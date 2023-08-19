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#<1 ... 1115111611171118 Додано: Суб 19 сер, 2023 17:33 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: fler ну це ж очевидно, що якщо є нерухоме майно і прибутковий бізнес - треба вертатись. По іншим заробітчанам - вже все не так очевидно. Навіть по ІТ де мало би бути все шоколадно - великий спад продовжується.

https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2023/ ну це ж очевидно, що якщо є нерухоме майно і прибутковий бізнес - треба вертатись. По іншим заробітчанам - вже все не так очевидно. Навіть по ІТ де мало би бути все шоколадно - великий спад продовжується. Спад у всьому світі, а не лише в Україні. То ж на рішення еміграції це не впливає взагалі Спад у всьому світі, а не лише в Україні. То ж на рішення еміграції це не впливає взагалі Faceless

Модератор Повідомлень: 33631 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1396 раз. Подякували: 7812 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 сер, 2023 18:16 Faceless написав: BIGor написав: fler ну це ж очевидно, що якщо є нерухоме майно і прибутковий бізнес - треба вертатись. По іншим заробітчанам - вже все не так очевидно. Навіть по ІТ де мало би бути все шоколадно - великий спад продовжується.

https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2023/ ну це ж очевидно, що якщо є нерухоме майно і прибутковий бізнес - треба вертатись. По іншим заробітчанам - вже все не так очевидно. Навіть по ІТ де мало би бути все шоколадно - великий спад продовжується. Спад у всьому світі, а не лише в Україні. То ж на рішення еміграції це не впливає взагалі Спад у всьому світі, а не лише в Україні. То ж на рішення еміграції це не впливає взагалі

Ага, ага, а в нас все зашибісь. За рік тільки мінус 10%. Ага, ага, а в нас все зашибісь. За рік тільки мінус 10%. BIGor

Повідомлень: 8094 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1213 раз. Подякували: 1647 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 сер, 2023 18:39 BIGor написав: fler написав: BIGor написав: Олігарх вклався в модернізацію, і 80% працівникам дали під копня. Олігархи стараються уникнути залежності від найманої сили. Наймана сила старається уникнути залежності від олігархів і киває п'ятами в Польщу. Олігарх вклався в модернізацію, і 80% працівникам дали під копня. Олігархи стараються уникнути залежності від найманої сили. Наймана сила старається уникнути залежності від олігархів і киває п'ятами в Польщу.

На що ті 80% сподіваються у Польщі? Там немає олігархів, які вкладаються у модернізацію? Тобто які шанси, що їх там так само не викинуть з роботи?

Тільки не пишіть, що вони йдуть на іншу роботу "аби ким". На що ті 80% сподіваються у Польщі? Там немає олігархів, які вкладаються у модернізацію? Тобто які шанси, що їх там так само не викинуть з роботи?Тільки не пишіть, що вони йдуть на іншу роботу "аби ким".

Там роботи дофігіща. В нас в одному обл. центрі може бути 1-2 великих підприємств на все місто (які зазвичай доживають). А в ЄС в селі може бути по декілька великих фабрик чи заводів. В тій же Чехії фабрика на фабриці. Безробіття 2%. Там роботи дофігіща. В нас в одному обл. центрі може бути 1-2 великих підприємств на все місто (які зазвичай доживають). А в ЄС в селі може бути по декілька великих фабрик чи заводів. В тій же Чехії фабрика на фабриці. Безробіття 2%.

які стрибки з перевзуванням. у нас фабрику побудували, то олігарх, то погано.

а в Чехії напевне фабрики після доща ростуть, як гриби



цікаво, що ви вважаєте великим - по 15 т людей.? так це в Маріуполі було - Азовсталь та Ілліча. В Східній Європі таких й немає.



а підприємств по 500 людей - так їх десятки, якщо не сотні в обласних центрах. по 100-200 людей - сотні.



давайте не про економіку й аудит, ми розуміємо важка тема які стрибки з перевзуванням. у нас фабрику побудували, то олігарх, то погано.а в Чехії напевне фабрики після доща ростуть, як грибицікаво, що ви вважаєте великим - по 15 т людей.? так це в Маріуполі було - Азовсталь та Ілліча. В Східній Європі таких й немає.а підприємств по 500 людей - так їх десятки, якщо не сотні в обласних центрах. по 100-200 людей - сотні.давайте не про економіку й аудит, ми розуміємо важка тема Shaman

Повідомлень: 4064 З нами з: 29.09.19 Подякував: 486 раз. Подякували: 1136 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 сер, 2023 18:44 BIGor написав: Shaman написав: а щоб зробити таку кількість соняшникової олії - олієекстракційні заводи не потрібні? а заводи будують, а потім на них люди працюють. але так, це ніяк не впливає ні на статки, ні на інфраструктуру.



й на експорт виробляють 95% олії - це теж ні на що не впливає, навіть на валютні надходження та курс.



а взагалі, якої олії виготовляють в світі більше всього? правильно, пальмової - навіщо та соняшникова потрібна а щоб зробити таку кількість соняшникової олії - олієекстракційні заводи не потрібні? а заводи будують, а потім на них люди працюють. але так, це ніяк не впливає ні на статки, ні на інфраструктуру.й на експорт виробляють 95% олії - це теж ні на що не впливає, навіть на валютні надходження та курс.а взагалі, якої олії виготовляють в світі більше всього? правильно, пальмової - навіщо та соняшникова потрібна

яскравий приклад дуже спрощеного розуміння економіки.

Скільки там рапс та 95% експорту олії навпливали на курс? яскравий приклад дуже спрощеного розуміння економіки.Скільки там рапс та 95% експорту олії навпливали на курс?

Україна експортувала соняшникової олії більше, ніж за минулий рік

Сальдо зовнішньої торгівлі олійно-жировою продукцією складає +$8,1 млрд

Зазначається, що у структурі експорту олійно-жирової продукції олія соняшникова, якої експортовано на $6,4 млрд, займає 74,6%, соняшниковий шрот — 14,9% (експортовано на $1,3 млрд). Питома вага експорту олії соняшникової у загальному експорті товарів з України — 9,4%, в експорті с/г продукції та продтоварів — 23,1%.

цифри довоєнні. поки що більше, ніж ІТ впливає на курс

Щодо сучасних олійноекстраційних заводів - зараз все автоматизується. Я був колись по аудиту на одному підприємстві - так там було більше бухгалтерів ніж працівників-інженерів. Олігарх вклався в модернізацію, і 80% працівникам дали під копня. Олігархи стараються уникнути залежності від найманої сили. Наймана сила старається уникнути залежності від олігархів і киває п'ятами в Польщу. Win-win.

напевне ви й автоматизували.

автоматизувати бухгалтера набагато легше, ніж інженера.



а з Польщі чогось в Німеччину їдуть



й що таке олігарх - давайте обговоримо. Bunge - це олігархи? та й той же Веревський - це олігарх чи ні? як на мене, то ні. чи для вас олігарх будь-який мультимільйонер? цифри довоєнні. поки що більше, ніж ІТ впливає на курснапевне ви й автоматизували.автоматизувати бухгалтера набагато легше, ніж інженера.а з Польщі чогось в Німеччину їдутьй що таке олігарх - давайте обговоримо. Bunge - це олігархи? та й той же Веревський - це олігарх чи ні? як на мене, то ні. чи для вас олігарх будь-який мультимільйонер? Shaman

Повідомлень: 4064 З нами з: 29.09.19 Подякував: 486 раз. Подякували: 1136 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1115111611171118 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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