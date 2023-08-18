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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:53
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
Отопление - пар.
Так і хочеться сказати "ну вони тупі". Замість нормального опалення кондиціонерами чи тепловими насосами городять ХЗ що...
Я бы так не сказал.
У них свои расклады.
Бойлера работают на газе и ойле (что-то типа мазута).
У США очень дешевый газ и много своей нефти. Ойл - это тяжелая фракция крекинга.
НО.
Но в НЙ принят закон (кажется №97) который предписывает до 2029 года перевести билдинги на электрическое отопление (эйр-памп, то есть тепловой насос и/или кондиционерами (тоже эйр-памп называют, тк тут кондиционеры не работают на обогрев). С геотермальными проблема - очень много коммуникаций, грунтовые условия и тд.
В случае неперехода штрафы начинаются от 25 куе в год и каждый следующий год повышаясь достигнут 100 куе в год.
Это обусловлено исследованием (??? или утверждением?), что до 70% загрязнения воздуха - отопление билдингов.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:03
akurt написав:
Я пожалуй, со slonomag
соглашусь: в Украине выдрессировали всех работников и прорабов так, что качество строительства и отделки выше, чем где бы то ни было.
Правда.
Я не знаю, выпадут ли там те стекла, но недоделки можно найти в квартирах за границей всегда и в любой стране.
Приятель приехал как эксперт помогать одному человеку покупать квартиру на КИПРЕ - ТО ВЕРНУЛСЯ В УЖАСЕ: СКАЗАЛ МНЕ, ЧТО СВОИМ киевским ЗАКАЗЧИКАМ ОН НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ СМОГ БЫ СДАТЬ КВАРТИРУ/ДОМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ И С ТАКИМ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА/РЕМОНТА. Оценил на "три" по пятибальной шкале.
Я патриотично скажу: в Украине последние лет 10 невероятно все качественно.
Но вот ведь какое дело: а точно так уж оно все нужно - вылизаное до иголочки?
Вот сейчас в Одессе сидят уже 2 недели приятели - прибыли через Кишинев из Анталии, где жили в своей квартире 2+1 последний год - а приехали проведать свои 4 квартиры в Херсоне (свою, дочки, которяя уже год живет в Литве как беженец, и две квартиры под сдачу, где никто уж не живет) - и вы знаете, как то их та позолота в их квартире в Херсоне как-то и не радует...
Да и не доедут они до него никак...Как-то вот у людей зарубежных ДРУГИЕ ценности - может это нужно принять?
Это-то да.
Можно спокойно относиться к тому, что об покращенную белой краской стену можно порвать рубашку.
Что скрипит пол и двери, что через окно сдувает пламя на плите.
Но трудно понять, когда сильный ветер сносит дом. Я уж не говорю о битумной черепице.
Не очень приятно, что в любой момент может прогнить элбоу под унитазом соседа сверху и все это дерьмо будет литься тебе на голову.
И они знают, что нормальные технологии существуют, но...запрещено. Это про НЙ, везде свои законы.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:11
BIGor написав: rjkz написав:
Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября.
2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули.
Удар был горизонтальный, скорость не высокой.
В Украине в монолит попадают ракеты с куда как более высокой скоростью и зарядом ВВ.
Щось Ви порівнююте непорівняне, повні баки літаків з зарядом ракети. Башти впали через дуже довге горіння великої кількості палива, а не через удар.
Ну, представте, врезались самолеты в монолитно-каркасный дом - что произойдет?
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:28
Gastarbaiter написав:
Італійська, начебто, не дуже складна. Особливо після англійської, яка багато коренів з латини перейняла. Принаймі, вони так слова не ковтають, як якісь австралійці, наприклад.
Что значит на вкус и цвет все фломастеры разные ))) Австралийский английский самый крутой и понятный акцент английского. А будучи 3 года в Италии мои приобретения "бонджерно, салвэ, уно капучино/эспрессо допьё сенза зуккеро, порфаворе" )))
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:42
stm , надо 3 года не на смуглых итальяшек смотреть было… и язык учить не тела..))
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 22:16
Hotab написав:stm
, надо 3 года не на смуглых итальяшек смотреть было… и язык учить не тела..))
Что могу сказать, у каждого свои причины эмиграции )))
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 23:41
rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав:
Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября.
2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули.
Удар был горизонтальный, скорость не высокой.
В Украине в монолит попадают ракеты с куда как более высокой скоростью и зарядом ВВ.
Щось Ви порівнююте непорівняне, повні баки літаків з зарядом ракети. Башти впали через дуже довге горіння великої кількості палива, а не через удар.
Ну, представте, врезались самолеты в монолитно-каркасный дом - что произойдет?
Гіпотетично - те саме.
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BIGor
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 23:45
stm написав: Gastarbaiter написав:
Італійська, начебто, не дуже складна. Особливо після англійської, яка багато коренів з латини перейняла. Принаймі, вони так слова не ковтають, як якісь австралійці, наприклад.
Что значит на вкус и цвет все фломастеры разные ))) Австралийский английский самый крутой и понятный акцент английского. А будучи 3 года в Италии мои приобретения "бонджерно, салвэ, уно капучино/эспрессо допьё сенза зуккеро, порфаворе" )))
Було на початку, що за звичкою попросили лате, то вам і принесли склянку молока?
А взагалі в них дуже мудро зроблений розпорядок дня і харчування
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 23:45
BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав:
Щось Ви порівнююте непорівняне, повні баки літаків з зарядом ракети. Башти впали через дуже довге горіння великої кількості палива, а не через удар.
Ну, представте, врезались самолеты в монолитно-каркасный дом - что произойдет?
Гіпотетично - те саме.
Імхо просто пожежа і все. Нічого б не впало
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Додано: Суб 19 сер, 2023 00:20
Bolt написав:
https://m.censor.net/ua/news/3438330/bijentsyam_z_ukrayiny_prodovjyly_diyu_statusu_tymchasovogo_perebuvannya_u_ssha_do_kvitnya_2025_roku
Вы меня опередили.
Сегодня в дневных новостях было.
И решение по Ф-16 для Украины.
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