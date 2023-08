Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:51

США молодці - достроково підтримали наших:Для довідки: це стосується тих, хто опинився на території США до введення в дію Програми U4U.Особливо важливо для українських студентів в США.Кількість українських студентів в США наразі точно не є відомою, останні офіційні дані є за 2021 рік - більше за 1700.Мені відомі 10 університетів в США, які надавали суттєві преференції українським студентам, можливо найбільші надавав University of Chicago: full-tuition scholarships (!!!) for undergraduate students, increased financial support, preparation for college applications.