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rjkz написав:Я вот в Украине все удивлялся, почему в фильмах и мультфильмах в Америке двери обычно скрипят?
У половини триллерів і хорорів поламаєтьося сюжет, якщо не будуть скрипіти двері, сходинки чи підлога - завжди думав що саме для цього у фільмах навіть в дорогих будинках все скрипить Прибацані підйомні вікна - база другой половини фільмів (хтось може пояснити, в чому фішка, якщо їх постійно клинить?)
Окна, думаю, это из ЮК пришло. Они действительно все время клинят, держатся они за счет балансов по бокам (пружины, внутри которых ходит скручивайщийся элемент), когда баланс обрывается, окно не фиксируется в верхнем положении. Нижняя створка поднимается и не фиксирует отрытое окно, то есть, закрывается, а вот когда обрывается баланс от верхнего окна, а вес приличный, то створка грохается вниз. Окно остается открытым. Недавно знакомые уехали отдыхать, вернулись, а верхнее окно внизу. Повезло что сильного дождя не было. Еще весело, если в сильный мороз окно открыто. Зато в такое окно ставится кондер. Уродство редкое, но вместо того, чтобы обслуживать, просто можно каждый год или через год менять кондер. Обслуживание дороже нового. Еще нет необходимости учитывать открывание окна в расположении мебели. Когда в направляющие набивается пыль и/или балансы ржавеют, то окно тяжело открывается и закрывается. Я в первый год чуть палец не вывихнул, пытаясь поднять створку. Популярная вещь в хозяйстве WD-40.
А як воно по герметичності - наприклад в мінус 20?)
Поки панове думають, як краще будувати міст (вздовж ріки чи поперек), як краще будувати хмарочос (знизу чи зверху), та як переробити вікна квартир на іншому боці Земноі кулі, повернемося до теми гілки: «Еміграція, заробітчанство». Люди, які після двох тижнів страждань в Мехіко та трьох ночівель на мосту через чудову річку Ріо Гранде опинилися в США, ретельно готуються до вселення в нову 1-bedroom квартиру тут: https://hotpads.com/hanover-winchester- ... 03tcgk/pad Є приємні новини: Special offer! 4 Weeks free! -With a 13-month Lease, you can receive up to 4 weeks FREE. Rent credit to be given in accordance with the Lease Contract.
Є проблеми: жодне двоспальне ліжко з IKEA не влаштувало, тому будуть брати в WellMart. Трохи шкодують, що в США немає магазинів “Територія сну»… Та і взагалі: «всі меблі якісь не такі». Ну що ж, так само, як «важкою є царська каторга», так і не медом мазано в еміграції…
akurt написав:Поки панове думають, як краще будувати міст (вздовж ріки чи поперек), як краще будувати хмарочос (знизу чи зверху), та як переробити вікна квартир на іншому боці Земноі кулі, повернемося до теми гілки: «Еміграція, заробітчанство». Люди, які після двох тижнів страждань в Мехіко та трьох ночівель на мосту через чудову річку Ріо Гранде опинилися в США, ретельно готуються до вселення в нову 1-bedroom квартиру тут: https://hotpads.com/hanover-winchester- ... 03tcgk/pad Є приємні новини: Special offer! 4 Weeks free! -With a 13-month Lease, you can receive up to 4 weeks FREE. Rent credit to be given in accordance with the Lease Contract.
Є проблеми: жодне двоспальне ліжко з IKEA не влаштувало, тому будуть брати в WellMart. Трохи шкодують, що в США немає магазинів “Територія сну»… Та і взагалі: «всі меблі якісь не такі». Ну що ж, так само, як «важкою є царська каторга», так і не медом мазано в еміграції…
Там и розетки другие, только не порте им сюрприз )))
akurt написав:Поки панове думають, як краще будувати міст (вздовж ріки чи поперек), як краще будувати хмарочос (знизу чи зверху), та як переробити вікна квартир на іншому боці Земноі кулі, повернемося до теми гілки: «Еміграція, заробітчанство». Люди, які після двох тижнів страждань в Мехіко та трьох ночівель на мосту через чудову річку Ріо Гранде опинилися в США, ретельно готуються до вселення в нову 1-bedroom квартиру тут: https://hotpads.com/hanover-winchester- ... 03tcgk/pad Є приємні новини: Special offer! 4 Weeks free! -With a 13-month Lease, you can receive up to 4 weeks FREE. Rent credit to be given in accordance with the Lease Contract.
Є проблеми: жодне двоспальне ліжко з IKEA не влаштувало, тому будуть брати в WellMart. Трохи шкодують, що в США немає магазинів “Територія сну»… Та і взагалі: «всі меблі якісь не такі». Ну що ж, так само, як «важкою є царська каторга», так і не медом мазано в еміграції…
Знов якісь кацапи чи лднрівці через Мексику в штати добирались? ) друзі в вас пан акурт цікаві)
Вчимося азам еміграції: stm має рацію: в США, і в частині інших країн не тільки розетки різні, а й напруга в мережі. Тому це треба вивчити заздалегідь та «із своїм самоваром» не їздити. Звісно, різні розетки та різна напруга: це суттєвий недолік закордонних товаришів. Треба їм розʼяснити та змусити змінити. Повчити інші народи, як їм жити, працювати, будувати - улюблена річ частини українців, В основному тих, хто не зміг ні жити, ні будувати, ні працювати.
akurt написав:Вчимося азам еміграції: stm має рацію: в США, і в частині інших країн не тільки розетки різні, а й напруга в мережі. Тому це треба вивчити заздалегідь та «із своїм самоваром» не їздити. Звісно, різні розетки та різна напруга: це суттєвий недолік закордонних товаришів. Треба їм розʼяснити та змусити змінити. Повчити інші народи, як їм жити, працювати, будувати - улюблена річ частини українців, В основному тих, хто не зміг ні жити, ні будувати, ні працювати.
Да, это я ещё не акцентировала что Walmart а не Wellmart ))) ИМХО Волмарт мне вообще не зашёл, кучу хлама, Икея гораздо лучше, и в USA даже более качественные вещи, чем в Европе
Faceless написав:У половини триллерів і хорорів поламаєтьося сюжет, якщо не будуть скрипіти двері, сходинки чи підлога - завжди думав що саме для цього у фільмах навіть в дорогих будинках все скрипить Прибацані підйомні вікна - база другой половини фільмів (хтось може пояснити, в чому фішка, якщо їх постійно клинить?)
Окна, думаю, это из ЮК пришло. Они действительно все время клинят, держатся они за счет балансов по бокам (пружины, внутри которых ходит скручивайщийся элемент), когда баланс обрывается, окно не фиксируется в верхнем положении. Нижняя створка поднимается и не фиксирует отрытое окно, то есть, закрывается, а вот когда обрывается баланс от верхнего окна, а вес приличный, то створка грохается вниз. Окно остается открытым. Недавно знакомые уехали отдыхать, вернулись, а верхнее окно внизу. Повезло что сильного дождя не было. Еще весело, если в сильный мороз окно открыто. Зато в такое окно ставится кондер. Уродство редкое, но вместо того, чтобы обслуживать, просто можно каждый год или через год менять кондер. Обслуживание дороже нового. Еще нет необходимости учитывать открывание окна в расположении мебели. Когда в направляющие набивается пыль и/или балансы ржавеют, то окно тяжело открывается и закрывается. Я в первый год чуть палец не вывихнул, пытаясь поднять створку. Популярная вещь в хозяйстве WD-40.
А як воно по герметичності - наприклад в мінус 20?)
СОвсем не фонтан. Наши металлопластиковые окна - это космические технологии. Я-ж говорю, качество строительства в Украине намного выше. Даже хрущи - весчь. Это не только окон касается. Тут, в НЙ, в многоэтажных домах запрещено применять полимерные трубы. Водопровод - медь, каналья - сталь, чугун и раньше еще был свинец. Дома в НЙ преимущественно старые (в %% нового строительства очень мало), оно все гнилое, проходит внутри стен и деревянных перекрытий. Схемы прокладки коммуникаций....ну, моего инженерно-строительного образования не хватает, чтобы понять логику этого. В Украине схемы четкие и логичные. Тут какие-то выкрутасы, ненужные элементы. Как-то ремонт был, стену всю в ванной вскрыли (цементборд), я сфоткал - конченное. Отопление - отдельная пестня. Паровое, в каждом доме стоит бойлер, который греет воду, а пар прет по трубам. Хоть не заливает.
Частково Ви праві: це не самі "круті" супермаркети не з "авторським" дизайном та майстерністю. Але не треба забувати: - люди починають нове життя на новому місці - нова КВАРТИРА В ОРЕНДІ - точно треба меблі завозити з Іспанії і ручної роботи? Ви завезли собі в Прагу таку? - важко знайти країну, де б люди так просто жили: зазвичай білі/сірі фарбовані стіни і ніякого кічу, який та люблять наші люди. Ну і розетки інші - так і є. А в Австралії не тільки розетки інші, а й рух іншого напрямку - то взагалі - збоченці живуть...
Краще розкажіть: що вам здалося НЕ ТАК в Чехії і що - навпаки - дуже сподобалося. Це буде про "Еміграцію, заробітчанство".