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#<1 ... 1108110911101111 Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:19 Сибарит написав: rjkz написав: Я в первый год чуть палец не вывихнул, пытаясь поднять створку. Популярная вещь в хозяйстве WD-40. Я в первый год чуть палец не вывихнул, пытаясь поднять створку. Популярная вещь в хозяйстве WD-40.

До меня доходили слухи, что от этой конструкции постепенно начинают отказываться. Как и от люстр с вентилятором.



Из особенностей домостроения самой интересной мне кажется воздушное отопление. Долго пришлось привыкать к шуму? До меня доходили слухи, что от этой конструкции постепенно начинают отказываться. Как и от люстр с вентилятором.Из особенностей домостроения самой интересной мне кажется воздушное отопление. Долго пришлось привыкать к шуму?



Американцы почему-то тяготеют к этим люстрам.

Отопление - пар.

Оно не было-бы шумным, если-бы не цикличность работы бойлеров - цикл нагрева, цикл остывания. Кроме того, если система однотрубная, то на каждом юните отопления (радиатор) стоит эйр-валв, который (если исправно работает) несколько секунд стравливает пар и шипит, потом закрывыается со щелчком. Его надо менять раз в несколько лет, если его клинит, то в открытом положении из него с шипением идет пар, в закрытом положении отопление не работает, так как пар не может вытеснить холодный воздух. Американцы почему-то тяготеют к этим люстрам.Отопление - пар.Оно не было-бы шумным, если-бы не цикличность работы бойлеров - цикл нагрева, цикл остывания. Кроме того, если система однотрубная, то на каждом юните отопления (радиатор) стоит эйр-валв, который (если исправно работает) несколько секунд стравливает пар и шипит, потом закрывыается со щелчком. Его надо менять раз в несколько лет, если его клинит, то в открытом положении из него с шипением идет пар, в закрытом положении отопление не работает, так как пар не может вытеснить холодный воздух. rjkz

Повідомлень: 15271 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7894 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 3 3 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:23 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Отопление - пар. Отопление - пар.

Так і хочеться сказати "ну вони тупі". Замість нормального опалення кондиціонерами чи тепловими насосами городять ХЗ що... Так і хочеться сказати "ну вони тупі". Замість нормального опалення кондиціонерами чи тепловими насосами городять ХЗ що... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1190 З нами з: 29.07.22 Подякував: 143 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:24

Воздушное - воздух подается из решетчатых отверстий в потолке или в полу.

За все время только один раз слышал о проблеме: в 2-bedroom apartment в мастер-спальне (она дальняя комната в квартире) жаловались на неравномерный прогрев/охлаждение.

Про люстры-вентиляторы - устаревшее мнение: можно встретить только в домах старой постройки.



Кого интересует американский ПРОСТОЙ образ жизни - ни дворцы или лачуги "Дикого запада" - а вот как есть - Чикаго, семья проблемная - со своими "тараканами в голове" и проблемами - иногда очень большими - очень очень рекомендую сериал

https://gidonline.io/title/besstydniki/

Жанр: трагикомедия с элементами приключений.

Вот реально посмотрите как живут простые люди, чего хотят, к чему стремятся, что получается, а что нет. Самые самые самые простые. Кстати, там в доме вроде нет люстр-вентиляторов.

И я не заметил "парового" отопления. Ну я не бываю на востоке США - все больше центр и особенно запад - но отопления паром не встречал.Воздушное - воздух подается из решетчатых отверстий в потолке или в полу.За все время только один раз слышал о проблеме: в 2-bedroom apartment в мастер-спальне (она дальняя комната в квартире) жаловались на неравномерный прогрев/охлаждение.Про люстры-вентиляторы - устаревшее мнение: можно встретить только в домах старой постройки.Кого интересует американский ПРОСТОЙ образ жизни - ни дворцы или лачуги "Дикого запада" - а вот как есть - Чикаго, семья проблемная - со своими "тараканами в голове" и проблемами - иногда очень большими - очень очень рекомендую сериалЖанр: трагикомедия с элементами приключений.Вот реально посмотрите как живут простые люди, чего хотят, к чему стремятся, что получается, а что нет. Самые самые самые простые. Кстати, там в доме вроде нет люстр-вентиляторов.И я не заметил "парового" отопления. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 18 сер, 2023 15:33, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 8199 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3240 раз. Подякували: 1111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:29 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: СОвсем не фонтан.

Наши металлопластиковые окна - это космические технологии.

Я-ж говорю, качество строительства в Украине намного выше. Даже хрущи - весчь.

Это не только окон касается.

Тут, в НЙ, в многоэтажных домах запрещено применять полимерные трубы.

Водопровод - медь, каналья - сталь, чугун и раньше еще был свинец.

Дома в НЙ преимущественно старые (в %% нового строительства очень мало), оно все гнилое, проходит внутри стен и деревянных перекрытий.

Схемы прокладки коммуникаций....ну, моего инженерно-строительного образования не хватает, чтобы понять логику этого.

В Украине схемы четкие и логичные.

Тут какие-то выкрутасы, ненужные элементы. Как-то ремонт был, стену всю в ванной вскрыли (цементборд), я сфоткал - конченное.

Отопление - отдельная пестня. Паровое, в каждом доме стоит бойлер, который греет воду, а пар прет по трубам. Хоть не заливает. СОвсем не фонтан.Наши металлопластиковые окна - это космические технологии.Я-ж говорю, качество строительства в Украине намного выше. Даже хрущи - весчь.Это не только окон касается.Тут, в НЙ, в многоэтажных домах запрещено применять полимерные трубы.Водопровод - медь, каналья - сталь, чугун и раньше еще был свинец.Дома в НЙ преимущественно старые (в %% нового строительства очень мало), оно все гнилое, проходит внутри стен и деревянных перекрытий.Схемы прокладки коммуникаций....ну, моего инженерно-строительного образования не хватает, чтобы понять логику этого.В Украине схемы четкие и логичные.Тут какие-то выкрутасы, ненужные элементы. Как-то ремонт был, стену всю в ванной вскрыли (цементборд), я сфоткал - конченное.Отопление - отдельная пестня. Паровое, в каждом доме стоит бойлер, который греет воду, а пар прет по трубам. Хоть не заливает.

В Испании тоже с этим ппц. Ездил на просмотр новостроев, домики 100-150м в 2 этажа, даже после отделки когда уже все типа вылизано на продажу то там, то там хрень какая-то попадается - что-то фигово покрашено, другое плохо приклеено, третье криво прикручено. Особенно меня удивила терасса - по всему периметру стеклянная огородка, здоровые стекла где-то метр высотой и 2 метра шириной. Хз какой вес каждого стекла, но все это держится на клее! Тоесть по углам 4 металических столбика, а между ними стоят эти стекла по 3-4 штуки, склееные между собой клеем. Там не то что облокотиться на такое нельзя, мне кажется порыва ветра хватит чтобы вывалить их. У знакомых кстати тут так и было - ночью был сильный ветр и на утро 1й стекляной стенки не стало. Хорошо что никто не пострадал, так как если упадет на голову - шансов выжить 0.

И одним глазом посмотрел на то что в процессе строительства. Там ппц. Стены из кирпичей, между кирпичами 1-2см зазора - можно палец засунуть. Они то потом это замазывают (наверное), но хз, надумаешь потом телевизор на стену присобачить, попадешь в такое место и упадет тебе потом на голову. Это кстати 1 из причин почему тут практически никто ничего не вешает на стены тяжелее картины. В Испании тоже с этим ппц. Ездил на просмотр новостроев, домики 100-150м в 2 этажа, даже после отделки когда уже все типа вылизано на продажу то там, то там хрень какая-то попадается - что-то фигово покрашено, другое плохо приклеено, третье криво прикручено. Особенно меня удивила терасса - по всему периметру стеклянная огородка, здоровые стекла где-то метр высотой и 2 метра шириной. Хз какой вес каждого стекла, но все это держится на клее! Тоесть по углам 4 металических столбика, а между ними стоят эти стекла по 3-4 штуки, склееные между собой клеем. Там не то что облокотиться на такое нельзя, мне кажется порыва ветра хватит чтобы вывалить их. У знакомых кстати тут так и было - ночью был сильный ветр и на утро 1й стекляной стенки не стало. Хорошо что никто не пострадал, так как если упадет на голову - шансов выжить 0.И одним глазом посмотрел на то что в процессе строительства. Там ппц. Стены из кирпичей, между кирпичами 1-2см зазора - можно палец засунуть. Они то потом это замазывают (наверное), но хз, надумаешь потом телевизор на стену присобачить, попадешь в такое место и упадет тебе потом на голову. Это кстати 1 из причин почему тут практически никто ничего не вешает на стены тяжелее картины. slonomag Повідомлень: 331 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 64 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1108110911101111 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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