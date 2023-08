Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1110111111121113> Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:47 cherchiltank написав: akurt написав: Поки панове думають, як краще будувати міст (вздовж ріки чи поперек), як краще будувати хмарочос (знизу чи зверху), та як переробити вікна квартир на іншому боці Земноі кулі, повернемося до теми гілки:

«Еміграція, заробітчанство».

Люди, які після двох тижнів страждань в Мехіко та трьох ночівель на мосту через чудову річку Ріо Гранде опинилися в США, ретельно готуються до вселення в нову 1-bedroom квартиру тут:

https://hotpads.com/hanover-winchester- ... 03tcgk/pad

Є приємні новини:

Special offer! 4 Weeks free! -With a 13-month Lease, you can receive up to 4 weeks FREE. Rent credit to be given in accordance with the Lease Contract.



Є проблеми: жодне двоспальне ліжко з IKEA не влаштувало, тому будуть брати в WellMart.

Трохи шкодують, що в США немає магазинів “Територія сну»…

Та і взагалі: «всі меблі якісь не такі».

Ну що ж, так само, як «важкою є царська каторга», так і не медом мазано в еміграції… Поки панове думають, як краще будувати міст (вздовж ріки чи поперек), як краще будувати хмарочос (знизу чи зверху), та як переробити вікна квартир на іншому боці Земноі кулі, повернемося до теми гілки:«Еміграція, заробітчанство».Люди, які після двох тижнів страждань в Мехіко та трьох ночівель на мосту через чудову річку Ріо Гранде опинилися в США, ретельно готуються до вселення в нову 1-bedroom квартиру тут:Є приємні новини:Special offer! 4 Weeks free! -With a 13-month Lease, you can receive up to 4 weeks FREE. Rent credit to be given in accordance with the Lease Contract.Є проблеми: жодне двоспальне ліжко з IKEA не влаштувало, тому будуть брати в WellMart.Трохи шкодують, що в США немає магазинів “Територія сну»…Та і взагалі: «всі меблі якісь не такі».Ну що ж, так само, як «важкою є царська каторга», так і не медом мазано в еміграції…

Знов якісь кацапи чи лднрівці через Мексику в штати добирались? ) друзі в вас пан акурт цікаві) Знов якісь кацапи чи лднрівці через Мексику в штати добирались? ) друзі в вас пан акурт цікаві)



На самом деле, украинцы сейчас попадают в США цивилизованно, через аэропорты.

Ю4Ю и ТРС дают легко.

Через месяц-полтора уже приходят ССН и разрешение на работу. Дают помощь на первое время - страховка, какие-тто деньги, фудстемпы. На самом деле, украинцы сейчас попадают в США цивилизованно, через аэропорты.Ю4Ю и ТРС дают легко.Через месяц-полтора уже приходят ССН и разрешение на работу. Дают помощь на первое время - страховка, какие-тто деньги, фудстемпы. rjkz

Повідомлень: 15274 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7894 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:04 akurt написав: Вчимося азам еміграції: stm має рацію: в США, і в частині інших країн не тільки розетки різні, а й напруга в мережі.

Тому це треба вивчити заздалегідь та «із своїм самоваром» не їздити.

Звісно, різні розетки та різна напруга: це суттєвий недолік закордонних товаришів. Треба їм розʼяснити та змусити змінити.

Повчити інші народи, як їм жити, працювати, будувати - улюблена річ частини українців,

В основному тих, хто не зміг ні жити, ні будувати, ні працювати. Вчимося азам еміграції: stm має рацію: в США, і в частині інших країн не тільки розетки різні, а й напруга в мережі.Тому це треба вивчити заздалегідь та «із своїм самоваром» не їздити.Звісно, різні розетки та різна напруга: це суттєвий недолік закордонних товаришів. Треба їм розʼяснити та змусити змінити.Повчити інші народи, як їм жити, працювати, будувати - улюблена річ частини українців,В основному тих, хто не зміг ні жити, ні будувати, ні працювати.



Привез из Украины машинку для стрижки (на аккумуляторе), когда- то купил на Розетке за 30 долларов.

По приезду купил адаптер за 25 долларов, ставлю на зарядку.

Естественно знал, что розетки разные и напряжение 110.

Насчет как "жить и строить" - никто в мире не идеален, почему-бы не сравнить что лучше в США, а что в Украине?

Кстати, в НЙ все больше домов строят по монолитно-каркасной схеме. Правда овноблок так и не применяют.

Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября.

2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули.

Удар был горизонтальный, скорость не высокой.

В Украине в монолит попадают ракеты с куда как более высокой скоростью и зарядом ВВ.

СРавните последствия.

Американцы строят по принципу минимальной достаточности.

Поэтому смерчи уносят дома.

В первую очередь смотрят на финансовую сторону вопроса и на то, что быстрее, опять-же "время-деньги".

Если-бы строили из бетона, то такой фигни-бы не было.

Но продолжают лепить из овнаипалок. Привез из Украины машинку для стрижки (на аккумуляторе), когда- то купил на Розетке за 30 долларов.По приезду купил адаптер за 25 долларов, ставлю на зарядку.Естественно знал, что розетки разные и напряжение 110.Насчет как "жить и строить" - никто в мире не идеален, почему-бы не сравнить что лучше в США, а что в Украине?Кстати, в НЙ все больше домов строят по монолитно-каркасной схеме. Правда овноблок так и не применяют.Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября.2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули.Удар был горизонтальный, скорость не высокой.В Украине в монолит попадают ракеты с куда как более высокой скоростью и зарядом ВВ.СРавните последствия.Американцы строят по принципу минимальной достаточности.Поэтому смерчи уносят дома.В первую очередь смотрят на финансовую сторону вопроса и на то, что быстрее, опять-же "время-деньги".Если-бы строили из бетона, то такой фигни-бы не было.Но продолжают лепить из овнаипалок. rjkz

Повідомлень: 15274 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7894 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:05 Hotab написав: akurt , кажуть є схожість з німцями. Ні?

Хочу в Італію.

На сири, вина, оливки і мясько смачне)) , кажуть є схожість з німцями. Ні?Хочу в Італію.На сири, вина, оливки і мясько смачне))

Мова після англійської здастся важкуватою

І, нажаль, дорого... Мова після англійської здастся важкуватоюІ, нажаль, дорого... Faceless

Модератор Повідомлень: 33626 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1396 раз. Подякували: 7812 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:07 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября.

2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули. Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября.2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули.

Теж свого часу дивувало, але не було з чим порівняти. На цьому фоні - краще б робили нормлаьний моноліт з овноблоками як у нас, імхо Теж свого часу дивувало, але не було з чим порівняти. На цьому фоні - краще б робили нормлаьний моноліт з овноблоками як у нас, імхо Faceless

Модератор Повідомлень: 33626 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1396 раз. Подякували: 7812 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:09 stm написав: akurt написав: Вчимося азам еміграції: stm має рацію: в США, і в частині інших країн не тільки розетки різні, а й напруга в мережі.

Тому це треба вивчити заздалегідь та «із своїм самоваром» не їздити.

Звісно, різні розетки та різна напруга: це суттєвий недолік закордонних товаришів. Треба їм розʼяснити та змусити змінити.

Повчити інші народи, як їм жити, працювати, будувати - улюблена річ частини українців,

В основному тих, хто не зміг ні жити, ні будувати, ні працювати. Вчимося азам еміграції: stm має рацію: в США, і в частині інших країн не тільки розетки різні, а й напруга в мережі.Тому це треба вивчити заздалегідь та «із своїм самоваром» не їздити.Звісно, різні розетки та різна напруга: це суттєвий недолік закордонних товаришів. Треба їм розʼяснити та змусити змінити.Повчити інші народи, як їм жити, працювати, будувати - улюблена річ частини українців,В основному тих, хто не зміг ні жити, ні будувати, ні працювати.

Да, это я ещё не акцентировала что Walmart а не Wellmart ))) ИМХО Волмарт мне вообще не зашёл, кучу хлама, Икея гораздо лучше, и в USA даже более качественные вещи, чем в Европе Да, это я ещё не акцентировала что Walmart а не Wellmart ))) ИМХО Волмарт мне вообще не зашёл, кучу хлама, Икея гораздо лучше, и в USA даже более качественные вещи, чем в Европе



Walmart ( а не Wellmart) - это в общем-то дискаунтер, типа ашана.

В Костко лучше качество товаров, в Айкее товары...на любителя, скажем так.

В целом, даже китайские товары одного и того-же производителя идут на США одного качества на Украину - совершенно другого. И зачастую это лучшее в США дешевле. Walmart ( а не Wellmart) - это в общем-то дискаунтер, типа ашана.В Костко лучше качество товаров, в Айкее товары...на любителя, скажем так.В целом, даже китайские товары одного и того-же производителя идут на США одного качества на Украину - совершенно другого. И зачастую это лучшее в США дешевле. rjkz

Повідомлень: 15274 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7894 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:18 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Эмиграцию в Чехию не советую))) Эмиграцию в Чехию не советую))) А от в мене переважна більшість знайомих мігрувала саме в Чехію. Щодо менталітету, то чехи, як і німці, люблять дотримуватись правил і не люблять "рішати", що трохи незвично для нас.

Але для мене чехи в рази ближчі і зрозуміліші, ніж італійці, американці, турки чи китайці. А от в мене переважна більшість знайомих мігрувала саме в Чехію. Щодо менталітету, то чехи, як і німці, люблять дотримуватись правил і не люблять "рішати", що трохи незвично для нас.Але для мене чехи в рази ближчі і зрозуміліші, ніж італійці, американці, турки чи китайці. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 18 сер, 2023 17:25, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1197 З нами з: 29.07.22 Подякував: 143 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:22 akurt написав: stm написав: akurt написав: Краще розкажіть: що вам здалося НЕ ТАК в Чехії і що - навпаки - дуже сподобалося.

Це буде про "Еміграцію, заробітчанство". Краще розкажіть: що вам здалося НЕ ТАК в Чехії і що - навпаки - дуже сподобалося.Це буде про "".

Эмиграцию в Чехию не советую))) Эмиграцию в Чехию не советую)))

Ну я не дарма запитав - і Вам вірю - тому що підтверджуєте думку моїх приятелів - дуже їм набридло після дуже престижних посад в Україні працювати на електронавантажувачі на складі, платити по 700 євро за дешеве поганеньке житло та намагатися звикати до чеського менталітету.

Ну дуже вони - чехи - інші... Цього не відчуваєш, коли ти турист... Ну я не дарма запитав - і Вам вірю - тому що підтверджуєте думку моїх приятелів - дуже їм набридло після дуже престижних посад в Україні працювати на електронавантажувачі на складі, платити по 700 євро за дешеве поганеньке житло та намагатися звикати до чеського менталітету.Ну дуже вони - чехи - інші... Цього не відчуваєш, коли ти турист...

Цікаво як вони не знайшли роботу згідно їх умінь? В Чехії найменше реальне безробіття серед країн ЄС. Якщо погано, то чого не вертаються на теплі місця? Цікаво як вони не знайшли роботу згідно їх умінь? В Чехії найменше реальне безробіття серед країн ЄС. Якщо погано, то чого не вертаються на теплі місця? BIGor

Повідомлень: 8082 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1213 раз. Подякували: 1644 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:25 Дюрі-бачі написав: stm написав: Эмиграцию в Чехию не советую))) Эмиграцию в Чехию не советую))) А от в мене переважна більшість знайомих мігрувала саме в Чехію. Щодо менталітету, то чехи, як і німці, люблять дотримуватись правил і не люблять "рішати", що трохи незвично для нас.

Але для мене чехи в рази ближчі і зрозуміліші, ніж італійці, американці, турки чи китайці. А от в мене переважна більшість знайомих мігрувала саме в Чехію. Щодо менталітету, то чехи, як і німці, люблять дотримуватись правил і не люблять "рішати", що трохи незвично для нас.Але для мене чехи в рази ближчі і зрозуміліші, ніж італійці, американці, турки чи китайці.

я так зрозумів, що вам навпаки зручніше з тими, хто не проти порішати я так зрозумів, що вам навпаки зручніше з тими, хто не проти порішати Shaman

Повідомлень: 4048 З нами з: 29.09.19 Подякував: 486 раз. Подякували: 1136 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:27 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября.

2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули.

Удар был горизонтальный, скорость не высокой.

В Украине в монолит попадают ракеты с куда как более высокой скоростью и зарядом ВВ. Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября.2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули.Удар был горизонтальный, скорость не высокой.В Украине в монолит попадают ракеты с куда как более высокой скоростью и зарядом ВВ.

Щось Ви порівнююте непорівняне, повні баки літаків з зарядом ракети. Башти впали через дуже довге горіння великої кількості палива, а не через удар. Щось Ви порівнююте непорівняне, повні баки літаків з зарядом ракети. Башти впали через дуже довге горіння великої кількості палива, а не через удар. BIGor

Повідомлень: 8082 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1213 раз. Подякували: 1644 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:27 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: я так зрозумів, що вам навпаки зручніше з тими, хто не проти порішати я так зрозумів, що вам навпаки зручніше з тими, хто не проти порішати

Ні. Я категорично проти "рішати". Саме тому й подобаються робити як чехи: все законно, але якщо знайшов певну лазівку в законі, то використовуєш її і не здаєш. Наприклад: депозитні каруселі чи картковий туризм. Ні. Я категорично проти "рішати". Саме тому й подобаються робити як чехи: все законно, але якщо знайшов певну лазівку в законі, то використовуєш її і не здаєш. Наприклад: депозитні каруселі чи картковий туризм. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1197 З нами з: 29.07.22 Подякував: 143 раз. Подякували: 122 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1110111111121113> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор