не приложу beee

Повідомлень: 898 З нами з: 17.12.22 Подякував: 51 раз. Подякували: 76 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 сер, 2023 11:33 Bolt написав: rjkz написав: барабашов написав: rjkz

Да и с небольшими изменениями клепают. Вот у меня и закрывается мысль, что в строительстве(особенно жилом) , тоже когда-то давно сπιздарнули чертежи какого-нибудь монолитокаркасника и клепают с небольшими изменениями без расчётов. 😏 Да и с небольшими изменениями клепают. Вот у меня и закрывается мысль, что в строительстве(особенно жилом) , тоже когда-то давно сπιздарнули чертежи какого-нибудь монолитокаркасника и клепают с небольшими изменениями без расчётов. 😏



В строительстве так не выйдет, так как значительные изменения потребуются из-за разницы климатических зон и условий грунта, да и не такие уж сложные те расчеты, чтобы их уж совсем не делать. Если действительно сложные, просто заказывают их выполнение не в Украине. В строительстве так не выйдет, так как значительные изменения потребуются из-за разницы климатических зон и условий грунта, да и не такие уж сложные те расчеты, чтобы их уж совсем не делать. Если действительно сложные, просто заказывают их выполнение не в Украине. pret Повідомлень: 67 З нами з: 19.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 сер, 2023 11:49 pret ,



В строительстве так не выйдет



Строительство наиболее динамично развивающаяся отрасль. Любой очередной строитель, придя на ваш объект, всегда говорит «какой дурак вам это делал? Счас делают вот так.» 😀 Строительство наиболее динамично развивающаяся отрасль. Любой очередной строитель, придя на ваш объект, всегда говорит «какой дурак вам это делал? Счас делают вот так.» 😀 Hotab Повідомлень: 9669 З нами з: 15.02.09 Подякував: 597 раз. Подякували: 2050 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 сер, 2023 12:27 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: pret ,



В строительстве так не выйдет



Строительство наиболее динамично развивающаяся отрасль. Любой очередной строитель, придя на ваш объект, всегда говорит «какой дурак вам это делал? Счас делают вот так.» Строительство наиболее динамично развивающаяся отрасль. Любой очередной строитель, придя на ваш объект, всегда говорит «какой дурак вам это делал? Счас делают вот так.»

Це ремонт може динамічно розвивається, а от щодо власне будівництва - сумніваюся. Як казав rjkz, "концептуальний овноблок" - технологія середини минулого століття, зб моноліту ще більше, за цеглу взагалі мовчу. Бетон юзали ще елліни, а до них - месопотамці (я підозрою що й у єгипетських пірамідах не обійшлося без того). В розрахунках несучих конструкцій новації, думаю, хіба що в автоматизації цих розрахунків.

Зокрема, з цих причин я досить скептично ставлюся до перспектив модного "будівництва 3Д принтерами". Ну, замість укладки цегли, овноблоку чи заливки моноліту принтер по крапельці ліпитиме, як ото мурахи ліплять мурашник. На коробку в пару поверхів згодиться. Але навряд чи можна збудувати щось насправді серйозне й складне - хіба що буде якийсь революційний прорив в матеріалах Це ремонт може динамічно розвивається, а от щодо власне будівництва - сумніваюся. Як казав rjkz, "концептуальний овноблок" - технологія середини минулого століття, зб моноліту ще більше, за цеглу взагалі мовчу. Бетон юзали ще елліни, а до них - месопотамці (я підозрою що й у єгипетських пірамідах не обійшлося без того). В розрахунках несучих конструкцій новації, думаю, хіба що в автоматизації цих розрахунків.Зокрема, з цих причин я досить скептично ставлюся до перспектив модного "будівництва 3Д принтерами". Ну, замість укладки цегли, овноблоку чи заливки моноліту принтер по крапельці ліпитиме, як ото мурахи ліплять мурашник. На коробку в пару поверхів згодиться. Але навряд чи можна збудувати щось насправді серйозне й складне - хіба що буде якийсь революційний прорив в матеріалах Faceless

Модератор Повідомлень: 33616 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1396 раз. Подякували: 7811 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1105110611071108 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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