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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1112111311141115
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 00:26

  akurt написав:США молодці - достроково підтримали наших:
https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/18/7416149/

Для довідки: це стосується тих, хто опинився на території США до введення в дію Програми U4U.
Особливо важливо для українських студентів в США.
Кількість українських студентів в США наразі точно не є відомою, останні офіційні дані є за 2021 рік - більше за 1700.
Мені відомі 10 університетів в США, які надавали суттєві преференції українським студентам, можливо найбільші надавав University of Chicago: full-tuition scholarships (!!!) for undergraduate students, increased financial support, preparation for college applications.


Для довідки: це стосується ТАКОЖ тих, хто опинився на території США до введення в дію Програми U4U.

Хотя у нас в новостях сказали только что продлили статус защиты до апреля 2025 года. Категории не перечисляли. Я так понял, что это касается тех, кто по Ю4Ю и ТПС.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 00:48

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  BIGor написав:Щось Ви порівнююте непорівняне, повні баки літаків з зарядом ракети. Башти впали через дуже довге горіння великої кількості палива, а не через удар.


Ну, представте, врезались самолеты в монолитно-каркасный дом - что произойдет?

Гіпотетично - те саме.


Нет, не то-же самое.
Что произошло в результате теракта 9/11?
Огромная площадь пожара стальных конструкций, в результате чего в один момент началось обрушение из-за того, что в результате нагрева появились деформации, превысившие тн "площадку текучески", которой деформации не достигли-бы не будь нагрева. "Площадка текучести" - это участок на графике деформации металла, когда нагрузка возрастает, идут необратимые деформации, но порог прочности все еще не наступает. После площадки текучести наступает порог прочности и обрушение конструкций. При нагреве, несущая способность стали резко снижается.
Далее пошло обрушение перекрытий на нижние этажи, которые не могли воспринять такую динамическую нагрузку и соединения ригелей и колонн не выдержали нагрузки на срез (это или болты или сварка или заклепки), дальше все понеслось как домино.
В Случае с железобетоном, особенно, если-бы он проектировался по СНиПам, то деформации были-бы намного меньше и они были-бы перераспределены на другие узлы неопределенной рамы. И, в отличии от стальных конструкций, арматура закрыта слоем бетона, а сам бетон работает на сжатие и без арматуры. Скорей всего произощло-бы локальное обрущение части перекрытий, но оно не привело-бы к эффекту домино, так как нагрузки перераспределились через соседние узлы.
Думаю, что если-бы средний этаж был-бы полностью снесен, то вышестоящая часть "съехала-бы" вниз по касательной к оставщемуся зданию.
Кроме того, в отличии от американских норм, в СНиПах при расчетах накручиваются коэффициенты и округления, что приводит к 3-кратному запасу прочности. И расчет ведется по нижнему этажу.
Американцы экономят на строительстве куда как большне..

имхо
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 00:51

  Faceless написав:
BIGor написав:
  rjkz написав:
Ну, представте, врезались самолеты в монолитно-каркасный дом - что произойдет?

Гіпотетично - те саме.
Імхо просто пожежа і все. Нічого б не впало


Теоретически, могло быть обрушение верхних этажей, но не по эффекту домино.
Близнецы "сложились".
rjkz
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