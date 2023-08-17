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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Чет 17 сер, 2023 09:36
барабашов
,
А сопромат я сам тогда на третьем курсе только сдал. После академа. По сравнению с ТММ и ТАУ это орешки для трезвого бельчонка.
Сдавал с первого раза, а до этого по ночам и выходным делал КДЗ (контрольное домашнее задание) по вышеупомянутым предметам за деньги всем без разбора. Жить надо было как-то. Родители денег не имели, стипендии хватало на 10 чебуреков.
Все эти предметы имели в основе физику и немного математики, а с этим было всегда превосходно.
Но что изучалось в ТАУ сейчас помню смутно .
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Додано: Чет 17 сер, 2023 09:42
rjkz написав: барабашов написав:rjkz
В 95м голу отчисляли почти бакалавров за пройопы в основных по профессии предметах? Странно. У нас тогда взятки(благодарности) с бутылок минуя фазу купонов сразу в доллары перешли. Зарплата мировых светил на нашей кафедре АПП/АСУТП было 150уе, и это у одногруппников Кучмы по ДГУ, а куртки шо я продавл на стадионе от 350ти уе, так шо все были и одеты и сыты.
А сопромат я сам тогда на третьем курсе только сдал. После академа. По сравнению с ТММ и ТАУ это орешки для трезвого бельчонка.
Да, вот так вот было.
НЕ выщел на сессию - на свежий воздух.
3 несданных экзамена за сессию - на свежий воздух.
Причем, это во время сессии. Сначала идут экзамены, потом пересдачи.
Чтобы пересдать - надо не вылететь до конца сессии.
У меня неделя была - я спал 9 часов. За всю неделю.
На сессию выйти - надо сдать все расчетки, курсовые, лабы, зачеты.
Обычный курсач - 4 листа А1 и страниц 30-40 расчета.
Причем надписи на чертежах - шрифтом, а некоторые преподы требовали, чтобы и в расчетках. Я к концу учебы уже шрифтом писал с такой-же скоростью как и почерком.
Это еще хорошо, что со второго курса не было требований рапидографом чертить.
На первом что-то было, у меня была гелевая ручка (тогда про них мало кто знал, мне подарила родственница, привезла из загранпоездки), очень похожая на тушь, прокатило. А народ на полном серьезе тушью чертил.
На первом курсе еще были требования к толщине линий - где 0,5 мм, где 1мм.
Потом я все чертил карандашом 0,5, только где надо давил чуть сильнее и под углом, чтобы было похоже на 1.
А, тоже на первом курсе еще были требования по твердости карандаша.
Маразм.
Насчет сопромата я-бы не был так категоричен.
У тех, для кого он не профильный (например, у меня друг на автоматизации учился), там сопромат был 1 семестр и зачет.
У меня 3 года. И экзамены. И много, ноги чего растут из сопромата - строймеханика, металлы, жбк, деревянные конструкции, основания и фундаменты.
Как аналогия, если для моего друга сопромат ограничился "арифметикой", то у нас он был на уровне "Матрицы, ранговые корелляции".
Вывод формулы на 3-4 страницы конспекта и сама формула на несколько строчек.
ТММ у нас не было, были СТроительные машины. После 2-х лет изучения автодела на автопредприятии и когда я преподу на первой-же практической оттарабанил устройство ДВС и карбюратора, все было норм. Немного еще потом добил его полиспастами, которые с физики помнил. ЧТо-то там было еще по расчету передаточного числа. В общем, не сложно.
Самое обтдное, что нас тоже задрачивали с писанием чертеженым шрифтом, который нафиг никому не был нужен, а САПРа не было от слова совсем, на пятом курсе помню, какаято пародия на него была. Препод на доске мелом писал, какие-то команды для черчения в какой-то САПР программе🤦♂️Так, что в чертить в КОМПАСе учился уже лет через восемь, когда устроился на ЛАЗ.
А сопромат два семестра добили и семестр строймеханики. ТММ было и детали машин, где курсач был просчитать и начертить двуступенчатый редуктор с деталировкой.
Самое смешное, когда пришёл ЛАЗ работать, спросил как они кузова росчитывают в контексте сопромат, ведь есть точки каркаса, где до десятка труб сходится, а нас максимум учили с три трубы и то в одной плоскости. На, что мне ответили, что никто нифига не считает, при гнали бу мерс Ситаро, ободрали до каркаса, пер4чертили. Да и с небольшими изменениями клепают. Вот у меня и закрывается мысль, что в строительстве(особенно жилом) , тоже когда-то давно сπιздарнули чертежи какого-нибудь монолитокаркасника и клепают с небольшими изменениями без расчётов. 😏
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Bolt
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Додано: Чет 17 сер, 2023 10:46
Да, парни, все правда: и про чертежный шрифт и про расчеты и чертежи редуктора (помню как сейчас как выбирал толщину стенки корпуса), и про чертежи тушью, и линии «правильной» толщины, и то как в 20-00 31 декабря еще сидел в аудитории, пытаясь сдать РГР по Сопромату…
Все было…
Было да прошло…
С утра решали проблему: передо мною сидят папа, мама и сын 19 лет еще как бы студент как бы Львовского как бы политехнического университета.
Сын рассказывает о пародии на обучение: студенты пришли на занятия, преподаватель, что удивительно, тоже пришел и занялся своими делами. Студентам зачитал из Рабочей программы тему занятия. После чего углубился в свои важные дела. Студенты сидят разговаривают, сами у друг друга учатся: кто бухать, кто трахаться.
Ну что, обсудили как перевестись в один из университетов США или Канады.
Начинает с сегодняшнего дня этим заниматься…
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 17 сер, 2023 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 11:07
BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав:
[quote="5610318:Bolt"]
То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно.
Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут.
Ну, вже ж на мідла вийшли?
Так і є. Ну бачите, перенавчатись чи міняти щось на краще ніколи не пізно.[/quote]Не знаю. В будівництві років 15 і розумію, що досвід не купиш і не вивчиш.
Мало того, я учусь каждый день.
По аналогии, бухгалтер учится каждый. Каждый день нужно быть на волне.
Как вы умудряетесь учиться заново, ума не приложу
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Додано: Чет 17 сер, 2023 11:33
В строительстве так не выйдет, так как значительные изменения потребуются из-за разницы климатических зон и условий грунта, да и не такие уж сложные те расчеты, чтобы их уж совсем не делать. Если действительно сложные, просто заказывают их выполнение не в Украине.
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pret
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Додано: Чет 17 сер, 2023 11:49
pret
,
В строительстве так не выйдет
Строительство наиболее динамично развивающаяся отрасль. Любой очередной строитель, придя на ваш объект, всегда говорит «какой дурак вам это делал? Счас делают вот так.» 😀
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Додано: Чет 17 сер, 2023 12:27
Hotab написав:pret
,
В строительстве так не выйдет
Строительство наиболее динамично развивающаяся отрасль. Любой очередной строитель, придя на ваш объект, всегда говорит «какой дурак вам это делал? Счас делают вот так.»
Це ремонт може динамічно розвивається, а от щодо власне будівництва - сумніваюся. Як казав rjkz, "концептуальний овноблок" - технологія середини минулого століття, зб моноліту ще більше, за цеглу взагалі мовчу. Бетон юзали ще елліни, а до них - месопотамці (я підозрою що й у єгипетських пірамідах не обійшлося без того). В розрахунках несучих конструкцій новації, думаю, хіба що в автоматизації цих розрахунків.
Зокрема, з цих причин я досить скептично ставлюся до перспектив модного "будівництва 3Д принтерами". Ну, замість укладки цегли, овноблоку чи заливки моноліту принтер по крапельці ліпитиме, як ото мурахи ліплять мурашник. На коробку в пару поверхів згодиться. Але навряд чи можна збудувати щось насправді серйозне й складне - хіба що буде якийсь революційний прорив в матеріалах
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Додано: Чет 17 сер, 2023 14:09
Сибарит написав:
..........
Сколько лет шутке про деревообрабатывающий комбинат, который принимает дуб, а выдает липу?
А сколько лет лозунгу "Каждого Идиота Сделаем Инженером"?
..............
Обрушение балкона с нижней арматурой еще в процессе монтажа я лично наблюдал в далеком 1988.
Вас как специалиста возмущает количество окружающих Вас дураков, но не стоит искать причину в качестве образования. Эта проблема существует столько, сколько существует мир. А население только растет
Образование нельзя дать - его можно только взять, а могут это не только лишь все.
Всё так. И шутки древние, так же, как про растущее население. И последняя фраза верна.
Но вопрос в соотношении. Уж слишком сильно падает доля "не только лишь всех" и растёт агрессивность остальных, убеждённых, что они ничем не хуже (а как же - у них тоже корочка есть). Это чревато.
ЛАД написав:
Вы уверены, что так уж необходимо продать человеку что-то, о покупке чего он и не думал? Может быть, лучше производить то, что человеку нужно, а не пытаться продать то, что произведено?
Вы представляете себе уровень безработицы при таком подходе?
Представляю.
Но тут, возможно, есть выход. И не один.
Например, сокращение рабочего дня. Не 8 часов, а 4, рабочая неделя не 40, а 20 часов. Тут тоже будут проблемы, но поменьше.
Другой вариант - резко расширить непроизводительные затраты. Например, на космос, изучение подводного мира, улучшение здравоохранения. Может, ещё что.
Если серьезно подойти к анализу наших потребностей, окажется, что нужно нам не так уж и много, значительно меньше, чем нам удается продать. Крайне необходимо нам только поесть и согреться-охладиться. Все остальное - навязанные нам цивилизацией (маркетологами) привычки и желания.
Если бы не навязанное нам древними маркетологами стеснение собственного тела, нам даже одежда летом не была бы нужна
Понимаю, что это (насчёт одежды), скорее, шутка. Но всё же бОльшую часть времени в Европе одежда нужна. В результате вырабатывается привычка и становится неприличным ходить без одежды. В Древней Греции или Риме климат был заметно мягче, они и относились к обнажённому телу спокойнее и проще.
Ну и я всё-таки не призываю "назад, в пещеры".
Есть полезные вещи, которые не относятся к разряду крайне
необходимых. Те же телефоны, компьютеры, ТВ, стиральные машины, памперсы в конце концов.
Возвращаясь к теме отупления от компьютера, хочу спросить, Вам никогда, после того как посчитали что-то на калькуляторе не становится стыдно за то, что потянулись за калькулятором? Мне регулярно. А еще я когда-то помнил очень много номеров телефонов. Потом появились телефоны с запоминанием номеров. Теперь я с трудом вспоминаю свой.
Тут согласен. Но это, скорее, о памяти. Хотя тоже важно.
И да, любое человеческое изобретение имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Уменьшение физических нагрузок потребовало развитие физкультуры и спорта. Придётся придумывать что-то и для мозгов.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 15:08
Bolt написав: rjkz написав: барабашов написав:rjkz
В 95м голу отчисляли почти бакалавров за пройопы в основных по профессии предметах? Странно. У нас тогда взятки(благодарности) с бутылок минуя фазу купонов сразу в доллары перешли. Зарплата мировых светил на нашей кафедре АПП/АСУТП было 150уе, и это у одногруппников Кучмы по ДГУ, а куртки шо я продавл на стадионе от 350ти уе, так шо все были и одеты и сыты.
А сопромат я сам тогда на третьем курсе только сдал. После академа. По сравнению с ТММ и ТАУ это орешки для трезвого бельчонка.
Да, вот так вот было.
НЕ выщел на сессию - на свежий воздух.
3 несданных экзамена за сессию - на свежий воздух.
Причем, это во время сессии. Сначала идут экзамены, потом пересдачи.
Чтобы пересдать - надо не вылететь до конца сессии.
У меня неделя была - я спал 9 часов. За всю неделю.
На сессию выйти - надо сдать все расчетки, курсовые, лабы, зачеты.
Обычный курсач - 4 листа А1 и страниц 30-40 расчета.
Причем надписи на чертежах - шрифтом, а некоторые преподы требовали, чтобы и в расчетках. Я к концу учебы уже шрифтом писал с такой-же скоростью как и почерком.
Это еще хорошо, что со второго курса не было требований рапидографом чертить.
На первом что-то было, у меня была гелевая ручка (тогда про них мало кто знал, мне подарила родственница, привезла из загранпоездки), очень похожая на тушь, прокатило. А народ на полном серьезе тушью чертил.
На первом курсе еще были требования к толщине линий - где 0,5 мм, где 1мм.
Потом я все чертил карандашом 0,5, только где надо давил чуть сильнее и под углом, чтобы было похоже на 1.
А, тоже на первом курсе еще были требования по твердости карандаша.
Маразм.
Насчет сопромата я-бы не был так категоричен.
У тех, для кого он не профильный (например, у меня друг на автоматизации учился), там сопромат был 1 семестр и зачет.
У меня 3 года. И экзамены. И много, ноги чего растут из сопромата - строймеханика, металлы, жбк, деревянные конструкции, основания и фундаменты.
Как аналогия, если для моего друга сопромат ограничился "арифметикой", то у нас он был на уровне "Матрицы, ранговые корелляции".
Вывод формулы на 3-4 страницы конспекта и сама формула на несколько строчек.
ТММ у нас не было, были СТроительные машины. После 2-х лет изучения автодела на автопредприятии и когда я преподу на первой-же практической оттарабанил устройство ДВС и карбюратора, все было норм. Немного еще потом добил его полиспастами, которые с физики помнил. ЧТо-то там было еще по расчету передаточного числа. В общем, не сложно.
Самое обтдное, что нас тоже задрачивали с писанием чертеженым шрифтом, который нафиг никому не был нужен, а САПРа не было от слова совсем, на пятом курсе помню, какаято пародия на него была. Препод на доске мелом писал, какие-то команды для черчения в какой-то САПР программе🤦♂️Так, что в чертить в КОМПАСе учился уже лет через восемь, когда устроился на ЛАЗ.
А сопромат два семестра добили и семестр строймеханики. ТММ было и детали машин, где курсач был просчитать и начертить двуступенчатый редуктор с деталировкой.
Самое смешное, когда пришёл ЛАЗ работать, спросил как они кузова росчитывают в контексте сопромат, ведь есть точки каркаса, где до десятка труб сходится, а нас максимум учили с три трубы и то в одной плоскости. На, что мне ответили, что никто нифига не считает, при гнали бу мерс Ситаро, ободрали до каркаса, пер4чертили. Да и с небольшими изменениями клепают. Вот у меня и закрывается мысль, что в строительстве(особенно жилом) , тоже когда-то давно сπιздарнули чертежи какого-нибудь монолитокаркасника и клепают с небольшими изменениями без расчётов. 😏
Не, сейчас это не сложно - куча программ есть для расчета.
Кстати, наши ребята написали. После ПГС в КИСИ. Мой выпуск. И в США применяется.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 15:15
pret написав:
В строительстве так не выйдет, так как значительные изменения потребуются из-за разницы климатических зон и условий грунта, да и не такие уж сложные те расчеты, чтобы их уж совсем не делать. Если действительно сложные, просто заказывают их выполнение не в Украине.
Сидят в Киеве программисты, которые написали программы для расчета конструкций.
Но работают сейчас на американскую компанию.
Вообще, от грунтов поменяется только фундамент.
Здание строится снизу вверх (кстати не всегда), а рассчитывается сверху вниз.
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