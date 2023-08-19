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Для довідки: це стосується тих, хто опинився на території США до введення в дію Програми U4U. Особливо важливо для українських студентів в США. Кількість українських студентів в США наразі точно не є відомою, останні офіційні дані є за 2021 рік - більше за 1700. Мені відомі 10 університетів в США, які надавали суттєві преференції українським студентам, можливо найбільші надавав University of Chicago: full-tuition scholarships (!!!) for undergraduate students, increased financial support, preparation for college applications.
Для довідки: це стосується ТАКОЖ тих, хто опинився на території США до введення в дію Програми U4U.
Хотя у нас в новостях сказали только что продлили статус защиты до апреля 2025 года. Категории не перечисляли. Я так понял, что это касается тех, кто по Ю4Ю и ТПС.
BIGor написав:Щось Ви порівнююте непорівняне, повні баки літаків з зарядом ракети. Башти впали через дуже довге горіння великої кількості палива, а не через удар.
Ну, представте, врезались самолеты в монолитно-каркасный дом - что произойдет?
Гіпотетично - те саме.
Нет, не то-же самое. Что произошло в результате теракта 9/11? Огромная площадь пожара стальных конструкций, в результате чего в один момент началось обрушение из-за того, что в результате нагрева появились деформации, превысившие тн "площадку текучески", которой деформации не достигли-бы не будь нагрева. "Площадка текучести" - это участок на графике деформации металла, когда нагрузка возрастает, идут необратимые деформации, но порог прочности все еще не наступает. После площадки текучести наступает порог прочности и обрушение конструкций. При нагреве, несущая способность стали резко снижается. Далее пошло обрушение перекрытий на нижние этажи, которые не могли воспринять такую динамическую нагрузку и соединения ригелей и колонн не выдержали нагрузки на срез (это или болты или сварка или заклепки), дальше все понеслось как домино. В Случае с железобетоном, особенно, если-бы он проектировался по СНиПам, то деформации были-бы намного меньше и они были-бы перераспределены на другие узлы неопределенной рамы. И, в отличии от стальных конструкций, арматура закрыта слоем бетона, а сам бетон работает на сжатие и без арматуры. Скорей всего произощло-бы локальное обрущение части перекрытий, но оно не привело-бы к эффекту домино, так как нагрузки перераспределились через соседние узлы. Думаю, что если-бы средний этаж был-бы полностью снесен, то вышестоящая часть "съехала-бы" вниз по касательной к оставщемуся зданию. Кроме того, в отличии от американских норм, в СНиПах при расчетах накручиваются коэффициенты и округления, что приводит к 3-кратному запасу прочности. И расчет ведется по нижнему этажу. Американцы экономят на строительстве куда как большне..
akurt написав:Я пожалуй, со slonomag соглашусь: в Украине выдрессировали всех работников и прорабов так, что качество строительства и отделки выше, чем где бы то ни было. Правда. Я не знаю, выпадут ли там те стекла, но недоделки можно найти в квартирах за границей всегда и в любой стране. Приятель приехал как эксперт помогать одному человеку покупать квартиру на КИПРЕ - ТО ВЕРНУЛСЯ В УЖАСЕ: СКАЗАЛ МНЕ, ЧТО СВОИМ киевским ЗАКАЗЧИКАМ ОН НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ СМОГ БЫ СДАТЬ КВАРТИРУ/ДОМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ И С ТАКИМ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА/РЕМОНТА. Оценил на "три" по пятибальной шкале. Я патриотично скажу: в Украине последние лет 10 невероятно все качественно.
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коли робив ремонт, наняв 2 перців, які 8 літ працювали в Португалії. Їх робота мені коштувала 5 тис. викинутих грошей, з яких 500 доларів за зняття їх "малярки" потім, 300 доларів за перекрутку гіпсокартону, 1000 за викинуті фітінги в санузлах, плюс витрати за "роботу" та матеріали. За 2 тижні встигли наробити. добре, що лише 2 тижні і тільки 5000
наскільки розумію, вони працювали на межі своїх здатностей. вона просто дуже низько проходила ) не могли вони віконні укоси зробити рівними. 3 рази переробляли, потім сказали мені, що в мене рівень кривий ) але найцікавіша - перед тим, як вони - самі - звалили, вони сказали дословно так: "Ви погані замовники", Я - "Чому", Вони - "Тому що гарні замовники заходять в кімнату, стають посередині - і кажуть "Вау", а ви оце носите (вказуючи на рівень)".
але для португалії їх рівень був дуже відповідним, мабуть.
і от зараз я дивлюсь на переплутані гаряча - холодна крани у віденьскій квартирі, де ремонт людина робила для себе, не під здачу, під відсутній виріз в плинтусі під посудомийкою, так що він відсувається кожного разу, коли відкриваєш її, на вигнуті вікна, під скриплячу паркетну доску (через 3 роки після ремонту!), яку ймовірно поклали без нормальної основи - і думаю, що правда на заході не в ремонті щастя ) або імовірніше таки, вартість якісного ремонту суттєво вища за українську, де я платив малярам найвищої категорії по факту від 1 до 1.5 т. доларів на місяць. і більшість просто не може собі це дозволити
Shaman написав:що таке шпаринка - це філософське питання.
шпаринка в тендері - то вже відкат (як ви колись писали), як на мене. або отримувати зп в конверті та допомогу по безробіттю
дуже залежить від моральної гнучкості, хоча життя таке
В моєму розумінні дуже погано, коли в тендері пишуть умови під конкретну фірму і зовсім неприпустимо, коли за це отримують "відкат". А от прописати нормальні чесні умови, але надати консультації чи допомогу по оформленні заявки одному чи декільком із учасників і заплатити податки за них - це ок. Точно так, як і зарплата в конверті - зло, а от дроблення на ФОП - нормальний обхід системи, проти якого треба боротись законодавцям (скажімо обмеживши не більше 50% обороту з одним агентом).
я ж кажу межа дуже гнучка
а як щодо тендеру - рівні умови, й ніякої допомоги - всі мають однакову інфу. ми в одному з напрямків дійшли до аукціону - всі конкуренти зібралися - й хто більше. й такий формат зайшов й навіть учасникам - вони всіх бачать, чують цифри, про що йдеться мова - всі розуміють - у всіх однакові умови.
й дроблення ФОП - ви маєте на увазі виплату зп? наразі окрім ІТ, я більше про таке не чув. тобто це явище не широко розповсюджене
а тепер з приводу реалій життя за кордоном - а то все погане лише в Україні, а за кордоном все в рожевих тонах. будемо робити навпаки
у фразу в Німеччині така ж сама корупція - вона й правдива, й насправді ні. брехлива в тому, що такого розмаху корупції як у нас й близько немає. а що є?
перше, про це й rjkz писав - це рівень зп для емігрантів. електрик - пропонують 15 євро. на wtf відповідають - ну мова ж слабенька. на зустрічну пропозицію 25-30 євро морозяться, хоча це розумна оплата для А2-В1.
друга - здача на рівень мови. теж починається - у людей бе-ме, а їм опа - В1, бо знають людину, що приймає іспити. але ця людина напевне відчула себе бозна ким, бо в іншому випадку замість В1 поставила А2, а людині з фактичним В2 занизила бали по В1. подали скаргу, з цікавістю чекаю на наслідки, маю надію, що німецька система подолає таких хитрунів.
й перший, й другий випадок - не німці. по роботі - хтось зі східної Європи (турки таке теж роблять), по мові - наші співвітчизники.
а що німецьке? ми тут розповідали, що багато хто живе в орендованому. але як часто тут роблять, не сказали ключову подробицю - що мова йде про соціальне житло. цей механізм дуже змінює правила - якщо є можливість жити в квартирі частково за рахунок держави, то це варіант й для тих емігрантів, хто їде не на високі роботи, навіть на пенсії.
але вже зрозуміло, де нюанс?! є квартира, сім'я приходить там, де це розподіляють - а там такі - немає вільних квартир. й емігранти, які живуть давно підказують - треба домовлятися. але не так, як в нас, а треба шукати тих, хто знає - бо якщо в лобову лише попадеш в поліцію.
тобто корупція в Німеччині таки є - але де? на розподілі халяви... як права була Айн Ренд
Одразу скажемо: майже в усіх країнах після отримання статусу тимчасового захисту неможливо подаватися на постійне проживання. Коли війна закінчиться, охочим легально залишитися в Європі доведеться починати все заново. Звісно, вивчена мова, соціалізація допомагатимуть, але юридично більшість країн ЄС не регулюють статус тимчасового захисту – його наявність не дасть вам постійного резидентства. Винятки – статус притулку або ж запровадження спеціального законодавства, як це відбулося в Канаді.
й багато інфо по різним країнам, а то згідно форуму таке враження, що всі або в Польщі, або в Німеччині (окрім щасливчиків, що потрапили до США )