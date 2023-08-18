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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1109111011111112> Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:24

Воздушное - воздух подается из решетчатых отверстий в потолке или в полу.

За все время только один раз слышал о проблеме: в 2-bedroom apartment в мастер-спальне (она дальняя комната в квартире) жаловались на неравномерный прогрев/охлаждение.

Про люстры-вентиляторы - устаревшее мнение: можно встретить только в домах старой постройки.



Кого интересует американский ПРОСТОЙ образ жизни - ни дворцы или лачуги "Дикого запада" - а вот как есть - Чикаго, семья проблемная - со своими "тараканами в голове" и проблемами - иногда очень большими - очень очень рекомендую сериал

https://gidonline.io/title/besstydniki/

Жанр: трагикомедия с элементами приключений.

Вот реально посмотрите как живут простые люди, чего хотят, к чему стремятся, что получается, а что нет. Самые самые самые простые. Кстати, там в доме вроде нет люстр-вентиляторов.

И я не заметил "парового" отопления. Ну я не бываю на востоке США - все больше центр и особенно запад - но отопления паром не встречал.Воздушное - воздух подается из решетчатых отверстий в потолке или в полу.За все время только один раз слышал о проблеме: в 2-bedroom apartment в мастер-спальне (она дальняя комната в квартире) жаловались на неравномерный прогрев/охлаждение.Про люстры-вентиляторы - устаревшее мнение: можно встретить только в домах старой постройки.Кого интересует американский ПРОСТОЙ образ жизни - ни дворцы или лачуги "Дикого запада" - а вот как есть - Чикаго, семья проблемная - со своими "тараканами в голове" и проблемами - иногда очень большими - очень очень рекомендую сериалЖанр: трагикомедия с элементами приключений.Вот реально посмотрите как живут простые люди, чего хотят, к чему стремятся, что получается, а что нет. Самые самые самые простые. Кстати, там в доме вроде нет люстр-вентиляторов.И я не заметил "парового" отопления. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 18 сер, 2023 15:33, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 8200 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3240 раз. Подякували: 1111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:29 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: СОвсем не фонтан.

Наши металлопластиковые окна - это космические технологии.

Я-ж говорю, качество строительства в Украине намного выше. Даже хрущи - весчь.

Это не только окон касается.

Тут, в НЙ, в многоэтажных домах запрещено применять полимерные трубы.

Водопровод - медь, каналья - сталь, чугун и раньше еще был свинец.

Дома в НЙ преимущественно старые (в %% нового строительства очень мало), оно все гнилое, проходит внутри стен и деревянных перекрытий.

Схемы прокладки коммуникаций....ну, моего инженерно-строительного образования не хватает, чтобы понять логику этого.

В Украине схемы четкие и логичные.

Тут какие-то выкрутасы, ненужные элементы. Как-то ремонт был, стену всю в ванной вскрыли (цементборд), я сфоткал - конченное.

Отопление - отдельная пестня. Паровое, в каждом доме стоит бойлер, который греет воду, а пар прет по трубам. Хоть не заливает. СОвсем не фонтан.Наши металлопластиковые окна - это космические технологии.Я-ж говорю, качество строительства в Украине намного выше. Даже хрущи - весчь.Это не только окон касается.Тут, в НЙ, в многоэтажных домах запрещено применять полимерные трубы.Водопровод - медь, каналья - сталь, чугун и раньше еще был свинец.Дома в НЙ преимущественно старые (в %% нового строительства очень мало), оно все гнилое, проходит внутри стен и деревянных перекрытий.Схемы прокладки коммуникаций....ну, моего инженерно-строительного образования не хватает, чтобы понять логику этого.В Украине схемы четкие и логичные.Тут какие-то выкрутасы, ненужные элементы. Как-то ремонт был, стену всю в ванной вскрыли (цементборд), я сфоткал - конченное.Отопление - отдельная пестня. Паровое, в каждом доме стоит бойлер, который греет воду, а пар прет по трубам. Хоть не заливает.

В Испании тоже с этим ппц. Ездил на просмотр новостроев, домики 100-150м в 2 этажа, даже после отделки когда уже все типа вылизано на продажу то там, то там хрень какая-то попадается - что-то фигово покрашено, другое плохо приклеено, третье криво прикручено. Особенно меня удивила терасса - по всему периметру стеклянная огородка, здоровые стекла где-то метр высотой и 2 метра шириной. Хз какой вес каждого стекла, но все это держится на клее! Тоесть по углам 4 металических столбика, а между ними стоят эти стекла по 3-4 штуки, склееные между собой клеем. Там не то что облокотиться на такое нельзя, мне кажется порыва ветра хватит чтобы вывалить их. У знакомых кстати тут так и было - ночью был сильный ветр и на утро 1й стекляной стенки не стало. Хорошо что никто не пострадал, так как если упадет на голову - шансов выжить 0.

И одним глазом посмотрел на то что в процессе строительства. Там ппц. Стены из кирпичей, между кирпичами 1-2см зазора - можно палец засунуть. Они то потом это замазывают (наверное), но хз, надумаешь потом телевизор на стену присобачить, попадешь в такое место и упадет тебе потом на голову. Это кстати 1 из причин почему тут практически никто ничего не вешает на стены тяжелее картины. В Испании тоже с этим ппц. Ездил на просмотр новостроев, домики 100-150м в 2 этажа, даже после отделки когда уже все типа вылизано на продажу то там, то там хрень какая-то попадается - что-то фигово покрашено, другое плохо приклеено, третье криво прикручено. Особенно меня удивила терасса - по всему периметру стеклянная огородка, здоровые стекла где-то метр высотой и 2 метра шириной. Хз какой вес каждого стекла, но все это держится на клее! Тоесть по углам 4 металических столбика, а между ними стоят эти стекла по 3-4 штуки, склееные между собой клеем. Там не то что облокотиться на такое нельзя, мне кажется порыва ветра хватит чтобы вывалить их. У знакомых кстати тут так и было - ночью был сильный ветр и на утро 1й стекляной стенки не стало. Хорошо что никто не пострадал, так как если упадет на голову - шансов выжить 0.И одним глазом посмотрел на то что в процессе строительства. Там ппц. Стены из кирпичей, между кирпичами 1-2см зазора - можно палец засунуть. Они то потом это замазывают (наверное), но хз, надумаешь потом телевизор на стену присобачить, попадешь в такое место и упадет тебе потом на голову. Это кстати 1 из причин почему тут практически никто ничего не вешает на стены тяжелее картины. slonomag Повідомлень: 332 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 64 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:44 Я пожалуй, со slonomag соглашусь: в Украине выдрессировали всех работников и прорабов так, что качество строительства и отделки выше, чем где бы то ни было.

Правда.

Я не знаю, выпадут ли там те стекла, но недоделки можно найти в квартирах за границей всегда и в любой стране.

Приятель приехал как эксперт помогать одному человеку покупать квартиру на КИПРЕ - ТО ВЕРНУЛСЯ В УЖАСЕ: СКАЗАЛ МНЕ, ЧТО СВОИМ киевским ЗАКАЗЧИКАМ ОН НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ СМОГ БЫ СДАТЬ КВАРТИРУ/ДОМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ И С ТАКИМ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА/РЕМОНТА. Оценил на "три" по пятибальной шкале.

Я патриотично скажу: в Украине последние лет 10 невероятно все качественно.



Но вот ведь какое дело: а точно так уж оно все нужно - вылизаное до иголочки?

Вот сейчас в Одессе сидят уже 2 недели приятели - прибыли через Кишинев из Анталии, где жили в своей квартире 2+1 последний год - а приехали проведать свои 4 квартиры в Херсоне (свою, дочки, которяя уже год живет в Литве как беженец, и две квартиры под сдачу, где никто уж не живет) - и вы знаете, как то их та позолота в их квартире в Херсоне как-то и не радует...

Да и не доедут они до него никак...



Как-то вот у людей зарубежных ДРУГИЕ ценности - может это нужно принять? akurt

Повідомлень: 8200 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3240 раз. Подякували: 1111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:50 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Я пожалуй, со slonomag соглашусь: в Украине выдрессировали всех работников и прорабов так, что качество строительства и отделки выше, чем где бы то ни было.

Правда.

Я не знаю, выпадут ли там те стекла, но недоделки можно найти в квартирах за границей всегда и в любой стране.

Приятель приехал как эксперт помогать одному человеку покупать квартиру на КИПРЕ - ТО ВЕРНУЛСЯ В УЖАСЕ: СКАЗАЛ МНЕ, ЧТО СВОИМ киевским ЗАКАЗЧИКАМ ОН НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ СМОГ БЫ СДАТЬ КВАРТИРУ/ДОМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ И С ТАКИМ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА/РЕМОНТА. Оценил на "три" по пятибальной шкале.

Я патриотично скажу: в Украине последние лет 10 невероятно все качественно.



Но вот ведь какое дело: а точно так уж оно все нужно - вылизаное до иголочки?

Вот сейчас в Одессе сидят уже 2 недели приятели - прибыли через Кишинев из Анталии, где жили в своей квартире 2+1 последний год - а приехали проведать свои 4 квартиры в Херсоне (свою, дочки, которяя уже год живет в Литве как беженец, и две квартиры под сдачу, где никто уж не живет) - и вы знаете, как то их та позолота в их квартире в Херсоне как-то и не радует...

Да и не доедут они до него никак...



Как-то вот у людей зарубежных ДРУГИЕ ценности - может это нужно принять? Ну, кому не треба висока якість - завжди можна зекономити, ніхто ж не примушує рівняти під прожектор, монтувати скриті плінтуси й двері і т п.

Але якщо людина може собі дозволити якісне, чом би й ні? Тим паче, якщо квадратний метр нерухомості обходиться не в 5-10 кЄвро, а в рази дешевше Ну, кому не треба висока якість - завжди можна зекономити, ніхто ж не примушує рівняти під прожектор, монтувати скриті плінтуси й двері і т п.Але якщо людина може собі дозволити якісне, чом би й ні? Тим паче, якщо квадратний метр нерухомості обходиться не в 5-10 кЄвро, а в рази дешевше Faceless

Модератор Повідомлень: 33624 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1396 раз. Подякували: 7812 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:50 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Как-то вот у людей зарубежных ДРУГИЕ ценности - может это нужно принять? Как-то вот у людей зарубежных ДРУГИЕ ценности - может это нужно принять?

Звісно інші цінності. В нас - гіперопіка дітей. І бажання залишити якісне "родинне гніздо" в спадок. В них - егоїзм і життя сьогоднішнім днем. Їх модель може бути хорошою тільки за умов стабільності, наша краще за умов постійних криз. Звісно інші цінності. В нас - гіперопіка дітей. І бажання залишити якісне "родинне гніздо" в спадок. В них - егоїзм і життя сьогоднішнім днем. Їх модель може бути хорошою тільки за умов стабільності, наша краще за умов постійних криз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1192 З нами з: 29.07.22 Подякував: 143 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:23 akurt написав: Краще розкажіть: що вам здалося НЕ ТАК в Чехії і що - навпаки - дуже сподобалося.

Це буде про "Еміграцію, заробітчанство". Краще розкажіть: що вам здалося НЕ ТАК в Чехії і що - навпаки - дуже сподобалося.Це буде про "".

Эмиграцию в Чехию не советую))) хотя в Турцию ещё больше не советую ))) Эмиграцию в Чехию не советую))) хотя в Турцию ещё больше не советую ))) Востаннє редагувалось stm в П'ят 18 сер, 2023 16:29, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 3989 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:29 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Как-то вот у людей зарубежных ДРУГИЕ ценности - может это нужно принять? Как-то вот у людей зарубежных ДРУГИЕ ценности - может это нужно принять?

Звісно інші цінності. В нас - гіперопіка дітей. І бажання залишити якісне "родинне гніздо" в спадок. В них - егоїзм і життя сьогоднішнім днем. Їх модель може бути хорошою тільки за умов стабільності, наша краще за умов постійних криз. Звісно інші цінності. В нас - гіперопіка дітей. І бажання залишити якісне "родинне гніздо" в спадок. В них - егоїзм і життя сьогоднішнім днем. Їх модель може бути хорошою тільки за умов стабільності, наша краще за умов постійних криз.

Щодо «других ценностей» це типу до мене приходять класти кладку по 2 тис грн за куб, а я кажу « ні, давайте по тисячі, і пох які шви, наскільки рівно»?)

Мої родичі зробили в Польщі три ремонти - все як у нас, не криве/горбате, з дизайн проектом і нормальними бригадами. Під ними чувак передпенсійного віку. Теж все відносно рівно. Але підбір матеріалів такий собі, кольори не пасують один до одного. Різниця на метрі невелика. Просто люди зекономили півтори тисячі (може навіть і менше) на дизайн-проекті. Як казав один герой «не тот цвет и уже проиграл. Симпатии нету») Щодо «других ценностей» це типу до мене приходять класти кладку по 2 тис грн за куб, а я кажу « ні, давайте по тисячі, і пох які шви, наскільки рівно»?)Мої родичі зробили в Польщі три ремонти - все як у нас, не криве/горбате, з дизайн проектом і нормальними бригадами. Під ними чувак передпенсійного віку. Теж все відносно рівно. Але підбір матеріалів такий собі, кольори не пасують один до одного. Різниця на метрі невелика. Просто люди зекономили півтори тисячі (може навіть і менше) на дизайн-проекті. Як казав один герой «не тот цвет и уже проиграл. Симпатии нету») gonchik74

Повідомлень: 400 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:32 stm написав: akurt написав: Краще розкажіть: що вам здалося НЕ ТАК в Чехії і що - навпаки - дуже сподобалося.

Це буде про "Еміграцію, заробітчанство". Краще розкажіть: що вам здалося НЕ ТАК в Чехії і що - навпаки - дуже сподобалося.Це буде про "".

Эмиграцию в Чехию не советую))) Эмиграцию в Чехию не советую)))

Ну я не дарма запитав - і Вам вірю - тому що підтверджуєте думку моїх приятелів - дуже їм набридло після дуже престижних посад в Україні працювати на електронавантажувачі на складі, платити по 700 євро за дешеве поганеньке житло та намагатися звикати до чеського менталітету.

Ну дуже вони - чехи - інші... Цього не відчуваєш, коли ти турист... Ну я не дарма запитав - і Вам вірю - тому що підтверджуєте думку моїх приятелів - дуже їм набридло після дуже престижних посад в Україні працювати на електронавантажувачі на складі, платити по 700 євро за дешеве поганеньке житло та намагатися звикати до чеського менталітету.Ну дуже вони - чехи - інші... Цього не відчуваєш, коли ти турист... akurt

Повідомлень: 8200 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3240 раз. Подякували: 1111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:41 akurt написав: Я пожалуй, со slonomag соглашусь: в Украине выдрессировали всех работников и прорабов так, что качество строительства и отделки выше, чем где бы то ни было.

Правда.

Я не знаю, выпадут ли там те стекла, но недоделки можно найти в квартирах за границей всегда и в любой стране.

Приятель приехал как эксперт помогать одному человеку покупать квартиру на КИПРЕ - ТО ВЕРНУЛСЯ В УЖАСЕ: СКАЗАЛ МНЕ, ЧТО СВОИМ киевским ЗАКАЗЧИКАМ ОН НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ СМОГ БЫ СДАТЬ КВАРТИРУ/ДОМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ И С ТАКИМ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА/РЕМОНТА. Оценил на "три" по пятибальной шкале.

Я патриотично скажу: в Украине последние лет 10 невероятно все качественно.



Но вот ведь какое дело: а точно так уж оно все нужно - вылизаное до иголочки?

Вот сейчас в Одессе сидят уже 2 недели приятели - прибыли через Кишинев из Анталии, где жили в своей квартире 2+1 последний год - а приехали проведать свои 4 квартиры в Херсоне (свою, дочки, которяя уже год живет в Литве как беженец, и две квартиры под сдачу, где никто уж не живет) - и вы знаете, как то их та позолота в их квартире в Херсоне как-то и не радует...

Да и не доедут они до него никак...



Как-то вот у людей зарубежных ДРУГИЕ ценности - может это нужно принять? Я пожалуй, сосоглашусь: в Украине выдрессировали всех работников и прорабов так, что качество строительства и отделки выше, чем где бы то ни было.Правда.Я не знаю, выпадут ли там те стекла, но недоделки можно найти в квартирах за границей всегда и в любой стране.Приятель приехал как эксперт помогать одному человеку покупать квартиру на КИПРЕ - ТО ВЕРНУЛСЯ В УЖАСЕ: СКАЗАЛ МНЕ, ЧТО СВОИМ киевским ЗАКАЗЧИКАМ ОН НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ СМОГ БЫ СДАТЬ КВАРТИРУ/ДОМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ И С ТАКИМ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА/РЕМОНТА. Оценил на "три" по пятибальной шкале.Я патриотично скажу: в Украине последние лет 10 невероятно все качественно.Но вот ведь какое дело: а точно так уж оно все нужно - вылизаное до иголочки?Вот сейчас в Одессе сидят уже 2 недели приятели - прибыли через Кишинев из Анталии, где жили в своей квартире 2+1 последний год - а приехали проведать свои 4 квартиры в Херсоне (свою, дочки, которяя уже год живет в Литве как беженец, и две квартиры под сдачу, где никто уж не живет) - и вы знаете, как то их та позолота в их квартире в Херсоне как-то и не радует...Да и не доедут они до него никак...Как-то вот у людей зарубежных ДРУГИЕ ценности -



Мне кажется это скорее погоня за деньгами, сделать побыстрее на тяп-ляп. А не то что прям всем люди в мире жаждут жить в криво построенном доме. Были бы тут зп как в Украине по 500-1000уе/месяц у строителей, мб и качество было бы получше так как можно было бы себе позволить нанять 20 человек на каждый такой домик и они бы его за 2 месяца нормально построили. А тут получается 10 человек по 2-3куе зп = 20-30к/месяц = 2-3 месяца = 60куе = 1/4 от стоимости дома. А еще стоимость материалов, земли и тд. Ну и заработать ведь что-то надо. Поэтому так и получается.



П.С. Не смотрел виллы по дороже, мб если рассматривать не 2куе/м, а 4-5куе/м, то там ситуация получше будет. Но мне такое не по карману, поэтому приходится выбирать из того что есть Мне кажется это скорее погоня за деньгами, сделать побыстрее на тяп-ляп. А не то что прям всем люди в мире жаждут жить в криво построенном доме. Были бы тут зп как в Украине по 500-1000уе/месяц у строителей, мб и качество было бы получше так как можно было бы себе позволить нанять 20 человек на каждый такой домик и они бы его за 2 месяца нормально построили. А тут получается 10 человек по 2-3куе зп = 20-30к/месяц = 2-3 месяца = 60куе = 1/4 от стоимости дома. А еще стоимость материалов, земли и тд. Ну и заработать ведь что-то надо. Поэтому так и получается.П.С. Не смотрел виллы по дороже, мб если рассматривать не 2куе/м, а 4-5куе/м, то там ситуация получше будет. Но мне такое не по карману, поэтому приходится выбирать из того что есть slonomag Повідомлень: 332 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:42 akurt , кажуть є схожість з німцями. Ні?

Хочу в Італію.

На сири, вина, оливки і мясько смачне)) , кажуть є схожість з німцями. Ні?Хочу в Італію.На сири, вина, оливки і мясько смачне)) Hotab Повідомлень: 9683 З нами з: 15.02.09 Подякував: 599 раз. Подякували: 2051 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1109111011111112> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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