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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1115111611171118
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 17:33

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:fler ну це ж очевидно, що якщо є нерухоме майно і прибутковий бізнес - треба вертатись. По іншим заробітчанам - вже все не так очевидно. Навіть по ІТ де мало би бути все шоколадно - великий спад продовжується.
https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2023/
Спад у всьому світі, а не лише в Україні. То ж на рішення еміграції це не впливає взагалі
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 18:16

  Faceless написав:
BIGor написав:fler ну це ж очевидно, що якщо є нерухоме майно і прибутковий бізнес - треба вертатись. По іншим заробітчанам - вже все не так очевидно. Навіть по ІТ де мало би бути все шоколадно - великий спад продовжується.
https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2023/
Спад у всьому світі, а не лише в Україні. То ж на рішення еміграції це не впливає взагалі

Ага, ага, а в нас все зашибісь. За рік тільки мінус 10%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 18:39

  BIGor написав:
  fler написав:
  BIGor написав: Олігарх вклався в модернізацію, і 80% працівникам дали під копня. Олігархи стараються уникнути залежності від найманої сили. Наймана сила старається уникнути залежності від олігархів і киває п'ятами в Польщу.

На що ті 80% сподіваються у Польщі? Там немає олігархів, які вкладаються у модернізацію? Тобто які шанси, що їх там так само не викинуть з роботи?
Тільки не пишіть, що вони йдуть на іншу роботу "аби ким".

Там роботи дофігіща. В нас в одному обл. центрі може бути 1-2 великих підприємств на все місто (які зазвичай доживають). А в ЄС в селі може бути по декілька великих фабрик чи заводів. В тій же Чехії фабрика на фабриці. Безробіття 2%.

які стрибки з перевзуванням. у нас фабрику побудували, то олігарх, то погано.
а в Чехії напевне фабрики після доща ростуть, як гриби :D

цікаво, що ви вважаєте великим - по 15 т людей.? так це в Маріуполі було - Азовсталь та Ілліча. В Східній Європі таких й немає.

а підприємств по 500 людей - так їх десятки, якщо не сотні в обласних центрах. по 100-200 людей - сотні.

давайте не про економіку й аудит, ми розуміємо важка тема 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 18:44

  BIGor написав:
  Shaman написав:а щоб зробити таку кількість соняшникової олії - олієекстракційні заводи не потрібні? а заводи будують, а потім на них люди працюють. але так, це ніяк не впливає ні на статки, ні на інфраструктуру.

й на експорт виробляють 95% олії - це теж ні на що не впливає, навіть на валютні надходження та курс.

а взагалі, якої олії виготовляють в світі більше всього? правильно, пальмової - навіщо та соняшникова потрібна

яскравий приклад дуже спрощеного розуміння економіки.
Скільки там рапс та 95% експорту олії навпливали на курс?

Україна експортувала соняшникової олії більше, ніж за минулий рік
Сальдо зовнішньої торгівлі олійно-жировою продукцією складає +$8,1 млрд
Зазначається, що у структурі експорту олійно-жирової продукції олія соняшникова, якої експортовано на $6,4 млрд, займає 74,6%, соняшниковий шрот — 14,9% (експортовано на $1,3 млрд). Питома вага експорту олії соняшникової у загальному експорті товарів з України — 9,4%, в експорті с/г продукції та продтоварів — 23,1%.

цифри довоєнні. поки що більше, ніж ІТ впливає на курс ;)
Щодо сучасних олійноекстраційних заводів - зараз все автоматизується. Я був колись по аудиту на одному підприємстві - так там було більше бухгалтерів ніж працівників-інженерів. Олігарх вклався в модернізацію, і 80% працівникам дали під копня. Олігархи стараються уникнути залежності від найманої сили. Наймана сила старається уникнути залежності від олігархів і киває п'ятами в Польщу. Win-win.

напевне ви й автоматизували. :D
автоматизувати бухгалтера набагато легше, ніж інженера.

а з Польщі чогось в Німеччину їдуть :lol:

й що таке олігарх - давайте обговоримо. Bunge - це олігархи? та й той же Веревський - це олігарх чи ні? як на мене, то ні. чи для вас олігарх будь-який мультимільйонер?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:01

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:а щоб зробити таку кількість соняшникової олії - олієекстракційні заводи не потрібні? а заводи будують, а потім на них люди працюють. але так, це ніяк не впливає ні на статки, ні на інфраструктуру.

й на експорт виробляють 95% олії - це теж ні на що не впливає, навіть на валютні надходження та курс.

а взагалі, якої олії виготовляють в світі більше всього? правильно, пальмової - навіщо та соняшникова потрібна

яскравий приклад дуже спрощеного розуміння економіки.
Скільки там рапс та 95% експорту олії навпливали на курс?

Україна експортувала соняшникової олії більше, ніж за минулий рік
Сальдо зовнішньої торгівлі олійно-жировою продукцією складає +$8,1 млрд
Зазначається, що у структурі експорту олійно-жирової продукції олія соняшникова, якої експортовано на $6,4 млрд, займає 74,6%, соняшниковий шрот — 14,9% (експортовано на $1,3 млрд). Питома вага експорту олії соняшникової у загальному експорті товарів з України — 9,4%, в експорті с/г продукції та продтоварів — 23,1%.

цифри довоєнні. поки що більше, ніж ІТ впливає на курс ;)
Щодо сучасних олійноекстраційних заводів - зараз все автоматизується. Я був колись по аудиту на одному підприємстві - так там було більше бухгалтерів ніж працівників-інженерів. Олігарх вклався в модернізацію, і 80% працівникам дали під копня. Олігархи стараються уникнути залежності від найманої сили. Наймана сила старається уникнути залежності від олігархів і киває п'ятами в Польщу. Win-win.

напевне ви й автоматизували. :D
автоматизувати бухгалтера набагато легше, ніж інженера.

а з Польщі чогось в Німеччину їдуть :lol:

й що таке олігарх - давайте обговоримо. Bunge - це олігархи? та й той же Веревський - це олігарх чи ні? як на мене, то ні. чи для вас олігарх будь-який мультимільйонер?

Ще раз для тупеньких питаю
Скільки там рапс та 95% експорту олії навпливали на курс?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:а підприємств по 500 людей - так їх десятки, якщо не сотні в обласних центрах. по 100-200 людей - сотні.

Які десятки чи сотні підприємств по 500 людей в обл. центрах? Очнись. Чи розовоочковий?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 22:15

  BIGor написав:
  Shaman написав:а підприємств по 500 людей - так їх десятки, якщо не сотні в обласних центрах. по 100-200 людей - сотні.

Які десятки чи сотні підприємств по 500 людей в обл. центрах? Очнись. Чи розовоочковий?

я тобі лише з десяток пострадянських заводів в Харкові назву. вони ледве жевріють, але це й 500, й 1000 людей. сотні може й забагато, але якщо знизити планку кількості до 100 - то достатньо. життя не лише за екраном комп'ютера - але ти з таким не стикався.

а скільки людей обшивало барабан? є ще куча бізнесів В2В - ти про них взагалі міг не чути. треба статистику подивитися - там таке є.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 22:17

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:яскравий приклад дуже спрощеного розуміння економіки.
Скільки там рапс та 95% експорту олії навпливали на курс?

Україна експортувала соняшникової олії більше, ніж за минулий рік
Сальдо зовнішньої торгівлі олійно-жировою продукцією складає +$8,1 млрд
Зазначається, що у структурі експорту олійно-жирової продукції олія соняшникова, якої експортовано на $6,4 млрд, займає 74,6%, соняшниковий шрот — 14,9% (експортовано на $1,3 млрд). Питома вага експорту олії соняшникової у загальному експорті товарів з України — 9,4%, в експорті с/г продукції та продтоварів — 23,1%.

цифри довоєнні. поки що більше, ніж ІТ впливає на курс ;)
Щодо сучасних олійноекстраційних заводів - зараз все автоматизується. Я був колись по аудиту на одному підприємстві - так там було більше бухгалтерів ніж працівників-інженерів. Олігарх вклався в модернізацію, і 80% працівникам дали під копня. Олігархи стараються уникнути залежності від найманої сили. Наймана сила старається уникнути залежності від олігархів і киває п'ятами в Польщу. Win-win.

напевне ви й автоматизували. :D
автоматизувати бухгалтера набагато легше, ніж інженера.

а з Польщі чогось в Німеччину їдуть :lol:

й що таке олігарх - давайте обговоримо. Bunge - це олігархи? та й той же Веревський - це олігарх чи ні? як на мене, то ні. чи для вас олігарх будь-який мультимільйонер?

Ще раз для тупеньких питаю
Скільки там рапс та 95% експорту олії навпливали на курс?

а відповіді ти читати будеш? :D

наскільки впливає на курс 10% від загального експорту?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 00:08

https://youtu.be/PJ5A7h4Lxes?si=oSrNbpY7ZiHAfbFg
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 00:41

  Hotab написав:BIGor ,

До речі, в Польщі не бачив олії чи цукру нашого виробництва.



Олію нашу (перерозлиту , але при читанні етикетки все видно) бачив в кількох країнах Африки в звичайних магазинах.
Курятину бачив також . Як 10 років тому, так і зараз.
Зараз ООН для своїх працівників надає (за гроші, хоч і з дисконтом) заморожену курицю, виключно українська.
5$ за тушку.

Зображення


В НЙ есть(был по крайней мере до войны) Чумак.
Но подсолнечное масло тут не пользуется спросом.
Салаты делают с оливковым, а жарят на авокадовом, у него температура горения вдвое выше, чем у подсолнечного. И концерогены не образуются.
Мы за эти годы может раза 2 покупали подсолнечное, да и то в первый год.
rjkz
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