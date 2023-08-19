Додано: Суб 19 сер, 2023 10:31

а тепер з приводу реалій життя за кордоном - а то все погане лише в Україні, а за кордоном все в рожевих тонах. будемо робити навпакиу фразу в Німеччині така ж сама корупція - вона й правдива, й насправді ні. брехлива в тому, що такого розмаху корупції як у нас й близько немає. а що є?перше, про це й rjkz писав - це рівень зп для емігрантів. електрик - пропонують 15 євро. на wtf відповідають - ну мова ж слабенька. на зустрічну пропозицію 25-30 євро морозяться, хоча це розумна оплата для А2-В1.друга - здача на рівень мови. теж починається - у людей бе-ме, а їм опа - В1, бо знають людину, що приймає іспити. але ця людина напевне відчула себе бозна ким, бо в іншому випадку замість В1 поставила А2, а людині з фактичним В2 занизила бали по В1. подали скаргу, з цікавістю чекаю на наслідки, маю надію, що німецька система подолає таких хитрунів.й перший, й другий випадок - не німці. по роботі - хтось зі східної Європи (турки таке теж роблять), по мові - наші співвітчизники.а що німецьке? ми тут розповідали, що багато хто живе в орендованому. але як часто тут роблять, не сказали ключову подробицю - що мова йде про соціальне житло. цей механізм дуже змінює правила - якщо є можливість жити в квартирі частково за рахунок держави, то це варіант й для тих емігрантів, хто їде не на високі роботи, навіть на пенсії.але вже зрозуміло, де нюанс?! є квартира, сім'я приходить там, де це розподіляють - а там такі - немає вільних квартир. й емігранти, які живуть давно підказують - треба домовлятися. але не так, як в нас, а треба шукати тих, хто знає - бо якщо в лобову лише попадеш в поліцію.тобто корупція в Німеччині таки є - але де? на розподілі халяви... як права була Айн Ренд