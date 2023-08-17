Там в оригинале вместо слова "дурак" другое слово.
"Кто вам ремонт делал?
П.сы"
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Додано: Чет 17 сер, 2023 15:17
Додано: Чет 17 сер, 2023 15:28
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 17 сер, 2023 15:59
Re: Еміграція, заробітчанство
Вы все пишете о теории. Прочитал книжки и впердэ.
Я имею в виду практику ПР, ни один процесс не похож на другой. Я имею в виду технологию, которая всё время меняется с усовершенствованием материалов и оборудования.
На любой стройке десятки нестандартных ситуаций в день, где нужно на основании теории, а главное - опыта, быстро найти решение
Я, например, выучил JS. Но мой код похож на огромную корову с тараканьими ножками из задницы. И он каким то чудом работает
Вспоминаю профессора, который приезжал на практику в клинику Элис. Грит, студент только подходит к пациенту для удаления зуба и я уже вижу ошибку по началу хвата
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