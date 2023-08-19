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#<1 ... 1113111411151116 Додано: Суб 19 сер, 2023 13:05 ЛАД написав: Shaman написав: ................

по-перще, а хто сказав що не виробляють? те, що не розповідають - це інша справа. ................по-перще, а хто сказав що не виробляють? те, що не розповідають - це інша справа.

виробляють, но явно мало. Судя по отзывам фронтовиков.

Или Вы верите в "десятки тысяч", о кот. пишет Denik?

й головне навіщо? шахеди - це знаряддя терористів, військового сенсу не дуже бачу. але ж поки що не ведемо терористичну війну. й гадаю не будемо



Любая война это террор. виробляють, но явно мало. Судя по отзывам фронтовиков.Или Вы верите в "десятки тысяч", о кот. пишетЛюбая война это террор.

оце ваші будь-яка - так й прирівнюють агресора та його жертву. бо є війна США та Ізраілю, де вони знищують бойовиків, й інколи випадково вбивають цивільних. й є війна арабів та кацапів, які цілеспрямовано вбивають цивільне населення, й інколи вражають військових. а так майже одне й теж.



поправте мене, але Шахед - це зброя терористів. військового сенсу в них я не бачу. Ланцет - військовий.

а також не думали, що можливо дешевше купувати ті ж мавіки, ніж виробляти.

Как Вы как экономист объясните такую возможность? Как Вы как экономист объясните такую возможность?

ефект масштабу - чули про таке. військові дрони - має сенс самим виробляти. мавіки - купувати.

верстати не так легко купити, а налагодити на них виробництво - окремий кейс.

MAZAK гадаю нам взагалі не продадуть - бо це позиція виробника верстатів

"Кто хочет — ищет способ, кто не хочет — ищет причину" - по слухам, Сократ. "Кто хочет — ищет способ, кто не хочет — ищет причину" - по слухам, Сократ.

мені теж подобається ця фраза, але тут замість аргументів - ви навіть не поцікавилися, а що за проблеми з MAZAK

й головне, я не кажу що виробити легко. але не треба принижувати тих, хто продає.

Не треба принижувати тих, хто виробляє. Не треба принижувати тих, хто виробляє.

а де я принижував? не вигадуйте. це у вас торгаші та торгаші. ті, хто реально працюють, велика шана - я з такими багато спілкуюсь. а ті, які розповідають, що нічого не можна змінити й не хочуть - це інша справа. таких навіть більше, на жаль

станок налаштовано, й він виробить деякі металеві вироби - але не замовляють. життя таке

Так, может, просто не на то настроили и не то делают? Так, может, просто не на то настроили и не то делают?

так й я про ще. а от радянська спадщина вже налаштована на старе й дуже складно й дорого переналаштовується - а от сучасне виробництво вже іншу концепцію використовує оце ваші будь-яка - так й прирівнюють агресора та його жертву. бо є війна США та Ізраілю, де вони знищують бойовиків, й інколи випадково вбивають цивільних. й є війна арабів та кацапів, які цілеспрямовано вбивають цивільне населення, й інколи вражають військових. а так майже одне й теж.поправте мене, але Шахед - це зброя терористів. військового сенсу в них я не бачу. Ланцет - військовий.ефект масштабу - чули про таке. військові дрони - має сенс самим виробляти. мавіки - купувати.мені теж подобається ця фраза, але тут замість аргументів - ви навіть не поцікавилися, а що за проблеми з MAZAKа де я принижував? не вигадуйте. це у вас торгаші та торгаші. ті, хто реально працюють, велика шана - я з такими багато спілкуюсь. а ті, які розповідають, що нічого не можна змінити й не хочуть - це інша справа. таких навіть більше, на жальтак й я про ще.а от радянська спадщина вже налаштована на старе й дуже складно й дорого переналаштовується - а от сучасне виробництво вже іншу концепцію використовує Shaman

Повідомлень: 4055 З нами з: 29.09.19 Подякував: 486 раз. Подякували: 1136 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 сер, 2023 13:10 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: В Случае с железобетоном, особенно, если-бы он проектировался по СНиПам, В Случае с железобетоном, особенно, если-бы он проектировался по СНиПам,

А если бы колизей проектировался по СНиПам, мы бы про него и не узнали

Сделайте поправку на эпоху, не было тогда бетононасосов для работы на такой высоте

Кстати, во время строительства башен, не было ничего летающего такого размера, чтобы закладываться на такое событие.

rjkz написав: Думаю, что если-бы средний этаж был-бы полностью снесен, то вышестоящая часть "съехала-бы" вниз по касательной к оставщемуся зданию. Думаю, что если-бы средний этаж был-бы полностью снесен, то вышестоящая часть "съехала-бы" вниз по касательной к оставщемуся зданию.

И разрушила бы парочку соседних зданий...



В том, как они строят, есть логика. От нашей она отличается, но это не делает ее слишком порочной.

Даже их дендро-фекальная технология вполне имеет право на жизнь в индивидуальном строительстве, которое является наиболее массовым. А если бы колизей проектировался по СНиПам, мы бы про него и не узналиСделайте поправку на эпоху, не было тогда бетононасосов для работы на такой высотеКстати, во время строительства башен, не было ничего летающего такого размера, чтобы закладываться на такое событие.И разрушила бы парочку соседних зданий...В том, как они строят, есть логика. От нашей она отличается, но это не делает ее слишком порочной.Даже их дендро-фекальная технология вполне имеет право на жизнь в индивидуальном строительстве, которое является наиболее массовым. Востаннє редагувалось Сибарит в Суб 19 сер, 2023 13:11, всього редагувалось 1 раз. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7076 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6005 раз. Подякували: 19545 раз. Профіль 102 54 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 сер, 2023 13:11 Shaman написав: ну ще по темі

Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС

й тут цікава подробиця, про яку мовчать наші всепропальщики, що ніхто не повернеться

Одразу скажемо: майже в усіх країнах після отримання статусу тимчасового захисту неможливо подаватися на постійне проживання. Коли війна закінчиться, охочим легально залишитися в Європі доведеться починати все заново. Звісно, вивчена мова, соціалізація допомагатимуть, але юридично більшість країн ЄС не регулюють статус тимчасового захисту – його наявність не дасть вам постійного резидентства. Винятки – статус притулку або ж запровадження спеціального законодавства, як це відбулося в Канаді.

й багато інфо по різним країнам, а то згідно форуму таке враження, що всі або в Польщі, або в Німеччині (окрім щасливчиків, що потрапили до США ) ну ще по темій тут цікава подробиця, про яку мовчать наші всепропальщики, що ніхто не повернетьсяй багато інфо по різним країнам, а то згідно форуму таке враження, що всі або в Польщі, або в Німеччині (окрім щасливчиків, що потрапили до США

Все считается.

Есть сроки проживания в стране, после которых ты можешь подаваться на ПМЖ, и временная защита в копилку идет. Сейчас на момент подачи на ПМЖ в Германии ты должен проживать там кажется 5 лет (для блау-карт точно 2 года), иметь сертификат В1 и сдать экзамен "Жизнь в Германии" (наши сейчас все его сдают после интеграционных курсов), иметь место жительства в Германии и предоставить выписку об уплате налогов кажется за последний год.

Но сейчас уже принято решение, что интеграцию для беженцев нужно облегчить. Осенью готовят изменения в закон о миграции. Там будут сокращены сроки и снижена планка дохода. В Бундестаге документ слушания предварительно прошел, сейчас он направлен на согласование в земли Германии. Все считается.Есть сроки проживания в стране, после которых ты можешь подаваться на ПМЖ, и временная защита в копилку идет. Сейчас на момент подачи на ПМЖ в Германии ты должен проживать там кажется 5 лет (для блау-карт точно 2 года), иметь сертификат В1 и сдать экзамен "Жизнь в Германии" (наши сейчас все его сдают после интеграционных курсов), иметь место жительства в Германии и предоставить выписку об уплате налогов кажется за последний год.Но сейчас уже принято решение, что интеграцию для беженцев нужно облегчить. Осенью готовят изменения в закон о миграции. Там будут сокращены сроки и снижена планка дохода. В Бундестаге документ слушания предварительно прошел, сейчас он направлен на согласование в земли Германии. antey1969 1

Повідомлень: 11983 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1667 раз. Подякували: 3573 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1113111411151116 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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