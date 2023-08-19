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Shaman написав:................ по-перще, а хто сказав що не виробляють? те, що не розповідають - це інша справа.
виробляють, но явно мало. Судя по отзывам фронтовиков. Или Вы верите в "десятки тысяч", о кот. пишет Denik?
й головне навіщо? шахеди - це знаряддя терористів, військового сенсу не дуже бачу. але ж поки що не ведемо терористичну війну. й гадаю не будемо
Любая война это террор.
оце ваші будь-яка - так й прирівнюють агресора та його жертву. бо є війна США та Ізраілю, де вони знищують бойовиків, й інколи випадково вбивають цивільних. й є війна арабів та кацапів, які цілеспрямовано вбивають цивільне населення, й інколи вражають військових. а так майже одне й теж.
поправте мене, але Шахед - це зброя терористів. військового сенсу в них я не бачу. Ланцет - військовий.
а також не думали, що можливо дешевше купувати ті ж мавіки, ніж виробляти.
Как Вы как экономист объясните такую возможность?
ефект масштабу - чули про таке. військові дрони - має сенс самим виробляти. мавіки - купувати.
верстати не так легко купити, а налагодити на них виробництво - окремий кейс. MAZAK гадаю нам взагалі не продадуть - бо це позиція виробника верстатів
"Кто хочет — ищет способ, кто не хочет — ищет причину" - по слухам, Сократ.
мені теж подобається ця фраза, але тут замість аргументів - ви навіть не поцікавилися, а що за проблеми з MAZAK
й головне, я не кажу що виробити легко. але не треба принижувати тих, хто продає.
Не треба принижувати тих, хто виробляє.
а де я принижував? не вигадуйте. це у вас торгаші та торгаші. ті, хто реально працюють, велика шана - я з такими багато спілкуюсь. а ті, які розповідають, що нічого не можна змінити й не хочуть - це інша справа. таких навіть більше, на жаль
станок налаштовано, й він виробить деякі металеві вироби - але не замовляють. життя таке
Так, может, просто не на то настроили и не то делают?
так й я про ще. а от радянська спадщина вже налаштована на старе й дуже складно й дорого переналаштовується - а от сучасне виробництво вже іншу концепцію використовує
rjkz написав:В Случае с железобетоном, особенно, если-бы он проектировался по СНиПам,
А если бы колизей проектировался по СНиПам, мы бы про него и не узнали Сделайте поправку на эпоху, не было тогда бетононасосов для работы на такой высоте Кстати, во время строительства башен, не было ничего летающего такого размера, чтобы закладываться на такое событие.
rjkz написав:Думаю, что если-бы средний этаж был-бы полностью снесен, то вышестоящая часть "съехала-бы" вниз по касательной к оставщемуся зданию.
И разрушила бы парочку соседних зданий...
В том, как они строят, есть логика. От нашей она отличается, но это не делает ее слишком порочной. Даже их дендро-фекальная технология вполне имеет право на жизнь в индивидуальном строительстве, которое является наиболее массовым.
Востаннє редагувалось Сибарит в Суб 19 сер, 2023 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Одразу скажемо: майже в усіх країнах після отримання статусу тимчасового захисту неможливо подаватися на постійне проживання. Коли війна закінчиться, охочим легально залишитися в Європі доведеться починати все заново. Звісно, вивчена мова, соціалізація допомагатимуть, але юридично більшість країн ЄС не регулюють статус тимчасового захисту – його наявність не дасть вам постійного резидентства. Винятки – статус притулку або ж запровадження спеціального законодавства, як це відбулося в Канаді.
й багато інфо по різним країнам, а то згідно форуму таке враження, що всі або в Польщі, або в Німеччині (окрім щасливчиків, що потрапили до США )
Все считается. Есть сроки проживания в стране, после которых ты можешь подаваться на ПМЖ, и временная защита в копилку идет. Сейчас на момент подачи на ПМЖ в Германии ты должен проживать там кажется 5 лет (для блау-карт точно 2 года), иметь сертификат В1 и сдать экзамен "Жизнь в Германии" (наши сейчас все его сдают после интеграционных курсов), иметь место жительства в Германии и предоставить выписку об уплате налогов кажется за последний год. Но сейчас уже принято решение, что интеграцию для беженцев нужно облегчить. Осенью готовят изменения в закон о миграции. Там будут сокращены сроки и снижена планка дохода. В Бундестаге документ слушания предварительно прошел, сейчас он направлен на согласование в земли Германии.