Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:fler ну це ж очевидно, що якщо є нерухоме майно і прибутковий бізнес - треба вертатись. По іншим заробітчанам - вже все не так очевидно. Навіть по ІТ де мало би бути все шоколадно - великий спад продовжується. https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2023/
Спад у всьому світі, а не лише в Україні. То ж на рішення еміграції це не впливає взагалі
BIGor написав:fler ну це ж очевидно, що якщо є нерухоме майно і прибутковий бізнес - треба вертатись. По іншим заробітчанам - вже все не так очевидно. Навіть по ІТ де мало би бути все шоколадно - великий спад продовжується. https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2023/
Спад у всьому світі, а не лише в Україні. То ж на рішення еміграції це не впливає взагалі
Ага, ага, а в нас все зашибісь. За рік тільки мінус 10%.