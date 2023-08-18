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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 1108110911101111
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:19

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Я в первый год чуть палец не вывихнул, пытаясь поднять створку. Популярная вещь в хозяйстве WD-40.

До меня доходили слухи, что от этой конструкции постепенно начинают отказываться. Как и от люстр с вентилятором.

Из особенностей домостроения самой интересной мне кажется воздушное отопление. Долго пришлось привыкать к шуму?


Американцы почему-то тяготеют к этим люстрам.
Отопление - пар.
Оно не было-бы шумным, если-бы не цикличность работы бойлеров - цикл нагрева, цикл остывания. Кроме того, если система однотрубная, то на каждом юните отопления (радиатор) стоит эйр-валв, который (если исправно работает) несколько секунд стравливает пар и шипит, потом закрывыается со щелчком. Его надо менять раз в несколько лет, если его клинит, то в открытом положении из него с шипением идет пар, в закрытом положении отопление не работает, так как пар не может вытеснить холодный воздух.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Отопление - пар.

Так і хочеться сказати "ну вони тупі". Замість нормального опалення кондиціонерами чи тепловими насосами городять ХЗ що...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:24

Ну я не бываю на востоке США - все больше центр и особенно запад - но отопления паром не встречал.
Воздушное - воздух подается из решетчатых отверстий в потолке или в полу.
За все время только один раз слышал о проблеме: в 2-bedroom apartment в мастер-спальне (она дальняя комната в квартире) жаловались на неравномерный прогрев/охлаждение.
Про люстры-вентиляторы - устаревшее мнение: можно встретить только в домах старой постройки.

Кого интересует американский ПРОСТОЙ образ жизни - ни дворцы или лачуги "Дикого запада" - а вот как есть - Чикаго, семья проблемная - со своими "тараканами в голове" и проблемами - иногда очень большими - очень очень рекомендую сериал
https://gidonline.io/title/besstydniki/
Жанр: трагикомедия с элементами приключений.
Вот реально посмотрите как живут простые люди, чего хотят, к чему стремятся, что получается, а что нет. Самые самые самые простые. Кстати, там в доме вроде нет люстр-вентиляторов.
И я не заметил "парового" отопления.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 18 сер, 2023 15:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:СОвсем не фонтан.
Наши металлопластиковые окна - это космические технологии.
Я-ж говорю, качество строительства в Украине намного выше. Даже хрущи - весчь.
Это не только окон касается.
Тут, в НЙ, в многоэтажных домах запрещено применять полимерные трубы.
Водопровод - медь, каналья - сталь, чугун и раньше еще был свинец.
Дома в НЙ преимущественно старые (в %% нового строительства очень мало), оно все гнилое, проходит внутри стен и деревянных перекрытий.
Схемы прокладки коммуникаций....ну, моего инженерно-строительного образования не хватает, чтобы понять логику этого.
В Украине схемы четкие и логичные.
Тут какие-то выкрутасы, ненужные элементы. Как-то ремонт был, стену всю в ванной вскрыли (цементборд), я сфоткал - конченное.
Отопление - отдельная пестня. Паровое, в каждом доме стоит бойлер, который греет воду, а пар прет по трубам. Хоть не заливает.

В Испании тоже с этим ппц. Ездил на просмотр новостроев, домики 100-150м в 2 этажа, даже после отделки когда уже все типа вылизано на продажу то там, то там хрень какая-то попадается - что-то фигово покрашено, другое плохо приклеено, третье криво прикручено. Особенно меня удивила терасса - по всему периметру стеклянная огородка, здоровые стекла где-то метр высотой и 2 метра шириной. Хз какой вес каждого стекла, но все это держится на клее! Тоесть по углам 4 металических столбика, а между ними стоят эти стекла по 3-4 штуки, склееные между собой клеем. Там не то что облокотиться на такое нельзя, мне кажется порыва ветра хватит чтобы вывалить их. У знакомых кстати тут так и было - ночью был сильный ветр и на утро 1й стекляной стенки не стало. Хорошо что никто не пострадал, так как если упадет на голову - шансов выжить 0.
И одним глазом посмотрел на то что в процессе строительства. Там ппц. Стены из кирпичей, между кирпичами 1-2см зазора - можно палец засунуть. Они то потом это замазывают (наверное), но хз, надумаешь потом телевизор на стену присобачить, попадешь в такое место и упадет тебе потом на голову. Это кстати 1 из причин почему тут практически никто ничего не вешает на стены тяжелее картины.
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