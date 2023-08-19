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Shaman написав:а щоб зробити таку кількість соняшникової олії - олієекстракційні заводи не потрібні? а заводи будують, а потім на них люди працюють. але так, це ніяк не впливає ні на статки, ні на інфраструктуру.
й на експорт виробляють 95% олії - це теж ні на що не впливає, навіть на валютні надходження та курс.
а взагалі, якої олії виготовляють в світі більше всього? правильно, пальмової - навіщо та соняшникова потрібна
яскравий приклад дуже спрощеного розуміння економіки. Скільки там рапс та 95% експорту олії навпливали на курс? Щодо сучасних олійноекстраційних заводів - зараз все автоматизується. Я був колись по аудиту на одному підприємстві - так там було більше бухгалтерів ніж працівників-інженерів. Олігарх вклався в модернізацію, і 80% працівникам дали під копня. Олігархи стараються уникнути залежності від найманої сили. Наймана сила старається уникнути залежності від олігархів і киває п'ятами в Польщу. Win-win.
До речі, в Польщі не бачив олії чи цукру нашого виробництва.
Олію нашу (перерозлиту , але при читанні етикетки все видно) бачив в кількох країнах Африки в звичайних магазинах. Курятину бачив також . Як 10 років тому, так і зараз. Зараз ООН для своїх працівників надає (за гроші, хоч і з дисконтом) заморожену курицю, виключно українська. 5$ за тушку.
А які в Африці зараз настрої щодо України? Іноді в фейсбуку попадається що пишуть місцеві (можливо то боти?) - там масово за рашистів пишуть, навіть читав що згідні воювати проти нас за 200 долл. в місяць, тільки б взяли...
BIGor написав: Олігарх вклався в модернізацію, і 80% працівникам дали під копня. Олігархи стараються уникнути залежності від найманої сили. Наймана сила старається уникнути залежності від олігархів і киває п'ятами в Польщу.
На що ті 80% сподіваються у Польщі? Там немає олігархів, які вкладаються у модернізацію? Тобто які шанси, що їх там так само не викинуть з роботи? Тільки не пишіть, що вони йдуть на іншу роботу "аби ким".
BIGor , я думаю що звичайні місцеві люди про війну навіть не чули. Бо електрикою охоплено від 5 до 10 % населення. Працівники ООН свої думки тримають при собі, бо там представлені всі країни, навіть росіяни. Теоретично знайти найманців мабуть можна , бо рівень життя низький. Але і дисципліни від них очікувати не треба. Чимало історій є як наші авіаційні інженери пробували навчити афганських (в Афганістані) проводити регламентні роботи, обслуговувати техніку. І хоч це вже їх вертольоти, їх пілоти, їм би ставитись нормально , але підхід такий «тобі треба, ти і шплінтуй гайку, я пішов». Чорні +- так само ставляться до всього. Домовились з місцевим працівником (якого піднаймає місія як сантехніка) , щоб пройшов і приєднав пралки. Він просто не прийшов і все. І таке всюди. «Туморов» - основне африканське слово .
BIGor написав: Олігарх вклався в модернізацію, і 80% працівникам дали під копня. Олігархи стараються уникнути залежності від найманої сили. Наймана сила старається уникнути залежності від олігархів і киває п'ятами в Польщу.
На що ті 80% сподіваються у Польщі? Там немає олігархів, які вкладаються у модернізацію? Тобто які шанси, що їх там так само не викинуть з роботи? Тільки не пишіть, що вони йдуть на іншу роботу "аби ким".
Там роботи дофігіща. В нас в одному обл. центрі може бути 1-2 великих підприємств на все місто (які зазвичай доживають). А в ЄС в селі може бути по декілька великих фабрик чи заводів. В тій же Чехії фабрика на фабриці. Безробіття 2%.
Hotab написав:BIGor , я думаю що звичайні місцеві люди про війну навіть не чули. Бо електрикою охоплено від 5 до 10 % населення. Працівники ООН свої думки тримають при собі, бо там представлені всі країни, навіть росіяни. Теоретично знайти найманців мабуть можна , бо рівень життя низький. Але і дисципліни від них очікувати не треба. Чимало історій є як наші авіаційні інженери пробували навчити афганських (в Афганістані) проводити регламентні роботи, обслуговувати техніку. І хоч це вже їх вертольоти, їх пілоти, їм би ставитись нормально , але підхід такий «тобі треба, ти і шплінтуй гайку, я пішов». Чорні +- так само ставляться до всього. Домовились з місцевим працівником (якого піднаймає місія як сантехніка) , щоб пройшов і приєднав пралки. Він просто не прийшов і все. І таке всюди. «Туморов» - основне африканське слово .
Дякую, хоч щось добре для нас (що найманці пагані), а за електрику та повну деградацію бачив по відосу про Еритрею (завчасно вибачаюсь за російськомовний контент)
Shaman написав:а тепер з приводу реалій життя за кордоном - а то все погане лише в Україні, а за кордоном все в рожевих тонах. будемо робити навпаки
Підтримаю Ваш флешмоб На днях зустріла однокласницю, яка повернулася з Британії. Тут, в Мико у неї чоловік та старший син, а туди вона виїхала з молодшим сином і забрала до себе середнього сина, який навчався у Польщі (виїхав у 2021). В Мико вони мешкають у двоповерховому будинку в центрі міста, мають сімейний бізнес. Власне, вона повернулася, щоб налагодити справи щодо ведення бухгалтерії, бо як я зрозуміла, виникли питання з податковою, а чоловік не міг владнати. У Британії вона працює посудомийкою, живе у найманому житлі, за яке сплачує держава. Середнього сина влаштувала в університет (їй допомогла інша однокласниця, яка там викладає і давно живе з родиною), очевидно, щоб був поруч (пішов на іншу спеціальність, у Польщі навчався на ІТ, а в Британії - економіка з соціологією). Отже, якість життя цієї жінки змінилося за кордоном не на краще. Я розумію, що вона так зробила заради дітей, причому виключно через війну. По завершенню війни вона явно не збирається емігрувати до Британії з чоловіком. Причина - їх якість життя в Україні ніколи не буде такою в Британії, тобто ненапряжною. В Британії треба буде не працювати, а вджобувати, власного житла не буде довго, власного бізнесу - можливо ніколи. Плюс незвичне коло спілкування. "Там стільки африканців, арабів, китайців і т.д., що британців я бачила дуже мало"...