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rjkz написав:Я вот в Украине все удивлялся, почему в фильмах и мультфильмах в Америке двери обычно скрипят?
У половини триллерів і хорорів поламаєтьося сюжет, якщо не будуть скрипіти двері, сходинки чи підлога - завжди думав що саме для цього у фільмах навіть в дорогих будинках все скрипить Прибацані підйомні вікна - база другой половини фільмів (хтось може пояснити, в чому фішка, якщо їх постійно клинить?)
Окна, думаю, это из ЮК пришло. Они действительно все время клинят, держатся они за счет балансов по бокам (пружины, внутри которых ходит скручивайщийся элемент), когда баланс обрывается, окно не фиксируется в верхнем положении. Нижняя створка поднимается и не фиксирует отрытое окно, то есть, закрывается, а вот когда обрывается баланс от верхнего окна, а вес приличный, то створка грохается вниз. Окно остается открытым. Недавно знакомые уехали отдыхать, вернулись, а верхнее окно внизу. Повезло что сильного дождя не было. Еще весело, если в сильный мороз окно открыто. Зато в такое окно ставится кондер. Уродство редкое, но вместо того, чтобы обслуживать, просто можно каждый год или через год менять кондер. Обслуживание дороже нового. Еще нет необходимости учитывать открывание окна в расположении мебели. Когда в направляющие набивается пыль и/или балансы ржавеют, то окно тяжело открывается и закрывается. Я в первый год чуть палец не вывихнул, пытаясь поднять створку. Популярная вещь в хозяйстве WD-40.
А як воно по герметичності - наприклад в мінус 20?)
Поки панове думають, як краще будувати міст (вздовж ріки чи поперек), як краще будувати хмарочос (знизу чи зверху), та як переробити вікна квартир на іншому боці Земноі кулі, повернемося до теми гілки: «Еміграція, заробітчанство». Люди, які після двох тижнів страждань в Мехіко та трьох ночівель на мосту через чудову річку Ріо Гранде опинилися в США, ретельно готуються до вселення в нову 1-bedroom квартиру тут: https://hotpads.com/hanover-winchester- ... 03tcgk/pad Є приємні новини: Special offer! 4 Weeks free! -With a 13-month Lease, you can receive up to 4 weeks FREE. Rent credit to be given in accordance with the Lease Contract.
Є проблеми: жодне двоспальне ліжко з IKEA не влаштувало, тому будуть брати в WellMart. Трохи шкодують, що в США немає магазинів “Територія сну»… Та і взагалі: «всі меблі якісь не такі». Ну що ж, так само, як «важкою є царська каторга», так і не медом мазано в еміграції…
akurt написав:Поки панове думають, як краще будувати міст (вздовж ріки чи поперек), як краще будувати хмарочос (знизу чи зверху), та як переробити вікна квартир на іншому боці Земноі кулі, повернемося до теми гілки: «Еміграція, заробітчанство». Люди, які після двох тижнів страждань в Мехіко та трьох ночівель на мосту через чудову річку Ріо Гранде опинилися в США, ретельно готуються до вселення в нову 1-bedroom квартиру тут: https://hotpads.com/hanover-winchester- ... 03tcgk/pad Є приємні новини: Special offer! 4 Weeks free! -With a 13-month Lease, you can receive up to 4 weeks FREE. Rent credit to be given in accordance with the Lease Contract.
Є проблеми: жодне двоспальне ліжко з IKEA не влаштувало, тому будуть брати в WellMart. Трохи шкодують, що в США немає магазинів “Територія сну»… Та і взагалі: «всі меблі якісь не такі». Ну що ж, так само, як «важкою є царська каторга», так і не медом мазано в еміграції…
Там и розетки другие, только не порте им сюрприз )))