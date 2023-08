Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1106110711081109 Додано: Чет 17 сер, 2023 15:17 Hotab написав: pret ,



В строительстве так не выйдет



Строительство наиболее динамично развивающаяся отрасль. Любой очередной строитель, придя на ваш объект, всегда говорит «какой дурак вам это делал? Счас делают вот так.» 😀 Строительство наиболее динамично развивающаяся отрасль. Любой очередной строитель, придя на ваш объект, всегда говорит «какой дурак вам это делал? Счас делают вот так.» 😀



Там в оригинале вместо слова "дурак" другое слово.

"Кто вам ремонт делал?

П.сы" Там в оригинале вместо слова "дурак" другое слово."Кто вам ремонт делал?П.сы" rjkz

Повідомлень: 15265 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7894 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 сер, 2023 15:28 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: Любой очередной строитель, придя на ваш объект, всегда говорит «какой дурак вам это делал? Любой очередной строитель, придя на ваш объект, всегда говорит «какой дурак вам это делал?

- Кто это такое наворотил?

- Так Вы же.

- А, ну ладно.



Это не от скорости прогресса, а от желания изобразить себя лучшим. - Кто это такое наворотил?- Так Вы же.- А, ну ладно.Это не от скорости прогресса, а от желания изобразить себя лучшим. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7073 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6003 раз. Подякували: 19538 раз. Профіль 102 54 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 сер, 2023 15:40 Сибарит ,



Это не от скорости прогресса





Beyond a shadow of a doubt) Beyond a shadow of a doubt) Hotab Повідомлень: 9677 З нами з: 15.02.09 Подякував: 597 раз. Подякували: 2050 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 сер, 2023 15:59 Re: Еміграція, заробітчанство Вы все пишете о теории. Прочитал книжки и впердэ.

Я имею в виду практику ПР, ни один процесс не похож на другой. Я имею в виду технологию, которая всё время меняется с усовершенствованием материалов и оборудования.

На любой стройке десятки нестандартных ситуаций в день, где нужно на основании теории, а главное - опыта, быстро найти решение

Я, например, выучил JS. Но мой код похож на огромную корову с тараканьими ножками из задницы. И он каким то чудом работает



Вспоминаю профессора, который приезжал на практику в клинику Элис. Грит, студент только подходит к пациенту для удаления зуба и я уже вижу ошибку по началу хвата beee

Повідомлень: 899 З нами з: 17.12.22 Подякував: 51 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 сер, 2023 20:44



В Харькове в поездки на отдых в санатории всегда брал с собой набор инструментов, крепеж, в общем, всё для мелкого ремонта. Традиции не изменил и здесь.

Сейчас отдыхаем (от отдыха) на заливе в Норфолке, 2бр квартира в 200 м от пляжа, семья сына по соседству. Многие двери с трудом закрываются, поскольку многие саморезы на петлях явно забиты молотком (или перекручены шуруповертом) и разболтаны. Мексы, что с них возьмешь. Вот тут набор и пригодился Убедился, что строители везде одинаковы.В Харькове в поездки на отдых в санатории всегда брал с собой набор инструментов, крепеж, в общем, всё для мелкого ремонта. Традиции не изменил и здесь.Сейчас отдыхаем (от отдыха) на заливе в Норфолке, 2бр квартира в 200 м от пляжа, семья сына по соседству. Многие двери с трудом закрываются, поскольку многие саморезы на петлях явно забиты молотком (или перекручены шуруповертом) и разболтаны. Мексы, что с них возьмешь. Вот тут набор и пригодился Starikan 2 Повідомлень: 19646 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2563 раз. Подякували: 3118 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 сер, 2023 21:20 Starikan написав: Убедился, что строители везде одинаковы.



В Харькове в поездки на отдых в санатории всегда брал с собой набор инструментов, крепеж, в общем, всё для мелкого ремонта. Традиции не изменил и здесь.

Сейчас отдыхаем (от отдыха) на заливе в Норфолке, 2бр квартира в 200 м от пляжа, семья сына по соседству. Многие двери с трудом закрываются, поскольку многие саморезы на петлях явно забиты молотком (или перекручены шуруповертом) и разболтаны. Мексы, что с них возьмешь. Вот тут набор и пригодился Убедился, что строители везде одинаковы.В Харькове в поездки на отдых в санатории всегда брал с собой набор инструментов, крепеж, в общем, всё для мелкого ремонта. Традиции не изменил и здесь.Сейчас отдыхаем (от отдыха) на заливе в Норфолке, 2бр квартира в 200 м от пляжа, семья сына по соседству. Многие двери с трудом закрываются, поскольку многие саморезы на петлях явно забиты молотком (или перекручены шуруповертом) и разболтаны. Мексы, что с них возьмешь. Вот тут набор и пригодился



Мексы - знатные спецЫалисты.

А Вас не типает от того, что все двери скрипят?

Я вот в Украине все удивлялся, почему в фильмах и мультфильмах в Америке двери обычно скрипят?

Да потому что они реально скрипят!

И в первой и второй и третьей квартире смазывал петли.

В нынешней еще и петли переделал - двери тупо не закрывались.

Ну и золотое правило строителя и блондинок:

Саморез забитый молотком держит лучще, чем гвоздь закрученный отверткой. Мексы - знатные спецЫалисты.А Вас не типает от того, что все двери скрипят?Я вот в Украине все удивлялся, почему в фильмах и мультфильмах в Америке двери обычно скрипят?Да потому что они реально скрипят!И в первой и второй и третьей квартире смазывал петли.В нынешней еще и петли переделал - двери тупо не закрывались.Ну и золотое правило строителя и блондинок:Саморез забитый молотком держит лучще, чем гвоздь закрученный отверткой. rjkz

Повідомлень: 15265 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7894 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 сер, 2023 21:41 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Я вот в Украине все удивлялся, почему в фильмах и мультфильмах в Америке двери обычно скрипят? Я вот в Украине все удивлялся, почему в фильмах и мультфильмах в Америке двери обычно скрипят?

У половини триллерів і хорорів поламаєтьося сюжет, якщо не будуть скрипіти двері, сходинки чи підлога - завжди думав що саме для цього у фільмах навіть в дорогих будинках все скрипить

Прибацані підйомні вікна - база другой половини фільмів (хтось може пояснити, в чому фішка, якщо їх постійно клинить?) У половини триллерів і хорорів поламаєтьося сюжет, якщо не будуть скрипіти двері, сходинки чи підлога - завжди думав що саме для цього у фільмах навіть в дорогих будинках все скрипитьПрибацані підйомні вікна - база другой половини фільмів(хтось може пояснити, в чому фішка, якщо їх постійно клинить?) Faceless

Модератор Повідомлень: 33623 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1396 раз. Подякували: 7812 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 сер, 2023 22:26 ЛАД написав: Shaman написав: ...........

у вас набагато більше часу, так витратьте його якісно. а то вся країна бачить розвиток сільського господарства - а він не бачить, треба йому показати. так знайди. ...........у вас набагато більше часу, так витратьте його якісно. а то вся країна бачить розвиток сільського господарства - а він не бачить, треба йому показати. так знайди.

"Вся країна бачить" это сильный аргумент.

Не буду далеко ходить за примерами, в РФ "вся країна бачить" "силу и мировой авторитет" Путина. В 30-е "вся країна (Німеччина) бачила" "величие" нацистских идей и режима.

В средние века весь мир "бачив" очевидность того, что Земля плоская, а Солнце крутится вокруг Земли. "Вся країна бачить" это сильный аргумент.Не буду далеко ходить за примерами, в РФ "вся країна бачить" "силу и мировой авторитет" Путина. В 30-е "вся країна (Німеччина) бачила" "величие" нацистских идей и режима.В средние века весь мир "бачив" очевидность того, что Земля плоская, а Солнце крутится вокруг Земли.

з продуктами простіше - можна зайти в найближчий магазин, й пригадати (якщо пам'ятаєте, що було років 30 тому - я пам'ятаю)

в мене немає можливості все кинути та перевіряти якусь табличку, яку хтось надрукував 5-10 років тому. у вас є. дійдуть руки, подивлюсь.

Дивіться.

Но только не надо про "якусь табличку". Таблица с украинского сайта и не "жёлтого". И я привёл ссылку не на одну таблицу.

То, что у нас уже давно снижается поголовье КРС, давно известно и обсуждается. Не буду говорить, хорошо это или плохо, в экономике не стоит прибегать к "моральным" аргументам, но это факт. Так же, как факт импорт мяса и сала из Польши. И то, что сало стоит уже столько же, сколько мясо.

Это тоже признаки огромных успехов "великої сільськогосподарчої держави"? Дивіться.Но только не надо про "якусь табличку". Таблица с украинского сайта и не "жёлтого". И я привёл ссылку не на одну таблицу.То, что у нас уже давно снижается поголовье КРС, давно известно и обсуждается. Не буду говорить, хорошо это или плохо, в экономике не стоит прибегать к "моральным" аргументам, но это. Так же, какимпорт мяса и сала из Польши. И то, что сало стоит уже столько же, сколько мясо.Это тоже признаки огромных успехов "великої сільськогосподарчої держави"?

от бачите по КРС знайшли, що впали - з цим навіть не сперечаюсь. по кукурудзі вже бачите зростання - теж добре. навіть якщо екстенсивне (хоча не так) - чому в СРСР не саджали - бо все робили по команді, самім не дозволяли думати. сказали кукурудзу в тундрі - саджаємо.



якщо пошукаєте, знайдете інші успіхи в рослинництві. я то знайду, але знову почую - а я не бачу бо бачите лише негаразди країни, а успіхи - чомусь ні.

а то ми з вами дискутуємо про промисловість - але ваше знаймоство з нею закінчилося в 90х роках, а я працював там останні 20 років. й можу сказати, що одна з великих проблем - це оцей колектив з 90х, які тільки й думає, як його щось вкрасти - звісно під лозунгами "як раніше було добре". бо раніше красти було легше, але заробити на цьому було важче. а зараз заробити можна, але вкрасти важче. так й живемо

Уже писал о Вашей любви к необоснованным выводам. Торопитесь, так же, как с выводом о моём отношении к "продажникам".

Если я ушёл с завода в 1993, это не значит, что "знаймоство з нею закінчилося в 90х роках". Я занимался продажами продукции промышленного назначения. Так что с промышленностью оставался связан ещё много лет.

"раніше було добре" - это когда, в 90-е?

Украсть тогда было легче, но вряд ли многие вспоминают 90-е добрым словом. Не знаю, с кем Вы общаетесь. Уже писал о Вашей любви к необоснованным выводам. Торопитесь, так же, как с выводом о моём отношении к "продажникам".Если я ушёл с завода в 1993, это не значит, что "знаймоство з нею закінчилося в 90х роках". Я занимался продажами продукцииназначения. Так что с промышленностью оставался связан ещё много лет."раніше було добре" - это когда, в 90-е?Украсть тогда было легче, но вряд ли многие вспоминают 90-е добрым словом. Не знаю, с кем Вы общаетесь.

просто раніше - є такий психологічний прикол про траву, сонця й молодість.

ЛАД написав: ...

P.s. С с/х, как понимаю, мы вопрос решили.

Теперь мне поискать о наших успехах в пищепроме? Может оказаться, что они тоже несколько преувеличены. ...P.s. С с/х, как понимаю, мы вопрос решили.Теперь мне поискать о наших успехах в пищепроме? Может оказаться, что они тоже несколько преувеличены.

ні, не вирішили. але оця ваша манера - а доведіть мені очевидно трохи починає втомлювати. "а докажи мне, а дай я еще тебя позадрачиваю" - мені оці руські приколи непотрібні. ні, не вирішили. але оця ваша манера - а доведіть мені очевидно трохи починає втомлювати. "а докажи мне, а дай я еще тебя позадрачиваю" - мені оці руські приколи непотрібні.

"Задрачиваете", по-моему, именно Вы.

Если успехи настолько "очевидны", то их должно быть легко доказать. Приведите мне цифры заметного роста урожайности (не на 5-10%) и я признАю успехи. А расширение посевов кукурузы, за что Никита Сергеевич ратовал ещё 60 лет назад... Ну так себе успех. Нашли куда продавать и слава богу. Но это не успехи с/х.



"руські приколи"... Скоро Вы напишете о "русских нарративах"?

Если просьба аргументировать "общепринятые" и "очевидные" утверждения, это "руські приколи", то я предпочту быть "русским приколистом", чем жевать розовые сопли.

И если Вы собираетесь продолжать беседу в таком духе, то давайте я лучше сниму все вопросы к Вам, можете не отвечать и оставаться с "очевидными" взглядами, не задумываясь об аргументации.

И разговор на этом ко взаимному удовлетворению закончим.

И да, не надо мне, да и вообще никому, рекомендовать, на что и как тратить время. Я уж как-нибудь сам разберусь. Человека (если он не Ваш подчинённый) можно только просить потратить время на выполнение какой-то работы. "Задрачиваете", по-моему, именно Вы.Если успехи настолько "очевидны", то их должно быть легко доказать. Приведите мне цифры заметного роста урожайности (не на 5-10%) и я признАю успехи. А расширение посевов кукурузы, за что Никита Сергеевич ратовал ещё 60 лет назад... Ну так себе успех. Нашли куда продавать и слава богу. Но это не успехи с/х."руські приколи"... Скоро Вы напишете о "русских нарративах"?Если просьба аргументировать "общепринятые" и "очевидные" утверждения, это "руські приколи", то я предпочту быть "русским приколистом", чем жевать розовые сопли.И если Вы собираетесь продолжать беседу в таком духе, то давайте я лучше сниму все вопросы к Вам, можете не отвечать и оставаться с "очевидными" взглядами, не задумываясь об аргументации.И разговор на этом ко взаимному удовлетворению закончим.И да, не надо мне, да и вообще никому, рекомендовать, на что и как тратить время. Я уж как-нибудь сам разберусь. Человека (если он не Ваш подчинённый) можно толькопотратить время на выполнение какой-то работы.

але мені - а ви знайдіть, ви доведіть. класичний підхід - мене просить, а я тут покомандую з продуктами простіше - можна зайти в найближчий магазин, й пригадати (якщо пам'ятаєте, що було років 30 тому - я пам'ятаю)от бачите по КРС знайшли, що впали - з цим навіть не сперечаюсь. по кукурудзі вже бачите зростання - теж добре. навіть якщо екстенсивне (хоча не так) - чому в СРСР не саджали - бо все робили по команді, самім не дозволяли думати. сказали кукурудзу в тундрі - саджаємо.якщо пошукаєте, знайдете інші успіхи в рослинництві. я то знайду, але знову почую - а я не бачубо бачите лише негаразди країни, а успіхи - чомусь ні.просто раніше - є такий психологічний прикол про траву, сонця й молодість.але мені - а ви знайдіть, ви доведіть. класичний підхід - мене просить, а я тут покомандую Shaman

Повідомлень: 4045 З нами з: 29.09.19 Подякував: 486 раз. Подякували: 1136 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1106110711081109 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор