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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1111111211131114
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:53

Й

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:Отопление - пар.

Так і хочеться сказати "ну вони тупі". Замість нормального опалення кондиціонерами чи тепловими насосами городять ХЗ що...


Я бы так не сказал.
У них свои расклады.
Бойлера работают на газе и ойле (что-то типа мазута).
У США очень дешевый газ и много своей нефти. Ойл - это тяжелая фракция крекинга.
НО.
Но в НЙ принят закон (кажется №97) который предписывает до 2029 года перевести билдинги на электрическое отопление (эйр-памп, то есть тепловой насос и/или кондиционерами (тоже эйр-памп называют, тк тут кондиционеры не работают на обогрев). С геотермальными проблема - очень много коммуникаций, грунтовые условия и тд.
В случае неперехода штрафы начинаются от 25 куе в год и каждый следующий год повышаясь достигнут 100 куе в год.
Это обусловлено исследованием (??? или утверждением?), что до 70% загрязнения воздуха - отопление билдингов.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:03

  akurt написав:Я пожалуй, со slonomag соглашусь: в Украине выдрессировали всех работников и прорабов так, что качество строительства и отделки выше, чем где бы то ни было.
Правда.
Я не знаю, выпадут ли там те стекла, но недоделки можно найти в квартирах за границей всегда и в любой стране.
Приятель приехал как эксперт помогать одному человеку покупать квартиру на КИПРЕ - ТО ВЕРНУЛСЯ В УЖАСЕ: СКАЗАЛ МНЕ, ЧТО СВОИМ киевским ЗАКАЗЧИКАМ ОН НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ СМОГ БЫ СДАТЬ КВАРТИРУ/ДОМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ И С ТАКИМ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА/РЕМОНТА. Оценил на "три" по пятибальной шкале.
Я патриотично скажу: в Украине последние лет 10 невероятно все качественно.

Но вот ведь какое дело: а точно так уж оно все нужно - вылизаное до иголочки?
Вот сейчас в Одессе сидят уже 2 недели приятели - прибыли через Кишинев из Анталии, где жили в своей квартире 2+1 последний год - а приехали проведать свои 4 квартиры в Херсоне (свою, дочки, которяя уже год живет в Литве как беженец, и две квартиры под сдачу, где никто уж не живет) - и вы знаете, как то их та позолота в их квартире в Херсоне как-то и не радует...
Да и не доедут они до него никак...

Как-то вот у людей зарубежных ДРУГИЕ ценности - может это нужно принять?


Это-то да.
Можно спокойно относиться к тому, что об покращенную белой краской стену можно порвать рубашку.
Что скрипит пол и двери, что через окно сдувает пламя на плите.
Но трудно понять, когда сильный ветер сносит дом. Я уж не говорю о битумной черепице.
Не очень приятно, что в любой момент может прогнить элбоу под унитазом соседа сверху и все это дерьмо будет литься тебе на голову.
И они знают, что нормальные технологии существуют, но...запрещено. Это про НЙ, везде свои законы.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:11

  BIGor написав:
  rjkz написав:Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября.
2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули.
Удар был горизонтальный, скорость не высокой.
В Украине в монолит попадают ракеты с куда как более высокой скоростью и зарядом ВВ.

Щось Ви порівнююте непорівняне, повні баки літаків з зарядом ракети. Башти впали через дуже довге горіння великої кількості палива, а не через удар.


Ну, представте, врезались самолеты в монолитно-каркасный дом - что произойдет?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:28

  Gastarbaiter написав:Італійська, начебто, не дуже складна. Особливо після англійської, яка багато коренів з латини перейняла. Принаймі, вони так слова не ковтають, як якісь австралійці, наприклад.

Что значит на вкус и цвет все фломастеры разные ))) Австралийский английский самый крутой и понятный акцент английского. А будучи 3 года в Италии мои приобретения "бонджерно, салвэ, уно капучино/эспрессо допьё сенза зуккеро, порфаворе" )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:42

stm , надо 3 года не на смуглых итальяшек смотреть было… и язык учить не тела..))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 22:16

  Hotab написав:stm , надо 3 года не на смуглых итальяшек смотреть было… и язык учить не тела..))

Что могу сказать, у каждого свои причины эмиграции )))
stm
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