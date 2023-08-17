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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 сер, 2023 15:17
Hotab написав:pret
,
В строительстве так не выйдет
Строительство наиболее динамично развивающаяся отрасль. Любой очередной строитель, придя на ваш объект, всегда говорит «какой дурак вам это делал? Счас делают вот так.» 😀
Там в оригинале вместо слова "дурак" другое слово.
"Кто вам ремонт делал?
П.сы"
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Додано: Чет 17 сер, 2023 15:28
Hotab написав:
Любой очередной строитель, придя на ваш объект, всегда говорит «какой дурак вам это делал?
- Кто это такое наворотил?
- Так Вы же.
- А, ну ладно.
Это не от скорости прогресса, а от желания изобразить себя лучшим.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 15:40
Сибарит
,
Это не от скорости прогресса
Beyond a shadow of a doubt)
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Додано: Чет 17 сер, 2023 15:59
Вы все пишете о теории. Прочитал книжки и впердэ.
Я имею в виду практику ПР, ни один процесс не похож на другой. Я имею в виду технологию, которая всё время меняется с усовершенствованием материалов и оборудования.
На любой стройке десятки нестандартных ситуаций в день, где нужно на основании теории, а главное - опыта, быстро найти решение
Я, например, выучил JS. Но мой код похож на огромную корову с тараканьими ножками из задницы. И он каким то чудом работает
Вспоминаю профессора, который приезжал на практику в клинику Элис. Грит, студент только подходит к пациенту для удаления зуба и я уже вижу ошибку по началу хвата
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Додано: Чет 17 сер, 2023 20:44
Убедился, что строители везде одинаковы.
В Харькове в поездки на отдых в санатории всегда брал с собой набор инструментов, крепеж, в общем, всё для мелкого ремонта. Традиции не изменил и здесь.
Сейчас отдыхаем (от отдыха) на заливе в Норфолке, 2бр квартира в 200 м от пляжа, семья сына по соседству. Многие двери с трудом закрываются, поскольку многие саморезы на петлях явно забиты молотком (или перекручены шуруповертом) и разболтаны. Мексы, что с них возьмешь. Вот тут набор и пригодился
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Додано: Чет 17 сер, 2023 21:20
Starikan написав:
Убедился, что строители везде одинаковы.
В Харькове в поездки на отдых в санатории всегда брал с собой набор инструментов, крепеж, в общем, всё для мелкого ремонта. Традиции не изменил и здесь.
Сейчас отдыхаем (от отдыха) на заливе в Норфолке, 2бр квартира в 200 м от пляжа, семья сына по соседству. Многие двери с трудом закрываются, поскольку многие саморезы на петлях явно забиты молотком (или перекручены шуруповертом) и разболтаны. Мексы, что с них возьмешь. Вот тут набор и пригодился
Мексы - знатные спецЫалисты.
А Вас не типает от того, что все двери скрипят?
Я вот в Украине все удивлялся, почему в фильмах и мультфильмах в Америке двери обычно скрипят?
Да потому что они реально скрипят!
И в первой и второй и третьей квартире смазывал петли.
В нынешней еще и петли переделал - двери тупо не закрывались.
Ну и золотое правило строителя и блондинок:
Саморез забитый молотком держит лучще, чем гвоздь закрученный отверткой.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 21:41
rjkz написав:
Я вот в Украине все удивлялся, почему в фильмах и мультфильмах в Америке двери обычно скрипят?
У половини триллерів і хорорів поламаєтьося сюжет, якщо не будуть скрипіти двері, сходинки чи підлога - завжди думав що саме для цього у фільмах навіть в дорогих будинках все скрипить
Прибацані підйомні вікна - база другой половини фільмів
(хтось може пояснити, в чому фішка, якщо їх постійно клинить?)
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Додано: Чет 17 сер, 2023 22:26
ЛАД написав: Shaman написав:
...........
у вас набагато більше часу, так витратьте його якісно. а то вся країна бачить розвиток сільського господарства - а він не бачить, треба йому показати. так знайди.
"Вся країна бачить" это сильный аргумент.
Не буду далеко ходить за примерами, в РФ "вся країна бачить" "силу и мировой авторитет" Путина. В 30-е "вся країна (Німеччина) бачила" "величие" нацистских идей и режима.
В средние века весь мир "бачив" очевидность того, что Земля плоская, а Солнце крутится вокруг Земли.
з продуктами простіше - можна зайти в найближчий магазин, й пригадати (якщо пам'ятаєте, що було років 30 тому - я пам'ятаю)
в мене немає можливості все кинути та перевіряти якусь табличку, яку хтось надрукував 5-10 років тому. у вас є. дійдуть руки, подивлюсь.
Дивіться.
Но только не надо про "якусь табличку". Таблица с украинского сайта и не "жёлтого". И я привёл ссылку не на одну таблицу.
То, что у нас уже давно снижается поголовье КРС, давно известно и обсуждается. Не буду говорить, хорошо это или плохо, в экономике не стоит прибегать к "моральным" аргументам, но это факт
. Так же, как факт
импорт мяса и сала из Польши. И то, что сало стоит уже столько же, сколько мясо.
Это тоже признаки огромных успехов "великої сільськогосподарчої держави"?
от бачите по КРС знайшли, що впали - з цим навіть не сперечаюсь. по кукурудзі вже бачите зростання - теж добре. навіть якщо екстенсивне (хоча не так) - чому в СРСР не саджали - бо все робили по команді, самім не дозволяли думати. сказали кукурудзу в тундрі - саджаємо.
якщо пошукаєте, знайдете інші успіхи в рослинництві. я то знайду, але знову почую - а я не бачу
бо бачите лише негаразди країни, а успіхи - чомусь ні.
а то ми з вами дискутуємо про промисловість - але ваше знаймоство з нею закінчилося в 90х роках, а я працював там останні 20 років. й можу сказати, що одна з великих проблем - це оцей колектив з 90х, які тільки й думає, як його щось вкрасти - звісно під лозунгами "як раніше було добре". бо раніше красти було легше, але заробити на цьому було важче. а зараз заробити можна, але вкрасти важче. так й живемо
Уже писал о Вашей любви к необоснованным выводам. Торопитесь, так же, как с выводом о моём отношении к "продажникам".
Если я ушёл с завода в 1993, это не значит, что "знаймоство з нею закінчилося в 90х роках". Я занимался продажами продукции промышленного
назначения. Так что с промышленностью оставался связан ещё много лет.
"раніше було добре" - это когда, в 90-е?
Украсть тогда было легче, но вряд ли многие вспоминают 90-е добрым словом. Не знаю, с кем Вы общаетесь.
просто раніше - є такий психологічний прикол про траву, сонця й молодість.
ЛАД написав:
...
P.s. С с/х, как понимаю, мы вопрос решили.
Теперь мне поискать о наших успехах в пищепроме? Может оказаться, что они тоже несколько преувеличены.
ні, не вирішили. але оця ваша манера - а доведіть мені очевидно трохи починає втомлювати. "а докажи мне, а дай я еще тебя позадрачиваю" - мені оці руські приколи непотрібні.
"Задрачиваете", по-моему, именно Вы.
Если успехи настолько "очевидны", то их должно быть легко доказать. Приведите мне цифры заметного роста урожайности (не на 5-10%) и я признАю успехи. А расширение посевов кукурузы, за что Никита Сергеевич ратовал ещё 60 лет назад... Ну так себе успех. Нашли куда продавать и слава богу. Но это не успехи с/х.
"руські приколи"... Скоро Вы напишете о "русских нарративах"?
Если просьба аргументировать "общепринятые" и "очевидные" утверждения, это "руські приколи", то я предпочту быть "русским приколистом", чем жевать розовые сопли.
И если Вы собираетесь продолжать беседу в таком духе, то давайте я лучше сниму все вопросы к Вам, можете не отвечать и оставаться с "очевидными" взглядами, не задумываясь об аргументации.
И разговор на этом ко взаимному удовлетворению закончим.
И да, не надо мне, да и вообще никому, рекомендовать, на что и как тратить время. Я уж как-нибудь сам разберусь. Человека (если он не Ваш подчинённый) можно только просить
потратить время на выполнение какой-то работы.
але мені - а ви знайдіть, ви доведіть. класичний підхід - мене просить, а я тут покомандую
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