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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1115111611171118
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 17:33

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:fler ну це ж очевидно, що якщо є нерухоме майно і прибутковий бізнес - треба вертатись. По іншим заробітчанам - вже все не так очевидно. Навіть по ІТ де мало би бути все шоколадно - великий спад продовжується.
https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2023/
Спад у всьому світі, а не лише в Україні. То ж на рішення еміграції це не впливає взагалі
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 18:16

  Faceless написав:
BIGor написав:fler ну це ж очевидно, що якщо є нерухоме майно і прибутковий бізнес - треба вертатись. По іншим заробітчанам - вже все не так очевидно. Навіть по ІТ де мало би бути все шоколадно - великий спад продовжується.
https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2023/
Спад у всьому світі, а не лише в Україні. То ж на рішення еміграції це не впливає взагалі

Ага, ага, а в нас все зашибісь. За рік тільки мінус 10%.
BIGor
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