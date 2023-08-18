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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1110111111121113
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:36

С соседом разговаривал. Вернулась жена из Бундеса, которая с сыном смылись туда после начала войны. Вылечить зубы. Грит очень тяжело. Устроилась уборщицец в банке на неполный день-800€+600€помощь на её и сына. Сын поскольку тут был раздолбаем пойдёт с осени(насколько понял) в беруфшуле. Был выбор на автослесаря или электрика. Вроде пойдёт на электрика. Тут работала менеджером по приёмке заказов в мебельной фирмочке, продавщицей в рыбном магазинчике на Левандовке☠️💀. З ЗП, насколько понимаю, в районе минималке.Сын не приезжает ,тк боится, что не выпустят, хотя ему 16.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:45

  Faceless написав:
  Hotab написав:akurt , кажуть є схожість з німцями. Ні?
Хочу в Італію. :oops:
На сири, вина, оливки і мясько смачне))

Мова після англійської здастся важкуватою
І, нажаль, дорого...

Добре, тоді Греція. Ці наче бідніші, може і дешевше трішки??
А що, стара Європа англійський ігнорує?
В Будапешті погуляв добу. На рівні «зрозуміти і сказати» вони спілкуються в основному. Хто виглядає багатше і інтелігентніше.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:54

Re: Еміграція, заробітчанство

  Hotab написав:А що, стара Європа англійський ігнорує?

В туристичних центрах з англійською проблем загалом не буде. Хоча, наприклад, у Парижі вас навіть поліція може тупо ігнорувати, якщо звертатися англійською :D
Не в туристичних центрах буде важко.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Щодо менталітету, то чехи, як і німці, люблять дотримуватись правил і не люблять "рішати", що трохи незвично для нас.

Щодо менталітету, у них весьми специфічне поняття ввічливості. Якесь гіперболізоване. Наприклад, знайома шукала квартиру, їй помагав місцевий чех. То запитати у хазяїна, чи є в квартирі, наприклад, холодильник - це грубо і неввічливо. Якщо на фото немає, значить немає (там це досить типое явище до речі). А питати - то ви виражаєте пасивну агресію, ставите орендодавця в незручне положення.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:То запитати у хазяїна, чи є в квартирі, наприклад, холодильник - це грубо і неввічливо. Якщо на фото немає, значить немає (там це досить типое явище до речі). А питати - то ви виражаєте пасивну агресію, ставите орендодавця в незручне положення.

Ми напевно з абсолютно різними чехами спілкувались. Не так давно знайомому чехові були консультації по роботі (оформлення заявки на грант), які я надав безкоштовно. Так він більше часу мене питав "скільки це буде коштувати", а "які декларації подавати", "а який у мене досвід" і тому подібні, бюрократичні дурниці, ніж власне питання по суті.
А так відношення до українців як до "холопів" є і в чехів і словаків і в поляків, але воне не йде в жодне порівняння з відношенням мадяр.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:28

  Hotab написав:
  Faceless написав:
  Hotab написав:akurt , кажуть є схожість з німцями. Ні?
Хочу в Італію. :oops:
На сири, вина, оливки і мясько смачне))

Мова після англійської здастся важкуватою
І, нажаль, дорого...

Добре, тоді Греція. Ці наче бідніші, може і дешевше трішки??
А що, стара Європа англійський ігнорує?
В Будапешті погуляв добу. На рівні «зрозуміти і сказати» вони спілкуються в основному. Хто виглядає багатше і інтелігентніше.

Італійська, начебто, не дуже складна. Особливо після англійської, яка багато коренів з латини перейняла. Принаймі, вони так слова не ковтають, як якісь австралійці, наприклад.
А англійською у Європі розмовляють далеко не усі. Німеччина, Франція, Балкани, Італія - багато хто не розуміє, якщо не працюють з туристами.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:36

https://m.censor.net/ua/news/3438330/bi ... _2025_roku
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:37

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:я так зрозумів, що вам навпаки зручніше з тими, хто не проти порішати

Ні. Я категорично проти "рішати". Саме тому й подобаються робити як чехи: все законно, але якщо знайшов певну лазівку в законі, то використовуєш її і не здаєш. Наприклад: депозитні каруселі чи картковий туризм.

що таке шпаринка - це філософське питання.

шпаринка в тендері - то вже відкат (як ви колись писали), як на мене. або отримувати зп в конверті та допомогу по безробіттю

дуже залежить від моральної гнучкості, хоча життя таке :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:що таке шпаринка - це філософське питання.

шпаринка в тендері - то вже відкат (як ви колись писали), як на мене. або отримувати зп в конверті та допомогу по безробіттю

дуже залежить від моральної гнучкості, хоча життя таке

В моєму розумінні дуже погано, коли в тендері пишуть умови під конкретну фірму і зовсім неприпустимо, коли за це отримують "відкат". А от прописати нормальні чесні умови, але надати консультації чи допомогу по оформленні заявки одному чи декільком із учасників і заплатити податки за них - це ок.
Точно так, як і зарплата в конверті - зло, а от дроблення на ФОП - нормальний обхід системи, проти якого треба боротись законодавцям (скажімо обмеживши не більше 50% обороту з одним агентом).
Дюрі-бачі
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