«Еміграція, заробітчанство».

#<1 ... 1108110911101111> Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:26 rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав: Я вот в Украине все удивлялся, почему в фильмах и мультфильмах в Америке двери обычно скрипят?

У половини триллерів і хорорів поламаєтьося сюжет, якщо не будуть скрипіти двері, сходинки чи підлога - завжди думав що саме для цього у фільмах навіть в дорогих будинках все скрипить

Прибацані підйомні вікна - база другой половини фільмів (хтось може пояснити, в чому фішка, якщо їх постійно клинить?) У половини триллерів і хорорів поламаєтьося сюжет, якщо не будуть скрипіти двері, сходинки чи підлога - завжди думав що саме для цього у фільмах навіть в дорогих будинках все скрипитьПрибацані підйомні вікна - база другой половини фільмів(хтось може пояснити, в чому фішка, якщо їх постійно клинить?)



Окна, думаю, это из ЮК пришло.

Они действительно все время клинят, держатся они за счет балансов по бокам (пружины, внутри которых ходит скручивайщийся элемент), когда баланс обрывается, окно не фиксируется в верхнем положении. Нижняя створка поднимается и не фиксирует отрытое окно, то есть, закрывается, а вот когда обрывается баланс от верхнего окна, а вес приличный, то створка грохается вниз. Окно остается открытым. Недавно знакомые уехали отдыхать, вернулись, а верхнее окно внизу. Повезло что сильного дождя не было. Еще весело, если в сильный мороз окно открыто.

Зато в такое окно ставится кондер. Уродство редкое, но вместо того, чтобы обслуживать, просто можно каждый год или через год менять кондер. Обслуживание дороже нового.

Еще нет необходимости учитывать открывание окна в расположении мебели.

Когда в направляющие набивается пыль и/или балансы ржавеют, то окно тяжело открывается и закрывается. Я в первый год чуть палец не вывихнул, пытаясь поднять створку. Популярная вещь в хозяйстве WD-40. Окна, думаю, это из ЮК пришло.Они действительно все время клинят, держатся они за счет балансов по бокам (пружины, внутри которых ходит скручивайщийся элемент), когда баланс обрывается, окно не фиксируется в верхнем положении. Нижняя створка поднимается и не фиксирует отрытое окно, то есть, закрывается, а вот когда обрывается баланс от верхнего окна, а вес приличный, то створка грохается вниз. Окно остается открытым. Недавно знакомые уехали отдыхать, вернулись, а верхнее окно внизу. Повезло что сильного дождя не было. Еще весело, если в сильный мороз окно открыто.Зато в такое окно ставится кондер. Уродство редкое, но вместо того, чтобы обслуживать, просто можно каждый год или через год менять кондер. Обслуживание дороже нового.Еще нет необходимости учитывать открывание окна в расположении мебели.Когда в направляющие набивается пыль и/или балансы ржавеют, то окно тяжело открывается и закрывается. Я в первый год чуть палец не вывихнул, пытаясь поднять створку. Популярная вещь в хозяйстве WD-40.

А як воно по герметичності - наприклад в мінус 20?)

«Еміграція, заробітчанство».

Люди, які після двох тижнів страждань в Мехіко та трьох ночівель на мосту через чудову річку Ріо Гранде опинилися в США, ретельно готуються до вселення в нову 1-bedroom квартиру тут:

https://hotpads.com/hanover-winchester- ... 03tcgk/pad

Є приємні новини:

Special offer! 4 Weeks free! -With a 13-month Lease, you can receive up to 4 weeks FREE. Rent credit to be given in accordance with the Lease Contract.



Є проблеми: жодне двоспальне ліжко з IKEA не влаштувало, тому будуть брати в WellMart.

Трохи шкодують, що в США немає магазинів “Територія сну»…

Та і взагалі: «всі меблі якісь не такі».

До меня доходили слухи, что от этой конструкции постепенно начинают отказываться. Как и от люстр с вентилятором.



Из особенностей домостроения самой интересной мне кажется воздушное отопление. Долго пришлось привыкать к шуму?

«Еміграція, заробітчанство».

Люди, які після двох тижнів страждань в Мехіко та трьох ночівель на мосту через чудову річку Ріо Гранде опинилися в США, ретельно готуються до вселення в нову 1-bedroom квартиру тут:

https://hotpads.com/hanover-winchester- ... 03tcgk/pad

Є приємні новини:

Special offer! 4 Weeks free! -With a 13-month Lease, you can receive up to 4 weeks FREE. Rent credit to be given in accordance with the Lease Contract.



Є проблеми: жодне двоспальне ліжко з IKEA не влаштувало, тому будуть брати в WellMart.

Трохи шкодують, що в США немає магазинів “Територія сну»…

Та і взагалі: «всі меблі якісь не такі».

Те саме порадьте зятю-росіянину, свату-росіянину, свахі-росіянці, дочці-росіянці.

Пʼятирічна каторга на будівництві в Підмосковʼї ще довго були гикатися. akurt

Повідомлень: 8199 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3239 раз. Подякували: 1111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:30 Вчимося азам еміграції: stm має рацію: в США, і в частині інших країн не тільки розетки різні, а й напруга в мережі.

Тому це треба вивчити заздалегідь та «із своїм самоваром» не їздити.

Звісно, різні розетки та різна напруга: це суттєвий недолік закордонних товаришів. Треба їм розʼяснити та змусити змінити.

Повчити інші народи, як їм жити, працювати, будувати - улюблена річ частини українців,

В основному тих, хто не зміг ні жити, ні будувати, ні працювати. akurt

Тому це треба вивчити заздалегідь та «із своїм самоваром» не їздити.

Звісно, різні розетки та різна напруга: це суттєвий недолік закордонних товаришів. Треба їм розʼяснити та змусити змінити.

Повчити інші народи, як їм жити, працювати, будувати - улюблена річ частини українців,

Прибацані підйомні вікна - база другой половини фільмів (хтось може пояснити, в чому фішка, якщо їх постійно клинить?) У половини триллерів і хорорів поламаєтьося сюжет, якщо не будуть скрипіти двері, сходинки чи підлога - завжди думав що саме для цього у фільмах навіть в дорогих будинках все скрипитьПрибацані підйомні вікна - база другой половини фільмів(хтось може пояснити, в чому фішка, якщо їх постійно клинить?)



Окна, думаю, это из ЮК пришло.

Они действительно все время клинят, держатся они за счет балансов по бокам (пружины, внутри которых ходит скручивайщийся элемент), когда баланс обрывается, окно не фиксируется в верхнем положении. Нижняя створка поднимается и не фиксирует отрытое окно, то есть, закрывается, а вот когда обрывается баланс от верхнего окна, а вес приличный, то створка грохается вниз. Окно остается открытым. Недавно знакомые уехали отдыхать, вернулись, а верхнее окно внизу. Повезло что сильного дождя не было. Еще весело, если в сильный мороз окно открыто.

Зато в такое окно ставится кондер. Уродство редкое, но вместо того, чтобы обслуживать, просто можно каждый год или через год менять кондер. Обслуживание дороже нового.

Еще нет необходимости учитывать открывание окна в расположении мебели.

Когда в направляющие набивается пыль и/или балансы ржавеют, то окно тяжело открывается и закрывается. Я в первый год чуть палец не вывихнул, пытаясь поднять створку. Популярная вещь в хозяйстве WD-40. Окна, думаю, это из ЮК пришло.Они действительно все время клинят, держатся они за счет балансов по бокам (пружины, внутри которых ходит скручивайщийся элемент), когда баланс обрывается, окно не фиксируется в верхнем положении. Нижняя створка поднимается и не фиксирует отрытое окно, то есть, закрывается, а вот когда обрывается баланс от верхнего окна, а вес приличный, то створка грохается вниз. Окно остается открытым. Недавно знакомые уехали отдыхать, вернулись, а верхнее окно внизу. Повезло что сильного дождя не было. Еще весело, если в сильный мороз окно открыто.Зато в такое окно ставится кондер. Уродство редкое, но вместо того, чтобы обслуживать, просто можно каждый год или через год менять кондер. Обслуживание дороже нового.Еще нет необходимости учитывать открывание окна в расположении мебели.Когда в направляющие набивается пыль и/или балансы ржавеют, то окно тяжело открывается и закрывается. Я в первый год чуть палец не вывихнул, пытаясь поднять створку. Популярная вещь в хозяйстве WD-40.

А як воно по герметичності - наприклад в мінус 20?)



СОвсем не фонтан.

Наши металлопластиковые окна - это космические технологии.

Я-ж говорю, качество строительства в Украине намного выше. Даже хрущи - весчь.

Это не только окон касается.

Тут, в НЙ, в многоэтажных домах запрещено применять полимерные трубы.

Водопровод - медь, каналья - сталь, чугун и раньше еще был свинец.

Дома в НЙ преимущественно старые (в %% нового строительства очень мало), оно все гнилое, проходит внутри стен и деревянных перекрытий.

Схемы прокладки коммуникаций....ну, моего инженерно-строительного образования не хватает, чтобы понять логику этого.

В Украине схемы четкие и логичные.

Тут какие-то выкрутасы, ненужные элементы. Как-то ремонт был, стену всю в ванной вскрыли (цементборд), я сфоткал - конченное.

СОвсем не фонтан.

Наши металлопластиковые окна - это космические технологии.

Я-ж говорю, качество строительства в Украине намного выше. Даже хрущи - весчь.

Это не только окон касается.

Тут, в НЙ, в многоэтажных домах запрещено применять полимерные трубы.

Водопровод - медь, каналья - сталь, чугун и раньше еще был свинец.

Дома в НЙ преимущественно старые (в %% нового строительства очень мало), оно все гнилое, проходит внутри стен и деревянных перекрытий.

Схемы прокладки коммуникаций....ну, моего инженерно-строительного образования не хватает, чтобы понять логику этого.

В Украине схемы четкие и логичные.

Тут какие-то выкрутасы, ненужные элементы. Как-то ремонт был, стену всю в ванной вскрыли (цементборд), я сфоткал - конченное.

Отопление - отдельная пестня. Паровое, в каждом доме стоит бойлер, который греет воду, а пар прет по трубам. Хоть не заливает.

Але не треба забувати:

- люди починають нове життя на новому місці - нова КВАРТИРА В ОРЕНДІ - точно треба меблі завозити з Іспанії і ручної роботи? Ви завезли собі в Прагу таку?

- важко знайти країну, де б люди так просто жили: зазвичай білі/сірі фарбовані стіни і ніякого кічу, який та люблять наші люди.

Ну і розетки інші - так і є.

А в Австралії не тільки розетки інші, а й рух іншого напрямку - то взагалі - збоченці живуть...



Краще розкажіть: що вам здалося НЕ ТАК в Чехії і що - навпаки - дуже сподобалося.

