BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав:
Щось Ви порівнююте непорівняне, повні баки літаків з зарядом ракети. Башти впали через дуже довге горіння великої кількості палива, а не через удар.
Ну, представте, врезались самолеты в монолитно-каркасный дом - что произойдет?
Гіпотетично - те саме.
Нет, не то-же самое.
Что произошло в результате теракта 9/11?
Огромная площадь пожара стальных конструкций, в результате чего в один момент началось обрушение из-за того, что в результате нагрева появились деформации, превысившие тн "площадку текучески", которой деформации не достигли-бы не будь нагрева. "Площадка текучести" - это участок на графике деформации металла, когда нагрузка возрастает, идут необратимые деформации, но порог прочности все еще не наступает. После площадки текучести наступает порог прочности и обрушение конструкций. При нагреве, несущая способность стали резко снижается.
Далее пошло обрушение перекрытий на нижние этажи, которые не могли воспринять такую динамическую нагрузку и соединения ригелей и колонн не выдержали нагрузки на срез (это или болты или сварка или заклепки), дальше все понеслось как домино.
В Случае с железобетоном, особенно, если-бы он проектировался по СНиПам, то деформации были-бы намного меньше и они были-бы перераспределены на другие узлы неопределенной рамы. И, в отличии от стальных конструкций, арматура закрыта слоем бетона, а сам бетон работает на сжатие и без арматуры. Скорей всего произощло-бы локальное обрущение части перекрытий, но оно не привело-бы к эффекту домино, так как нагрузки перераспределились через соседние узлы.
Думаю, что если-бы средний этаж был-бы полностью снесен, то вышестоящая часть "съехала-бы" вниз по касательной к оставщемуся зданию.
Кроме того, в отличии от американских норм, в СНиПах при расчетах накручиваются коэффициенты и округления, что приводит к 3-кратному запасу прочности. И расчет ведется по нижнему этажу.
Американцы экономят на строительстве куда как большне..
имхо