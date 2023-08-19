RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1112111311141115
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 00:26

  akurt написав:США молодці - достроково підтримали наших:
https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/18/7416149/

Для довідки: це стосується тих, хто опинився на території США до введення в дію Програми U4U.
Особливо важливо для українських студентів в США.
Кількість українських студентів в США наразі точно не є відомою, останні офіційні дані є за 2021 рік - більше за 1700.
Мені відомі 10 університетів в США, які надавали суттєві преференції українським студентам, можливо найбільші надавав University of Chicago: full-tuition scholarships (!!!) for undergraduate students, increased financial support, preparation for college applications.


Для довідки: це стосується ТАКОЖ тих, хто опинився на території США до введення в дію Програми U4U.

Хотя у нас в новостях сказали только что продлили статус защиты до апреля 2025 года. Категории не перечисляли. Я так понял, что это касается тех, кто по Ю4Ю и ТПС.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15281
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7894 раз.
Подякували: 4820 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 00:48

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  BIGor написав:Щось Ви порівнююте непорівняне, повні баки літаків з зарядом ракети. Башти впали через дуже довге горіння великої кількості палива, а не через удар.


Ну, представте, врезались самолеты в монолитно-каркасный дом - что произойдет?

Гіпотетично - те саме.


Нет, не то-же самое.
Что произошло в результате теракта 9/11?
Огромная площадь пожара стальных конструкций, в результате чего в один момент началось обрушение из-за того, что в результате нагрева появились деформации, превысившие тн "площадку текучески", которой деформации не достигли-бы не будь нагрева. "Площадка текучести" - это участок на графике деформации металла, когда нагрузка возрастает, идут необратимые деформации, но порог прочности все еще не наступает. После площадки текучести наступает порог прочности и обрушение конструкций. При нагреве, несущая способность стали резко снижается.
Далее пошло обрушение перекрытий на нижние этажи, которые не могли воспринять такую динамическую нагрузку и соединения ригелей и колонн не выдержали нагрузки на срез (это или болты или сварка или заклепки), дальше все понеслось как домино.
В Случае с железобетоном, особенно, если-бы он проектировался по СНиПам, то деформации были-бы намного меньше и они были-бы перераспределены на другие узлы неопределенной рамы. И, в отличии от стальных конструкций, арматура закрыта слоем бетона, а сам бетон работает на сжатие и без арматуры. Скорей всего произощло-бы локальное обрущение части перекрытий, но оно не привело-бы к эффекту домино, так как нагрузки перераспределились через соседние узлы.
Думаю, что если-бы средний этаж был-бы полностью снесен, то вышестоящая часть "съехала-бы" вниз по касательной к оставщемуся зданию.
Кроме того, в отличии от американских норм, в СНиПах при расчетах накручиваются коэффициенты и округления, что приводит к 3-кратному запасу прочности. И расчет ведется по нижнему этажу.
Американцы экономят на строительстве куда как большне..

имхо
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15281
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7894 раз.
Подякували: 4820 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 00:51

  Faceless написав:
BIGor написав:
  rjkz написав:
Ну, представте, врезались самолеты в монолитно-каркасный дом - что произойдет?

Гіпотетично - те саме.
Імхо просто пожежа і все. Нічого б не впало


Теоретически, могло быть обрушение верхних этажей, но не по эффекту домино.
Близнецы "сложились".
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15281
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7894 раз.
Подякували: 4820 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 09:11

  akurt написав:Я пожалуй, со slonomag соглашусь: в Украине выдрессировали всех работников и прорабов так, что качество строительства и отделки выше, чем где бы то ни было.
Правда.
Я не знаю, выпадут ли там те стекла, но недоделки можно найти в квартирах за границей всегда и в любой стране.
Приятель приехал как эксперт помогать одному человеку покупать квартиру на КИПРЕ - ТО ВЕРНУЛСЯ В УЖАСЕ: СКАЗАЛ МНЕ, ЧТО СВОИМ киевским ЗАКАЗЧИКАМ ОН НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ СМОГ БЫ СДАТЬ КВАРТИРУ/ДОМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ И С ТАКИМ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА/РЕМОНТА. Оценил на "три" по пятибальной шкале.
Я патриотично скажу: в Украине последние лет 10 невероятно все качественно.

[/u]


коли робив ремонт, наняв 2 перців, які 8 літ працювали в Португалії. Їх робота мені коштувала 5 тис. викинутих грошей, з яких 500 доларів за зняття їх "малярки" потім, 300 доларів за перекрутку гіпсокартону, 1000 за викинуті фітінги в санузлах, плюс витрати за "роботу" та матеріали. За 2 тижні встигли наробити. добре, що лише 2 тижні і тільки 5000

наскільки розумію, вони працювали на межі своїх здатностей. вона просто дуже низько проходила ) не могли вони віконні укоси зробити рівними. 3 рази переробляли, потім сказали мені, що в мене рівень кривий ) але найцікавіша - перед тим, як вони - самі - звалили, вони сказали дословно так: "Ви погані замовники", Я - "Чому", Вони - "Тому що гарні замовники заходять в кімнату, стають посередині - і кажуть "Вау", а ви оце носите (вказуючи на рівень)".

але для португалії їх рівень був дуже відповідним, мабуть.

і от зараз я дивлюсь на переплутані гаряча - холодна крани у віденьскій квартирі, де ремонт людина робила для себе, не під здачу, під відсутній виріз в плинтусі під посудомийкою, так що він відсувається кожного разу, коли відкриваєш її, на вигнуті вікна, під скриплячу паркетну доску (через 3 роки після ремонту!), яку ймовірно поклали без нормальної основи - і думаю, що правда на заході не в ремонті щастя ) або імовірніше таки, вартість якісного ремонту суттєво вища за українську, де я платив малярам найвищої категорії по факту від 1 до 1.5 т. доларів на місяць. і більшість просто не може собі це дозволити
adeges
 
Повідомлень: 4346
З нами з: 14.03.06
Подякував: 397 раз.
Подякували: 1003 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:12

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:що таке шпаринка - це філософське питання.

шпаринка в тендері - то вже відкат (як ви колись писали), як на мене. або отримувати зп в конверті та допомогу по безробіттю

дуже залежить від моральної гнучкості, хоча життя таке

В моєму розумінні дуже погано, коли в тендері пишуть умови під конкретну фірму і зовсім неприпустимо, коли за це отримують "відкат". А от прописати нормальні чесні умови, але надати консультації чи допомогу по оформленні заявки одному чи декільком із учасників і заплатити податки за них - це ок.
Точно так, як і зарплата в конверті - зло, а от дроблення на ФОП - нормальний обхід системи, проти якого треба боротись законодавцям (скажімо обмеживши не більше 50% обороту з одним агентом).

я ж кажу межа дуже гнучка :D

а як щодо тендеру - рівні умови, й ніякої допомоги - всі мають однакову інфу. ми в одному з напрямків дійшли до аукціону - всі конкуренти зібралися - й хто більше. й такий формат зайшов й навіть учасникам - вони всіх бачать, чують цифри, про що йдеться мова - всі розуміють - у всіх однакові умови.

й дроблення ФОП - ви маєте на увазі виплату зп? наразі окрім ІТ, я більше про таке не чув. тобто це явище не широко розповсюджене
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4052
З нами з: 29.09.19
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1136 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:31

Re: Еміграція, заробітчанство

а тепер з приводу реалій життя за кордоном - а то все погане лише в Україні, а за кордоном все в рожевих тонах. будемо робити навпаки 8)

у фразу в Німеччині така ж сама корупція - вона й правдива, й насправді ні. брехлива в тому, що такого розмаху корупції як у нас й близько немає. а що є?

перше, про це й rjkz писав - це рівень зп для емігрантів. електрик - пропонують 15 євро. на wtf відповідають - ну мова ж слабенька. на зустрічну пропозицію 25-30 євро морозяться, хоча це розумна оплата для А2-В1.

друга - здача на рівень мови. теж починається - у людей бе-ме, а їм опа - В1, бо знають людину, що приймає іспити. але ця людина напевне відчула себе бозна ким, бо в іншому випадку замість В1 поставила А2, а людині з фактичним В2 занизила бали по В1. подали скаргу, з цікавістю чекаю на наслідки, маю надію, що німецька система подолає таких хитрунів.

й перший, й другий випадок - не німці. по роботі - хтось зі східної Європи (турки таке теж роблять), по мові - наші співвітчизники.

а що німецьке? ми тут розповідали, що багато хто живе в орендованому. але як часто тут роблять, не сказали ключову подробицю - що мова йде про соціальне житло. цей механізм дуже змінює правила - якщо є можливість жити в квартирі частково за рахунок держави, то це варіант й для тих емігрантів, хто їде не на високі роботи, навіть на пенсії.

але вже зрозуміло, де нюанс?! є квартира, сім'я приходить там, де це розподіляють - а там такі - немає вільних квартир. й емігранти, які живуть давно підказують - треба домовлятися. але не так, як в нас, а треба шукати тих, хто знає - бо якщо в лобову лише попадеш в поліцію.

тобто корупція в Німеччині таки є - але де? на розподілі халяви... як права була Айн Ренд
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4052
З нами з: 29.09.19
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1136 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:34

Re: Еміграція, заробітчанство

ну ще по темі
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
й тут цікава подробиця, про яку мовчать наші всепропальщики, що ніхто не повернеться
Одразу скажемо: майже в усіх країнах після отримання статусу тимчасового захисту неможливо подаватися на постійне проживання. Коли війна закінчиться, охочим легально залишитися в Європі доведеться починати все заново. Звісно, вивчена мова, соціалізація допомагатимуть, але юридично більшість країн ЄС не регулюють статус тимчасового захисту – його наявність не дасть вам постійного резидентства. Винятки – статус притулку або ж запровадження спеціального законодавства, як це відбулося в Канаді.

й багато інфо по різним країнам, а то згідно форуму таке враження, що всі або в Польщі, або в Німеччині (окрім щасливчиків, що потрапили до США :D )
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4052
З нами з: 29.09.19
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1136 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:50

  Shaman написав:ну ще по темі
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
й тут цікава подробиця, про яку мовчать наші всепропальщики, що ніхто не повернеться
Одразу скажемо: майже в усіх країнах після отримання статусу тимчасового захисту неможливо подаватися на постійне проживання. Коли війна закінчиться, охочим легально залишитися в Європі доведеться починати все заново. Звісно, вивчена мова, соціалізація допомагатимуть, але юридично більшість країн ЄС не регулюють статус тимчасового захисту – його наявність не дасть вам постійного резидентства. Винятки – статус притулку або ж запровадження спеціального законодавства, як це відбулося в Канаді.

й багато інфо по різним країнам, а то згідно форуму таке враження, що всі або в Польщі, або в Німеччині (окрім щасливчиків, що потрапили до США :D )

Що означає починати з нуля? Польща вже легалізує тих хто працює - дають (хоча дуже повільно) карти часовего побиту на 3 роки. Далі хто хоче - вчить польську на В1 і відкриває шляє до карти сталего побиту (як пам'ятаю треба 5 років проживання і В1).
При чому багато людей виїхало дуже не бідних, у мене по ЖК бачу круті тачки з різних регіонів. А в когось є скирда, і можуть спробувати взяти іпотеку (є знайомі що вже купили в іпотеку житло). Так, тяжко звичайно, але в середовищі мову вчити набагато легше. Тому всю цю зраду пишуть ліниві люди що не хочуть добиватися свого, а хочуть тільки лежати на дивані з пивом перед телевізором, і щоб їм все готове принесли.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8086
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1644 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:56

  ЛАД написав:
  Starikan написав:
  ЛАД написав:Вся Земля живёт.
И человечество жило. В доиндустриальную эпоху.
В відновлювальні джерела енергії на сегодня не верю.

Я верю Петру Капице, который оценивал возможности таких источников (солнечных, приливных, ветровых, термических) и пришел к совершенно неутешительным выводам. Единственное, что с тех пор улучшилось - КПД солнечных батарей и термоэлементов.

и если еще учесть их срок жизни и расход энергии на строительство и обслуживание таких источников, не говоря уже о проблеме хранения и преобразования полученной энергии - получается совершенно неудовлетворительный результат. Есть современные оценки.

Спасибо. Я тоже.
Лень было расписывать.

бачите, комусь лінь розписувати (вважай аргументувати) - мають вірити на слово, а іншим без аргументації - не віримо. ну то таке.

з приводу відновлювальних джерел. авторитет Капиці великий, але такі загальні оцінки дуже приблизні й базуються на припущеннях. а є ще сучасна ситуація.

хоча питання можна розділити на два - розвиток генерації еенергії - сонце, вітер та інше - та друге - заміна автомобілів на еенергію. так у другому випадку весь світ, включно з Китаєм робить перехід можна сказати шаленими темпами. й акумулятори розробляють, й таке інше.

а де будуть брати еенергію - чи вистачить відновлювальної, чи й атомну додадуть до зеленої, чи як Китай й далі будуть на вугіллі - це вже друге. я просто вірю, що якщо розвинені країни прийняли таке рішення, то воно має підстави. а сумнівається якраз Раша, економіка якої базується на викопному паливі - нафта та газ. Китай не сумнівається.
Китай став майже монополістом на ринку матеріалів для «чистих технологій» і може шантажувати цим Захід. Чи вдасться США та союзникам розірвати токсичний ланцюг.
BYD, китайський виробник електромобілів, сьогодні становить загрозу існуванню традиційних автовиробників Німеччини, Франції, США та Японії, а колись це була збиткова державна компанія. У першій половині поточного року компанія продала 1,5 мільйона автівок у Китаї, а це більш ніж третина загальних продажів «екологічних» автомобілів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4052
З нами з: 29.09.19
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1136 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:56

Може комусь дуже пригодиться:

“Друзі, приймаємо у гості з 9 вересня сім'ї, які втратили батька на війні, острів Іскія. Надаємо безкоштовне проживання та допомагаємо із харчуванням. Можемо прийняти одночасно 2 мами з двома дітками кожна. Якщо маєте змогу поділитися цією інформацією, буду вдячна 🙏 Миру нам навколо і всередині 💛💙
вайбер +38 0687667649”
Marta Styb
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8202
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3240 раз.
Подякували: 1111 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1112111311141115
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.