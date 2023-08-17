Там в оригинале вместо слова "дурак" другое слово.
"Кто вам ремонт делал?
П.сы"
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Додано: Чет 17 сер, 2023 15:17
Додано: Чет 17 сер, 2023 15:28
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 17 сер, 2023 15:59
Re: Еміграція, заробітчанство
Вы все пишете о теории. Прочитал книжки и впердэ.
Я имею в виду практику ПР, ни один процесс не похож на другой. Я имею в виду технологию, которая всё время меняется с усовершенствованием материалов и оборудования.
На любой стройке десятки нестандартных ситуаций в день, где нужно на основании теории, а главное - опыта, быстро найти решение
Я, например, выучил JS. Но мой код похож на огромную корову с тараканьими ножками из задницы. И он каким то чудом работает
Вспоминаю профессора, который приезжал на практику в клинику Элис. Грит, студент только подходит к пациенту для удаления зуба и я уже вижу ошибку по началу хвата
Додано: Чет 17 сер, 2023 20:44
Убедился, что строители везде одинаковы.
В Харькове в поездки на отдых в санатории всегда брал с собой набор инструментов, крепеж, в общем, всё для мелкого ремонта. Традиции не изменил и здесь.
Сейчас отдыхаем (от отдыха) на заливе в Норфолке, 2бр квартира в 200 м от пляжа, семья сына по соседству. Многие двери с трудом закрываются, поскольку многие саморезы на петлях явно забиты молотком (или перекручены шуруповертом) и разболтаны. Мексы, что с них возьмешь. Вот тут набор и пригодился
Додано: Чет 17 сер, 2023 21:20
Мексы - знатные спецЫалисты.
А Вас не типает от того, что все двери скрипят?
Я вот в Украине все удивлялся, почему в фильмах и мультфильмах в Америке двери обычно скрипят?
Да потому что они реально скрипят!
И в первой и второй и третьей квартире смазывал петли.
В нынешней еще и петли переделал - двери тупо не закрывались.
Ну и золотое правило строителя и блондинок:
Саморез забитый молотком держит лучще, чем гвоздь закрученный отверткой.
Додано: Чет 17 сер, 2023 21:41
Re: Еміграція, заробітчанство
У половини триллерів і хорорів поламаєтьося сюжет, якщо не будуть скрипіти двері, сходинки чи підлога - завжди думав що саме для цього у фільмах навіть в дорогих будинках все скрипить
Прибацані підйомні вікна - база другой половини фільмів
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