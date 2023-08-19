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Shaman написав:................ по-перще, а хто сказав що не виробляють? те, що не розповідають - це інша справа.
виробляють, но явно мало. Судя по отзывам фронтовиков. Или Вы верите в "десятки тысяч", о кот. пишет Denik?
й головне навіщо? шахеди - це знаряддя терористів, військового сенсу не дуже бачу. але ж поки що не ведемо терористичну війну. й гадаю не будемо
Любая война это террор.
оце ваші будь-яка - так й прирівнюють агресора та його жертву. бо є війна США та Ізраілю, де вони знищують бойовиків, й інколи випадково вбивають цивільних. й є війна арабів та кацапів, які цілеспрямовано вбивають цивільне населення, й інколи вражають військових. а так майже одне й теж.
поправте мене, але Шахед - це зброя терористів. військового сенсу в них я не бачу. Ланцет - військовий.
а також не думали, що можливо дешевше купувати ті ж мавіки, ніж виробляти.
Как Вы как экономист объясните такую возможность?
ефект масштабу - чули про таке. військові дрони - має сенс самим виробляти. мавіки - купувати.
верстати не так легко купити, а налагодити на них виробництво - окремий кейс. MAZAK гадаю нам взагалі не продадуть - бо це позиція виробника верстатів
"Кто хочет — ищет способ, кто не хочет — ищет причину" - по слухам, Сократ.
мені теж подобається ця фраза, але тут замість аргументів - ви навіть не поцікавилися, а що за проблеми з MAZAK
й головне, я не кажу що виробити легко. але не треба принижувати тих, хто продає.
Не треба принижувати тих, хто виробляє.
а де я принижував? не вигадуйте. це у вас торгаші та торгаші. ті, хто реально працюють, велика шана - я з такими багато спілкуюсь. а ті, які розповідають, що нічого не можна змінити й не хочуть - це інша справа. таких навіть більше, на жаль
станок налаштовано, й він виробить деякі металеві вироби - але не замовляють. життя таке
Так, может, просто не на то настроили и не то делают?
так й я про ще. а от радянська спадщина вже налаштована на старе й дуже складно й дорого переналаштовується - а от сучасне виробництво вже іншу концепцію використовує
rjkz написав:В Случае с железобетоном, особенно, если-бы он проектировался по СНиПам,
А если бы колизей проектировался по СНиПам, мы бы про него и не узнали Сделайте поправку на эпоху, не было тогда бетононасосов для работы на такой высоте Кстати, во время строительства башен, не было ничего летающего такого размера, чтобы закладываться на такое событие.
rjkz написав:Думаю, что если-бы средний этаж был-бы полностью снесен, то вышестоящая часть "съехала-бы" вниз по касательной к оставщемуся зданию.
И разрушила бы парочку соседних зданий...
В том, как они строят, есть логика. От нашей она отличается, но это не делает ее слишком порочной. Даже их дендро-фекальная технология вполне имеет право на жизнь в индивидуальном строительстве, которое является наиболее массовым.
Востаннє редагувалось Сибарит в Суб 19 сер, 2023 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Одразу скажемо: майже в усіх країнах після отримання статусу тимчасового захисту неможливо подаватися на постійне проживання. Коли війна закінчиться, охочим легально залишитися в Європі доведеться починати все заново. Звісно, вивчена мова, соціалізація допомагатимуть, але юридично більшість країн ЄС не регулюють статус тимчасового захисту – його наявність не дасть вам постійного резидентства. Винятки – статус притулку або ж запровадження спеціального законодавства, як це відбулося в Канаді.
й багато інфо по різним країнам, а то згідно форуму таке враження, що всі або в Польщі, або в Німеччині (окрім щасливчиків, що потрапили до США )
Все считается. Есть сроки проживания в стране, после которых ты можешь подаваться на ПМЖ, и временная защита в копилку идет. Сейчас на момент подачи на ПМЖ в Германии ты должен проживать там кажется 5 лет (для блау-карт точно 2 года), иметь сертификат В1 и сдать экзамен "Жизнь в Германии" (наши сейчас все его сдают после интеграционных курсов), иметь место жительства в Германии и предоставить выписку об уплате налогов кажется за последний год. Но сейчас уже принято решение, что интеграцию для беженцев нужно облегчить. Осенью готовят изменения в закон о миграции. Там будут сокращены сроки и снижена планка дохода. В Бундестаге документ слушания предварительно прошел, сейчас он направлен на согласование в земли Германии.
Урожай пшеницы и ячменя в Украине впервые за период независимости будет большим, чем собиралось на украинских полях при Советском Союзе. Об этом пишет доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский со ссылкой на данные прогноза на IOPScience по урожаю зерновых до 2030 года.
Согласно прогнозу минагрополитики, урожай пшеницы в Украине в текущем году ожидается на уровне 32 млн тонн. В УССР в 1990 году было 30 млн тонн. Ячменя в 2021 году – 10 млн тонн. В 1990 году - 9 млн тонн.
лише 15 хвилин вивчення, але вже встигли так подати дані, що дійсно виникають сумніви - оце талант раніше я гадав, що ви щиро вірите в СРСР, але зараз майже впевнений, що ви свідомо маніпулюєте цифрами. щоб не було плутанини спиратимусь на ваші ж статті.
з приводу цитати - так є - пшениця та ячмінь лише досягли рівня УРСР в 2021 році. а що з кукурудзою де ви бачите деякі успіхи? що там ваш автор пише
Урожай кукурузы ожидается на рекордном уровне в 39 млн тонн, но Украина уже несколько лет собирает больше этой культуры, чем при УССР, уточняет Нивьевский.
а скільки ж збирали в 1990 чомусь не пише - а це 600 т тонн. так, деякий успіх - з менш 1 млн до 39 млн т.
а загалом в 1990 році зібрали 51 млн т зернових - так от, з 2015 року ми менше 60 млн не збирали. рекорд - 2021 рік - 84 млн т. плани на 2022 були під 100 млн т, але дещо сталося, тому 2022 рік - знову 50 млн.
тобто воююча країна зібрала врожай, як всі УРСР в 1990 році - що там про ефективність?
й так, з приводу пшениці - ми споживаємо всередині країни лише 20%, інше експорт. а ячмінь куди взагалі експортується знаєте? більшість саудитам, вони там своїх скакунів ним годують, можуть собі дозволити
що ще - олія. експортер №1 у світі - біля 50%.
всілякі рапси та сої - теж є, але це не настільки масшабно.
а ось по кількості свиней та ВРХ дійсно цікавинка - кількість поголів'я знизилася в рази. але диво - по наявністю м'яса ми можемо обирати - біла курятина, яловичина - кому що подобається. а от в 1990 році вибір був між синьою птицею та кістками. й м'яса можна було собі дозволити набагато менше за зп.
парадокс - навіть не можу пояснити - може ви ЛАД зможете? чи може причина в тому, що були приписки - чи це неможливо в СРСР? Узбекистан не дасть збрехати.
розвиток м'ясних та молочних підприємств вже визнали. що ще є? є хліборобна - все, що забажаєте пекуть. кондитерська - рафаело ще не робимо, але більшість кондитерки на рівні - але це ж Рошен, яка неприємність
виробництво алкоголю - від пива та вина до бренді та горілки.
давайте навпаки - назвіть хоч одну галузь харчовою промисловості, яка була краща в УРСР - бо я не можу жодної згадати.
достатньо? чи релігія не дозволяє визнати успіхи України? й забув важливе - це при непорівнянних рівнях субсидій між нами та Європою - але вони все одно не можуть конкурувати з Україною.
Shaman написав:олія. експортер №1 у світі - біля 50%.
всілякі рапси та сої - теж є, але це не настільки масшабно.
а ось по кількості свиней та ВРХ дійсно цікавинка - кількість поголів'я знизилася в рази. але диво - по наявністю м'яса ми можемо обирати - біла курятина, яловичина - кому що подобається. а от в 1990 році вибір був між синьою птицею та кістками. й м'яса можна було собі дозволити набагато менше за зп.
парадокс - навіть не можу пояснити - може ви ЛАД зможете? чи може причина в тому, що були приписки - чи це неможливо в СРСР? Узбекистан не дасть збрехати.
розвиток м'ясних та молочних підприємств вже визнали. що ще є? є хліборобна - все, що забажаєте пекуть. кондитерська - рафаело ще не робимо, але більшість кондитерки на рівні - але це ж Рошен, яка неприємність
виробництво алкоголю - від пива та вина до бренді та горілки.
давайте навпаки - назвіть хоч одну галузь харчовою промисловості, яка була краща в УРСР - бо я не можу жодної згадати.
достатньо? чи релігія не дозволяє визнати успіхи України? й забув важливе - це при непорівнянних рівнях субсидій між нами та Європою - але вони все одно не можуть конкурувати з Україною.
А толку від того що хтось експортер 50% олії? Самим українцям олія продається по світовим цінам. На якісь статки, інфрастуктуру це ніяк не впливає - прибутки осідають на Кіпрі. До речі, в Польщі не бачив олії чи цукру нашого виробництва. Що є - так це Рошен і іноді пиво (львівське, зіберт дорожче варштайнера в Ашані )
Shaman написав:олія. експортер №1 у світі - біля 50%.
всілякі рапси та сої - теж є, але це не настільки масшабно.
а ось по кількості свиней та ВРХ дійсно цікавинка - кількість поголів'я знизилася в рази. але диво - по наявністю м'яса ми можемо обирати - біла курятина, яловичина - кому що подобається. а от в 1990 році вибір був між синьою птицею та кістками. й м'яса можна було собі дозволити набагато менше за зп.
парадокс - навіть не можу пояснити - може ви ЛАД зможете? чи може причина в тому, що були приписки - чи це неможливо в СРСР? Узбекистан не дасть збрехати.
розвиток м'ясних та молочних підприємств вже визнали. що ще є? є хліборобна - все, що забажаєте пекуть. кондитерська - рафаело ще не робимо, але більшість кондитерки на рівні - але це ж Рошен, яка неприємність
виробництво алкоголю - від пива та вина до бренді та горілки.
давайте навпаки - назвіть хоч одну галузь харчовою промисловості, яка була краща в УРСР - бо я не можу жодної згадати.
достатньо? чи релігія не дозволяє визнати успіхи України? й забув важливе - це при непорівнянних рівнях субсидій між нами та Європою - але вони все одно не можуть конкурувати з Україною.
А толку від того що хтось експортер 50% олії? Самим українцям олія продається по світовим цінам. На якісь статки, інфрастуктуру це ніяк не впливає - прибутки осідають на Кіпрі. До речі, в Польщі не бачив олії чи цукру нашого виробництва. Що є - так це Рошен і іноді пиво (львівське, зіберт дорожче варштайнера в Ашані )
Рошен, навіть в Албанії бачив, причому в декількох магазинах.
Одразу скажемо: майже в усіх країнах після отримання статусу тимчасового захисту неможливо подаватися на постійне проживання. Коли війна закінчиться, охочим легально залишитися в Європі доведеться починати все заново. Звісно, вивчена мова, соціалізація допомагатимуть, але юридично більшість країн ЄС не регулюють статус тимчасового захисту – його наявність не дасть вам постійного резидентства. Винятки – статус притулку або ж запровадження спеціального законодавства, як це відбулося в Канаді.
й багато інфо по різним країнам, а то згідно форуму таке враження, що всі або в Польщі, або в Німеччині (окрім щасливчиків, що потрапили до США )
В США граждан Украины на конец 2022 по temporary protection было 80 тысяч, сейчас осталось 26 тысяч. Подозреваю, что большая часть переехала в Канаду.
Shaman написав:олія. експортер №1 у світі - біля 50%.
всілякі рапси та сої - теж є, але це не настільки масшабно.
а ось по кількості свиней та ВРХ дійсно цікавинка - кількість поголів'я знизилася в рази. але диво - по наявністю м'яса ми можемо обирати - біла курятина, яловичина - кому що подобається. а от в 1990 році вибір був між синьою птицею та кістками. й м'яса можна було собі дозволити набагато менше за зп.
парадокс - навіть не можу пояснити - може ви ЛАД зможете? чи може причина в тому, що були приписки - чи це неможливо в СРСР? Узбекистан не дасть збрехати.
розвиток м'ясних та молочних підприємств вже визнали. що ще є? є хліборобна - все, що забажаєте пекуть. кондитерська - рафаело ще не робимо, але більшість кондитерки на рівні - але це ж Рошен, яка неприємність
виробництво алкоголю - від пива та вина до бренді та горілки.
давайте навпаки - назвіть хоч одну галузь харчовою промисловості, яка була краща в УРСР - бо я не можу жодної згадати.
достатньо? чи релігія не дозволяє визнати успіхи України? й забув важливе - це при непорівнянних рівнях субсидій між нами та Європою - але вони все одно не можуть конкурувати з Україною.
А толку від того що хтось експортер 50% олії? Самим українцям олія продається по світовим цінам. На якісь статки, інфрастуктуру це ніяк не впливає - прибутки осідають на Кіпрі. До речі, в Польщі не бачив олії чи цукру нашого виробництва. Що є - так це Рошен і іноді пиво (львівське, зіберт дорожче варштайнера в Ашані )
яскравий приклад дуже спрощеного розуміння економіки.
а щоб зробити таку кількість соняшникової олії - олієекстракційні заводи не потрібні? а заводи будують, а потім на них люди працюють. але так, це ніяк не впливає ні на статки, ні на інфраструктуру.
й на експорт виробляють 95% олії - це теж ні на що не впливає, навіть на валютні надходження та курс.
а взагалі, якої олії виготовляють в світі більше всього? правильно, пальмової - навіщо та соняшникова потрібна
Урожай пшеницы и ячменя в Украине впервые за период независимости будет большим, чем собиралось на украинских полях при Советском Союзе. Об этом пишет доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский со ссылкой на данные прогноза на IOPScience по урожаю зерновых до 2030 года.
Согласно прогнозу минагрополитики, урожай пшеницы в Украине в текущем году ожидается на уровне 32 млн тонн. В УССР в 1990 году было 30 млн тонн. Ячменя в 2021 году – 10 млн тонн. В 1990 году - 9 млн тонн.
лише 15 хвилин вивчення, але вже встигли так подати дані, що дійсно виникають сумніви - оце талант раніше я гадав, що ви щиро вірите в СРСР, але зараз майже впевнений, що ви свідомо маніпулюєте цифрами. щоб не було плутанини спиратимусь на ваші ж статті.
з приводу цитати - так є - пшениця та ячмінь лише досягли рівня УРСР в 2021 році. а що з кукурудзою де ви бачите деякі успіхи? що там ваш автор пише
Урожай кукурузы ожидается на рекордном уровне в 39 млн тонн, но Украина уже несколько лет собирает больше этой культуры, чем при УССР, уточняет Нивьевский.
а скільки ж збирали в 1990 чомусь не пише - а це 600 т тонн. так, деякий успіх - з менш 1 млн до 39 млн т.
а загалом в 1990 році зібрали 51 млн т зернових - так от, з 2015 року ми менше 60 млн не збирали. рекорд - 2021 рік - 84 млн т. плани на 2022 були під 100 млн т, але дещо сталося, тому 2022 рік - знову 50 млн.
тобто воююча країна зібрала врожай, як всі УРСР в 1990 році - що там про ефективність?
й так, з приводу пшениці - ми споживаємо всередині країни лише 20%, інше експорт. а ячмінь куди взагалі експортується знаєте? більшість саудитам, вони там своїх скакунів ним годують, можуть собі дозволити
що ще - олія. експортер №1 у світі - біля 50%.
всілякі рапси та сої - теж є, але це не настільки масшабно.
а ось по кількості свиней та ВРХ дійсно цікавинка - кількість поголів'я знизилася в рази. але диво - по наявністю м'яса ми можемо обирати - біла курятина, яловичина - кому що подобається. а от в 1990 році вибір був між синьою птицею та кістками. й м'яса можна було собі дозволити набагато менше за зп.
парадокс - навіть не можу пояснити - може ви ЛАД зможете? чи може причина в тому, що були приписки - чи це неможливо в СРСР? Узбекистан не дасть збрехати.
розвиток м'ясних та молочних підприємств вже визнали. що ще є? є хліборобна - все, що забажаєте пекуть. кондитерська - рафаело ще не робимо, але більшість кондитерки на рівні - але це ж Рошен, яка неприємність
виробництво алкоголю - від пива та вина до бренді та горілки.
давайте навпаки - назвіть хоч одну галузь харчовою промисловості, яка була краща в УРСР - бо я не можу жодної згадати.
достатньо? чи релігія не дозволяє визнати успіхи України? й забув важливе - це при непорівнянних рівнях субсидій між нами та Європою - але вони все одно не можуть конкурувати з Україною.
Цукрова точно. Лінь шукати дані по спиртовій. Гадаю вона також.
До речі, в Польщі не бачив олії чи цукру нашого виробництва.
Олію нашу (перерозлиту , але при читанні етикетки все видно) бачив в кількох країнах Африки в звичайних магазинах. Курятину бачив також . Як 10 років тому, так і зараз. Зараз ООН для своїх працівників надає (за гроші, хоч і з дисконтом) заморожену курицю, виключно українська. 5$ за тушку.