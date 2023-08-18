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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1109111011111112
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:47

  cherchiltank написав:
  akurt написав:Поки панове думають, як краще будувати міст (вздовж ріки чи поперек), як краще будувати хмарочос (знизу чи зверху), та як переробити вікна квартир на іншому боці Земноі кулі, повернемося до теми гілки:
«Еміграція, заробітчанство».
Люди, які після двох тижнів страждань в Мехіко та трьох ночівель на мосту через чудову річку Ріо Гранде опинилися в США, ретельно готуються до вселення в нову 1-bedroom квартиру тут:
https://hotpads.com/hanover-winchester- ... 03tcgk/pad
Є приємні новини:
Special offer! 4 Weeks free! -With a 13-month Lease, you can receive up to 4 weeks FREE. Rent credit to be given in accordance with the Lease Contract.

Є проблеми: жодне двоспальне ліжко з IKEA не влаштувало, тому будуть брати в WellMart.
Трохи шкодують, що в США немає магазинів “Територія сну»…
Та і взагалі: «всі меблі якісь не такі».
Ну що ж, так само, як «важкою є царська каторга», так і не медом мазано в еміграції…

Знов якісь кацапи чи лднрівці через Мексику в штати добирались? ) друзі в вас пан акурт цікаві)


На самом деле, украинцы сейчас попадают в США цивилизованно, через аэропорты.
Ю4Ю и ТРС дают легко.
Через месяц-полтора уже приходят ССН и разрешение на работу. Дают помощь на первое время - страховка, какие-тто деньги, фудстемпы.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:04

  akurt написав:Вчимося азам еміграції: stm має рацію: в США, і в частині інших країн не тільки розетки різні, а й напруга в мережі.
Тому це треба вивчити заздалегідь та «із своїм самоваром» не їздити.
Звісно, різні розетки та різна напруга: це суттєвий недолік закордонних товаришів. Треба їм розʼяснити та змусити змінити.
Повчити інші народи, як їм жити, працювати, будувати - улюблена річ частини українців,
В основному тих, хто не зміг ні жити, ні будувати, ні працювати.


Привез из Украины машинку для стрижки (на аккумуляторе), когда- то купил на Розетке за 30 долларов.
По приезду купил адаптер за 25 долларов, ставлю на зарядку.
Естественно знал, что розетки разные и напряжение 110.
Насчет как "жить и строить" - никто в мире не идеален, почему-бы не сравнить что лучше в США, а что в Украине?
Кстати, в НЙ все больше домов строят по монолитно-каркасной схеме. Правда овноблок так и не применяют. :mrgreen:
Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября.
2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули.
Удар был горизонтальный, скорость не высокой.
В Украине в монолит попадают ракеты с куда как более высокой скоростью и зарядом ВВ.
СРавните последствия.
Американцы строят по принципу минимальной достаточности.
Поэтому смерчи уносят дома.
В первую очередь смотрят на финансовую сторону вопроса и на то, что быстрее, опять-же "время-деньги".
Если-бы строили из бетона, то такой фигни-бы не было.
Но продолжают лепить из овнаипалок.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:05

  Hotab написав:akurt , кажуть є схожість з німцями. Ні?
Хочу в Італію. :oops:
На сири, вина, оливки і мясько смачне))

Мова після англійської здастся важкуватою
І, нажаль, дорого...
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:07

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября.
2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули.

Теж свого часу дивувало, але не було з чим порівняти. На цьому фоні - краще б робили нормлаьний моноліт з овноблоками як у нас, імхо
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:09

  stm написав:
  akurt написав:Вчимося азам еміграції: stm має рацію: в США, і в частині інших країн не тільки розетки різні, а й напруга в мережі.
Тому це треба вивчити заздалегідь та «із своїм самоваром» не їздити.
Звісно, різні розетки та різна напруга: це суттєвий недолік закордонних товаришів. Треба їм розʼяснити та змусити змінити.
Повчити інші народи, як їм жити, працювати, будувати - улюблена річ частини українців,
В основному тих, хто не зміг ні жити, ні будувати, ні працювати.

Да, это я ещё не акцентировала что Walmart а не Wellmart ))) ИМХО Волмарт мне вообще не зашёл, кучу хлама, Икея гораздо лучше, и в USA даже более качественные вещи, чем в Европе :)


Walmart ( а не Wellmart) - это в общем-то дискаунтер, типа ашана.
В Костко лучше качество товаров, в Айкее товары...на любителя, скажем так.
В целом, даже китайские товары одного и того-же производителя идут на США одного качества на Украину - совершенно другого. И зачастую это лучшее в США дешевле.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  stm написав:Эмиграцию в Чехию не советую)))
А от в мене переважна більшість знайомих мігрувала саме в Чехію. Щодо менталітету, то чехи, як і німці, люблять дотримуватись правил і не люблять "рішати", що трохи незвично для нас.
Дюрі-бачі
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