Додано: Суб 19 сер, 2023 14:10

ЛАД написав: Но Вы знаете, я не специалист в с/х и не особо следил за его успехами. Сейчас благодаря Вам решил глянуть каковы же реальные успехи. Не буду говорить, что разобрался - слишком самонадеянно такое заявлять после 15 мин. знакомства с вопросом.

Но Вы знаете, возникли большие сомнения в реальности успехов. Не буду приводить цитаты - получится не пост, а статья. Приведу только 3 ссылки - https://latifundist.com/spetsproekt/284-agrarnaya-ukraina-do-i-posle-nezavisimosti , https://delo.ua/special/kak-izmenilos-ukrainskoe-selskoe-hozjajstvo-za-20-let-nezavisim-163644/ , https://forbes.ua/ru/news/ukraina-vpervye-sobrala-bolee-100-mln-tonn-agrokultur-pochemu-urozhay-bet-rekordy-24122021-3067 . В первой ссылке, честно говоря, просто сходу убивает первая диаграмма в самом начале.

Посмотрите. Интересно, что Вы после этого скажете об успехах. Не буду заключать в кавычки, чтобы избежать ненужных эмоций.

Позволю себе только одну цитату:

Урожай пшеницы и ячменя в Украине впервые за период независимости будет большим, чем собиралось на украинских полях при Советском Союзе. Об этом пишет доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский со ссылкой на данные прогноза на IOPScience по урожаю зерновых до 2030 года.



Согласно прогнозу минагрополитики, у рожай пшеницы в Украине в текущем году ожидается на уровне 32 млн тонн. В УССР в 1990 году было 30 млн тонн. Ячменя в 2021 году – 10 млн тонн. В 1990 году - 9 млн тонн.

https://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/vpervye-ukrainskie-agrarii-soberut-bolshe-zernovyh-chem-pri-sssr

Но Вы знаете, я не специалист в с/х и не особо следил за его успехами. Сейчас благодаря Вам решил глянуть каковы же реальные успехи. Не буду говорить, что разобрался - слишком самонадеянно такое заявлять после 15 мин. знакомства с вопросом.Но Вы знаете, возникли большие сомнения в реальности успехов. Не буду приводить цитаты - получится не пост, а статья. Приведу только 3 ссылки -. В первой ссылке, честно говоря, просто сходу убивает первая диаграмма в самом начале.Посмотрите. Интересно, что Вы после этого скажете об успехах. Не буду заключать в кавычки, чтобы избежать ненужных эмоций.Позволю себе только одну цитату:

Урожай кукурузы ожидается на рекордном уровне в 39 млн тонн, но Украина уже несколько лет собирает больше этой культуры, чем при УССР, уточняет Нивьевский.

лише 15 хвилин вивчення, але вже встигли так подати дані, що дійсно виникають сумніви - оце талантраніше я гадав, що ви щиро вірите в СРСР, але зараз майже впевнений, що ви свідомо маніпулюєте цифрами. щоб не було плутанини спиратимусь на ваші ж статті.з приводу цитати - так є - пшениця та ячмінь лише досягли рівня УРСР в 2021 році. а що з кукурудзою де ви бачите деякі успіхи? що там ваш автор пишеа скільки ж збирали в 1990 чомусь не пише - а це 600 т тонн. так, деякий успіх - з менш 1 млн до 39 млн т.а загалом в 1990 році зібрали 51 млн т зернових - так от, з 2015 року ми менше 60 млн не збирали. рекорд - 2021 рік - 84 млн т. плани на 2022 були під 100 млн т, але дещо сталося, тому 2022 рік - знову 50 млн.тобто воююча країна зібрала врожай, як всі УРСР в 1990 році - що там про ефективність?й так, з приводу пшениці - ми споживаємо всередині країни лише 20%, інше експорт. а ячмінь куди взагалі експортується знаєте? більшість саудитам, вони там своїх скакунів ним годують, можуть собі дозволитищо ще - олія. експортер №1 у світі - біля 50%.всілякі рапси та сої - теж є, але це не настільки масшабно.а ось по кількості свиней та ВРХ дійсно цікавинка - кількість поголів'я знизилася в рази. але диво - по наявністю м'яса ми можемо обирати - біла курятина, яловичина - кому що подобається. а от в 1990 році вибір був між синьою птицею та кістками. й м'яса можна було собі дозволити набагато менше за зп.парадокс - навіть не можу пояснити - може визможете?чи може причина в тому, що були приписки - чи це неможливо в СРСР? Узбекистан не дасть збрехати.розвиток м'ясних та молочних підприємств вже визнали. що ще є? є хліборобна - все, що забажаєте пекуть. кондитерська - рафаело ще не робимо, але більшість кондитерки на рівні - але це ж Рошен, яка неприємністьвиробництво алкоголю - від пива та вина до бренді та горілки.давайте навпаки - назвіть хоч одну галузь харчовою промисловості, яка була краща в УРСР - бо я не можу жодної згадати.достатньо? чи релігія не дозволяє визнати успіхи України?й забув важливе - це при непорівнянних рівнях субсидій між нами та Європою - але вони все одно не можуть конкурувати з Україною.