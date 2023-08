Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1106110711081109 Додано: Чет 17 сер, 2023 15:17 Hotab написав: pret ,



В строительстве так не выйдет



Строительство наиболее динамично развивающаяся отрасль. Любой очередной строитель, придя на ваш объект, всегда говорит «какой дурак вам это делал? Счас делают вот так.» 😀



Там в оригинале вместо слова "дурак" другое слово.

"Кто вам ремонт делал?

Там в оригинале вместо слова "дурак" другое слово."Кто вам ремонт делал?П.сы"

Додано: Чет 17 сер, 2023 15:28 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: Любой очередной строитель, придя на ваш объект, всегда говорит «какой дурак вам это делал?

- Кто это такое наворотил?

- Так Вы же.

- А, ну ладно.



- Кто это такое наворотил?- Так Вы же.- А, ну ладно.Это не от скорости прогресса, а от желания изобразить себя лучшим.

Додано: Чет 17 сер, 2023 15:40 Сибарит ,



Это не от скорости прогресса





Додано: Чет 17 сер, 2023 15:59 Re: Еміграція, заробітчанство Вы все пишете о теории. Прочитал книжки и впердэ.

Я имею в виду практику ПР, ни один процесс не похож на другой. Я имею в виду технологию, которая всё время меняется с усовершенствованием материалов и оборудования.

На любой стройке десятки нестандартных ситуаций в день, где нужно на основании теории, а главное - опыта, быстро найти решение

Я, например, выучил JS. Но мой код похож на огромную корову с тараканьими ножками из задницы. И он каким то чудом работает



Вспоминаю профессора, который приезжал на практику в клинику Элис. Грит, студент только подходит к пациенту для удаления зуба и я уже вижу ошибку по началу хвата beee

