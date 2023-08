Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1112111311141115 Додано: Суб 19 сер, 2023 00:26 akurt написав: США молодці - достроково підтримали наших:

https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/18/7416149/



Для довідки: це стосується тих, хто опинився на території США до введення в дію Програми U4U.

Особливо важливо для українських студентів в США.

Кількість українських студентів в США наразі точно не є відомою, останні офіційні дані є за 2021 рік - більше за 1700.

Мені відомі 10 університетів в США, які надавали суттєві преференції українським студентам, можливо найбільші надавав University of Chicago: full-tuition scholarships (!!!) for undergraduate students, increased financial support, preparation for college applications.



Для довідки: це стосується ТАКОЖ тих, хто опинився на території США до введення в дію Програми U4U.



Хотя у нас в новостях сказали только что продлили статус защиты до апреля 2025 года. Категории не перечисляли. Я так понял, что это касается тех, кто по Ю4Ю и ТПС.

rjkz

Повідомлень: 15281 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7894 раз. Подякували: 4820 раз.



Ну, представте, врезались самолеты в монолитно-каркасный дом - что произойдет? Ну, представте, врезались самолеты в монолитно-каркасный дом - что произойдет?

Гіпотетично - те саме. Гіпотетично - те саме.



Нет, не то-же самое.

Что произошло в результате теракта 9/11?

Огромная площадь пожара стальных конструкций, в результате чего в один момент началось обрушение из-за того, что в результате нагрева появились деформации, превысившие тн "площадку текучески", которой деформации не достигли-бы не будь нагрева. "Площадка текучести" - это участок на графике деформации металла, когда нагрузка возрастает, идут необратимые деформации, но порог прочности все еще не наступает. После площадки текучести наступает порог прочности и обрушение конструкций. При нагреве, несущая способность стали резко снижается.

Далее пошло обрушение перекрытий на нижние этажи, которые не могли воспринять такую динамическую нагрузку и соединения ригелей и колонн не выдержали нагрузки на срез (это или болты или сварка или заклепки), дальше все понеслось как домино.

В Случае с железобетоном, особенно, если-бы он проектировался по СНиПам, то деформации были-бы намного меньше и они были-бы перераспределены на другие узлы неопределенной рамы. И, в отличии от стальных конструкций, арматура закрыта слоем бетона, а сам бетон работает на сжатие и без арматуры. Скорей всего произощло-бы локальное обрущение части перекрытий, но оно не привело-бы к эффекту домино, так как нагрузки перераспределились через соседние узлы.

Думаю, что если-бы средний этаж был-бы полностью снесен, то вышестоящая часть "съехала-бы" вниз по касательной к оставщемуся зданию.

Кроме того, в отличии от американских норм, в СНиПах при расчетах накручиваются коэффициенты и округления, что приводит к 3-кратному запасу прочности. И расчет ведется по нижнему этажу.

Американцы экономят на строительстве куда как большне..



імхо

rjkz

Повідомлень: 15281 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7894 раз. Подякували: 4820 раз.

rjkz написав:

Ну, представте, врезались самолеты в монолитно-каркасный дом - что произойдет?

Ну, представте, врезались самолеты в монолитно-каркасный дом - что произойдет? Ну, представте, врезались самолеты в монолитно-каркасный дом - что произойдет?

Гіпотетично - те саме. Гіпотетично - те саме. Імхо просто пожежа і все. Нічого б не впало Імхо просто пожежа і все. Нічого б не впало



Теоретически, могло быть обрушение верхних этажей, но не по эффекту домино.

rjkz

Повідомлень: 15281 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7894 раз. Подякували: 4820 раз.

Повідомлень: 15281 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7894 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 сер, 2023 09:11 akurt написав: Я пожалуй, со slonomag соглашусь: в Украине выдрессировали всех работников и прорабов так, что качество строительства и отделки выше, чем где бы то ни было.

Правда.

Я не знаю, выпадут ли там те стекла, но недоделки можно найти в квартирах за границей всегда и в любой стране.

Приятель приехал как эксперт помогать одному человеку покупать квартиру на КИПРЕ - ТО ВЕРНУЛСЯ В УЖАСЕ: СКАЗАЛ МНЕ, ЧТО СВОИМ киевским ЗАКАЗЧИКАМ ОН НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ СМОГ БЫ СДАТЬ КВАРТИРУ/ДОМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ И С ТАКИМ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА/РЕМОНТА. Оценил на "три" по пятибальной шкале.

Я патриотично скажу: в Украине последние лет 10 невероятно все качественно.



[/u] Я пожалуй, сосоглашусь: в Украине выдрессировали всех работников и прорабов так, что качество строительства и отделки выше, чем где бы то ни было.Правда.Я не знаю, выпадут ли там те стекла, но недоделки можно найти в квартирах за границей всегда и в любой стране.Приятель приехал как эксперт помогать одному человеку покупать квартиру на КИПРЕ - ТО ВЕРНУЛСЯ В УЖАСЕ: СКАЗАЛ МНЕ, ЧТО СВОИМ киевским ЗАКАЗЧИКАМ ОН НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ СМОГ БЫ СДАТЬ КВАРТИРУ/ДОМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ И С ТАКИМ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА/РЕМОНТА. Оценил на "три" по пятибальной шкале.Я патриотично скажу: в Украине последние лет 10 невероятно все качественно.[/u]



коли робив ремонт, наняв 2 перців, які 8 літ працювали в Португалії. Їх робота мені коштувала 5 тис. викинутих грошей, з яких 500 доларів за зняття їх "малярки" потім, 300 доларів за перекрутку гіпсокартону, 1000 за викинуті фітінги в санузлах, плюс витрати за "роботу" та матеріали. За 2 тижні встигли наробити. добре, що лише 2 тижні і тільки 5000



наскільки розумію, вони працювали на межі своїх здатностей. вона просто дуже низько проходила ) не могли вони віконні укоси зробити рівними. 3 рази переробляли, потім сказали мені, що в мене рівень кривий ) але найцікавіша - перед тим, як вони - самі - звалили, вони сказали дословно так: "Ви погані замовники", Я - "Чому", Вони - "Тому що гарні замовники заходять в кімнату, стають посередині - і кажуть "Вау", а ви оце носите (вказуючи на рівень)".



але для португалії їх рівень був дуже відповідним, мабуть.



і більшість просто не може собі це дозволити

adeges Повідомлень: 4346 З нами з: 14.03.06 Подякував: 397 раз. Подякували: 1003 раз.



шпаринка в тендері - то вже відкат (як ви колись писали), як на мене. або отримувати зп в конверті та допомогу по безробіттю



Дюрі-бачі написав: Shaman написав: що таке шпаринка - це філософське питання.

шпаринка в тендері - то вже відкат (як ви колись писали), як на мене. або отримувати зп в конверті та допомогу по безробіттю

дуже залежить від моральної гнучкості, хоча життя таке

В моєму розумінні дуже погано, коли в тендері пишуть умови під конкретну фірму і зовсім неприпустимо, коли за це отримують "відкат". А от прописати нормальні чесні умови, але надати консультації чи допомогу по оформленні заявки одному чи декільком із учасників і заплатити податки за них - це ок.

Точно так, як і зарплата в конверті - зло, а от дроблення на ФОП - нормальний обхід системи, проти якого треба боротись законодавцям (скажімо обмеживши не більше 50% обороту з одним агентом). В моєму розумінні дуже погано, коли в тендері пишуть умови під конкретну фірму і зовсім неприпустимо, коли за це отримують "відкат". А от прописати нормальні чесні умови, але надати консультації чи допомогу по оформленні заявки одному чи декільком із учасників і заплатити податки за них - це ок.Точно так, як і зарплата в конверті - зло, а от дроблення на ФОП - нормальний обхід системи, проти якого треба боротись законодавцям (скажімо обмеживши не більше 50% обороту з одним агентом).

я ж кажу межа дуже гнучка



а як щодо тендеру - рівні умови, й ніякої допомоги - всі мають однакову інфу. ми в одному з напрямків дійшли до аукціону - всі конкуренти зібралися - й хто більше. й такий формат зайшов й навіть учасникам - вони всіх бачать, чують цифри, про що йдеться мова - всі розуміють - у всіх однакові умови.



Shaman

Повідомлень: 4051 З нами з: 29.09.19 Подякував: 486 раз. Подякували: 1136 раз.

Додано: Суб 19 сер, 2023 10:31 Re: Еміграція, заробітчанство



у фразу в Німеччині така ж сама корупція - вона й правдива, й насправді ні. брехлива в тому, що такого розмаху корупції як у нас й близько немає. а що є?



перше, про це й rjkz писав - це рівень зп для емігрантів. електрик - пропонують 15 євро. на wtf відповідають - ну мова ж слабенька. на зустрічну пропозицію 25-30 євро морозяться, хоча це розумна оплата для А2-В1.



друга - здача на рівень мови. теж починається - у людей бе-ме, а їм опа - В1, бо знають людину, що приймає іспити. але ця людина напевне відчула себе бозна ким, бо в іншому випадку замість В1 поставила А2, а людині з фактичним В2 занизила бали по В1. подали скаргу, з цікавістю чекаю на наслідки, маю надію, що німецька система подолає таких хитрунів.



й перший, й другий випадок - не німці. по роботі - хтось зі східної Європи (турки таке теж роблять), по мові - наші співвітчизники.



а що німецьке? ми тут розповідали, що багато хто живе в орендованому. але як часто тут роблять, не сказали ключову подробицю - що мова йде про соціальне житло. цей механізм дуже змінює правила - якщо є можливість жити в квартирі частково за рахунок держави, то це варіант й для тих емігрантів, хто їде не на високі роботи, навіть на пенсії.



але вже зрозуміло, де нюанс?! є квартира, сім'я приходить там, де це розподіляють - а там такі - немає вільних квартир. й емігранти, які живуть давно підказують - треба домовлятися. але не так, як в нас, а треба шукати тих, хто знає - бо якщо в лобову лише попадеш в поліцію.



тобто корупція в Німеччині таки є - але де? на розподілі халяви... як права була Айн Ренд

Shaman

Повідомлень: 4051 З нами з: 29.09.19 Подякував: 486 раз. Подякували: 1136 раз.

Додано: Суб 19 сер, 2023 10:34 Re: Еміграція, заробітчанство

Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС

й тут цікава подробиця, про яку мовчать наші всепропальщики, що ніхто не повернеться

Одразу скажемо: майже в усіх країнах після отримання статусу тимчасового захисту неможливо подаватися на постійне проживання. Коли війна закінчиться, охочим легально залишитися в Європі доведеться починати все заново. Звісно, вивчена мова, соціалізація допомагатимуть, але юридично більшість країн ЄС не регулюють статус тимчасового захисту – його наявність не дасть вам постійного резидентства. Винятки – статус притулку або ж запровадження спеціального законодавства, як це відбулося в Канаді.

й багато інфо по різним країнам, а то згідно форуму таке враження, що всі або в Польщі, або в Німеччині (окрім щасливчиків, що потрапили до США ) ну ще по теми

Shaman

Повідомлень: 4051 З нами з: 29.09.19 Подякував: 486 раз. Подякували: 1136 раз.

