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Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:36
С соседом разговаривал. Вернулась жена из Бундеса, которая с сыном смылись туда после начала войны. Вылечить зубы. Грит очень тяжело. Устроилась уборщицец в банке на неполный день-800€+600€помощь на её и сына. Сын поскольку тут был раздолбаем пойдёт с осени(насколько понял) в беруфшуле. Был выбор на автослесаря или электрика. Вроде пойдёт на электрика. Тут работала менеджером по приёмке заказов в мебельной фирмочке, продавщицей в рыбном магазинчике на Левандовке☠️💀. З ЗП, насколько понимаю, в районе минималке.Сын не приезжает ,тк боится, что не выпустят, хотя ему 16.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:45
Добре, тоді Греція. Ці наче бідніші, може і дешевше трішки??
А що, стара Європа англійський ігнорує?
В Будапешті погуляв добу. На рівні «зрозуміти і сказати» вони спілкуються в основному. Хто виглядає багатше і інтелігентніше.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:54
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:02
Re: Еміграція, заробітчанство
Щодо менталітету, у них весьми специфічне поняття ввічливості. Якесь гіперболізоване. Наприклад, знайома шукала квартиру, їй помагав місцевий чех. То запитати у хазяїна, чи є в квартирі, наприклад, холодильник - це грубо і неввічливо. Якщо на фото немає, значить немає (там це досить типое явище до речі). А питати - то ви виражаєте пасивну агресію, ставите орендодавця в незручне положення.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:10
Re: Еміграція, заробітчанство
Ми напевно з абсолютно різними чехами спілкувались. Не так давно знайомому чехові були консультації по роботі (оформлення заявки на грант), які я надав безкоштовно. Так він більше часу мене питав "скільки це буде коштувати", а "які декларації подавати", "а який у мене досвід" і тому подібні, бюрократичні дурниці, ніж власне питання по суті.
А так відношення до українців як до "холопів" є і в чехів і словаків і в поляків, але воне не йде в жодне порівняння з відношенням мадяр.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:28
Італійська, начебто, не дуже складна. Особливо після англійської, яка багато коренів з латини перейняла. Принаймі, вони так слова не ковтають, як якісь австралійці, наприклад.
А англійською у Європі розмовляють далеко не усі. Німеччина, Франція, Балкани, Італія - багато хто не розуміє, якщо не працюють з туристами.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:36
Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:37
що таке шпаринка - це філософське питання.
шпаринка в тендері - то вже відкат (як ви колись писали), як на мене. або отримувати зп в конверті та допомогу по безробіттю
дуже залежить від моральної гнучкості, хоча життя таке
Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:45
Re: Еміграція, заробітчанство
В моєму розумінні дуже погано, коли в тендері пишуть умови під конкретну фірму і зовсім неприпустимо, коли за це отримують "відкат". А от прописати нормальні чесні умови, але надати консультації чи допомогу по оформленні заявки одному чи декільком із учасників і заплатити податки за них - це ок.
Точно так, як і зарплата в конверті - зло, а от дроблення на ФОП - нормальний обхід системи, проти якого треба боротись законодавцям (скажімо обмеживши не більше 50% обороту з одним агентом).
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