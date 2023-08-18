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#<1 ... 1112111311141115> Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:53 Й Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Отопление - пар. Отопление - пар.

Так і хочеться сказати "ну вони тупі". Замість нормального опалення кондиціонерами чи тепловими насосами городять ХЗ що... Так і хочеться сказати "ну вони тупі". Замість нормального опалення кондиціонерами чи тепловими насосами городять ХЗ що...



Я бы так не сказал.

У них свои расклады.

Бойлера работают на газе и ойле (что-то типа мазута).

У США очень дешевый газ и много своей нефти. Ойл - это тяжелая фракция крекинга.

НО.

Но в НЙ принят закон (кажется №97) который предписывает до 2029 года перевести билдинги на электрическое отопление (эйр-памп, то есть тепловой насос и/или кондиционерами (тоже эйр-памп называют, тк тут кондиционеры не работают на обогрев). С геотермальными проблема - очень много коммуникаций, грунтовые условия и тд.

В случае неперехода штрафы начинаются от 25 куе в год и каждый следующий год повышаясь достигнут 100 куе в год.

Это обусловлено исследованием (??? или утверждением?), что до 70% загрязнения воздуха - отопление билдингов. Я бы так не сказал.У них свои расклады.Бойлера работают на газе и ойле (что-то типа мазута).У США очень дешевый газ и много своей нефти. Ойл - это тяжелая фракция крекинга.НО.Но в НЙ принят закон (кажется №97) который предписывает до 2029 года перевести билдинги на электрическое отопление (эйр-памп, то есть тепловой насос и/или кондиционерами (тоже эйр-памп называют, тк тут кондиционеры не работают на обогрев). С геотермальными проблема - очень много коммуникаций, грунтовые условия и тд.В случае неперехода штрафы начинаются от 25 куе в год и каждый следующий год повышаясь достигнут 100 куе в год.Это обусловлено исследованием (??? или утверждением?), что до 70% загрязнения воздуха - отопление билдингов. rjkz

Повідомлень: 15281 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7894 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:03 akurt написав: Я пожалуй, со slonomag соглашусь: в Украине выдрессировали всех работников и прорабов так, что качество строительства и отделки выше, чем где бы то ни было.

Правда.

Я не знаю, выпадут ли там те стекла, но недоделки можно найти в квартирах за границей всегда и в любой стране.

Приятель приехал как эксперт помогать одному человеку покупать квартиру на КИПРЕ - ТО ВЕРНУЛСЯ В УЖАСЕ: СКАЗАЛ МНЕ, ЧТО СВОИМ киевским ЗАКАЗЧИКАМ ОН НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ СМОГ БЫ СДАТЬ КВАРТИРУ/ДОМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ И С ТАКИМ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА/РЕМОНТА. Оценил на "три" по пятибальной шкале.

Я патриотично скажу: в Украине последние лет 10 невероятно все качественно.



Но вот ведь какое дело: а точно так уж оно все нужно - вылизаное до иголочки?

Вот сейчас в Одессе сидят уже 2 недели приятели - прибыли через Кишинев из Анталии, где жили в своей квартире 2+1 последний год - а приехали проведать свои 4 квартиры в Херсоне (свою, дочки, которяя уже год живет в Литве как беженец, и две квартиры под сдачу, где никто уж не живет) - и вы знаете, как то их та позолота в их квартире в Херсоне как-то и не радует...

Да и не доедут они до него никак...



Как-то вот у людей зарубежных ДРУГИЕ ценности - может это нужно принять? Я пожалуй, сосоглашусь: в Украине выдрессировали всех работников и прорабов так, что качество строительства и отделки выше, чем где бы то ни было.Правда.Я не знаю, выпадут ли там те стекла, но недоделки можно найти в квартирах за границей всегда и в любой стране.Приятель приехал как эксперт помогать одному человеку покупать квартиру на КИПРЕ - ТО ВЕРНУЛСЯ В УЖАСЕ: СКАЗАЛ МНЕ, ЧТО СВОИМ киевским ЗАКАЗЧИКАМ ОН НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ СМОГ БЫ СДАТЬ КВАРТИРУ/ДОМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ И С ТАКИМ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА/РЕМОНТА. Оценил на "три" по пятибальной шкале.Я патриотично скажу: в Украине последние лет 10 невероятно все качественно.Но вот ведь какое дело: а точно так уж оно все нужно - вылизаное до иголочки?Вот сейчас в Одессе сидят уже 2 недели приятели - прибыли через Кишинев из Анталии, где жили в своей квартире 2+1 последний год - а приехали проведать свои 4 квартиры в Херсоне (свою, дочки, которяя уже год живет в Литве как беженец, и две квартиры под сдачу, где никто уж не живет) - и вы знаете, как то их та позолота в их квартире в Херсоне как-то и не радует...Да и не доедут они до него никак...



Это-то да.

Можно спокойно относиться к тому, что об покращенную белой краской стену можно порвать рубашку.

Что скрипит пол и двери, что через окно сдувает пламя на плите.

Но трудно понять, когда сильный ветер сносит дом. Я уж не говорю о битумной черепице.

Не очень приятно, что в любой момент может прогнить элбоу под унитазом соседа сверху и все это дерьмо будет литься тебе на голову.

И они знают, что нормальные технологии существуют, но...запрещено. Это про НЙ, везде свои законы. Это-то да.Можно спокойно относиться к тому, что об покращенную белой краской стену можно порвать рубашку.Что скрипит пол и двери, что через окно сдувает пламя на плите.Но трудно понять, когда сильный ветер сносит дом. Я уж не говорю о битумной черепице.Не очень приятно, что в любой момент может прогнить элбоу под унитазом соседа сверху и все это дерьмо будет литься тебе на голову.И они знают, что нормальные технологии существуют, но...запрещено. Это про НЙ, везде свои законы. rjkz

Повідомлень: 15281 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7894 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:11 BIGor написав: rjkz написав: Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября.

2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули.

Удар был горизонтальный, скорость не высокой.

В Украине в монолит попадают ракеты с куда как более высокой скоростью и зарядом ВВ. Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября.2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули.Удар был горизонтальный, скорость не высокой.В Украине в монолит попадают ракеты с куда как более высокой скоростью и зарядом ВВ.

Щось Ви порівнююте непорівняне, повні баки літаків з зарядом ракети. Башти впали через дуже довге горіння великої кількості палива, а не через удар. Щось Ви порівнююте непорівняне, повні баки літаків з зарядом ракети. Башти впали через дуже довге горіння великої кількості палива, а не через удар.



Ну, представте, врезались самолеты в монолитно-каркасный дом - что произойдет? Ну, представте, врезались самолеты в монолитно-каркасный дом - что произойдет? rjkz

Повідомлень: 15281 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7894 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:28 Gastarbaiter написав: Італійська, начебто, не дуже складна. Особливо після англійської, яка багато коренів з латини перейняла. Принаймі, вони так слова не ковтають, як якісь австралійці, наприклад.

Італійська, начебто, не дуже складна. Особливо після англійської, яка багато коренів з латини перейняла. Принаймі, вони так слова не ковтають, як якісь австралійці, наприклад.

Что значит на вкус и цвет все фломастеры разные ))) Австралийский английский самый крутой и понятный акцент английского. А будучи 3 года в Италии мои приобретения "бонджерно, салвэ, уно капучино/эспрессо допьё сенза зуккеро, порфаворе" ))) Что значит на вкус и цвет все фломастеры разные ))) Австралийский английский самый крутой и понятный акцент английского. А будучи 3 года в Италии мои приобретения "бонджерно, салвэ, уно капучино/эспрессо допьё сенза зуккеро, порфаворе" ))) stm

Повідомлень: 3991 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:42 stm , надо 3 года не на смуглых итальяшек смотреть было… и язык учить не тела..)) Hotab Повідомлень: 9689 З нами з: 15.02.09 Подякував: 599 раз. Подякували: 2051 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 22:16 Hotab написав: stm , надо 3 года не на смуглых итальяшек смотреть было… и язык учить не тела..)) , надо 3 года не на смуглых итальяшек смотреть было… и язык учить не тела..))

Что могу сказать, у каждого свои причины эмиграции ))) Что могу сказать, у каждого свои причины эмиграции ))) stm

Повідомлень: 3991 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 23:41 rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав: Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября.

2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули.

Удар был горизонтальный, скорость не высокой.

В Украине в монолит попадают ракеты с куда как более высокой скоростью и зарядом ВВ. Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября.2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули.Удар был горизонтальный, скорость не высокой.В Украине в монолит попадают ракеты с куда как более высокой скоростью и зарядом ВВ.

Щось Ви порівнююте непорівняне, повні баки літаків з зарядом ракети. Башти впали через дуже довге горіння великої кількості палива, а не через удар. Щось Ви порівнююте непорівняне, повні баки літаків з зарядом ракети. Башти впали через дуже довге горіння великої кількості палива, а не через удар.



Ну, представте, врезались самолеты в монолитно-каркасный дом - что произойдет? Ну, представте, врезались самолеты в монолитно-каркасный дом - что произойдет?

Гіпотетично - те саме. Гіпотетично - те саме. BIGor

Повідомлень: 8083 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1213 раз. Подякували: 1644 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 23:45 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Gastarbaiter написав: Італійська, начебто, не дуже складна. Особливо після англійської, яка багато коренів з латини перейняла. Принаймі, вони так слова не ковтають, як якісь австралійці, наприклад.

Італійська, начебто, не дуже складна. Особливо після англійської, яка багато коренів з латини перейняла. Принаймі, вони так слова не ковтають, як якісь австралійці, наприклад.

Что значит на вкус и цвет все фломастеры разные ))) Австралийский английский самый крутой и понятный акцент английского. А будучи 3 года в Италии мои приобретения "бонджерно, салвэ, уно капучино/эспрессо допьё сенза зуккеро, порфаворе" ))) Что значит на вкус и цвет все фломастеры разные ))) Австралийский английский самый крутой и понятный акцент английского. А будучи 3 года в Италии мои приобретения "бонджерно, салвэ, уно капучино/эспрессо допьё сенза зуккеро, порфаворе" ))) Було на початку, що за звичкою попросили лате, то вам і принесли склянку молока?

А взагалі в них дуже мудро зроблений розпорядок дня і харчування Було на початку, що за звичкою попросили лате, то вам і принесли склянку молока?А взагалі в них дуже мудро зроблений розпорядок дня і харчування Faceless

Модератор Повідомлень: 33628 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1396 раз. Подякували: 7812 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 сер, 2023 23:45 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав: Щось Ви порівнююте непорівняне, повні баки літаків з зарядом ракети. Башти впали через дуже довге горіння великої кількості палива, а не через удар. Щось Ви порівнююте непорівняне, повні баки літаків з зарядом ракети. Башти впали через дуже довге горіння великої кількості палива, а не через удар.



Ну, представте, врезались самолеты в монолитно-каркасный дом - что произойдет? Ну, представте, врезались самолеты в монолитно-каркасный дом - что произойдет?

Гіпотетично - те саме. Гіпотетично - те саме. Імхо просто пожежа і все. Нічого б не впало Імхо просто пожежа і все. Нічого б не впало Faceless

Модератор Повідомлень: 33628 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1396 раз. Подякували: 7812 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 сер, 2023 00:20 Bolt написав: https://m.censor.net/ua/news/3438330/bijentsyam_z_ukrayiny_prodovjyly_diyu_statusu_tymchasovogo_perebuvannya_u_ssha_do_kvitnya_2025_roku https://m.censor.net/ua/news/3438330/bijentsyam_z_ukrayiny_prodovjyly_diyu_statusu_tymchasovogo_perebuvannya_u_ssha_do_kvitnya_2025_roku





Вы меня опередили.

Сегодня в дневных новостях было.

И решение по Ф-16 для Украины. Вы меня опередили.Сегодня в дневных новостях было.И решение по Ф-16 для Украины. rjkz

Повідомлень: 15281 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7894 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1112111311141115> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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