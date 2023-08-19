Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1114111511161117 Додано: Суб 19 сер, 2023 16:02 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: а щоб зробити таку кількість соняшникової олії - олієекстракційні заводи не потрібні? а заводи будують, а потім на них люди працюють. але так, це ніяк не впливає ні на статки, ні на інфраструктуру.



й на експорт виробляють 95% олії - це теж ні на що не впливає, навіть на валютні надходження та курс.



а взагалі, якої олії виготовляють в світі більше всього? правильно, пальмової - навіщо та соняшникова потрібна а щоб зробити таку кількість соняшникової олії - олієекстракційні заводи не потрібні? а заводи будують, а потім на них люди працюють. але так, це ніяк не впливає ні на статки, ні на інфраструктуру.й на експорт виробляють 95% олії - це теж ні на що не впливає, навіть на валютні надходження та курс.а взагалі, якої олії виготовляють в світі більше всього? правильно, пальмової - навіщо та соняшникова потрібна

яскравий приклад дуже спрощеного розуміння економіки.

Скільки там рапс та 95% експорту олії навпливали на курс?

Щодо сучасних олійноекстраційних заводів - зараз все автоматизується. Я був колись по аудиту на одному підприємстві - так там було більше бухгалтерів ніж працівників-інженерів. Олігарх вклався в модернізацію, і 80% працівникам дали під копня. Олігархи стараються уникнути залежності від найманої сили. Наймана сила старається уникнути залежності від олігархів і киває п'ятами в Польщу. Win-win. яскравий приклад дуже спрощеного розуміння економіки.Скільки там рапс та 95% експорту олії навпливали на курс?Щодо сучасних олійноекстраційних заводів - зараз все автоматизується. Я був колись по аудиту на одному підприємстві - так там було більше бухгалтерів ніж працівників-інженерів. Олігарх вклався в модернізацію, і 80% працівникам дали під копня. Олігархи стараються уникнути залежності від найманої сили. Наймана сила старається уникнути залежності від олігархів і киває п'ятами в Польщу. Win-win. BIGor

Повідомлень: 8093 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1213 раз. Подякували: 1646 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 сер, 2023 16:08 Hotab написав: BIGor ,



До речі, в Польщі не бачив олії чи цукру нашого виробництва.







Олію нашу (перерозлиту , але при читанні етикетки все видно) бачив в кількох країнах Африки в звичайних магазинах.

Курятину бачив також . Як 10 років тому, так і зараз.

Зараз ООН для своїх працівників надає (за гроші, хоч і з дисконтом) заморожену курицю, виключно українська.

5$ за тушку.



Олію нашу (перерозлиту , але при читанні етикетки все видно) бачив в кількох країнах Африки в звичайних магазинах.Курятину бачив також . Як 10 років тому, так і зараз.Зараз ООН для своїх працівників надає (за гроші, хоч і з дисконтом) заморожену курицю, виключно українська.5$ за тушку.

А які в Африці зараз настрої щодо України? Іноді в фейсбуку попадається що пишуть місцеві (можливо то боти?) - там масово за рашистів пишуть, навіть читав що згідні воювати проти нас за 200 долл. в місяць, тільки б взяли... А які в Африці зараз настрої щодо України? Іноді в фейсбуку попадається що пишуть місцеві (можливо то боти?) - там масово за рашистів пишуть, навіть читав що згідні воювати проти нас за 200 долл. в місяць, тільки б взяли... BIGor

Повідомлень: 8093 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1213 раз. Подякували: 1646 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 сер, 2023 16:16 BIGor написав: Олігарх вклався в модернізацію, і 80% працівникам дали під копня. Олігархи стараються уникнути залежності від найманої сили. Наймана сила старається уникнути залежності від олігархів і киває п'ятами в Польщу. Олігарх вклався в модернізацію, і 80% працівникам дали під копня. Олігархи стараються уникнути залежності від найманої сили. Наймана сила старається уникнути залежності від олігархів і киває п'ятами в Польщу.

На що ті 80% сподіваються у Польщі? Там немає олігархів, які вкладаються у модернізацію? Тобто які шанси, що їх там так само не викинуть з роботи?

Тільки не пишіть, що вони йдуть на іншу роботу "аби ким". На що ті 80% сподіваються у Польщі? Там немає олігархів, які вкладаються у модернізацію? Тобто які шанси, що їх там так само не викинуть з роботи?Тільки не пишіть, що вони йдуть на іншу роботу "аби ким". fler

Повідомлень: 4128 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1297 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 сер, 2023 16:20 BIGor , я думаю що звичайні місцеві люди про війну навіть не чули. Бо електрикою охоплено від 5 до 10 % населення.

Працівники ООН свої думки тримають при собі, бо там представлені всі країни, навіть росіяни.

Теоретично знайти найманців мабуть можна , бо рівень життя низький. Але і дисципліни від них очікувати не треба.

Чимало історій є як наші авіаційні інженери пробували навчити афганських (в Афганістані) проводити регламентні роботи, обслуговувати техніку.

І хоч це вже їх вертольоти, їх пілоти, їм би ставитись нормально , але підхід такий «тобі треба, ти і шплінтуй гайку, я пішов».

Чорні +- так само ставляться до всього.

Домовились з місцевим працівником (якого піднаймає місія як сантехніка) , щоб пройшов і приєднав пралки. Він просто не прийшов і все. І таке всюди. «Туморов» - основне африканське слово . Hotab Повідомлень: 9692 З нами з: 15.02.09 Подякував: 599 раз. Подякували: 2051 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 сер, 2023 16:20 fler написав: BIGor написав: Олігарх вклався в модернізацію, і 80% працівникам дали під копня. Олігархи стараються уникнути залежності від найманої сили. Наймана сила старається уникнути залежності від олігархів і киває п'ятами в Польщу. Олігарх вклався в модернізацію, і 80% працівникам дали під копня. Олігархи стараються уникнути залежності від найманої сили. Наймана сила старається уникнути залежності від олігархів і киває п'ятами в Польщу.

На що ті 80% сподіваються у Польщі? Там немає олігархів, які вкладаються у модернізацію? Тобто які шанси, що їх там так само не викинуть з роботи?

Тільки не пишіть, що вони йдуть на іншу роботу "аби ким". На що ті 80% сподіваються у Польщі? Там немає олігархів, які вкладаються у модернізацію? Тобто які шанси, що їх там так само не викинуть з роботи?Тільки не пишіть, що вони йдуть на іншу роботу "аби ким".

Там роботи дофігіща. В нас в одному обл. центрі може бути 1-2 великих підприємств на все місто (які зазвичай доживають). А в ЄС в селі може бути по декілька великих фабрик чи заводів. В тій же Чехії фабрика на фабриці. Безробіття 2%. Там роботи дофігіща. В нас в одному обл. центрі може бути 1-2 великих підприємств на все місто (які зазвичай доживають). А в ЄС в селі може бути по декілька великих фабрик чи заводів. В тій же Чехії фабрика на фабриці. Безробіття 2%. BIGor

Повідомлень: 8093 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1213 раз. Подякували: 1646 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 сер, 2023 16:25 Hotab написав: BIGor , я думаю що звичайні місцеві люди про війну навіть не чули. Бо електрикою охоплено від 5 до 10 % населення.

Працівники ООН свої думки тримають при собі, бо там представлені всі країни, навіть росіяни.

Теоретично знайти найманців мабуть можна , бо рівень життя низький. Але і дисципліни від них очікувати не треба.

Чимало історій є як наші авіаційні інженери пробували навчити афганських (в Афганістані) проводити регламентні роботи, обслуговувати техніку.

І хоч це вже їх вертольоти, їх пілоти, їм би ставитись нормально , але підхід такий «тобі треба, ти і шплінтуй гайку, я пішов».

Чорні +- так само ставляться до всього.

Домовились з місцевим працівником (якого піднаймає місія як сантехніка) , щоб пройшов і приєднав пралки. Він просто не прийшов і все. І таке всюди. «Туморов» - основне африканське слово . , я думаю що звичайні місцеві люди про війну навіть не чули. Бо електрикою охоплено від 5 до 10 % населення.Працівники ООН свої думки тримають при собі, бо там представлені всі країни, навіть росіяни.Теоретично знайти найманців мабуть можна , бо рівень життя низький. Але і дисципліни від них очікувати не треба.Чимало історій є як наші авіаційні інженери пробували навчити афганських (в Афганістані) проводити регламентні роботи, обслуговувати техніку.І хоч це вже їх вертольоти, їх пілоти, їм би ставитись нормально , але підхід такий «тобі треба, ти і шплінтуй гайку, я пішов».Чорні +- так само ставляться до всього.Домовились з місцевим працівником (якого піднаймає місія як сантехніка) , щоб пройшов і приєднав пралки. Він просто не прийшов і все. І таке всюди. «Туморов» - основне африканське слово .

Дякую, хоч щось добре для нас (що найманці пагані), а за електрику та повну деградацію бачив по відосу про Еритрею (завчасно вибачаюсь за російськомовний контент)

Дякую, хоч щось добре для нас (що найманці пагані), а за електрику та повну деградацію бачив по відосу про Еритрею (завчасно вибачаюсь за російськомовний контент) BIGor

Повідомлень: 8093 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1213 раз. Подякували: 1646 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 сер, 2023 16:51 Shaman написав: а тепер з приводу реалій життя за кордоном - а то все погане лише в Україні, а за кордоном все в рожевих тонах. будемо робити навпаки

а тепер з приводу реалій життя за кордоном - а то все погане лише в Україні, а за кордоном все в рожевих тонах. будемо робити навпаки

Підтримаю Ваш флешмоб

На днях зустріла однокласницю, яка повернулася з Британії. Тут, в Мико у неї чоловік та старший син, а туди вона виїхала з молодшим сином і забрала до себе середнього сина, який навчався у Польщі (виїхав у 2021). В Мико вони мешкають у двоповерховому будинку в центрі міста, мають сімейний бізнес. Власне, вона повернулася, щоб налагодити справи щодо ведення бухгалтерії, бо як я зрозуміла, виникли питання з податковою, а чоловік не міг владнати.

У Британії вона працює посудомийкою, живе у найманому житлі, за яке сплачує держава. Середнього сина влаштувала в університет (їй допомогла інша однокласниця, яка там викладає і давно живе з родиною), очевидно, щоб був поруч (пішов на іншу спеціальність, у Польщі навчався на ІТ, а в Британії - економіка з соціологією).

Отже, якість життя цієї жінки змінилося за кордоном не на краще. Я розумію, що вона так зробила заради дітей, причому виключно через війну. По завершенню війни вона явно не збирається емігрувати до Британії з чоловіком. Причина - їх якість життя в Україні ніколи не буде такою в Британії, тобто ненапряжною. В Британії треба буде не працювати, а вджобувати, власного житла не буде довго, власного бізнесу - можливо ніколи. Плюс незвичне коло спілкування. "Там стільки африканців, арабів, китайців і т.д., що британців я бачила дуже мало"... Підтримаю Ваш флешмобНа днях зустріла однокласницю, яка повернулася з Британії. Тут, в Мико у неї чоловік та старший син, а туди вона виїхала з молодшим сином і забрала до себе середнього сина, який навчався у Польщі (виїхав у 2021). В Мико вони мешкають у двоповерховому будинку в центрі міста, мають сімейний бізнес. Власне, вона повернулася, щоб налагодити справи щодо ведення бухгалтерії, бо як я зрозуміла, виникли питання з податковою, а чоловік не міг владнати.У Британії вона працює посудомийкою, живе у найманому житлі, за яке сплачує держава. Середнього сина влаштувала в університет (їй допомогла інша однокласниця, яка там викладає і давно живе з родиною), очевидно, щоб був поруч (пішов на іншу спеціальність, у Польщі навчався на ІТ, а в Британії - економіка з соціологією).Отже, якість життя цієї жінки змінилося за кордоном не на краще. Я розумію, що вона так зробила заради дітей, причому виключно через війну. По завершенню війни вона явно не збирається емігрувати до Британії з чоловіком. Причина - їх якість життя в Україні ніколи не буде такою в Британії, тобто ненапряжною. В Британії треба буде не працювати, а вджобувати, власного житла не буде довго, власного бізнесу - можливо ніколи. Плюс незвичне коло спілкування. "Там стільки африканців, арабів, китайців і т.д., що британців я бачила дуже мало"... fler

Повідомлень: 4128 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1297 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1114111511161117 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zerocool і 11 гостейМодератори: Faceless