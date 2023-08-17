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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1106110711081109
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 15:17

  Hotab написав:pret ,

В строительстве так не выйдет

Строительство наиболее динамично развивающаяся отрасль. Любой очередной строитель, придя на ваш объект, всегда говорит «какой дурак вам это делал? Счас делают вот так.» 😀


Там в оригинале вместо слова "дурак" другое слово.
"Кто вам ремонт делал?
П.сы"
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 15:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  Hotab написав:Любой очередной строитель, придя на ваш объект, всегда говорит «какой дурак вам это делал?

- Кто это такое наворотил?
- Так Вы же.
- А, ну ладно.

Это не от скорости прогресса, а от желания изобразить себя лучшим.
Сибарит
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  #<1 ... 1106110711081109
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