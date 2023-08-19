RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1113111411151116
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:05

  ЛАД написав:
  Shaman написав:................
по-перще, а хто сказав що не виробляють? те, що не розповідають - це інша справа.

виробляють, но явно мало. Судя по отзывам фронтовиков.
Или Вы верите в "десятки тысяч", о кот. пишет Denik? :)
й головне навіщо? шахеди - це знаряддя терористів, військового сенсу не дуже бачу. але ж поки що не ведемо терористичну війну. й гадаю не будемо

Любая война это террор.

оце ваші будь-яка - так й прирівнюють агресора та його жертву. бо є війна США та Ізраілю, де вони знищують бойовиків, й інколи випадково вбивають цивільних. й є війна арабів та кацапів, які цілеспрямовано вбивають цивільне населення, й інколи вражають військових. а так майже одне й теж.

поправте мене, але Шахед - це зброя терористів. військового сенсу в них я не бачу. Ланцет - військовий.
а також не думали, що можливо дешевше купувати ті ж мавіки, ніж виробляти.

Как Вы как экономист объясните такую возможность?

ефект масштабу - чули про таке. військові дрони - має сенс самим виробляти. мавіки - купувати.
верстати не так легко купити, а налагодити на них виробництво - окремий кейс.
MAZAK гадаю нам взагалі не продадуть - бо це позиція виробника верстатів

"Кто хочет — ищет способ, кто не хочет — ищет причину" - по слухам, Сократ.

мені теж подобається ця фраза, але тут замість аргументів - ви навіть не поцікавилися, а що за проблеми з MAZAK ;)
й головне, я не кажу що виробити легко. але не треба принижувати тих, хто продає.

Не треба принижувати тих, хто виробляє.

а де я принижував? не вигадуйте. це у вас торгаші та торгаші. ті, хто реально працюють, велика шана - я з такими багато спілкуюсь. а ті, які розповідають, що нічого не можна змінити й не хочуть - це інша справа. таких навіть більше, на жаль
станок налаштовано, й він виробить деякі металеві вироби - але не замовляють. життя таке

Так, может, просто не на то настроили и не то делают?

так й я про ще. ;) а от радянська спадщина вже налаштована на старе й дуже складно й дорого переналаштовується - а от сучасне виробництво вже іншу концепцію використовує
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4055
З нами з: 29.09.19
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1136 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:В Случае с железобетоном, особенно, если-бы он проектировался по СНиПам,

А если бы колизей проектировался по СНиПам, мы бы про него и не узнали :)
Сделайте поправку на эпоху, не было тогда бетононасосов для работы на такой высоте :)
Кстати, во время строительства башен, не было ничего летающего такого размера, чтобы закладываться на такое событие.
  rjkz написав:Думаю, что если-бы средний этаж был-бы полностью снесен, то вышестоящая часть "съехала-бы" вниз по касательной к оставщемуся зданию.

И разрушила бы парочку соседних зданий...

В том, как они строят, есть логика. От нашей она отличается, но это не делает ее слишком порочной.
Даже их дендро-фекальная технология вполне имеет право на жизнь в индивидуальном строительстве, которое является наиболее массовым.
Востаннє редагувалось Сибарит в Суб 19 сер, 2023 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7076
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6005 раз.
Подякували: 19545 раз.
 
Профіль
102
54
33
2
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:11

  Shaman написав:ну ще по темі
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
й тут цікава подробиця, про яку мовчать наші всепропальщики, що ніхто не повернеться
Одразу скажемо: майже в усіх країнах після отримання статусу тимчасового захисту неможливо подаватися на постійне проживання. Коли війна закінчиться, охочим легально залишитися в Європі доведеться починати все заново. Звісно, вивчена мова, соціалізація допомагатимуть, але юридично більшість країн ЄС не регулюють статус тимчасового захисту – його наявність не дасть вам постійного резидентства. Винятки – статус притулку або ж запровадження спеціального законодавства, як це відбулося в Канаді.

й багато інфо по різним країнам, а то згідно форуму таке враження, що всі або в Польщі, або в Німеччині (окрім щасливчиків, що потрапили до США :D )

Все считается.
Есть сроки проживания в стране, после которых ты можешь подаваться на ПМЖ, и временная защита в копилку идет. Сейчас на момент подачи на ПМЖ в Германии ты должен проживать там кажется 5 лет (для блау-карт точно 2 года), иметь сертификат В1 и сдать экзамен "Жизнь в Германии" (наши сейчас все его сдают после интеграционных курсов), иметь место жительства в Германии и предоставить выписку об уплате налогов кажется за последний год.
Но сейчас уже принято решение, что интеграцию для беженцев нужно облегчить. Осенью готовят изменения в закон о миграции. Там будут сокращены сроки и снижена планка дохода. В Бундестаге документ слушания предварительно прошел, сейчас он направлен на согласование в земли Германии.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11983
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1667 раз.
Подякували: 3573 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 1113111411151116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana, vitaliiangel і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (769)
19.08.2023 13:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.